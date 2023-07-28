33 комментария

Разбор Игоря Сергеева.

До старта обновленной Лиги чемпионов ровно год, но в кабинетах УЕФА уже делят сверхприбыль от перезагрузки проекта. Планируется, что в сезоне-2024/25 суммарные доходы вырастут на треть – с 3,5 млрд до 5 млрд евро.

Есть ли место копенгагенам и антверпенам в Лиге чемпионов будущего?

Считаем то, ради чего все это затевалось – деньги.

Больше команд, больше матчей, одна таблица

Новый формат Лиги чемпионов не новость – презентовали еще два года назад, детали разбирались неоднократно. Коротко напоминаем.

● Число команд в групповом турнире увеличится с 32 до 36.

● Групповой этап заменили на «этап лиги» – все команды объединят в одну турнирную таблицу.

● Вместо шести будет восемь туров (четыре домашних матча, четыре – гостевых).

● Количество матчей увеличится в полтора раза – 189 вместо 125.

● Не все команды сыграют друг с другом. Календарь формируется по гибкой швейцарской системе – на основании результатов тура формируются расписание следующего.

Подобные изменения ждут и два других турнира УЕФА – Лигу Европы и Лигу Конференций. Только в ЛК в группе сыграют по шесть матчей.

Больше игр – больше денег. Все очевидно.

А откуда УЕФА возьмет больше денег?

Алгоритм швейцарской системы предполагает больше топовых матчей на групповом этапе и минимум проходных. Расписание следующего тура формируется по текущим результатам: побеждающие чаще играют друг с другом, как и аутсайдеры.

Это решающий фактор для УЕФА в переговорах с телекомпаниями – с сезона-2024/25 союз ждет существенный рост стоимости вещательных контрактов. Вот только самые громкие сделки.

● Доход УЕФА от продажи прав на трансляции еврокубков в США удвоится за счет шестилетнего контракта с Paramount/CBS/Viacom на 1,35 млрд евро, а также трехлетнего соглашения с испаноязычным вещателем Univision на 205 млн евро.

● Со следующего сезона Amazon разделит с BT Sport вещание в Великобритании. Сделка гарантирует онлайн-платформе выбор лучших игр по вечерам вторника. BBC заключил с УЕФА трехлетнюю пакетную сделку на хайлайты и «матч дня» в среду. Суммарные доходы от британского рынка вырастут на 20 процентов – до 600 млн евро в год.

● Контракт с итальянской Sky Italia подорожал со 100 млн до 220 млн евро, платформа Amazon оставляет право первого выбора на матч Лиги чемпионов в среду вечером за 110 млн евро (было 80 млн).

● Amazon перезаключил сделку на показ в Германии – после переформатирования на стриминговом сервисе Prime Video покажут 17 матчей в сезон. Сумма новой сделки не раскрывается, но предыдущий контракт схож с итальянским – предполагаем такой же рост. Сообщается, что платформа цифрового вещания DAZN обновила соглашение на трансляцию остальных матчей еврокубков на немецкую аудиторию. Новые условия не озвучены, но раньше DAZN платил 315 миллионов евро за сезон.

● Canal+ увеличил сделку с 375 млн до 480 млн евро в год за монопольное вещание на Францию. Ирония в том, что это недоэксклюзив – пакет не включает финал Лиги чемпионов. Главный матч евросезона является «защищенным мероприятием, представляющим особый интерес во Франции» и транслируется в бесплатном эфире. Права на показ финала в настоящее время принадлежат TF1, но с 2024 года перейдут за 4 млн евро каналу M6.

При этом Canal+ впервые получил трехлетние права на показ Австрии, гарантирующие первый выбор матча Лиги чемпионов в среду. Французский вещатель в Австрии покажет все три еврокубковых финала.

● Telefónica продлила право вещания еврокубков на испанскую аудиторию. Контракт со следующего года станет даже меньше – 320 млн вместо 325 млн евро. Скорее всего, из-за того, что это неполный эксклюзив. Например, канал LaLiga TV Bar отдельно приобрел права horeca – трансляции еврокубков в местных гостиницах, ресторанах и кафе. Сообщалось, что Amazon также интересен испанский рынок.

