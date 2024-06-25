Купание мэра Парижа в Сене сорвалось – почему? И когда новая попытка?
Купание в Сене перед Олимпийскими играми переросло в спектакль.
В конце июня в заплыв собирались главные политики Франции, но теперь погружение откладывается.
Плачевное состояние Сены давно не секрет – купаться в ней запретили еще до Олимпийских игр… 1924 года. И вот спустя столетие французы бьются за очистку главной реки Парижа. В рамках подготовки к Играм-2024 на это потратили 1,4 миллиарда евро: ставили очистные сооружения и резервуары, выгребали свалки велосипедов, замеряли уровень загрязнения.
Но все эти масштабные меры с трудом очищают имидж реки. И этим занялись первые лица Франции, ведь по плану через год на берегах Сены откроется три общественных пляжа. В январе мэр Парижа Анн Идальго пообещала самостоятельно протестировать реку:
«Мы будем купаться в Сене в июле 2024 года. Перед открытием Игр мы встретимся для массового купания. И я в нем поучаствую».
Она звала всех желающих присоединиться – откликнулся даже Эммануэль Макрон. Президент не назвал точную дату, зато Идальго вскоре определилась – пообещала искупаться 23 июня. Дата неслучайна: мэрия хотела показать большому количеству горожан, что река чиста и безопасна, поэтому выбрали выходной.
Почти сразу во Франции завирусился хэштег с призывом испражниться в Сену 23 июня (кажется, Макрон поступил дальновиднее, не назвав конкретную дату). Недовольные проведением Олимпиады парижане выбрали именно такой способ протеста.
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За две недели до предполагаемого заплыва Идальго произошло сразу два события, которые отложили этот исторический момент.
1. Сначала городские власти сообщили, что купание мэра перенесут из-за высокого уровня реки (его вызвали обильные майские ливни). Это привело и к очередному загрязнению – на 21 июня вода не соответствовала стандартам, к которым стремятся на время Игр. К тому же при такой скорости течения плавать в реке просто опасно.
Появилась новая дата – 30 июня, но и в ней почти сразу засомневались, потому что ситуация вряд ли кардинально изменится всего за неделю.
2. Чуть позже всплыла и другая причина – политическая. 9 июня Макрон распустил Национальное собрание после выборов в Европарламент, на которых французские «правые» опередили правящую коалицию. Досрочные выборы пройдут в два тура – 30 июня и 7 июля.
В связи с этим Идальго сосредоточилась на основных задачах мэра – и снова перенесла плавание в Сене:
«Мы решили не делать этого до выборов в парламент. Так что мы переносим купание – оно может состояться 15, 16 или 17 июля. Конечно же, это будет до Олимпиады».
У Идальго останется всего две недели на выполнение обещания – первые заплывы спортсменов в рамках Игр запланированы 30 июля. На старт выйдут триатлонисты, спустя неделю – пловцы на открытой воде.
Если Анн не успеет, то попадет в компанию к Жаку Шираку – в 1990-м он, будучи мэром Парижа, тоже обещал искупаться в Сене через три года, чтобы показать пригодность воды. Но так этого и не сделал. А получится ли у Идальго?
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Фото: Gao Jing/Global Look Press; Gettyimages.ru/Gustavo Garello, Arnold Jerocki
https://www.youtube.com/watch?v=DhLLF6cAn-s
Просто отмажутся, скажут, что очень надеялись, что принятые меры уже летом приведут к очищению реки, но природные процессы инертны и надо еще подождать, и продолжить экологические мероприятия.
А купаться в грязной реке - безответственно, это плохой пример и сигнал людям, особенно детям.
Это же политики, они специализируются на популизме. Причем во всем мире. Не надо далеко ходить, достаточно вспомнить, сколько всего обещал росс.вождь))