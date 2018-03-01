Представляю вашему вниманию первую тему блога:

"Сколько в мире "Динамо"?

Все мы знаем, что существуют знаменитые московские клубы: "Динамо", "Спартак", ЦСКА, "Торпедо" и "Локомотив". Также абсолютно всем любителям футбола известен петербургский "Зенит", и, надеюсь, многие знают о существовании региональной категории армейских клубов, с советских времен носящих название СКА (к примеру, Хабаровск и Ростов-на-Дону).

Меня, как искреннего любителя отечественного футбола от высшей лиги до самых нижних и скрытых от взгляда большинства болельщиков его закутков, всегда интересовали команды, носящие названия "старших братьев" - флагманов спортивных обществ и ведомственных клубов союзного периода из Москвы и Санкт-Петербурга (некогда Ленинграда). Я поддерживаю их во всех видах спорта, и глаз радуется, увидев знакомое название, цвета, филигранную динамовскую литеру "Д" или строгие очертания эмблемы "Торпедо".

Но ни для кого не секрет, что вышеуказанные общества имели представительства, а соответственно и клубы по всей территории СССР, и некоторые из них даже превзошли достижения российских одноклубников (речь, конечно, о "Динамо" Киев, рекордсмену по количеству титулов чемпиона СССР). Более того, почти все отечественные спортивные организации имели клонов в большей части стран соцблока, и после падения коммунистической идеологии в Европе многие местные клубы сохранили их названия и традиции.

И вот однажды я задался вопросом: так сколько же в мире существует "Динамо"?

Ведь существуют не только те команды, о которых было написано выше, но и названные в честь советских коллективов клубы из дальнего зарубежья, созданных восхищенными мастерством советских (и даже российских!) футболистов иностранцами, что даже более интересно, ведь пресыщенные большим футболом европейцы, в отличие от россиян, у которых эти названия на слуху с детства, могли никогда и не узнать о таких коллективах, так каким же образом это произошло?

И пусть в заголовке вынесено название лишь одного, наиболее близкого мне знаменитого коллектива, я не мог обойти вниманием ЦСКА ( в комплекте со СКА), "Спартак", "Локомотив", "Зенит" и "Торпедо".

Для своего исследования я установил такие критерии:

1. Брать лишь клубы "большого" футбола 11х11

2. Брать только ныне существующие клубы, т.е. принимающие участие хотя бы в каком-то официальном соревновании

3. Брать только те клубы, в названии которых слово "динамо" или "торпедо" имеет значение оригинала ("сила, "энергия"/тип спортивного автомобиля) либо взято у оригинального клуба, а не клубы работников электростанций или имеющие ассоциации с оружием "торпедА", как известно, пищущемся на латинице так же "torpedo". "Зенит" же , "локомотив" и Спартак по всему миру означают одно и тоже (высшая точка(неба)/паровоз/гладиатор)

4. Брать только клубы, носящие название именно ЦСКА/СКА, а не просто зарубежные армейские клубы ( "Партизан", "Стяуа" и др.)

5. Не брать любительские клубы, участвующие в коммерческих корпоративных соревнованиях, нижний порог - чемпионат региона/города. По большей части это касается клубов из России и стран СНГ

Возможно, я нашел и не все существующие клубы из России и других стран, если это так, прошу простить мою человеческую немощь и указать недостающие команды))

В скором времени ожидайте первый выпуск - "Динамо" из Российской Федерации.

Надеюсь, вам понравится!