Заметна новая стратегия УЕФА: деление эксклюзивного вещания на разнообразные пакеты для увеличения аудитории и заработков.

А сколько вообще получают клубы от УЕФА?

Чтобы прогнозировать бонусы, важно понять, как работает бухгалтерия УЕФА сейчас. Смотрим распределение коммерческих доходов евросезона-2022/23.

Общий доход еврокубков оценивается в 3,5 млрд евро, из которых 323 млн евро пошли на покрытие организационных и административных расходов, 189 млн – в УЕФА для «развития европейского футбола», 10 млн – на проведение женской Лиги чемпионов. Остальные почти 3 млрд евро распределяются между клубами следующим образом.

Участники основного турнира Лиги чемпионов получили 2 млрд евро, Лиги Европы – 465 млн, Лиге конференций – 235 млн.

1. Турнирные выплаты Лиги чемпионов в 1,1 млрд евро распределены так.

Максимальные призовые победителя турнира составляют 85,1 млн евро, но «Ман Сити» с двумя ничьими в группе заработал 81,4 млн. А вот доходы «Виктории Пльзень» и «Рейнджерс» так и ограничились входными 15,6 млн.

В других еврокубках выплаты меньше в разы: суммарные призовые на ЛЕ составляют 356 млн евро, ЛК – 188 млн (например, за одну победу в группе положено 630 тысяч и 500 тысяч, соответственно). Финалист Лиги Европы «Рома» за весь турнир заработала 16,6 млн евро призовых (за победу в турнире добавилось бы ещ 4 млн), победитель Лиги Конференций «Вест Хэм» – 15,2 млн. В Лиге Чемпионов столько получают за выход в группу.

2. Коэффициентные выплаты в 600 млн евро распределяют в соответствии с рейтингом клубов за десять еврокубковых сезонов. Сумма делится на условные акции в 1,14 млн евро, которые выплачиваются командам от 1 акции до 32 в соответствии с текущим клубным коэффициентом УЕФА.

В прошедшем сезоне лидер рейтинга «Реал» дополнительно получил 36,38 млн евро (32 акции), «Ман Сити» – 33 млн (4 место – 29 акций), а аутсайдер «Маккаби Хайфа» – только 1,14 млн.

В Лиге Европы команда с наивысшим рейтингом получает 4,2 млн евро, в Лиге конференций – 1,4 млн.

3. Дополнительные 300 млн евро получают национальные федерации пропорционально телевизионным доходам от соответствующего рынка. Затем каждая федерация распределяет эти деньги между местными участниками Лиги чемпионов в зависимости от количества матчей. Конкретные суммы не раскрываются, но самые прибыльные телевизионные рынки плюс-минус понятны из прошлого раздела.

В Лиге Европы телевизионные выплаты составляют 139,5 млн евро, в Лиге Конференций – 23,5 млн.

Часть денег получают клубы, которые не играли в основных турнирах еврокубков.

Неудачникам квалификации турнира распределяют 105 млн евро, где каждая стадия приносит 100 тысяч, а вылет позволяет получить утешительные 150-750 тысяч. Вылетевшим чемпионам выдают бонус в 260 тысяч евро. Получается, одна победа в группе в два раза больше максимального заработка клуба, вылетевшего на последнем этапе квалификации.

Солидарные выплаты 140 млн евро через местные федерации распределяют между теми, кто не играл в еврокубках – «для инвестирования в программы развития молодежи». При этом 80 процентов уходит в страны хотя бы с одним участником группового турнира еврокубков.

Точно такие же цифры запланированы в бюджете УЕФА на сезон-2023/24.

С финансовой точки зрения Лига чемпионов и остальные еврокубки выглядят как разные футбольные вселенные.

Говорят, новый формат в пользу бедняков. Это правда?

Говорят.

«Если что-то работает хорошо, не означает, что это не следует менять. Всегда нужно продолжать совершенствоваться. Будет еще четыре места. Поверьте, этот формат создан не для больших клубов . Они уверены в квалификации», – рассказывал в интервью изданию L’Equipe о новом формате президент УЕФА Александер Чеферин.

