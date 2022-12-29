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«Томь» закрывают совсем – даже академию. Погрязла в долгах, хотя по деньгам была в топе ФНЛ

деньги
РФС РФС
Томь Томь
Первая лига Первая лига
Футбол Футбол

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Разбор Игоря Сергеева.

Ожидаемые, но от этого не менее печальные новости: футбольная «Томь» теряет профессиональной статус и исключается из РФС.

За год клуб так и не нашел финансовых  ̶и̶н̶в̶е̶с̶т̶и̶ц̶и̶й̶ вливаний для дальнейшего функционирования, погряз в долгах и судебных исках. 

Закроется и академия «Томи». Детских тренеров постараются трудоустроить в другие футбольные школы – как и самих воспитанников. На днях два лучших бомбардира «Томи» в ЮФЛ Демьян Евдокимов и Артем Нагайцев пополнили «Чертаново».

«Проект «ФК «Томь», служивший Томску и области 65 лет, завершается 😭», – как будто о конце летних школьных каникул в Артеке сообщает телеграм-канал клуба. 

«Что ж, будем надеяться на новое возрождение Большого томского футбола» – оптимистично добавили сибирские сммщики.

Пока томским болельщикам рекомендуют надеяться, давайте разберемся, как и почему главный клуб региона исчез.

Что вообще значит потеря профессионального статуса – клуб банкрот или ликвидирован?

Ни то ни другое. Хотя часто бывает, что первое влечет за собой все остальное. У «Томи» ситуация иная. Поэтому минутка юридического занудства.

По регламентам РФС профессиональный футбольный клуб – юридическое лицо, который получил право на участие в соревнованиях РПЛ и ФНЛ (Первая лига, Второй дивизион). 

Соответственно, такой клуб должен пройти необходимое лицензирование. Если он не подал в установленные сроки документы или получил отказ в лицензировании (и не смог оспорить), то автоматически теряет профессиональный статус – то есть право играть хотя бы в одной из лиг. Такой клуб может продолжит существование как юрлицо, но переведется в статус любительского. За любительский клуб не могут играть профессиональные футболисты.

Здесь возникает справедливый вопрос – в чем собственно новость? Ведь «Томь» еще прошлой весной не прошла лицензирование и пропускает сезон Первой лиги. Дело в том, что томский клуб все еще оставался членом РФС, что еще оставляло хоть какие-то шансы на возрождение в обозримом будущем. Теперь, кажется, пройдена точка невозврата.

Но при этом ООО «ФК Томь» не ликвидируется и не банкротится. По крайней мере пока.

А почему закончились деньги? В прошлом году не договорились со спонсорами – остались без лицензии 

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов так пояснил произошедшее: «Томь» по спортивному принципу осталась в ФНЛ, но, к сожалению, не предоставила ни одной копейки финансовой гарантии для участия в следующем сезоне. Она заявила некий бюджет, который необходим для участия в следующем сезоне, но не смогла предоставить ни одного документа: ни субсидии, ни гарантийного письма, ни коммерческого контракта». Итог: «Томь» не смогла заявиться даже во Второй дивизион.

Основным спонсором «Томи» десять лет являлась «Газпром нефть». В клубе объяснились так: для спонсорского документа необходима виза головного «Газпрома». Все ключевые вопросы решаются на уровне «губернатор – «Газпром». Экс-губернатор Сергей Жвачкин не успел до отставки договориться о выделении спонсорских денег на 2022 год. Смена руководителя области произошла как раз в момент заседания комитета по лицензированию – времени у нового главы решить проблему не было. 

Врио губернатора Владимир Мазур позже заявил, что проблемы копились годами, ему вопрос «достался по наследству», а о финансировании клуба из бюджета «речь не идет, не может и не будет идти!». 

В августе во время прямой линии с населением он поделился планами «перезагрузки»: власти ищут варианты финансового оздоровления, клуб займется развитием детского футбола. При этом власти постараются закрыть долги и не допустить банкротства – на балансе клуба два стадиона «Труд» и «Темп», которые могут уйти с молотка. 

Кстати, со стадионами интересная история – власти их зачем-то передали «Томи» в 2014 году. А теперь действительно получается, что банкротство клуба может повлечь потерю стадионов – уйдут на покрытие долгов перед кредиторами.

