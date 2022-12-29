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Разбор Игоря Сергеева.

Ожидаемые, но от этого не менее печальные новости: футбольная «Томь» теряет профессиональной статус и исключается из РФС.

За год клуб так и не нашел финансовых ̶и̶н̶в̶е̶с̶т̶и̶ц̶и̶й̶ вливаний для дальнейшего функционирования, погряз в долгах и судебных исках.

Закроется и академия «Томи». Детских тренеров постараются трудоустроить в другие футбольные школы – как и самих воспитанников. На днях два лучших бомбардира «Томи» в ЮФЛ Демьян Евдокимов и Артем Нагайцев пополнили «Чертаново».

«Проект «ФК «Томь», служивший Томску и области 65 лет, завершается 😭», – как будто о конце летних школьных каникул в Артеке сообщает телеграм-канал клуба.

«Что ж, будем надеяться на новое возрождение Большого томского футбола» – оптимистично добавили сибирские сммщики.

Пока томским болельщикам рекомендуют надеяться, давайте разберемся, как и почему главный клуб региона исчез.

Что вообще значит потеря профессионального статуса – клуб банкрот или ликвидирован?

Ни то ни другое. Хотя часто бывает, что первое влечет за собой все остальное. У «Томи» ситуация иная. Поэтому минутка юридического занудства.

По регламентам РФС профессиональный футбольный клуб – юридическое лицо, который получил право на участие в соревнованиях РПЛ и ФНЛ (Первая лига, Второй дивизион).

Соответственно, такой клуб должен пройти необходимое лицензирование. Если он не подал в установленные сроки документы или получил отказ в лицензировании (и не смог оспорить), то автоматически теряет профессиональный статус – то есть право играть хотя бы в одной из лиг. Такой клуб может продолжит существование как юрлицо, но переведется в статус любительского. За любительский клуб не могут играть профессиональные футболисты.

Здесь возникает справедливый вопрос – в чем собственно новость? Ведь «Томь» еще прошлой весной не прошла лицензирование и пропускает сезон Первой лиги. Дело в том, что томский клуб все еще оставался членом РФС, что еще оставляло хоть какие-то шансы на возрождение в обозримом будущем. Теперь, кажется, пройдена точка невозврата.

Но при этом ООО «ФК Томь» не ликвидируется и не банкротится. По крайней мере пока.

А почему закончились деньги? В прошлом году не договорились со спонсорами – остались без лицензии

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов так пояснил произошедшее: «Томь» по спортивному принципу осталась в ФНЛ, но, к сожалению, не предоставила ни одной копейки финансовой гарантии для участия в следующем сезоне. Она заявила некий бюджет, который необходим для участия в следующем сезоне, но не смогла предоставить ни одного документа: ни субсидии, ни гарантийного письма, ни коммерческого контракта». Итог: «Томь» не смогла заявиться даже во Второй дивизион.

Основным спонсором «Томи» десять лет являлась «Газпром нефть». В клубе объяснились так: для спонсорского документа необходима виза головного «Газпрома». Все ключевые вопросы решаются на уровне «губернатор – «Газпром». Экс-губернатор Сергей Жвачкин не успел до отставки договориться о выделении спонсорских денег на 2022 год. Смена руководителя области произошла как раз в момент заседания комитета по лицензированию – времени у нового главы решить проблему не было.

Врио губернатора Владимир Мазур позже заявил, что проблемы копились годами, ему вопрос «достался по наследству», а о финансировании клуба из бюджета «речь не идет, не может и не будет идти!».

В августе во время прямой линии с населением он поделился планами «перезагрузки»: власти ищут варианты финансового оздоровления, клуб займется развитием детского футбола. При этом власти постараются закрыть долги и не допустить банкротства – на балансе клуба два стадиона «Труд» и «Темп», которые могут уйти с молотка.

