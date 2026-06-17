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  4. Португалия – ДР Конго. 1:0 – Невеш забил головой на 6-й, Роналду в старте. Онлайн-трансляция

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Португалия – ДР Конго. 1:0 – Невеш забил головой на 6-й, Роналду в старте. Онлайн-трансляция
Португалия играет с ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026.

Сборная Португалии играет с командой ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч проходит в Хьюстоне на «NRG Стэдиум».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 6-й минуте счет ударом головой открыл полузащитник Жоау Невеш, замкнув навес Педру Нету.

Встречу в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

Чемпионат мира. 1 тур
17 июня 17:00, NRG Стэдиум
Логотип домашней команды
Португалия
Первый тайм
1 - 0
0.09xG0.05
0′
Логотип гостевой команды
ДР Конго
Бернарду Силва
13’
  Жоау Невеш
6’
Португалия
Диогу Кошта, Мендеш, Вейга, Томаш Араужу, Жоау Канселу, Витинья, Жоау Невеш, Нету, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Роналду
Запасные: Жозе Са, Семеду, Матеуш Нунеш, Тринкау, Гедеш, Франсишку Консейсау, Руй Силва, Жоау Феликс, Рубен Диаш, Рубен Невеш, Саму Кошта, Рафаэл Леау, Диогу Далот, Инасиу, Гонсалу Рамуш
1тайм
ДР Конго:
Мпаси, Масуаку, Уан-Биссака, Капуади, Туанзебе, Мбемба, Кайембе, Мутуссами, Мукау, Висса, Бакамбу
Запасные: Кайембе, Какута, Бонгонда, Тшибола, Элиа, Банза, Фаюлу, Батубинсика, Садики, Пикель, Эполо, Калулу, Мбуку, Чипенга, Майеле
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На что способен лично Месси на ЧМ-2026?12352 голоса
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервыеЛионель Месси
10+ мячей и лучший бомбардирЧемпионат мира по футболу
14 голов – побьет рекорд ФонтенаНью-Йорк Космос
Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная ДР Конго по футболу
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logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЖоау Невеш
logoПедру Нету

Комментарии

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Болеем за Рончика.) Будет хет-трик.)
ОтветМария Голденштерн
Болеем за Рончика.) Будет хет-трик.)
Хет трик из нырков в штрафной
ОтветМария Голденштерн
Болеем за Рончика.) Будет хет-трик.)
Вряд ли 3 пенальти будет
Ой, ну обожаю эти вот шуточки от Генича! Ну что за умора!
’Ван, ту.. а сри уже не хватает..!’ 🤣🤣
’Я сейчас вызову дождь, пока называю фамилии игроков сборной Конго’ 🤣🤣🤣

Животик можно надорвать от смеха! Ну что за комментатор, что за молодец!)
ОтветОксолиновая Мразь
Ой, ну обожаю эти вот шуточки от Генича! Ну что за умора! ’Ван, ту.. а сри уже не хватает..!’ 🤣🤣 ’Я сейчас вызову дождь, пока называю фамилии игроков сборной Конго’ 🤣🤣🤣 Животик можно надорвать от смеха! Ну что за комментатор, что за молодец!)
Как сказал Жириновский, что не смешно, это Россия)
ОтветОксолиновая Мразь
Ой, ну обожаю эти вот шуточки от Генича! Ну что за умора! ’Ван, ту.. а сри уже не хватает..!’ 🤣🤣 ’Я сейчас вызову дождь, пока называю фамилии игроков сборной Конго’ 🤣🤣🤣 Животик можно надорвать от смеха! Ну что за комментатор, что за молодец!)
Не, ну про дождь норм же. Хотя лучше бы он вместо дождя про Ктулху пошутил.
Яро минусуют сектанты, Ахахахах, как обычно проводят день за просмотром своего кумира
странный состав в обороне!
ОтветДмитрий Калашников
странный состав в обороне!
У кого?
Бернарду не Месси, ему ЖК дадут)
ОтветFikret Belozoglu
Бернарду не Месси, ему ЖК дадут)
Никто не Месси, кроме Месси
ОтветFikret Belozoglu
Бернарду не Месси, ему ЖК дадут)
Бернарду не Месси , даже гола не забьет
Многим не нравится, что в такой шикарной по именам Португалии в основе играет Роналду. Все таки он больше уже мешает этой сборной, чем помогает. Но с другой стороны, нужно порадоваться, что мы все еще можем смотреть на игру этого потрясающего игрока, в каком состояние бы не находился, это живая легенда. Грустно было бы наблюдать Месси на этом турнире без Криштиану. Пусть забивает, он заслужил это своей страстью к игре.
ОтветАрман Царнаев
Многим не нравится, что в такой шикарной по именам Португалии в основе играет Роналду. Все таки он больше уже мешает этой сборной, чем помогает. Но с другой стороны, нужно порадоваться, что мы все еще можем смотреть на игру этого потрясающего игрока, в каком состояние бы не находился, это живая легенда. Грустно было бы наблюдать Месси на этом турнире без Криштиану. Пусть забивает, он заслужил это своей страстью к игре.
База. С удовольствием бы глянул на матч Аргентина - Португалия где-то подальше в плейофф. Это последний турнир у них такой
ОтветАрман Царнаев
Многим не нравится, что в такой шикарной по именам Португалии в основе играет Роналду. Все таки он больше уже мешает этой сборной, чем помогает. Но с другой стороны, нужно порадоваться, что мы все еще можем смотреть на игру этого потрясающего игрока, в каком состояние бы не находился, это живая легенда. Грустно было бы наблюдать Месси на этом турнире без Криштиану. Пусть забивает, он заслужил это своей страстью к игре.
Даже такой стоячий Роналду в штрафной отвлекает защитников. Если угрозы не было, рядом с ним никого не было. Однако стабильно 1-2 защитника его опекают
Я безмерно уважаю Криша, но его статичность прям заметна. Понятно, что годы берут своё.
ОтветРустам Калиев
Я безмерно уважаю Криша, но его статичность прям заметна. Понятно, что годы берут своё.
Грустно, что он не особо адаптивный игрок в итоге. Месси тут выигрывает в плане гибкости
ОтветРустам Калиев
Я безмерно уважаю Криша, но его статичность прям заметна. Понятно, что годы берут своё.
Уважаешь за что ??? За изнасилование Майорги??? За то что ударил мальчика инвалида ??? За то что хотел украсть гол у Бруно?? За то что как истеричка выкидывает капитанскую повязку ??? За гомосексуальнуб связь с Бадром??? Так за что ты его уважаешь ???
Роналдо 8 мячей забьёт 😁
ОтветЖираф 12
Роналдо 8 мячей забьёт 😁
Роналдо своё уже позабивал
Бернарду как всегда играет грязно. Посмотрел бы на роналду прилети ему так. Ещё и судье предъявляет 🤦‍♂️
ОтветStreetbor
Бернарду как всегда играет грязно. Посмотрел бы на роналду прилети ему так. Ещё и судье предъявляет 🤦‍♂️
Чисто пол Мадрид игрок . У них целая плеяда таких .
ОтветStreetbor
Бернарду как всегда играет грязно. Посмотрел бы на роналду прилети ему так. Ещё и судье предъявляет 🤦‍♂️
Так вроде вчера пепси даже желтой при еще более жестком фоле не получил,
но это другое
А почему Португалия вышла играть вдесятером?
ОтветДжордж Махачкалайкл
А почему Португалия вышла играть вдесятером?
Щас Кристинка какой пеналь забьет или гол зашакалит не переживай
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