К декабрю проблемы усугубились: тренеры академии пригрозили, что прекратят тренировки, если не получат долги по зарплате, а также запросили встречу с губернатором. Встреча не состоялась, на конец года договоренности о спонсорстве с «Газпромом» не достигли, недавно директором клуба назначили зама по эксплуатации спортивных объектов Виталия Соловьева, а на следующий день объявили: «Профессиональной команды в этом году не будет».

Грустно, но есть нюанс: «Томь» с 2019-го получила около 4 млрд рублей 

Интересно, что почти десять лет клуб получал вполне приличные спонсорские деньги (особенно для ФНЛ) – в районе полумиллиарда в год в зависимости от дивизиона и задач. Например, в 2020-м «Газпром нефть» перечислила 360 миллионов рублей на текущие расходы и 300 миллионов на закрытие оставшихся долгов, которые «много лет мешают развитию футбольного клуба». 

Достаем финансовую отчетность клуба в РФС (к сожалению, она есть только за 2019-2021) и калькулятор.

Считаем, сколько клуб получал денег из внешних источников. Здесь нас интересуют две строки – коммерческие доходы (спонсоры) и прочие операционные доходы (главным образом, деньги из бюджетов разных уровней и безвозмездные поступления от владельцев).

По спонсорским «Томь» в лидерах лиги – только «Оренбург» и «Нефтехимик» (в 2021-м) получали больше за год. 

Но ни у кого в ФНЛ даже близко нет таких общих доходов за три предыдущих года («Крылья», которые в этот период на сезон залетали в лигу, оставляем за скобками – у них общий доход 5 млрд). «Томь» получила 4 млрд рублей спонсорских/прочих доходов, что с запасом перекрывает заработки других клубов ФНЛ (да и некоторых РПЛ) из этих двух источников. Для сравнения «Оренбург» получил чуть меньше 3 млрд, «Ахмат» и «Уфа» – по 2,2 млрд, «Химки» и «Пари НН» – по 1,6 млрд.

Учитывая, что единственным учредителем «Томи» является госучреждение, происхождение 2,65 млрд рублей – вероятно, бюджетное.

Все бюджеты РПЛ: «Зенит» тратит больше всех, «Сочи» – топ по эффективности, а «Спартак» – наоборот

Откуда конкретно и на какие цели поступили эти деньги, точно неизвестно. Но очевидно, что за счет них «Томь» погасила сумасшедшие долги, которые накопила удивительным образом – ежегодно получая постоянные транши от «Газпром нефти». Финансовая отчетность ФНС за последние десять лет показывает такую динамику роста заемных средств.

Но даже после снижения этой нагрузки в 2020 году привычка коллекционировать долги никуда не делась. В августе 2022 года сообщалось, что долги по зарплате составляют 31 млн рублей, по налогам – 47,8 млн. В ноябре озвучивалась общая сумма долга в более 200 млн.

Куда уходили деньги – вопрос сложный. Возможно, на него ответят в следственном комитете России – в октябре началась доследственная проверка в связи с долгами клуба. 

У «Томи» уже были проблемы. Спонсоров дважды находил Путин

Постоянные проблемы «Томи» с деньгами не новость. В 2009 году после личного визита премьера Владимира Путина для бедствующего клуба семь местных компаний оперативно собрали 300 млн рублей. Чуть более чем через год история повторилась – опять долги в сотни миллионов, опять челобитная к Путину. 

Тогдашний губернатор региона Виктор Кресс рассказывал, что проблемы после того, как клуб проигнорировал требование одного из спонсоров «Сибура» отчитаться о расходовании выделенных средств. И это при том, что за предыдущие семь лет «Томь» только из областного бюджета получила почти 2,4 миллиарда рублей. 

Путина томское дежавю тоже начало изрядно напрягать: «В 2011 году опять приходят, опять – дайте денег. Понравилось. Мы опять дали 340 миллионов. Но вот компании, к которым мы обращались, это же не я, не из кармана вынимаю, я же прошу компании некоторые поддержать… Они говорят: если вы будете на нас нажимать и дальше, то хотим вас предупредить – это никогда не закончится. Выход один – надо все сделать прозрачным».

В июне 2012 года клуб преобразовали в коммерческую структуру, которая де-юре замыкалось на областное госучреждение, де-факто – на администрацию региона. При таком условии клуб получил спонсорские контракты с «Роснефтью» и «Газпром-нефтью». Соглашение подписали в присутствии Путина. 

В 2016 году «Роснефть» сконцентрировалась на тульском «Арсенале», а у «Томи» образовалась постоянная дыра в бюджете в полмиллиарда рублей. Клуб доигрывал сезон молодежью, закономерно вылетел в ФНЛ и больше оттуда не поднимался. При этом «Газпром нефть» продолжала финансирование. До недавнего времени.

