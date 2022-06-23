В чемпионате Нигерии – мистика! Там почти не бывает гостевых побед

Разбираем африканскую футбольную аномалию.

В конце марта медиа облетели дичайшие кадры – болельщики сборной Нигерии громят все подряд после матча отбора ЧМ-2022 против Ганы.

Причина гнева 60-тысячной толпы – ничьей 1:1 не хватило для попадания в Катар, Нигерия пропустит чемпионат мира впервые с 2006-го. Особо агрессивная часть фанатов вывалилась на поле. Дальше – вандализм, массовые драки, давка. Испуганные футболисты забаррикадировались в раздевалках, полиция для разгона толпы применила слезоточивый газ. ФИФА позже наказала нигерийскую футбольную федерацию штрафом и одним матчем без зрителей.

Выглядело пугающе, но для самой Нигерии это не самая редкая история. Неуправляемые фанаты – местная обыденность, которая и породила (и не только она, конечно) одну из главных аномалий современного футбола – в местном чемпионате практически невозможно выиграть на выезде .

Сегодня отправляемся в нигерийскую футбольную вселенную. Там есть все – государственные клубы, продажное судейство, странный бродкаст, фанатский беспредел и много коррупции. Поехали!

Сначала важная справка про Нигерию и место футбола в ней

Нигерия – самое густонаселенное государство Африки. Несмотря на место в мировом топе по добыче нефти, в стране постоянно растет госдолг, дикая инфляции и безработица. Из 216 миллионов человек населения более 90 миллионов живут за чертой бедности. По прогнозам Всемирного банка, к концу 2022 года эта цифра вырастет до 95 миллионов человек. Согласно отчету, опубликованному в 2021 году Африканским институтом опросов в Абудже, семь из десяти нигерийцев готовы покинуть страну, если им представится такая возможность.

На мусульманском севере наблюдаются повстанческие движения, а юго-восток страны сотрясает криминал – беспорядки, убийства и похищения людей.

Накануне матча с Ганой на поезд из Иду, города-спутника столицы Абуджы, в соседнюю Кадуну напали вооруженные повстанцы. Они взорвали пути, чтобы обездвижить поезд, а затем более часа его обстреливали. По меньшей мере восемь человек погибли, десятки получили ранения.

А в январе вооруженные боевики убили более двухсот человек в штате Замфара на северо-западе в отместку за военный рейд на их территорию.

По индексу организованной преступности Нигерия — самая криминализированная страна Африки.

Нигерия занимает 154-е место (из 180) в индексе восприятия коррупции, ежегодно составляемом международной неправительственной организацией Transparency International (российское отделение Transparency – АНО «Центр «ТИ-Р» внесена в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента»).

Футбол в стране с запасом самый популярный вид спорта и чуть ли не единственная отдушина для населения. Про сборную Суперорлов – многократного победителя Кубка Африки, олимпийского чемпиона 1996 и шестикратного участника ЧМ – вы точно слышали. Как и про звезд прошлого – Джей-Джей Окочу, Даниеля Амокачи, Финиди Джорджа, Нванкво Кану, Селестина Бабаяро и Тиджани Бабангиду, и настоящего – Келечи Ихеаначо, Виктора Осимхена. Но про местный чемпионат мы не знаем практически ничего.

За десять сезонов чемпион только один раз проиграл дома, в… 2013-м

В местной лиге 20 команд (за исключением 2019-го, когда было две группы по 12 команд), которые играют по обычной схеме: 38 матчей за сезон, 19 дома и столько же на выезде. Вроде ничего необычного, если не смотреть на статистику побед дома и в гостях. С 2013 года, когда переформатировали местную лигу, ситуация следущая.

Несколько уточнений:

– В 2016-м после 18-й тура исключили клуб «Гива», который не смог провести три домашних матча подряд, все его результаты аннулировали.

– В 2018-м лигу приостановили ​​​​после 24 туров из-за административных проблем и досрочно завершили сезон.

– В сезоне-2019/20 чемпионат сначала прервали, а затем досрочно закончили из-за пандемии. Там же было еще семь формальных домашних поражений – у двух команд, которые принимали гостей на нейтральных полях.

– В сезоне-2021/22 было еще три формальных домашних поражения у двух команд, которые принимали гостей на нейтральных полях.

А вот еще некоторые точечные заметки уникальности нигерийской лиги: • Отрицательный домашний голевой баланс за неполных десять сезонов встречается только один раз – в 2014 году у вылетевшей команды «Нембе».

• В 2013-м вторая команда чемпионата «Эньимба» не пропустила ни одного гола дома за весь сезон – 28:0, выиграв 17 из 19 матчей. При этом в гостях победив лишь однажды.

