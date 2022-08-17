Прямая трансляция старта ФТР IRONSTAR KRYLATSKOE. 20 августа смотрим олимпийскую дистанцию

Соревнования Федерации триатлона России и IRONSTAR KRYLATSKOE 2022 пройдут 20 и 21 августа.

20 августа будут стартовать любители на олимпийской дистанции: 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег. Эту гонку мы покажем в прямой трансляции – сохраняйте эту страницу в закладках или заходите прямо в раздел «Здоровье» на Sports.ru.

21 августа в той же локации пройдет уникальная командная гонка SUPERSPRINT RELAY на дистанции 4 х 0,250 км плавание, 5 км велогонка, 1,5 км бег. Формат подразумевает полное прохождение гонки каждым участником команды. В этот же день состоятся детские забеги и забег IRONLADY на 5 км

Плавательный этап пройдет в гребном канале Крылатское, а на велоэтапе будет разрешен драфтинг – благодаря этому гонка будет очень зрелищной. Трасса велоэтапа проложена по улице Нижние Мневники без заезда на велокольцо, а трасса бегового этапа пройдет вдоль гребного канала.

Подключайтесь 20 августа с 7:00 до 12:00.

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