На чемпионате России по триатлону 19-20 августа в Москве соберутся сильнейшие спортсмены со всей России. Гонки пройдут на стандартной олимпийской дистанции (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и среди эстафетных смешанных команд.

Плавательный этап пройдет в гребном канале в Крылатском, трасса велоэтапа – по ближайшим улицам без заезда на велокольцо, а беговой этап – вдоль гребного канала.

Мы подготовили небольшое превью с фаворитами субботней гонки и предлагаем поближе познакомиться с сильнейшими спортсменами сборной команды России.

Это будет по-настоящему динамичная и интересная борьба, ведь среди участников четырехкратный участник Олимпийских игр Дмитрий Полянский, чемпион России 2020–2022 Григорий Антипов и победитель Спартакиады сильнейших 2022 Илья Прасолов. Не будем, конечно, исключать других триатлетов, которые в этом сезоне составляют серьезную конкуренцию.

Женская гонка будет не менее интересна: Валентина Рясова («золото» на чемпионате России и на Спартакиаде сильнейших 2022), Юлия Голофеева (чемпионка России на дистанции 113) и Диана Исакова (серебро на чемпионате России, спринт).

Всем спортсменам мы задали одинаковые вопросы, ниже – их честные ответы на анкету.

Претенденты на победу среди женщин

Валентина Рясова

Город – Волгоград

Год рождения – 1998

Начало занятий триатлоном – 2015 год

Спортивная форма – 10 из 10

Место подготовки к ЧР – Москва, Крылатское

Самое значимое достижение в спортивной карьере – чемпионат Европы 2021, Австрия, 3 место; этап мировой серии 2021, Япония, 12 место

Лучший результат 1500 м, плавание – 18:30

Лучший результат 10 км, бег – 34:03 (гладкие), 34:20 (в триатлоне)

Велосипед – Colnago V3Rs

Кроссовки – Asics Metaspeed SKY

Хобби – триатлон – это вся моя жизнь

Юлия Голофеева

Город – Москва, Новосибирск

Год рождения – 1996

Начало занятий триатлоном – 2012 год, начала в Пензе, в 2014 году перешла в Москву. Триатлон для меня – это чистая случайность: поехала проведать брата в Пензу, он только начал заниматься триатлоном. Там меня увидел Яценко Сергей Леонтьевич и предложил остаться и попробовать свои силы в триатлоне. Мне понравилось, так и начался мой путь в триатлоне.

Спортивная форма – хорошая. Стартов за последний месяц было много, но они были в большое удовольствие, я нигде не чувствовала сильного давления, все проходило на позитивной ноте. Рассчитываю показать лучший результат и в идеале стать, конечно, чемпионкой.

Место подготовки к ЧР – Москва, Крылатское

Самое значимое достижение в спортивной карьере – запомнилось Первенство мира среди молодежи в Австралии, 8-ое место, 2017 год. Также чемпионат Европы 2021 в Австрии, где мы стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете

Фраза тренера, которая вспоминается – «Тяжело в моменте, вскоре это пройдет»

Лучший результат 800 м, плавание – 9:45

Результат FTP-теста – 235 ватт

Лучший результат 10 км, бег – 34:10

Кроссовки – Nike Vaporfly Next% 3

Хобби – люблю путешествовать, изучать местные достопримечательности

Аня Горева

Город – Москва, Новосибирская область

Год рождения – 2002

Начало занятий триатлоном – в триатлоне с 2016 года, перешла из плавания. Когда я занималась плаванием, мы ездили на акватлон в Новочебоксарск, где я показывала неплохие результаты. Тренеры из Москвы заметили меня и пригласили к себе. Так я и оказалась в триатлоне. О чем я ни капли не жалею.

Спортивная форма – 8 из 10. Хочу показать все, на что я сейчас готова, что наработала за год, показать свой максимум

Место подготовки к ЧР – Москва. Изо дня в день мы прикатывались и изучали особенности трассы на кольцах, а также готовили себя к сложному рельефу. Старт в Москве – это старт дома.