• Чемпионы (и лидер нынешнего) за десять неполных сезонов на всех потерпели только одно домашнее поражение – «Кано Пилларс» в далеком 2013-м.

• Иногда из лиги вылетают команды, которые не проигрывают дома – «Шаркс» в 2015-м, «Саншайн Старс» в 2018-м.

Вы, скорее всего, догадались, что это не совсем обычная статистика. Вот для сравнения показатели РПЛ-2021/22: 77 гостевых побед в 240 матчах (почти треть) и нет ни одной команды без домашних неудач.

В букмекерских линиях на чемпионат Нигерии вы редко увидите кэф ниже десяти на победу гостей, независимо от положения клубов в таблице.

Думаю, фантастичность статистики достаточно зафиксирована. Переходим к возможным причинам – будем называть их особенностями.

Почти все клубы государственные – принадлежат правительствам местных штатов, место в лиге можно перекупить

Нигерийские футбольные клубы управляются и финансируются правительствами штатов. Есть и немногочисленные частные (цифра колеблется в районе 20%), но они не сильно изменяют картинку. Руководство регионов обычно назначает председателей для управления клубами из числа госслужащих. Такие бюджетные управленцы – особенно те, которые управляют более крупными клубами – часто испытывают сильное давление от вышестоящего руководства из-за результатов.

Поэтому до крайности используют домашнее преимущество, поскольку легче контролировать то, что происходит на их территории. Финансовые и административные ресурсы правительства штата часто используются как инструменты влияния на результат.

Успешность клубов воспринимается как успешность правительства штата и его руководства. Очевидно, что в условиях экономических/социальных катаклизмов и мегапопулярности футбола успешный клуб повышает лояльность населения. Поражение дома воспринимается как сильнейший удар.

Уровень влияния денег и власти велик, отсюда – сделки, которые сложно встретить в европейских чемпионатах. Например, в апреле 2019-го года владелец только что вышедшего в элиту «Када Сити» прямо в середине чемпионата из-за «сложной финансовой ситуации» продал свое место в лиге руководству штата Дельта. По сути, команды за деньги (порядка 154 тысяч долларов) просто поменялись местами в лигах прямо по ходу турнира, но официально заявили, что владельцы «Дельта Форс» выкупили «Када Сити», переименовали в «Дельта Форс» и перевезли его в свой штат. Именно такой формат согласовала лига.

При этом «новой Дельте» перешли текущие результаты поглощенного клуба, а «Када Сити» объявился лигой ниже. Но самое забавное, что в конце этого же года (но уже в следующем чемпионате) после пятого тура «Дельта Форс» по той же схеме продал слот в высшем дивизионе другой команде из низшей лиги – «Квара Юнайтед».

Но вернемся к методам достижения результата в домашних стенах. Есть два основных – подкуп судей и подстрекательства к насилию в отношении официальных лиц.

Судьи получают компенсации от принимающей стороны. Официально!!!

Нигерийские рефери считаются самыми некомпетентными в Африке. Именно их винят в однобокости результатов.

Но будем честными, условия для их работы очень специфические.

Официальные зарплаты судей не очень высокие даже по меркам страны – 150-250 долларов. Но лига позволяет клубам-хозяевам возмещать командировочные судейские затраты – транспорт, размещение, питание, развлечения и, наверняка, это не весь список услуг (в России, как мы помним, подношения ограничены вымпелами, шарфиками и подобным мерчем ). Так арбитры попадают в финансовую зависимость. Щедрость компенсаций хозяев порождает соответствующие ожидания от руководства клубов и болельщиков – плохое судейство после такого гостеприимства считается неуважением.

Один из нигерийских спортивных аналитиков, который пожелал остаться анонимным (кажется, это еще одна особенность Нигерии – выступать от своего имени по таким вопросам небезопасно) так объяснил судейскую предвзятость: «Система построена таким образом, что злоупотребления преобладают, и во многих случаях судьи загоняются в узкие углы. К сожалению, в системе много коррупции. Судья, который зарабатывает 100 000 найр (240 долларов) и которому предлагают миллион найр за влияние на игру в пользу хозяев, скорее всего, возьмет взятку», — объясняет он.

Почему только в пользу домашних команд, ведь подкупить могут и гости? Что ж, судьи часто слишком напуганы, поскольку они знают, что планка того, что болельщики сочтут неуважением, чрезвычайно низка.

