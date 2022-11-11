Минспорта забрало «Золотую шайбу» у организации, которую основал Анатолий Тарасов. Теперь его внук судится за название и пытается вернуть турнир

Спор из-за легендарного соревнования.

«Верните настоящую «Золотую шайбу» Анатолия Тарасова нашим детям!» – с этих слов начинается открытое обращение к общественности на сайте Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова.

Президент клуба – Алексей Тарасов, внук легендарного хоккейного тренера – там же эмоционально рассказывает, что с этого года по инициативе Минспорта клуб отстранен от ежегодных детских турниров. Теперь на этом месте другая автономная некоммерческая организация, созданная в июле 2021 года.

Давайте разбираться, что вообще произошло. Но для начала окунемся в историю.

Что еще за «Золотая шайба» (ну вдруг кто-то не в курсе)?

Это старейший всероссийский (а прежде всесоюзный) турнир детских хоккейных команд – его проводят с 1964 года. Тогда по инициативе спортсменов, журналистов и, разумеется, с постановления ЦК ВЛКСМ был создан Всесоюзный клуб «Золотая шайба», на который возложили организацию детских хоккейных турниров. Одним из его вдохновителей и первым руководителем стал заслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов.

В первом сезоне – 1964/65 – приняли участие 57 детских команд; в том финальном турнире чемпионом стала столичная «Шайба».

Турнир проводился и продолжает проводиться в нескольких возрастных категориях поэтапно. Сейчас эта цепочка выглядит так: первенство района/города – региона – федерального округа – общероссийский финальный турнир. В советское время конструкция была практически такой же, но с поправкой на географические особенности тех времен.

Важный момент: у соревнованиям не допускаются команды из систем профессиональных клубов МХЛ/ВХЛ/КХЛ, а также участники чемпионата России в своей возрастной категории – турнир объединяет именно любительский детский хоккей. По итогам сезона-2020/21 в соревнованиях «Золотой шайбы» приняли участие 3993 команд (62978 игроков) из 73 субъектов России.

Фото из личного архива Алексея Тарасова

После распада Союза соревнования удалось сохранить – в том числе благодаря самому Тарасову, Госкомспорту России, ФХР и Министерству образования: в сентябре 1993 года произошло преобразование в «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова» – «самодеятельную, общественную, самостоятельную организацию, создаваемую в целях возрождения и развития традиций детского хоккея» (цитата из постановления). Президентом клуба ожидаемо утвердили Анатолия Тарасова.

В 1995-м в соответствии с новым законодательством все это превратилось во Всероссийскую общественную организацию «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова» , которую зарегистрировали в Минюсте РФ. Сейчас в клубе более двухсот членов – энтузиастов, тренеров, организаторов в 45 региональных отделениях страны.

В период между общими собраниями работой клуба руководит правление (в составе которого в том числе известные в прошлом хоккеисты – Виктор Шалимов, Сергей Макаров, Андрей Коваленко) и президент. В 2017 году тайным голосованием на общем собрании президентом «Золотой шайбы» выбрали Алексея Тарасова – внука Анатолия Владимировича, а в 2019-м его переизбрали на новый срок.

Фото из личного архива Алексея Тарасова

История понятна. В чем проблема-то?

В ноябре 2015 года распоряжением Правительства РФ «Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова» признаны подлежащими обязательному ежегодному включению в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Если объяснять без сложных формулировок: турнир должен проводится ежегодно и при поддержке (в том числе финансовой) государства. Через Минспорта осуществляется необходимое обеспечение финальных соревнований: услуги спортсооружений, услуги автотранспорта, услуги проживания и питания участников, оплата работы арбитров и информационно-техническое обеспечение церемонии закрытия.

Здесь начинается самое интересное. До недавнего времени «Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова» совместно проводились Министерством спорта РФ, Федерацией хоккея России и общественной организацией «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова».

Но с этого года кое-что изменилось – из организаторов соревнований «Золотая шайба» исчез «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова», но неожиданно появилась автономная некоммерческая организация Континентальная Детская Хоккейная Лига «Золотая Шайба» , которая теперь совместно с ФХР и Минспорта проводит турниры.

Что еще за Континентальная детская хоккейная лига?

Некоммерческая организация, созданная полтора года назад, разумеется, не может похвастаться богатой историей. На сайте лиги указано, что она учреждена 13 июня 2021 года для организации и проведения Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» по принципу общедоступности для населения, без внесения финансовых средств при заявке команд (запомним этот важный момент!).

Среди задач АНО КДХЛ указаны «организация и проведение на достойном уровне текущих соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в соответствии с основными принципами государственной политики в области физической культуры и спорта, а именно отмену взносов детских команд за участие в соревнованиях » (еще раз!). В планах организации – модернизировать турнир: изменить систему проведения и цифровизировать соревнования, развивать инфраструктуру и кадровый потенциал.

В разделе «Исполнительная дирекция» на сайте – конкретные имена организации и их должности: вице-президент Алексей Чикунов (он же президент президент Федерации хоккея Пермского края), спортивный директор Владимир Смирнов (вице-президент Федерации хоккея Пермского края), заместитель спортивного директора Виктория Морозова (помощник президент Федерации хоккея Пермского края) и главный судья Алексей Мухаметов. А вот сведений о руководителе на сайте нет.

Зато есть данные информационной системы КонтурФокус, что исполнительный директор АНО с апреля этого года – Константин Викторович Маргольф. Сразу стоит оговориться: данные реестра юридических лиц не дают стопроцентной верификации личности (фамилия и инициалы могут быть совпадением), но полный тезка Константина Маргольфа упоминался в августе 2022-го на сайте ПХК ЦСКА как советник президента клуба и председатель Совета ветеранов спорта армейцев.

