Люди из Москвы и Воронежа ставили на фермеров и безработных. Детали дикой истории из Индии, где накрыли фейк-лигу по крикету

Русский след прилагается.

Еще недавно муниципалитет Ваднагар в индийском штате Гуджарат был примечателен известным храмом-святилищем местного верховного божества Шивы. Теперь же об этой локации узнали и в спортивном мире. Именно там, на одной из ферм в сельском пригороде Малипур, пару недель существовала удивительная лига – турнир по крикету с пафосным названием Century Hitters T20 (можно перевести как «Бьющие века», Twenty20 – формат проведения матчей в крикет).

Состязания между шестью «командами из разных штатов Индии» транслировались на одноименном ютуб-канале в онлайне. На экране зритель видел экипированных спортсменов, которые вроде бы играли в аутентичный индийский крикет.

Сразу надо оговориться, что крикет в Индии безумно популярен, а местная Премьер-лига (IPL) – шестая по посещаемости спортивная лига мира. Да еще и одна из богатейших – в июне IPL заключила новый медиаконтракт на 6,2 млрд долларов, став вторым по дороговизне спортивным турниром в мире после НФЛ с точки зрения стоимости за матч. Да-да, индийский крикет опередил футбольную АПЛ.

Только проблема в том, что Century Hitters T20 не имел к этому никакого отношения – это был спродюсированный мираж. В начале июля на этапе четвертьфиналов организаторов турнира накрыла местная полиция. По версии следствия, мошенники организовали псевдотурнир для обмана любителей ставок из… России.

Трансляцию вели с поля на заброшенной ферме, игрокам платили по пять долларов за матч

Режиссура была одновременно проста и гениальна, если так вообще можно оценивать обман.

Злоумышленники арендовали заброшенную ферму в индийском захолустье, расчистили и разметили там одно из некультивируемых сельскохозяйственных полей. По периметру расставили галогеновые лампы и HD-камеры для трансляций в ютубе.

Роли игроков исполняли 20 местных фермеров и безработных, которым платили за одну игру около 5 долларов.

«Им выдали форму и обещали 400 рупий за каждый матч. Они все были счастливы», – рассказал полицейским работник одной из ферм в Молипуре.

Игроков экипировали в реплики формы реальных команд IPL – Chennai Super Kings, Mumbai Indians, Gujarat Titans. Но использовать те же названия не стали, заменив их не менее угрожающими – в новой лиге зарубились Chennai Fighters, Haryana Warriors, Maharashtra Rangers, Ghandhinagar Challengers, Palanpur Sport Kings.

Трансляции сопровождались сносной графикой, но оператор по понятным причинам избегал обзора болельщиков на трибунах. Впрочем, зрители оказались не нужны – мошенники вставляли в трансляцию закадровый интершум с ликованием фанатов из реальных игр IPL. Реалистичности добавлял закадровый голос фейкового диктора – нанятый актер-пародист имитировал голос самого известного индийского комментатора Харшу Бхогла.

«Не могу перестать смеяться. Я просто обязан услышать этого «комментатора», – отреагировал Харша в соцсетях, когда весь этот маскарад вскрылся.

Мошенники, конечно, постарались, но все равно странно, что никого не смутила такая картинка.

Вероятно, мошенники и не пытались выдавать свой турнир за IPL, но все равно давайте сравним. Вот так выглядит реальная картинка из трансляции самой популярной лиги крикета.

Скриншот трансляции в сайта IPL

Вообще ютуб-канал Century Hitters T20 с девятью сотнями подписчиков выглядит максимально странно.

Иногда в трансляцию попадали вот такие кадры тайм-аутов.

Можно встретить видео , где пять секунд показывают приунывшего судью посреди игровой площадки.

Или вот какие-то местные ребята (почему-то кажется, что это те самые звезды фейковой лиги) играют в волейбол на видео под названием Volleyball practice match. Может, на эту игру тоже принимались ставки?

Фальшивый турнир организовал бывший работник московского паба. Больше всего ставили из Москвы, Воронежа и Твери

В начале июля в полицию штата Гуджарат поступила информация о странном фермерском турнире, после чего сотрудники специальной следственной группы прибыли на подставную игровую площадку. В изъятых гаджетах обнаружили несколько телеграм-каналов для приема ставок, и этого хватило для задержания – в Индии запрещено ставить на спорт (исключение – скачки). Выяснилось, что турнир был просто фарсом, а преступная схема имеет русский след.