«Томь» – карикатурный пример регионального клуба. И это очень грустная карикатура

«Томь» за пару десятилетий собрала в себе всю палитру проблем регионального футбола. Саморазрушение, которое закончилось на днях потерей профессионального статуса, началось далеко не в прошлом году. В бюджетной игле, которая иногда предстает в виде квазигосударственного источника, заложены очевидные риски. 

Для «назначенных» спонсоров – это чистой воды соцнагрузка и благотворительность. Вряд ли та же «Газпром нефть» получила хоть какие-то объективные дивиденды от подобного сотрудничества. Так что при удобном случае клуб получает отказ с фразой «ничего личного». 

Для региональный властей это и вовсе чемодан без ручки. С одной стороны, доставшийся по наследству клуб «с историей», а с другой – неадекватные запросы и банальный непрофессионализм спортивного менеджмента. В таких условиях, понятна позиция: в регионе множество проблем, решение которых является первостепенной задачей, – медицина, образование, дороги и так далее.

Для футбольного клуба жить сегодняшним днем, просто осваивая ежегодный бюджет, с непонятными задачами – примитивная стратегия. При соблазне «тратить что дают» со временем атрофируется стремление зарабатывать и развиваться.

Последние два сезона в ФНЛ «Томь» на родном стадионе собирала чуть более 900 человек (были определенные ковид-ограничения, но матчи без зрителей не учитывались), пять сезонов до пандемии – в среднем около 3 тысяч. При этом на стадионе «Труд» уже 12 лет не могут реконструировать восточную трибуну. Так что бороться за выход в РПЛ было довольно бесполезно – стадион вряд ли прошел бы лицензирование по новым требованиям лиги. Получился дотационный футбол с имитацией реальных спортивных задач.

«Газпром» может помочь «Томи» вернуть профессиональный статус», – заявил в сентябре прошлого года патрон газового гиганта Алексей Миллер в ходе видео-конференции с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром.

Или не сможет…. 

Вот такое сможет/не сможет – текущая цена существования почти всего профессионального футбола в регионах. «Томь» лишь выпуклый пример закостенелой проблемы, а его болельщики – ритуальная жертва обстоятельств. 

***

В середине января по решению суда была ликвидирована футбольная «Сибирь». В процессе двухлетнего банкротства из 72 млн рублей долга за счет продажи имущества кредиторы смогли вернуть только 2,4 млн. После вылета клуба из ФНЛ в 2019 году власти региона создали ФК «Новосибирск», который выкупил символику «Сибири» за 93 тысячи рублей. Одной из основных причин исчезновения клуба назвали неэффективное управление. Но при этом в «Новосибирск» перешло большинство сотрудников «Сибири». Кажется, это знакомое хождение по кругу.

Более 8 млн евро заработали «Крылья» на перепродаже воспитанников «Чертаново». А само «Чертаново»?

Дочка «Газпрома» теперь финансирует «Нижний», а спонсор «Динамо» (возможно!) кредитует «Локо». А так точно можно?

Фото: fctomtomsk.ru/Михаил Карелин ; РИА Новости/Пресс-служба администрации Томской области, Пресс-центр ПАО «Газпром», Дмитрий Кандинский, Яков Андреев