Культура насилия и страха на домашних стадионах

Экс-полузащитник легендарных Суперорлов на ЧМ-94 Эдема Фулуду перечислил некоторые проблемы, связанные с хулиганством в сегодняшних матчах нигерийской лиги: «Большинство болельщиков на самом деле не фанаты – они зарабатывают от менеджеров или председателей клубов, и поэтому в попытке угодить, особенно на домашних играх, прибегают к нападкам или запугиванию официальных лиц матча, потому что победа означает для них денежное вознаграждение. Я слышал о клубе, который платит бонусы за матчи не только игрокам, но и членам своего клуба болельщиков».

Спортивный аналитик Ахмед Руфаи считает, что в судействе за долгие годы сформировалась культура страха. Он предполагает, что взятки — это пряник для привлечения судей, а угроза насилия действует как очень жесткий кнут: «Даже если судья решил, что предложенные деньги не повлияют на него, это не гарантия того, что толпа не придет за ним после игры».

Однажды в лиге случился просто легендарный случай. Авторитетный рефери Дого Ябилсу назначил пенальти в пользу гостей в матче «Квара Юнайтед» – «Шаркс», после чего на поле высыпали недовольные фанаты. Ябилсу, который был армейским полковником, достал табельный пистолет и загнал хулиганов обратно на трибуны. После чего он как ни в чем не бывало продолжил игру. Но футболисты «Шаркс» не поддержали бравого офицера – намеренно смазали пенальти, испугавшись последствий. Случилось все это, правда, довольно давно (как в любой легенде – никто не может сказать когда конкретно), но уж очень красочно характеризует обстановку.

Экс-полковник Ябилсу в нулевых успел поруководить местным судейским корпусом, но судя по стабильной домашней статистике и до сих пор продолжающимся нападениям на рефери, табельное оружие не победило систему.

Намеренно незабитый пенальти или пропущенный в концовке гол – не случайность. Футболисты гостей обычно напуганы не меньше. В 2009-м году недовольные болельщики «Энугу Рейнджерс» напали на судью, за которого вступились игроки и тренеры соперника «Уорри Вулвз». Завязалась гигантская драка, в которой пострадал вратарь гостей Оробоса Адун. Через несколько дней на тренировке он упал в обморок и умер . Представители «Уорри» заявили, что это последствия недавнего избиения – у игрока были внутренние повреждения, которые не обнаружили неквалифицированные врачи. Но лига в своем отчете указала, что «смерть игрока в результате стычек не доказана, поскольку вскрытие перед похоронами не проводилось». На основании этого представителей «Уорри» заставили извиниться за ««неосторожные комментарии». Двоих из нападавших фанатов-хулиганов пожизненно забанили.

Лига регулярно заявляет о мерах повышения безопасности судей и других официальных лиц матчей, но видимых результатов нет . Страх сохраняется. Даже пустые из-за пандемии трибуны не сильно повлияли на удручающую гостевую статистику побед – показатель подрос только до десяти процентов. В этом году он снова упал до доковидных пяти-шести.

Телевизионные компании боятся вести съемки в некоторых регионах

Эпичный перфоманс полковника Ябилсу невозможно увидеть в записи. Телекомпании с правами на показ НФПЛ давно считают некоторые регионы слишком нестабильными – особенно северо-восток, где действуют террористические группировки.

Президент Ассоциации судей Нигерии (NRA) Тейд Азиз считает: «Отсутствие телевидения на площадках нашей лиги – еще одна серьезная проблема, которую необходимо решить. В некоторых других странах у вас есть более 22 камер, записывающих один матч чемпионата. Есть специальная камера, нацеленная на судью. Но в нашей лиге только один оператор выполняет работу 22 человек. Некоторые люди даже записывают матчи на свои телефоны».

Хулиганство оказало негативное влияние на общий коммерческий имидж и потенциал НФПЛ. В последние годы лига потеряла выгодные спонсорские контракты на миллионы найр из-за непрекращающегося насилия толпы и срыва матчей, что вынудило вещателей вроде Globacom и Supersport разорвать контракты. Нынешний медиа-контракт с Redstrike Media Nigeria подразумевает показ только «выбранных» матчей.

Отсутствие видеофиксации сильно повышает коррупционные риски. Франклин Обиагву, который раньше работал официальным делегатом лиги на матчах, говорит: «Председатели клубов неоднократно предлагали мне взятки. Они хотели, чтобы я переделал свои отчеты о матче и судьях».

Реальность такова, что LMC (League Management Company – регулирующий орган нигерийской лиги) может иметь дело только с тем, что видит, и часто трудно доказать неправомерность действий судей. И даже когда на играх вспыхивает насилие, президенты клубов платят делегатам матчей, чтобы они вносили изменения в отчеты, отправляемые в руководству лиги. Фанаты тоже не зевают. Так, например, в 2015-м оператора «Лоби Старз» Джеймса Бумкенга избили болельщики «Саншайн Старз», когда он заснял эпизод нападения на судью Ахмеда Руфаи (да-да, тот самый аналитик, рассуждавший про кнут и пряник) после назначения пенальти в ворота хозяев.

