«Барселона» после заявлений Переса призвала глав Ла Лиги, федерации и судейского комитета «защитить» свою репутацию: «Это серьезное нападение на честь и имидж соревнований»

«Барселона» призвала Ла Лигу и RFEF принять меры после заявлений Переса.

«Барселона» опубликовала сообщение в связи с заявлениями Флорентино Переса месячной давности.

«Президент «Барселоны» Рафаэль Юсте сегодня направил официальное письмо президентам Ла Лиги Хавьеру Тебасу, Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэлю Лусану и Технического комитета судей (CTA) Франсиско Сото в связи с заявлениями, сделанными президентом «Реала » Флорентино Пересом в ходе различных публичных выступлений 12 и 13 мая.

ФК «Барселона» считает, что эти комментарии, помимо того, что они не соответствуют действительности, являются серьезным нападением на честь и имидж соревнования в Примере, а также на весь судейский корпус в целом. Они наносят ущерб репутации и подрывают доверие к профессиональному футболу в Испании .

Клуб призывает организаторов соревнования и судейский корпус защищать репутацию своих организаций, как это сделал сам клуб, недавно подав ходатайство о примирении . «Барселона » также просит указанные органы в рамках своих полномочий срочно принять необходимые скоординированные правовые меры в отношении господина Переса для защиты чести, целостности и престижа институтов, которые они представляют, и соревнований, которые они организуют», – говорится в заявлении.

«Реал» направил в УЕФА письмо по делу Негрейры: «Ситуация серьезно подрывает доверие к футболу и его институтам. Призываем немедленно возобновить дисциплинарное разбирательство»