78 комментариев

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Иван Рочев
Ответ GregWS
Поход на стадион был всегда праздником, долгие годы. На восток через забор или в щель между прутьями на запад (лавочки когда были в 5 рядов), потом на новую трибуну уже по билетам. Ну а насчет вышки, ужеже и старше стали, и про договорняки узнали и про сливы и про баш на баш, зарплаты игроков, и т.д и т.п. магия ушла - это нормально, хоть и не нормально. во втором дивизионе зона восток, после игры можно было запросто с Себелевым , Долговым, Агеевым, Ахиджаком поболтать пока он до корпуса где раздевалка шел. Даже с Жуковым в пердиве. В вышке уже не останавливались, да и корпус отстроили на другой стороне. Для не томичей: Себелев это как Месси , для пацанов из Томска , кто ходил на 2ю и 1ю лигу :)
Ахджак у меня тренером был одно время...на местных турнирах)
А так да..было очень круто.
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SlavaF.
Ответ Аркадий Аркадич
Вот тот, кто кричит о том, что все клубы нужно лишить финансирования из бюджетов и перевести на какую то мифическую коммерческую основу - вот пример того, во что превратится 90% наших клубов. Ни в каком другом формате, кроме бюджетной нагрузки, не могут у нас клубы существовать за пределами интересов окологосударственных монополистов.
Но эту «нагрузку» можно и нужно снижать.
Я как-то интересовался экономической частью нашего СКА в 80-х в первой лиге.
Затраты в месяц были чуть больше 30 тысяч рублей, доходы чуть больше 20 тысяч.
Разницу покрывала армия.
Тоже вроде бюджетные деньги, но масштаб несравним.
И это почти при полном отсутствии завлекающих на футбол мероприятий, при желании тогда можно было почти в ноль выйти.
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banchik1
Ответ GregWS
Поход на стадион был всегда праздником, долгие годы. На восток через забор или в щель между прутьями на запад (лавочки когда были в 5 рядов), потом на новую трибуну уже по билетам. Ну а насчет вышки, ужеже и старше стали, и про договорняки узнали и про сливы и про баш на баш, зарплаты игроков, и т.д и т.п. магия ушла - это нормально, хоть и не нормально. во втором дивизионе зона восток, после игры можно было запросто с Себелевым , Долговым, Агеевым, Ахиджаком поболтать пока он до корпуса где раздевалка шел. Даже с Жуковым в пердиве. В вышке уже не останавливались, да и корпус отстроили на другой стороне. Для не томичей: Себелев это как Месси , для пацанов из Томска , кто ходил на 2ю и 1ю лигу :)
Как не томичу, было крайне интересно почитать этот комментарий, прямо в живую, реальную жизнь окунулся)
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Георгий Михеев
Ответ Oleg Belyaev
Посмотрите как менялся состав РПЛ и как менялся состав АПЛ/ серии А/ Примеры с начала нулевых. У нас с тех пор около двух десятков в небесной лиге только с РПЛ...там же не нашел ни одного.
Да ладно, в Италии тот же Палермо банкротился, Катания, Фиорентина в Серию С улетала, Парма в любители. Но там быстро создают новое юрлицо и фанаты поактивнее, могут и мэра побить -)
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Георгий Михеев
Пускай в медиалиге играют ну или в ЛФЛ. Я бы вообще оставил только РПЛ а остальных разогнал в любители.
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Capitan_RAF
Ответ S.A.N.
у "профессионального клуба" Савина не было: 1) собственного стадиона 2) собственной трен. базы 3) собственной академии и вообще какой-либо детско-юношеской или молодёжной инфраструктуры и да, денег ему НЕ хватило. он влез в минус 30 лямов, доложил свои , чтобы хоть как-то дожить до конца сезона, после чего закрыл проект Насчёт остального согласен.
Ну я также напомню, что после сами знаете каких событий у него спонсоры начали отваливаться, поэтому неудивительны минуса.
Сейчас, однако, его клуб вполне нормально живёт на Кипре.
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Fonbaron
Томь закрыть. Тех кто дал такие бабки посадить. Кто освоил- аудировать и посадить. Футболистов разогнать. Открыть любительский клуб и пусть играют за свои. Ну или ищут спонсоров. Госкомпаниям, региональному бюджету запретить спонсировать под страхом тюрьмы.
4 ярда, очуметь… Видимо все по инерции заступничества главного болельщика.
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antifa rise up
Вот так, клуб моего детства, с которого начались походы на футбол, любовь к стадиону и игре, обернувшаяся множеством счастливых воспоминаний - все.
Погубило все насколько помню перевод клуба из частных активов в игрушку губернаторов и костосточкой перед выборами, что не выборы - то невероятные обещания, оборачивавшиеся чаще воровством, хотя и несколько классных сезонов было и в РПЛ. Покойся с миром, твоя смерть во многом для меня совпала со смертью одной страны, но кто знает, может еще можно будет сделать «диализ»