Самое значимое достижение в спортивной карьере – не хочу вспоминать то, что было в прошлом. С того момента уже многое поменялось. В этом сезоне один из лучших результатов – золотая медаль на ПР на олимпийской дистанции, которое проходило в Пензе

Лучший результат 800 м, плавание – ой, давно я ничего такого не плавала) 800 м – 9:40

Лучший результат 10 км, бег – отдельно 10 км не бегала. В триатлоне лучший результат на 10 км показала в прошлом году в Бресте (чемпионат Беларуси) 35:10

Велосипед – Pinarello Paris

Кроссовки – Asics Metaspeed SKY +

Хобби – в свободное время смотрю фильмы, иногда сериалы. Прохожу дополнительные курсы по интересным для меня темам

Александра Разаренова

Город – Санкт-Петербург, Саратов

Год рождения – 1990

Начало занятий триатлоном – в 14 лет (2004 году) из секции плавания. В плавании уже не было больших перспектив, и тренер посоветовала пройти просмотр в триатлон

Спортивная форма – формой довольна, но очень хочется немного чуда. Очень хочу попасть в топ-4

Место подготовки к ЧР – в Санкт-Петербурге, поселок Смолячково

Самое значимое достижение в спортивной карьере – 3 место на ЧМ 2012 в эстафете-микс

Лучший результат 800 м, плавание – 10:00, 1000 м – 12:30

Лучший результат 10 км, бег – 34:45

Велосипед – Wilier голубого цвета

Кроссовки – Hoka carbon

Хобби – собираю монеты из разных стран, смотрю детективы по каналу ТВЦ 😄

Мысли, когда тяжело – сначала хочу все бросить, но вскоре вспоминаю, что надо попытаться бороться дальше, ведь в меня верит моя семья

Алевтина Стеценко

Город – Санкт-Петербург

Год рождения – 2001

Начало занятий триатлоном – в 2015 году переехала из своего родного города Озёрска, Челябинская область, в Московскую область. Занималась до этого 4 года художественной гимнастикой, также дедушка был тренером по легкой атлетике, поэтому ещё и бегала. Захотелось научиться плавать, а предложили сразу в триатлон

Спортивная форма – оценку давать не буду, на тренировках секунды очень хорошие, посмотрим, что будет на гонке

Место подготовки к ЧР – любимый Питер, Ленинградская область, Восток-6

Самое значимое достижение в спортивной карьере – Первенство России Ю-23, 1 место, 2023

Велосипед – Giant, просто черно-красный

Кроссовки – Nike next %

Хобби – люблю ходить в кино, путешествовать

Фраза тренера, которая вспоминается – фразы как таковой нет, просто голос (вне зависимости от слов) всегда подбадривает

Послание – хочу передать привет всем, кто будет смотреть трансляцию и болеть за меня и город Санкт-Петербург

Анастасия Абросимова

Город – Москва, Красноярский край

Год рождения – 1990

Начало занятий триатлоном – после 20 лет пригласили попробовать, затянуло. До этого с 8 до 18 лет занималась плаванием

Спортивная форма – форма достаточно хорошая, но посмотрим на гонке

Место подготовки к ЧР – в Москве

Лучший результат 800 м, плавание – в бассейне давно не делала контрольный тренировок, но 1500 – 18:00, 800 -9:30, но это было лет 10 назад

Лучший результат 10 км, бег – 35:00 (в триатлоне), в чистую не бегала

Велосипед – Argon

Хобби – люблю путешествовать, вкусно кушать и читать

Фраза тренера, которая вспоминается – «Боль неизбежна, страдание – личный выбор каждого»

Претенденты на победу среди мужчин

Дмитрий Полянский

Город – Москва, Красноярский край

Год рождения – 1986

Начало занятий триатлоном – лет в 10-11 как дотянулся до педалей взрослого велосипеда. Родители полюбили этот новый вид спорта ещё когда мне было 4 годика. Кажется, они за меня уже тогда все решили. Отдали в плавание, а летом активно бегал с самого детства. К концу школы уже был готовый триатлет.😁

Спортивная форма – к сожалению, в силу многих причин мне не удалось подготовиться на отлично. Но моя форма на уровне «хорошо» и трасса очень мне нравится. Я постараюсь использовать ее по полной. Результат загадывать не буду. Постараюсь выложиться и получить удовольствие

Самое значимое достижение в спортивной карьере – затрудняюсь с ответом, их с десяток

Результат FTP-теста – 330-340 ватт

Лучший результат 10 км, бег – 29:45 в триатлоне

Велосипед – старый добрый Cinelli

Кроссовки – Adidas Pro 3

Хобби – люблю хорошую книгу, которая может научить чему-то. Люблю считать и анализировать, последнее время подбираю себя занятия по этой теме

Фраза тренера, которая вспоминается – уже давно все фразы, которые не дают мне сдаваться, исходят от меня самого. Ведь бежишь гонку ты, а не твой тренер. На гонке есть только ты и твоя боль. И результат определяет только то, насколько ты готов пойти ради него и насколько ты сильно этого хочешь

