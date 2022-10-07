Кто поборется за первенство на Чемпионате России по триатлону на длинной дистанции

Превью гонки.

Чемпионат России по триатлону проводится на четырех дистанциях: спринт, олимпийской, средней и длинной. На средней дистанции (1,9 км плавание – 90 км велогонка – 21,1 км бег) чемпионат этого года прошел в рамках фестиваля IRONSTAR KAZAN 2022 TIMERMAN CUP. Победителем среди мужчин стал Денис Васильев, второе место занял Дмитрий Полянский, а третье – Иван Калашников. Cреди женщин первое место за Анастасией Абросимой, второе заняла Мария Гостева, а третье – Дарья Чунарева.

Чемпионат России на длинной дистанции (3,8 км плавание – 180 км велогонка – 42,2 км бег) в рамках старта IRONSTAR в Сочи проводится 2-й год подряд, хотя самому осеннему фестивалю триатлона уже 8 лет. На данный момент это единственный старт в России, где можно пройти полную «железную» дистанцию 226 км.

Почему он проходит именно здесь, на федеральной территории «Сириус»?

Трасса, условия и погода

Закрытая Имеретинская бухта позволяет проплыть дистанцию в 3,86 км всего в 2 круга. При этом благодаря молу атлеты защищены от волн и могут развивать максимальные скорости.

Велоэтап проходит по трассе «Сириус-Красная поляна», его также можно преодолеть всего за 2 круга по 90 км. Это важно, потому что гонка с раздельным стартом, где большую часть велоэтапа спортсмен должен находиться в позиции аэропосадки, требует минимального количества разворотов и, как следствие, кругов.

На бегом этапе также задействован мол, что делает преодоление марафона еще более интригующим. Сложность заключается в том, что мол находится в море. В ветренную погоду он сильно продувается, а в жару атлеты лишены тени. В практике мирового триатлона пирсы и молы частно используются на беговых этапах.

Также в этом году впервые за историю проведения старта транзитная зона перенесена со своего привычного места на большую парковку перед отелем Radisson. Популярность соревнований росла из года в год, и теперь транзитная зона может вместить около 2500 велосипедов.

Погода в этом году обещает быть идеальной: в субботу температура воздуха – 20 °C, воды – 22 °C.

Что получат победители

Полный состав участников, которые будут бороться за титул чемпиона, можно посмотреть здесь. Второй год подряд победители кроме титула получают также денежные призы: за 1 место – 90 000 рублей, за 2 место – 50 000, за 3 место – 20 000 рублей. Это до сих пор самые крупные призовые в российском триатлоне.

Главные претенденты на победу среди мужчин

Илья Прасолов

В этом году Илья занял первое место на I Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции в Крылатском. Это первый старт спортсмена на «железной» дистанции.

Как оцениваешь свою готовность?

Оцениваю свою готовность как хорошую. Да, это первая полная дистанция, но до этого я делал 7 половинок (одна из них с неофициальным рекордом России 3.35.24).

Ты разработал тактику на длинную дистанцию или будешь «мочить на все деньги» как на Спартакиаде?

Мочить точно на все деньги не буду. Я много общался с опытными людьми, кто проходил полные и ультра гонки, тут все по-другому нежели в олимпийском триатлоне. Опыта на этой дистанции нет, но есть желание испытать себя. Думаю, основным соперником буду я сам. Если сумею справиться с головой, правильно разложиться и своевременно питаться, то все получится!

Знаешь, какой рекорд прохождения IRONSTAR SOCHI 226?

Рекорд точно не знаю, где-то в районе 8:20? Трасса будет не простая, многое зависит от погоды. Тренер велел отказаться от временной цели, иначе можно перебрать вначале и жестко расплатиться за это на второй половине, особенно на беге. Так что буду стараться проводить свою гонку, не поддаваясь на провокации соперников, все равно все решится на беге.

Андрей Брюханков

В сезоне 2022 Андрей участвовал в IRONSTAR 113 TRIATHLON GELENDZHIK и занял первое место в абсолюте. В Казани на чемпионате России на средней дистанции Андрей проколол колесо и выбыл из гонки. Прокол колеса преследует триатлета уже не первый старт, но выбывание из гонки только стимулировало Андрея побороться за победу на 226 в Сириусе.

Как оцениваешь свою подготовку?

Спортивная форма: 7/10. Не люблю прогнозировать, все покажет гонка.

Сколько запасных колес берешь на велоэтап?

Колеса запасные не беру, запасок тоже, как говорится: все или ничего!

Кого отметишь как конкурентов?

