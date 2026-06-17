Португалия – ДР Конго. 1:0 – Невеш забил головой на 6-й, Роналду в старте. Онлайн-трансляция

Португалия играет с ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026.
Сборная Португалии играет с командой ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026.
Матч проходит в Хьюстоне на «NRG Стэдиум».
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 6-й минуте счет ударом головой открыл полузащитник Жоау Невеш, замкнув навес Педру Нету.
Встречу в прямом эфире показывает «Матч ТВ».
Португалия
Диогу Кошта, Мендеш, Вейга, Томаш Араужу, Жоау Канселу, Витинья, Жоау Невеш, Нету, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Роналду
Запасные: Жозе Са, Семеду, Матеуш Нунеш, Тринкау, Гедеш, Франсишку Консейсау, Руй Силва, Жоау Феликс, Рубен Диаш, Рубен Невеш, Саму Кошта, Рафаэл Леау, Диогу Далот, Инасиу, Гонсалу Рамуш
ДР Конго:
Мпаси, Масуаку, Уан-Биссака, Капуади, Туанзебе, Мбемба, Кайембе, Мутуссами, Мукау, Висса, Бакамбу
Запасные: Кайембе, Какута, Бонгонда, Тшибола, Элиа, Банза, Фаюлу, Батубинсика, Садики, Пикель, Эполо, Калулу, Мбуку, Чипенга, Майеле
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’Ван, ту.. а сри уже не хватает..!’ 🤣🤣
’Я сейчас вызову дождь, пока называю фамилии игроков сборной Конго’ 🤣🤣🤣
Животик можно надорвать от смеха! Ну что за комментатор, что за молодец!)
но это другое