Денис Колобродов

Город – Волгоград 💪

Год рождения – 2001

Начало занятий триатлоном – триатлоном начал заниматься с 12 лет, пришел из плавания, первый старт был в Москве на акватлоне, и он был успешным – 1 место, мне понравилось и постепенно начали добавлять велосипед и как-то это все закрутилось и теперь я здесь

Спортивная форма – форму еще набираем, но сейчас уже оцениваю довольно не плохо, где-то 7/10

Место подготовки к ЧР – весь июль у нас был сборы в Киргизии, после которого мы стартовали в Перми (ЧР спринт), где я занял 2 место, и после него мы сразу направились на сбор в Москву (Крылатское)

Самое значимое достижение в спортивной карьере – 1, 2 места на этапах кубка Европы, 2019 (Словакия, Хорватия ), этап кубка Африки, 3 место (Марокко), 2021, этап кубка Азии, 2 место (Бахрейн), 2023 ЧР акватлон и дуатлон – 1 места, ЧР триатлон-спринт, 2 место

Лучший результат 800 м, плавание – 8:35

Лучший результат 10 км, бег – 30:45 в триатлоне

Велосипед – Argon 18 Gallium Pro

Кроссовки – ASICS Metaspeed Sky +

Хобби – триатлон – это мое дело, мое хобби, моя жизнь 🤟

Фраза тренера, которая вспоминается – «Неважно, как идет гонка, нужно бороться до конца»

Послание – на этой гонке мой главный фаворит – Лисицкая Каролина

Михаил Бастраков

Город – Москва

Год рождения – 2003

Начало занятий триатлоном – пришел из плавания в 2018

Спортивная форма – все пытаются подойти к ЧР на олимпийской дистанции в максимальной форме, я не исключение. Результат зависит от того, насколько получится эту форму реализовать

Место подготовки к ЧР – основная подготовка в Кыргызстане, 2 длинных сбора. Непосредственно перед ЧР был сбор в Москве

Самое значимое достижение в спортивной карьере – с каждым годом прогрессирую. Лучший результат в этом сезоне – 2 место на кубке содружества в Бресте, где я впервые разменял 31 минуту на беговом этапе в триатлоне

Лучший результат 800 м, плавание – 8:46 (бассейн 25) 8:52 (бассейн 50)

Лучший результат 10 км, бег – 30:55 в триатлоне (Брест 2023), гладкие никогда не бегал

Велосипед – BMC

Кроссовки – ASICS

Хобби – каждое лето составляю свой личный «топ мороженого», если вижу новую упаковку в супермаркете – обязательно попробую

Фраза тренера, которая вспоминается – «Не смотри на соперников, просто показывай свой максимум, а сравниваться с остальными будешь после финиша» (Ирина Николаевна Антошина)

Григорий Антипов

Город – Москва

Год рождения – 1999

Начало занятий триатлоном – пришел в группу по плаванию, а она оказалась группой по триатлону в 2006 году

Спортивная форма – форма хорошая, планирую победить, как и в каждой гонке, в которой принимаю участие

Место подготовки к ЧР – в Москве по кольцам

Самое значимое достижение в спортивной карьере – чемпионат Европы эстафета в 2021 году – 3 место и 3 победы на чемпионатах России на олимпийке в 20, 21 и 22 годах

Лучший результат 10 км, бег – 29:47 в триатлоне в этом году, Брест

Велосипед – Scott addict

Кроссовки – Nike Next % 2

Хобби – кроме триатлона еще люблю плавание, велоспорт и легкую атлетику

Павел Сорокин

Город – Санкт-Петербург

Год рождения – 2002

Начало занятий триатлоном – да попса. Перешел из плавания в 2016, был застой результатов, тренер предложила попробовать, я попробовал.

Спортивная форма – считаю, что связка плавание+вело готова очень хорошо, беговая же форма не так близка к совершенству, так как из-за травмы зимой выпал весомый кусок подготовки, хотя, я считаю, что нам с тренером удалось минимизировать потери. Что из этого получится узнаем уже в субботу

Место подготовки к ЧР – после ПР Ю23 в Пензе провели двухнедельный сбор в Лен. области

Самое значимое достижение в спортивной карьере – пожалуй, выделю победу на Первенстве России Ю23 в Пензе на олимпийской дистанции неделю назад и серебро ЧР по спринту 2022

Лучший результат 800 м, плавание – по полтиннику 9:00 (2 года назад)

Результат FTP-теста – еще не дошли до нас такие технологии

Лучший результат 10 км, бег – 31:40 по шоссе не в триатлоне

Велосипед – Look

Кроссовки – Nike Vaporfly Next%3

Хобби – шутки шутить

Фраза тренера, которая вспоминается – «Время – тайм темпо темпо»