Давайте смотреть, что получается пока.

● Может, из-за расширения больше мест в ЛЧ получат нетоповые лиги?

Два из четырех дополнительных слота в основной стадии Лиги чемпионов отдадут странам с наивысшим результатом в предыдущем евросезоне. Если бы новый формат запускали бы сейчас, то дополнительные путевки получили бы Англия («Ливерпуль») и Италия («Аталанта»). В трех из четырех последних кампаний дополнительное место получала бы команда АПЛ.

Чисто теоретически со следующего сезона в ЛЧ может быть семь команд из одной страны – пять турнирных путевок плюс победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Еще одно прямое место в ЛЧ получает третья команда из пятой лиги в таблице коэффициентов УЕФА. В этом сезоне этот слот занял бы «Марсель».

И только одно дополнительное место разыграют в квалификации – в «Пути чемпионов» будет пять вместо четырех.

Пока изменение формата не смотрится как в пользу небольших клубов.

● Может, выплаты уравновесятся за счет новых доходов?

Еще нет информации о пересмотре турнирных призовых, но ожидается пропорциональное увеличение на 30 процентов из-за роста доходов. Но тогда финансовый разрыв только увеличится. Если доходы «Сити» из прошедшего сезона увеличить на треть получается 108,5 млн евро, «Виктории Пльзень» – 20,8 млн.

Возможны пересмотры коэффициентных выплат по рейтингу УЕФА, но это только для участников группового турнира, куда еще надо как-то попасть.

«Очевидно, что это будет частью процесса, – не добавляет ясности директор УЕФА по соревнованиям Джорджио Маркетти. – Пока рано говорить о том, в каком направлении мы будем двигаться ».

Больше конкретики в части солидарных выплат. Маркетти заявил, что пять ведущих стран – Англия, Испания, Германия, Италия и Франция – получат ограничения на такие выплаты. Но пока это только 4% от общих еврокубковых доходов УЕФА (140 млн евро). Группа европейских лиг лоббирует увеличение до 10% (350-500 млн евро), но пока безрезультатно.

Также УЕФА сообщает, что клубам и лигам с более низким рейтингом могут выделить дополнительные 30 процентов из сверхдоходов (выше прогнозируемых перед сезоном), но пока это выглядит как проценты от нуля.

Всех устраивает такой формат?

УЕФА презентовал реформы как результат «обширных консультаций со всеми представителями футбольной семьи и единогласной поддержки совета ассоциации европейских клубов (ECA)». Запомним эту ассоциацию.

До утверждения окончательного формата публично спорили только из-за двух нюансов: количества матчей в группе и дополнительных мест в основном турнире.

Изначально на групповом этапе планировали по десять матчей. За выступала Лига 1 – в ожидании увеличения количества игр в еврокубках ее даже сократили до 18 команд. По данным ESPN, под давлением перегруженных внутренними матчами АПЛ и Ла Лиги УЕФА в итоге выбрал вариант с 8 матчами на основном этапе.

Два из четырех дополнительных мест предполагалось отдать странам с лучшим рейтингом за последние пять лет, но позже изменили до результатов только за предыдущий сезон. Чтобы дать шанс на чудо нетоповым лигам. Напомним, что в этом сезоне места достались бы Англии и Италии.

«Я очень рад, что решение исполнительного комитета УЕФА было единогласным: ассоциация европейских клубов (ECA), европейские лиги и национальные ассоциации согласились с выдвинутыми предложениями, – гордился Чеферин после утверждения окончательного формата. – Это еще одно доказательство того, что европейский футбол един как никогда».

Выделим интересные детали: ЕСА возглавляет член исполнительного комитета УЕФА и босс «ПСЖ» Нассер ​​Аль-Хелайфи, в совете европейских лиг два из четырех мест занимают представители АПЛ и Серии А, а национальным ассоциациям УЕФА вовремя выделило по дополнительному миллиону евро в год по программе развития футбольной инфраструктуры HatTrick.

«Замечательно, что можем рассчитывать на поддержку ECA. И я хотел бы особенно поблагодарить Нассера [Аль-Хелаифи] за защиту этой футбольной модели . Это сотрудничество важно и прекрасно», – считает Чеферин.