Кстати, со стадионами интересная история – власти их зачем-то передали «Томи» в 2014 году. А теперь действительно получается, что банкротство клуба может повлечь потерю стадионов – уйдут на покрытие долгов перед кредиторами.

К декабрю проблемы усугубились: тренеры академии пригрозили , что прекратят тренировки, если не получат долги по зарплате, а также запросили встречу с губернатором. Встреча не состоялась, на конец года договоренности о спонсорстве с «Газпромом» не достигли, недавно директором клуба назначили зама по эксплуатации спортивных объектов Виталия Соловьева, а на следующий день объявили: «Профессиональной команды в этом году не будет».

Грустно, но есть нюанс: «Томь» с 2019-го получила около 4 млрд рублей

Интересно, что почти десять лет клуб получал вполне приличные спонсорские деньги (особенно для ФНЛ) – в районе полумиллиарда в год в зависимости от дивизиона и задач. Например, в 2020-м «Газпром нефть» перечислила 360 миллионов рублей на текущие расходы и 300 миллионов на закрытие оставшихся долгов, которые «много лет мешают развитию футбольного клуба».

Достаем финансовую отчетность клуба в РФС (к сожалению, она есть только за 2019-2021) и калькулятор.

Считаем, сколько клуб получал денег из внешних источников. Здесь нас интересуют две строки – коммерческие доходы (спонсоры) и прочие операционные доходы (главным образом, деньги из бюджетов разных уровней и безвозмездные поступления от владельцев).

По спонсорским «Томь» в лидерах лиги – только «Оренбург» и «Нефтехимик» (в 2021-м) получали больше за год.

Но ни у кого в ФНЛ даже близко нет таких общих доходов за три предыдущих года («Крылья», которые в этот период на сезон залетали в лигу, оставляем за скобками – у них общий доход 5 млрд). «Томь» получила 4 млрд рублей спонсорских/прочих доходов, что с запасом перекрывает заработки других клубов ФНЛ (да и некоторых РПЛ) из этих двух источников. Для сравнения «Оренбург» получил чуть меньше 3 млрд, «Ахмат» и «Уфа» – по 2,2 млрд, «Химки» и «Пари НН» – по 1,6 млрд.

Учитывая, что единственным учредителем «Томи» является госучреждение, происхождение 2,65 млрд рублей – вероятно, бюджетное.

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Откуда конкретно и на какие цели поступили эти деньги, точно неизвестно. Но очевидно, что за счет них «Томь» погасила сумасшедшие долги, которые накопила удивительным образом – ежегодно получая постоянные транши от «Газпром нефти». Финансовая отчетность ФНС за последние десять лет показывает такую динамику роста заемных средств.

Но даже после снижения этой нагрузки в 2020 году привычка коллекционировать долги никуда не делась. В августе 2022 года сообщалось , что долги по зарплате составляют 31 млн рублей, по налогам – 47,8 млн. В ноябре озвучивалась общая сумма долга в более 200 млн.

Куда уходили деньги – вопрос сложный. Возможно, на него ответят в следственном комитете России – в октябре началась доследственная проверка в связи с долгами клуба.

У «Томи» уже были проблемы. Спонсоров дважды находил Путин

Постоянные проблемы «Томи» с деньгами не новость. В 2009 году после личного визита премьера Владимира Путина для бедствующего клуба семь местных компаний оперативно собрали 300 млн рублей. Чуть более чем через год история повторилась – опять долги в сотни миллионов, опять челобитная к Путину.

Тогдашний губернатор региона Виктор Кресс рассказывал, что проблемы после того, как клуб проигнорировал требование одного из спонсоров «Сибура» отчитаться о расходовании выделенных средств. И это при том, что за предыдущие семь лет «Томь» только из областного бюджета получила почти 2,4 миллиарда рублей.