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Dan Kennedy
Ответ Nuraly Amirov
То-то и оно, правду-матку рубить можно только на региональных клубах, а как разговор о больших и сильных, у которых распилов на несколько порядков больше - так в кусты. А как же, процитирую классика, «поддерживать воровство»? «Молчать»?
Ага, на региональных клубах. Локомотив столько негатива получил за последние годы, Зенит и Газпром всегда получали, Спартак из-за бездарного руководства Федуна, Рубин в ФНЛ вылетел. К ЦСКА и Динамо тоже предъявить можно. Московские клубы хейтят уже просто потому, что их много, например в этом сезоне их 5. Еще подмосковные Химки с ***** во главе. Да, только на региональных клубах правду матку рубят, держи в курсе.
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Nuraly Amirov
Ответ Dan Kennedy
Ну займись этим, удачи) Особенно с Зенитом, где приближенный к президенту человек руководит.
То-то и оно, правду-матку рубить можно только на региональных клубах, а как разговор о больших и сильных, у которых распилов на несколько порядков больше - так в кусты. А как же, процитирую классика, «поддерживать воровство»? «Молчать»?
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Вадим Сидоров
В 1998 в зоне Восток было 18 команд + Иртыш (Омск), Заря (Лен-Куз) и Луч игравшие в 1 лиге. Даже сверхдотационный Алт Край имел 2 команды! Сейчас если не считать дубли Енисея и СКА - 6 команд наберётся. В 90-е было меньше денег, но больше команд на Востоке. Гегемон Спартак вынужден жить по средствам, продавая, а не то что Зенитка без проблем может удерживать у себя качественных игроков.
да да, гегемон спартак вынужедн был продавать, чтобы не жить впроголодь. именно поэтому вице-президент приезжал с чемоданом бабла к Фергюсону, чтобы взятку ему всучить. что они творили в России, даже представить сложно))
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Стадион прекрасный построили, цены низкие - что еще надо делать? Силой тащить что ли?
для начала надо фан-айди отменить
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Анатолий Дмитриевич
Ответ ilmir84
газпром доит область в плане природных ресурсов. да, ее дочерние и дочерние роснефти не обязаны финансировать футбол в Томске. но с другой стороны средства, полученные на добыче и продаже углеводородов с этого региона идут на спонсирование проектов в абсолютно чуждых томску регионах как питер и тула. тоже самое с АВТОВАЗом и КАМАЗом-они спонсируют, итак нехило скажем, тот же зенит. ради денежного мешка в питере убивают футбол в провинции. по сути зенит это самый бюджетный клуб, где просто за счет снижения доли газпрома и вовлечения других крупных госкомпаний и корпораций в спонсирование могут позволить с издевкой смотреть как загибается региональный футбол в 1 и 2 лиге. такое ощущение, что если в стране останется всего лишь питерский зенит, все спортивные чиновники будут рады только. ну а менеджмент Томи конечно обязан лечь на нары. так разворовать и распилить средства и выйти сухими из воды это гнусно для болельщиков Томи
Автоваз и Камаз спонсируют Зенит? чего только не придумаешь, чтобы обосновать свои шизофренические теории))
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Dan Kennedy
Ответ Nuraly Amirov
Нет, проводить расследования, нанимать адвокатов, обращаться в кас, начиная со столичных клубов и их акционеров
Ну займись этим, удачи) Особенно с Зенитом, где приближенный к президенту человек руководит.
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Oleg Belyaev
Посмотрите как менялся состав РПЛ и как менялся состав АПЛ/ серии А/ Примеры с начала нулевых.
У нас с тех пор около двух десятков в небесной лиге только с РПЛ...там же не нашел ни одного.
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Nuraly Amirov
Ответ Dan Kennedy
А что надо делать? Поддерживать воровство? Молчать?
Нет, проводить расследования, нанимать адвокатов, обращаться в кас, начиная со столичных клубов и их акционеров
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GregWS
Ответ Иван Рочев
Я после первого выхода томи в вышку и перестал ходить на труд...началась полная шляпа... До этого было шикарно)
Поход на стадион был всегда праздником, долгие годы. На восток через забор или в щель между прутьями на запад (лавочки когда были в 5 рядов), потом на новую трибуну уже по билетам.
Ну а насчет вышки, ужеже и старше стали, и про договорняки узнали и про сливы и про баш на баш, зарплаты игроков, и т.д и т.п. магия ушла - это нормально, хоть и не нормально.