Даже если это один и тот же человек, то ничего криминального в этом нет – данные больше для контекста при дефиците официальной информации.

Почему произошла замена организатора

Помните момент про взносы от участников соревнований? В клубе «Золотая шайба» уверены: именно это и стало формальным поводом «замены».

В Минспорте считают (так указано в письме на имя руководства «Золотой шайбы), что участники соревнований могут нести расходы только на проезд, суточные в пути, страхование и тестирование на коронавирус (когда это необходимо), и отдельно отмечают, что Клуб так и не обосновал необходимость взносов с команд и дальнейшую отчетность, но внес их в проект положения о соревнованиях. Вердикт: «противоречит целям и задачам государственной политики по развития физической культуры и спорта, а также наносит репутационный ущерб массовому спорту в Российской Федерации».

Ну у руководство клуба «Золотая шайба» другая позиция: в сметах Минспорта на турнир, к примеру, не была предусмотрена организация прямых видеотрансляций матчей. Как и сбор, обработка и публикация статистики. За это – медийное и информационное сопровождение турнира – с команд-участниц и брали взносы (15 тысяч рублей). К слову, это было единогласное решение правления организации, в состав которого входит и представитель Минспорта – заместитель директора департамента физической культуры и массового спорта Георгий Кабанов. Так что, пожалуй, нельзя сказать, что взгляды Клуба и представителей министерства по этому вопросу полностью расходятся.

«Я лично отвечаю за каждую потраченную копейку!» - пишет Алексей Тарасов об отчетности и добавляет, что организация регулярно публикует, куда и на что пошли средства. Также клуб прилагает к своему обращению переписку с Минспорта, где по запросу ведомства предоставлял разъяснения по взносам в феврале 2021-го.

Но стороны так и не договорились. Алексей Тарасов в своем обращении выдвигает более глубинные версии «замены» – но их тяжело подтвердить или опровергнуть.

Дальше суды, две параллельные «Золотые шайбы», а из календаря Минспорта исчезло упоминание основателя турнира

После «замены» в составе организаторов турнира стороны начали борьбу за товарный знак и само наименование «Золотая шайба». Так образовались две параллельные судебные линии.

• Первая. В марте 2022 года Роспатент снял правовую охрану с товарного знака «Золотая шайба», принадлежащего клубу с 2009-го – произошло это на основании обращения Минспорта. Федеральная служба по интеллектуальной собственности посчитала, что знак не обладал различительной способностью, ведь до даты его регистрации долгое время использовался при маркировке спортивных состязаний несколькими независимыми субъектами (то есть всеми организаторами соревнований – Минспорта, ФХР). Клуб в свою защиту обратился в суд по интеллектуальным правам, в октябре проиграл первую инстанцию и готовится к апелляции.

• Вторая. Клуб «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова в начале года обратился в арбитражный суд с требованием исключить из названия АНО КДХЛ «Золотая шайба» вполне угадываемое словосочетание. В июле суд отказал в удовлетворении требований, ссылаясь на все то же решения Роспатента про «различительную способность» – для этого «необходимо, чтобы данное обозначение использовалось длительный срок только одним лицом». После проигранной апелляции, клуб подал кассационную жалобу.

Логика суда следующая. Раз турнир с момента создания финансируется за счет бюджета (сейчас Минспорта, ранее Госкомспорт, а еще ранее ЦК ВЛКСМ – да, об этом вспомнили) – значит, клуб не может иметь эксклюзивного права на название. Пока получается, что название «Золотая шайба» не имеет уникального обладателя и под такой вывеской может проходить несколько турниров. Понятно, что спор имеет вполне четкую юридическую сторону, но кажется, что находится больше в этическом измерении.

При этом борьба Клуба идет не за какой-то государственный ресурс – как соорганизатор соревнований он не получал бюджетные деньги, а существовал на привлеченные спонсорские средства. Но без поддержки Минспорта и ФХР (в одном из писем сообщается о 82 млн рублей) общественная организация не может организовать такие масштабные всероссийские соревнования самостоятельно. Более того, после «замены» у клуба практически не осталось спонсоров – многие отечественные филантропы приходили «под турнир» с логотипами Минспорта и ФХР.

Несмотря ни на что, руководство клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова на днях объявило о продолжении работы и разместило расписание традиционных детских турниров на следующий год. Организаторы рассчитывают привлечь порядка 50 команд и около 1000 юных спортсменов.

А в опубликованном Минспортом едином календарном плане соревнований на 2022 год из названия турнира «Золотая шайба» исчезли слова «имени А.В. Тарасова». Похоже, что так разорвали почти шестидесятилетнюю историческую связь с его идейным вдохновителем.

Мог ли Минспорт сменить организатора соревнований – пусть даже на уровне «нравится/ не нравится»? Похоже, что да. Юридически конструкция сложилась такая: кто финансирует турнир, тот и заказывает музыку.

Может ли клуб «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова продолжать самостоятельно проводить детские турниры? Точно да. Но собственного ресурса – не только финансового, но и пресловутого административного – явно не хватает на привычный масштаб.

Пока же Алексей Тарасов создал петицию со сбором подписей в поддержку клуба. В будущем – если наберет много голосов в поддержку – Тарасов планирует обратиться к Председателю Правительства России «с просьбой разобраться и восстановить справедливость!»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Простяков, Игорь Костин; kdhl.ru