На такой длинной дистанции тяжело отметить конкурентов, так как каждый может показать непредсказуемый результат.

Какое время планируешь показать?

По времени тоже не ставлю какую-то планку, просто хочется показать хороший результат.

Василий Пермитин

Василий – амбасcадор IRONSTAR и принимает участие во многих стартах серии. В этом сезоне IRONSTAR Василий уже занял 1 место в IRONSTAR 1/8 MOSCOW LUZHNIKI, 2 место в IRONSTAR 113 TRIATHLON GELENDZHIK, 4 место в чемпионате России на средней дистанции в Казани, 1 место в IRONSTAR SUPERMIX ZAVIDOVO.

Как оцениваешь свою готовность?

Готовность отличная – лучшая форма в моей жизни.

Плавание не самая твоя сильная сторона, за счет чего планируешь всех победить?

Плавание практически ничего не значит на такой дистанции. Это подтверждает передовой мировой опыт последних лет. Сильный вел и быстрый бег. Велоэтап нужно будет проехать быстро, но грамотно, не передавить. А на беге уже окончательно закрепить преимущество.

На самом деле больше волнуют не соперники, а результат. Я готовился не просто финишировать, дебютировать и сделать дистанцию, а сразу на высокий результат. Планировал я это больше, чем за год, вложил много сил и ресурсов в подготовку. Очень хочу разменять восемь часов. Самому интересно, что получится. К этому старту много внешних обстоятельств сложились наилучшим образом.

Как думаешь, будет ли у тебя преимущество за счет высокогорной подготовки в Иссыкуле?

Высота само собой работает и дает преимущество. Но мое основное преимущество в знаниях и информации. Моя настоящая страсть – тренерская деятельность, а соревнования – всего лишь способ валидировать правильно выстроенный процесс.

Николай Ярошенко

В этом сезоне Николай занял 1 место на IRONSTAR 113 KALININGRAD и IRONSTAR 113 TRIATHLON SAMARA.

Как оцениваешь свою готовность?

Готовность 9/10.

Кого хотелось бы отметить как основного соперника?

Мои главные соперники, наверное, Илья Прасолов и Андрей Брюханков.

Где проходила подготовка?

Готовился последних три недели в Кабардинке.

На какой этап делаешь упор?

Думаю, на длинных дистанциях не стоит делать упор на один вид, все, как ни крути, решится на беге, торопиться не стоит.

Какое время планируешь показать?

Время планирую в районе 8 часов 10 минут, если погода не помешает.

Главные претенденты на победу среди женщин

В этом году в Чемпионате на полной дистанции участвует всего 5 женщин, и мы задали вопросы Дарье Чунаревой, Марии Гостевой и Оксане Рыбаковой, которые уже боролись между собой в этом году на Чемпионате России на средней дистанции в Казани.

Дарья Чунарева

Дарья в этом сезоне заняла 3 место в Чемпионате России на средней дистанции в Казани.

Как оцениваешь свою форму сейчас?

10/10.

Где готовилась к старту?

В Киргизии, а последние 2,5 недели – в Московской области.

На какой результат рассчитываешь?

Рассчитываю стать чемпионкой России на длинном триатлоне.

Мария Гостева

Мария в этом году заняла 1 место на IRONSTAR 113 TRIATHLON GELENDZHIK и 2 место в чемпионате России на средней дистанции в Казани.

Как оцениваешь свою форму сейчас?

Форму оцениваю средне, не то, чтобы совсем никакая, но бывало и лучше.

Где готовилась к старту?

К старту готовилась полностью дома, в Санкт-Петербурге. Это и определяет во многом мою форму сейчас. С осенью в этом году, нам, к сожалению, не повезло: холодно и много дождей. Так что больше всего пострадала велоподготовка.

На какой результат рассчитываешь?

То, какой будет результат, зависит от состояния организма в день старта. А это обусловлено множеством мало зависящих от меня факторов. Один из главных – насколько удастся восстановиться после марафона на Спартакиаде 3 недели назад. Так что планы на гонку буду составлять уже в процессе, отталкиваясь от своего состояния.

Оксана Рыбакова

Оксана в этом сезоне заняла 5 место в Чемпионате России на средней дистанции в Казани.

Как оцениваешь свою форму сейчас?

Полную дистанцию стартую первый раз. Форму свою оцениваю на 8 из 10-ти.

Где готовилась к старту?

Специально не готовилась, решили с тренером закрыть сезон именно в Сочи на полной дистанции.

Фото: IRONSTAR, личные архивы героев