«Все это были мистификация. Мы арестовали четырех человек, а также ведем расследование в отношении некоторых индусов, живущих в России, которые причастны к этой афере», – пояснил изданию NY Times Ачал Тяги, сотрудник полиции штат Гуджарат.

Полиция сообщила , что организаторы использовали телеграм для облегчения ставок из России – играли в основном из Москвы, Воронежа и Твери. При этом букмекеры манипулировали результатом – по рации давали указания фальшивым судьям, которые передавали команды фальшивым игрокам. Ход матчей, конечно, менялся так, чтобы букмекеры получили наибольшую выгоду.

Если внимательно смотреть трансляции, заметно, как судьи практически перед каждым розыгрышем переговариваются с кем-то по рации, а потом перекидываются фразами со «спортсменами». Это было намеренно: организаторы рассчитывали, что россияне, делающие ставки на экзотический вид спорта, посчитают переговоры нормой и не заподозрят подвоха.

«Фейковая IPL» – это просто класс. Боулер получает хит в четверке, небрежно отвечает на звонок, чтобы поболтать, прежде чем бросить следующий мяч. Очевидно, что организаторы не слишком высоко ценили свою российскую аудиторию», – охарактеризовал ситуацию популярный в Индии журналист Анант Кришнан.

Но почему мошенники ориентировались именно на российских беттеров?

Источники из полиции сообщили изданию Times of India, что главным режиссером-постановщиком «турнира» оказался некий Шеб Давда, который недавно вернулся в родную деревню из России. Давда увлекался ставками и азартными играми еще до поездки в Россию, но у него были и спортивные амбиции – он учился играть в крикет. Правда, на родине у него не получилось и в октябре 2021-го экс-тренер Ашок Чоудари позвал его в Россию, где Давда совмещал игру за местные крикетные клубы с работой в московском пабе, ориентированном на ставки.

В марте Давда вернулся в Индию. В родном селе он на год арендовал ферму, расчистил и оборудовал освещением сельскохозяйственное поле, закупил амуницию, рекрутировал игроков из числа местных аграриев и даже тренировал их.

«Ему понадобился всего один день, чтобы найти игроков. Но поскольку они были фермерами, их нужно было тренировать, чтобы в кадре они выглядели настоящими профессионалами. Перед каждой игрой Давда тренировал игроков и арбитров, – заявили в местной полиции.

Кроме организации антуража и трансляции, он управлял по рации марионеточными судьями. Во время задержания Давда как раз находился на рабочем месте – принимал ставки за ноутбуком у кромки поля. Но все это было бы невозможно без сообщников в России.

Задержанные оказались всего лишь исполнителями. Мошенники запланировали матчи на год вперед

Во время первого допроса Шеб сознался, что познакомился в России с неким Асифом Мохаммедом из Пакистана, который и предложил открыть поддельную лигу. Сам же Асиф проводил онлайн-уроки по правилам крикета и ставок на него для игроков, собиравшихся в пабах городов России.

Позже полиция выяснила , что Асиф Мохаммед – еще не вершина криминального айсберга. Главным вдохновителем и координатором преступной схемы считается человек по фамилии Ефимов. Предполагается, что именно по его заданию Давда вернулся в Индию для организации фальшивой лиги.

Тренер по крикету Ашок Чаудари (тот самый, что приглашал Давда в Россию) также под подозрением – полиция выяснила, что по его инициативе в Индии открыли целую академию, где желающих быстро подзаработать обучали, как организовывать матчи по крикету и стримить их в ютубе.

Четырем подозреваемым уже предъявлены обвинения в преступном сговоре и организации азартных игр – Шебу и Садику Давда (судя по всему, это братья), а также двоим псевдо-судьям. Полиция ищет Асифа Мохаммеда и Ашока Чоудари, предположительно находящихся в России. Процессуальный статус загадочного человека с фамилией Ефимов пока не разъясняют.

Всех псевдозвезд выдуманной лиги переквалифицировали в свидетелей – они очень охотно сотрудничают со следствием. Полиция не стала выдвигать обвинения и Сакибу из Меерута, который так изобретательно имитировал голос звездного комментатора в прямом эфире.

По данным полиции, злоумышленники запланировали турниры на год вперед. За две недели они успели заработать от 4 до 6 тысяч долларов, что примерно в два раза меньше того, что было потрачено только на одну фальшивую площадку.

Афера «Хиттеры века» провалилась.