во втором дивизионе зона восток, после игры можно было запросто с Себелевым , Долговым, Агеевым, Ахиджаком поболтать пока он до корпуса где раздевалка шел. Даже с Жуковым в пердиве. В вышке уже не останавливались, да и корпус отстроили на другой стороне.

Для не томичей:
Себелев это как Месси , для пацанов из Томска , кто ходил на 2ю и 1ю лигу :)
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Shuba Jr.
Ответ Алексей Соловьев
Чувак, да нафиг он нужен, если он жрёт 4 ярда за 3 года, лучше бы в Томске 4 суперсовременные школы на 1200 человек построили на эти деньги, чем эту помойку держать, это ведь деньги налогоплательщиков, а кто-то их пилит
То есть добывать отсюда природные ресурсы можно, а вкладывать в регион нельзя? Всё добытое здесь нужно вложить на Зенит? А ты ничего не путаешь, псевдо человек?
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Иван Рочев
Ответ GregWS
Какже тяжело тем кто ходил на Томь еще во второй лиге, видел ее подъем в вышку, для нас это было чудо, а ведь среди нас и те кто болел за клуб еще со времен совка. Как же мы были счастливы бежать круг почета с командой после выхода в пердив, всем стадионом по заснеженному полю, и выбегать на такоеже после выхода в вышку. Команда и мы были одним целым, а менты улыбались и не препятствовали, тоже были искренне счастливы. Газ и нефть добывают в недрах сибирских, а команды из нашего региона попрошайки и бедняки, особенно обидно за "Томь" и "Тюмень"
Я после первого выхода томи в вышку и перестал ходить на труд...началась полная шляпа...
До этого было шикарно)
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ YOKODZUMA
Ну так бороться надо за людей! Ну не ходят... А чего сделано чтобы ходили. Это как ресторан открыть - кухня дрянь, официанты хамло на входе 500 хачей охраны рекламы никакой. Че то клиенты не ходят...
Стадион прекрасный построили, цены низкие - что еще надо делать? Силой тащить что ли?
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YOKODZUMA
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Интересуется - очень расплывчатый термин. Люди голосуют ногами. Не ходишь - значит, не особо и интересуешься. Состав назвать не можешь - значит, не особо и интересуешься. Ясно, что в Самаре, например, очень любят КС, точно больше 10% интересуется. А по факту - есть крутой стадион, есть недорогие билеты, но ходит все равно тысяч десять в среднем. В среднем двадцать тысяч ходило в золотые годы (+ пара аншлагов на Спартак и другие сильные в свое время клубы). И это один из самых футбольных городов России.
Ну так бороться надо за людей! Ну не ходят... А чего сделано чтобы ходили. Это как ресторан открыть - кухня дрянь, официанты хамло на входе 500 хачей охраны рекламы никакой. Че то клиенты не ходят...
+1
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Dan Kennedy
Ответ Nuraly Amirov
Так болелы данных клубов тут осуждают "воровство в регионах"
А что надо делать? Поддерживать воровство? Молчать?
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ YOKODZUMA
Казалось бы да, но... В Новосибе полтора миллиона народу (по факту наверняка больше). ТО есть даже если футболом интересуются 10% - это 150000 человек. Этого хватит чтобы забить стадион. Другое дело что никому это нахер не нужно. А менеджменту региональных клубов развитие своего клуба в основном еще и вредит
Интересуется - очень расплывчатый термин. Люди голосуют ногами. Не ходишь - значит, не особо и интересуешься. Состав назвать не можешь - значит, не особо и интересуешься. Ясно, что в Самаре, например, очень любят КС, точно больше 10% интересуется. А по факту - есть крутой стадион, есть недорогие билеты, но ходит все равно тысяч десять в среднем. В среднем двадцать тысяч ходило в золотые годы (+ пара аншлагов на Спартак и другие сильные в свое время клубы). И это один из самых футбольных городов России.
+2
0
+2
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Nuraly Amirov
Ответ Dan Kennedy
Очевидно, что плюс-минус везде воруют. Или еще что-то ненормальное, если не воруют. Только надо спрашивать с тех, кто ворует, а не с болел данных клубов.
Так болелы данных клубов тут осуждают "воровство в регионах"
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YOKODZUMA
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Россия - не очень футбольная страна, отсюда и проблемы футбола. На матчи банально люди не ходят, по тв не особо смотрят. Искусственно на плаву держать клуб, на который в среднем ходит 2000 человек (могу ошибаться, но скорее всего не очень сильно), смысла нет. Все бюджетные подпитки вообще надо убрать. И так стадионы дали клубам - зарабатывайте. Не можете - закрывайтесь. Футбол - это шоу-бизнес и больше ничего, должен приносить прибыль. Поддержка может быть изредка, если какой-то форс-мажор типа ковида случился.
Казалось бы да, но... В Новосибе полтора миллиона народу (по факту наверняка больше). ТО есть даже если футболом интересуются 10% - это 150000 человек. Этого хватит чтобы забить стадион. Другое дело что никому это нахер не нужно. А менеджменту региональных клубов развитие своего клуба в основном еще и вредит
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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