Илья Прасолов

Город – Москва, Новосибирская область

Год рождения – 1994

Начало занятий триатлоном – с 2010 года начал профессионально заниматься, переехав из Сибири в Пензу, до этого занимался плаванием и лыжными гонками

Спортивная форма – 8/10, буду показывать максимум, а там посмотрим какое это место, соперники сильные

Место подготовки к ЧР – Москва

Самое значимое достижение в спортивной карьере – много хороших результатов, бронза ЭКМ, медали ЧЕ по взрослым, юниорам и молодежи, победа на Спартакиаде сильнейших, рекорд России на 113

Велосипед – Scott

Лучший результат 10 км, бег – 30:48, 31:35

Кроссовки – ASICS meta speed

Хобби – увлекаюсь психологией, читаю книги

Мысли, когда тяжело – стараюсь абстрагироваться от боли, больно будет в любом случае

Марк Высоцкий

Город – Санкт-Петербург

Год рождения – 2002

Начало занятий триатлоном – начал заниматься в 2018, а до этого с 6-ти лет занимался плаванием, разряд КМС. В триатлон меня привел тренер по плаванию

Спортивная форма – форму оцениваю на 8/10, есть еще куда расти

Место подготовки к ЧР – в Ленинградской области

Самое значимое достижение в спортивной карьере – 1 место на чемпионате России на средней дистанции в Санкт-Петербурге, 2023

Лучший результат 800 м, плавание – 800-8:28, 1000 -11:0,6 1500-17:00 (давно не плавал)

Результат FTP-теста – 340 ватт

Лучший результат 10 км, бег – 33:00 в триатлоне

Велосипед – Look 675 light 2016 (очень старый!!!)

Кроссовки – Adidas adios pro 2

Хобби – рисую немного, для себя

Послание – пусть победит сильнейший!

Георгий Клименко

Город – Волгоград

Год рождения – 1999

Начало занятий триатлоном – в 13 лет пришел из плавания, первый старт был – первенство школы по акватлону (г. Ростов-на-Дону), удалось выиграть, потом первенство области. Потом позвали на сборы в Ялту, я согласился -так и начался мой путь триатлета

Спортивная форма – 10/10, готов очень хорошо, осталось реализовать то, что натренировал, главный старт сезона и надо показывать максимум, а место увидите по факту на финише

Место подготовки к ЧР – сбор в Крылатском г. Москва

Самое значимое достижение в спортивной карьере – чемпионат России, спринт, 2021, 2 место (Курчатов), Бахрейн кубок Азии 2021 3 место, 1 место u23 спринт 2022 Москва

Результат FTP-теста – 380 ватт, Велосипед – Wilier zero slr

Лучший результат 10 км, бег – в триатлоне 31:40 (2023) Кроссовки – Nike ZoomX Vaporfly next% 3

Хобби – какие могут быть любимые дела, если ты занимаешься триатлоном профессионально, триатлон и есть мое хобби и работа, и увлечение, я не чувствую, что тренируюсь, это не тяжело для меня, я каждый день получают от этого удовольствие, как говорил Конфуций «Найди себе дело по душе и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни»

Мысли, когда тяжело – обычно перед тяжелыми рабочими тренировками и стартами тренер нам говорит: «В добрый путь», – это и придает сил и мотивации от самого старта до финиша. Крики близких, друзей и сокомандников, чтобы бежал и терпел, как это обычно бывает, «давай давай» – очень помогает.

Послание – мам, пап, я люблю вас ❤️

Михаил Антипов

Город – Москва

Год рождения – 1999

Начало занятий триатлоном – отдали родители в 6 лет сразу в триатлон к Васильеву Михаилу Александровичу

Спортивная форма – хорошая

Место подготовки к ЧР – в Москве

Самое значимое достижение в спортивной карьере – этап кубка мира в Китае, 2019, 19 место

Лучший результат 800 м, плавание – из 9-ти минут

Результат FTP-теста – 400 ватт

Лучший результат 10 км, бег – в триатлоне около 31 минуты

Велосипед – Canyon CFSL

Кроссовки – Nike next 2

Хобби – отдых

Следить за спортсменами можно в субботу 19 августа по видео-трансляции на YouTube.

Старт любителей – утром, мужчины стартуют в 7:00, женщины – в 7:40. Чемпионат России стартует гораздо позже, в 12:30 – женщины, в 15:00 – мужчины. Полное расписание можно найти в инфокаталоге соревнований. Результаты в лайв-режиме будут доступны на RussiaRunning.