Путина томское дежавю тоже начало изрядно напрягать : «В 2011 году опять приходят, опять – дайте денег. Понравилось . Мы опять дали 340 миллионов. Но вот компании, к которым мы обращались, это же не я, не из кармана вынимаю, я же прошу компании некоторые поддержать… Они говорят: если вы будете на нас нажимать и дальше, то хотим вас предупредить – это никогда не закончится. Выход один – надо все сделать прозрачным».

В июне 2012 года клуб преобразовали в коммерческую структуру, которая де-юре замыкалось на областное госучреждение, де-факто – на администрацию региона. При таком условии клуб получил спонсорские контракты с «Роснефтью» и «Газпром-нефтью». Соглашение подписали в присутствии Путина.

В 2016 году «Роснефть» сконцентрировалась на тульском «Арсенале», а у «Томи» образовалась постоянная дыра в бюджете в полмиллиарда рублей. Клуб доигрывал сезон молодежью, закономерно вылетел в ФНЛ и больше оттуда не поднимался. При этом «Газпром нефть» продолжала финансирование. До недавнего времени.

«Томь» – карикатурный пример регионального клуба. И это очень грустная карикатура

«Томь» за пару десятилетий собрала в себе всю палитру проблем регионального футбола. Саморазрушение, которое закончилось на днях потерей профессионального статуса, началось далеко не в прошлом году. В бюджетной игле, которая иногда предстает в виде квазигосударственного источника, заложены очевидные риски.

Для «назначенных» спонсоров – это чистой воды соцнагрузка и благотворительность. Вряд ли та же «Газпром нефть» получила хоть какие-то объективные дивиденды от подобного сотрудничества. Так что при удобном случае клуб получает отказ с фразой «ничего личного».

Для региональный властей это и вовсе чемодан без ручки. С одной стороны, доставшийся по наследству клуб «с историей», а с другой – неадекватные запросы и банальный непрофессионализм спортивного менеджмента. В таких условиях, понятна позиция : в регионе множество проблем, решение которых является первостепенной задачей, – медицина, образование, дороги и так далее.

Для футбольного клуба жить сегодняшним днем, просто осваивая ежегодный бюджет, с непонятными задачами – примитивная стратегия. При соблазне «тратить что дают» со временем атрофируется стремление зарабатывать и развиваться.

Последние два сезона в ФНЛ «Томь» на родном стадионе собирала чуть более 900 человек (были определенные ковид-ограничения, но матчи без зрителей не учитывались), пять сезонов до пандемии – в среднем около 3 тысяч. При этом на стадионе «Труд» уже 12 лет не могут реконструировать восточную трибуну. Так что бороться за выход в РПЛ было довольно бесполезно – стадион вряд ли прошел бы лицензирование по новым требованиям лиги. Получился дотационный футбол с имитацией реальных спортивных задач.

«Газпром» может помочь «Томи» вернуть профессиональный статус», – заявил в сентябре прошлого года патрон газового гиганта Алексей Миллер в ходе видео-конференции с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром.

Или не сможет….

Вот такое сможет/не сможет – текущая цена существования почти всего профессионального футбола в регионах. «Томь» лишь выпуклый пример закостенелой проблемы, а его болельщики – ритуальная жертва обстоятельств.

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В середине января по решению суда была ликвидирована футбольная «Сибирь». В процессе двухлетнего банкротства из 72 млн рублей долга за счет продажи имущества кредиторы смогли вернуть только 2,4 млн. После вылета клуба из ФНЛ в 2019 году власти региона создали ФК «Новосибирск», который выкупил символику «Сибири» за 93 тысячи рублей. Одной из основных причин исчезновения клуба назвали неэффективное управление. Но при этом в «Новосибирск» перешло большинство сотрудников «Сибири». Кажется, это знакомое хождение по кругу.

Фото: fctomtomsk.ru/Михаил Карелин ; РИА Новости/Пресс-служба администрации Томской области, Пресс-центр ПАО «Газпром», Дмитрий Кандинский, Яков Андреев