Клубы ожидаемо винят самих арбитров

Бывший менеджер «Уорри Вулвз», традиционно пожелавший остаться анонимом, считает, что некоторые судьи в нигерийской лиге обычные коррупционеры и провокаторы: «Очень многие из них намеренно плохо выполняют свои обязанности, чтобы заставить председателей и менеджеров клубов приносить деньги. У нас была ситуация, когда судья отправил номер своего счета председателю клуба, требуя огромную сумму денег за обеспечение победы. Если вы не согласитесь, он (судья) будет наказывать ваших игроков от начала до конца матча. Он намеренно сделает это, чтобы домашние болельщики отреагировали негативно. Если происходят беспорядки, то клуб могут наказать играми на нейтральном поле. Судьи – основная причина хулиганства в нашей лиге», – считает он.

Иногда нигерийские привычки распространяются на международные матчи: в 2018-м арбитра Джозефа Огабору забанили на год за попытку повлиять на результат матча Кубка конфедерации КАФ между нигерийским «Плато Юнайтед» и алжирским «УМ Алжир» в Лагосе. Он как посредник предлагал главному арбитру из ЮАР взятку в размере 30 000 долларов за «техническую помощь» нигерийской команде.

Нигейриские арбитры действительно имеют дурную славу на континенте – ни один из них не судил финальный матч Кубка Африканских наций (это 33 турнира с 1957-го года), более того – нигерийские судьи не судили матчи турнира с 2006-го.

Лига уже десять лет говорит, что принимает меры

С ноября 2012 года Профессиональной футбольной лигой Нигерии рулит специально созданная Управляющая компания лиги (League Management Company). Сообщается, что ей предоставили ​​​​франшизу после краха предыдущей версии лиги.

Вот уже десять лет LMC сообщает, что прилагает все усилия для решения проблем насилия и коррупции. Постоянно наказываются должностные лица, уличенные в поддержке команд или получении взяток, накладываются баны на команды и стадионы, где случаются беспорядки, судей пачками отстраняют от матчей…

Но глобально результата нет. Возможно, потому возглавляющий с 2014-го года управляющую компанию лиги Шеху Дикко сам неоднократно подозревался в коррупции.

В 2019-м его совместно с президентом футбольной федерации Амаджу Пинником обвинили в присвоении гранта ФИФА размером 84 млн долларов в 2014 году, конфликте интересов и недекларирование активов. Агентство по борьбе со взяточничеством даже опечатало резиденцию Дикко в Абудже. Но позже дело развалилось в нигерийском суде, функционера оправдали . Сообщалось, что именно на фоне обвинений Дикко в коррупции телекомпания Supersport расторгла пятилетний медиаконтракт с лигой на 8,5 миллионов долларов в год (сделка явно не рыночная, для ТВ-компании это было скорее социальным обязательством).

Позже у Дикко нашли признаки конфликта интересов: журналисты выяснили, что предположительно принадлежащая ему компания Mediterranean Sports Limited незаконно выполняла функции агента и получала деньги от футбольной федерации. Дело пока не получило развития, а Дикко в этом году заявил о желании баллотироваться на пост президента Нигерийской федерации футбола.

«Леопард никогда не теряет свои пятна», – так охарактеризовал Шеху один из нигерийских журналистов.

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В прошлом туре текущего чемпионата Нигерии у хозяев семь побед в десяти матчах. Гости не побеждали в последних трех турах вовсе. В самом конце сезона семь команд так и не познали горечь домашних поражений. С начала чемпионата в ворота гостей назначили 73 (!!!) пенальти (гости пробили лишь 15), удалили 20 игроков (против 7 хозяев). В одном из матчей предыдущего тура случилось практически чудо –- аутсайдер «Абиа Уорриорз» выиграл первый тайм в гостях у лидера турнира «Риверс Юнайтед». Но во втором в пользу фаворита назначили пенальти, а после того, как его не реализовали – еще один. Лидер дожал гостей 2:1. Классика.

Очевидно, что нигерийский футбольный сюрреализм продолжается. А в нем, похоже, надежда только на то, что на каждый стадион этой африканской страны найдется свой судья-полковник с табельным пистолетом. Так себе решение проблемы, конечно.

Фото: globallookpress.com/E]Jhonpaz; pulse.ng; Facebook; venturesafrica.com; Twitter/shehudikko; eastnews.ru/AP/Associated Press