Небогатые клубы устали «послушно принимать объедки, оставленные элитой»

Первое смелое недовольство новым форматом еврокубков выразил директор «Айнтрахта» и член исполнительного комитета Немецкой футбольной лиги Аксель Хеллман.

«Разрыв между Лигой Европы и Лигой чемпионов слишком велик, – сказал Хеллман изданию Associated Press. – Я не сторонник того, чтобы создавать закрытый магазин, который приносит прибыль только самому себе . Мы вместе с некоторыми другими клубами выступаем с инициативой по укреплению интересов европейских клубов среднего класса».

«Чувствуем, что нас никто не представляет в европейском футболе , – заявил совладелец «Кристал Пэлас» Стив Пэриш на конференции союза европейских клубов. – В сегодняшней футбольной среде все концепции справедливости вылетели в окно».

Союз европейских клубов (UEC) создали год назад на фоне реформы еврокубков как «независимый представительный орган, созданный для улучшения поддержки и защиты интересов неэлитных профессиональных клубов по всей Европе». В UEC считают, что как минимум 92 процента профессиональных футбольных клубов континента остаются неуслышанными .

«Наша организация призвана объединить все клубы, которые по тем или иным причинам считают, что их интересы недостаточно представлены на европейском уровне со стороны ECA, или не представлены вовсе, – заявляет генеральный секретарь союза Катарина Пиетлович. – Надо менять менталитет когда большинство клубов послушно принимают объедки, оставленные элитой».

«В ECA доминируют более крупные команды, голоса клубов вроде нашего фактически не существуют », – соглашается президент бельгийского «Юниона» Алекс Муцио.

Проблема, что по рабочему соглашению УЕФА признает ECA «единственным органом, представляющим интересы клубного футбола на европейском уровне».

Новый пролетарский союз клубов пытается разрушить эту монополию. В апреле UEC провел первое масштабное мероприятие с участием 103 профессиональных клубов со всего континента.

«УЕФА должен обеспечить, чтобы коммерческий успех элитного уровня поддерживал все остальные уровни, – согласился вице-президент Евросоюза Маргаритис Схинас на церемонии открытия UEC, – Небольшие клубы – настоящая опора спорта в европейском обществе ».

Также поддержал союз давний «товарищ» босса «ПСЖ» Аль-Хелайфи – президент Ла Лиги Хавьер Тебас: «Новый союз европейских клубов может помочь решить важную проблему управления футболом, реально представляя [небольшие] клубы».

Какие конкретно предложения у клубов-середняков, не известно. На формат еврокубков они уже не повлияют, а вот в распределение денег могут вмешаться.

ESPN сообщает, что сейчас УЕФА совместно с ECA работает над распределением дополнительных призовых от нового формата. Учтены как-то голоса нового союза – все еще большой вопрос.

«Все открыто, насколько это возможно, — озвучил Чеферин год назад на конгрессе УЕФА. – Что бы ты ни делал в футболе, кто-то скажет, что ты сделал это неправильно. Даже если ты забиваешь гол, говорят, ты должен был забивать другой ногой ».

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Напомним, что новый формат Лига чемпионов – ответ УЕФА на угрозу создания Суперлиги.

«Мы столкнулись с стремительной глобализацией – всеми ее выгодами и рисками. Были соблазны и даже попытки создать новые модели, но они противоречат дорогим для нас европейским принципам, – утверждал Чеферин на конгрессе УЕФА в апреле этого года. – Наш новый формат основан на спортивных заслугах, которые нельзя купить – только заработать. Сезон за сезоном. На этом континенте нет места картелям. Я думаю, что мы все вместе ясно дали это понять».

Дополнительные места топ-лигам, больше матчей топ-клубов для увеличения ТВ-доходов, которые пойдут тем же топам.

Пока Лига чемпионов 2.0 очень похожа на бета-версию Суперлиги.

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Фото: AP Photo/Daniel Cole; Gettyimages.ru/Michael Steele, David Ramos, Richard Heathcote, Alex Grimm