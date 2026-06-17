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  4. «Барселона» после заявлений Переса призвала глав Ла Лиги, федерации и судейского комитета «защитить» свою репутацию: «Это серьезное нападение на честь и имидж соревнований»

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«Барселона» после заявлений Переса призвала глав Ла Лиги, федерации и судейского комитета «защитить» свою репутацию: «Это серьезное нападение на честь и имидж соревнований»
«Барселона» призвала Ла Лигу и RFEF принять меры после заявлений Переса.

«Барселона» опубликовала сообщение в связи с заявлениями Флорентино Переса месячной давности.

«Президент «Барселоны» Рафаэль Юсте сегодня направил официальное письмо президентам Ла Лиги Хавьеру Тебасу, Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэлю Лусану и Технического комитета судей (CTA) Франсиско Сото в связи с заявлениями, сделанными президентом «Реала» Флорентино Пересом в ходе различных публичных выступлений 12 и 13 мая.

ФК «Барселона» считает, что эти комментарии, помимо того, что они не соответствуют действительности, являются серьезным нападением на честь и имидж соревнования в Примере, а также на весь судейский корпус в целом. Они наносят ущерб репутации и подрывают доверие к профессиональному футболу в Испании.

Клуб призывает организаторов соревнования и судейский корпус защищать репутацию своих организаций, как это сделал сам клуб, недавно подав ходатайство о примирении. «Барселона» также просит указанные органы в рамках своих полномочий срочно принять необходимые скоординированные правовые меры в отношении господина Переса для защиты чести, целостности и престижа институтов, которые они представляют, и соревнований, которые они организуют», – говорится в заявлении.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Барселоны»
logoБарселона
logoФлорентино Перес
logoХавьер Тебас
Рафа Юсте
Федерация футбола Испании
Рафаэль Лусан
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Комментарии

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Падали в суд и всё. Зачем нужны эти извинения и так далее .
Норм тема намечается 😁
Мама вызывай полицию.
нападение на честь и имидж соревнований это выплаты главе судей. Переубедите
ОтветАлексей Марков
нападение на честь и имидж соревнований это выплаты главе судей. Переубедите
Викториано Санчес Арминио:

президент Технического комитета судей (CTA) с 1993 по 2018 год;
ОтветMESSIya
Викториано Санчес Арминио: президент Технического комитета судей (CTA) с 1993 по 2018 год;
Кто такой Негрейра: Хосе Мария Энрикес Негрейра — бывший вице-президент Технического комитета судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации.

и?
Президент Барселоны Рафаэль...не понял, Лапорта?
Через год бы вспомнили
А Негрейре почему не написали? Ему же платили, должны и в суд вместе идти, быть друг с другом до конца)
Ответpit4er
А Негрейре почему не написали? Ему же платили, должны и в суд вместе идти, быть друг с другом до конца)
Атлетико тоже надо написать, им тоже платили, что бы они чемпионат выиграли. Саратовские бланкос такие потешные ))
ОтветВась Вась
Атлетико тоже надо написать, им тоже платили, что бы они чемпионат выиграли. Саратовские бланкос такие потешные ))
Не такие смешные как барнаульские кулес, которые продолжают оправдывать выплату 7,5 млн евро вице-президенту технического судейского комитета) И не важно кто там что выигрывал. Там за один только факт подобного все фигуранты должны в суде оказаться. Что, собственно, и произошло)
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