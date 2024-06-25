Купание мэра Парижа в Сене сорвалось – почему? И когда новая попытка?

Купание в Сене перед Олимпийскими играми переросло в спектакль.

В конце июня в заплыв собирались главные политики Франции, но теперь погружение откладывается.

Плачевное состояние Сены давно не секрет – купаться в ней запретили еще до Олимпийских игр… 1924 года. И вот спустя столетие французы бьются за очистку главной реки Парижа. В рамках подготовки к Играм-2024 на это потратили 1,4 миллиарда евро: ставили очистные сооружения и резервуары, выгребали свалки велосипедов, замеряли уровень загрязнения.

Но все эти масштабные меры с трудом очищают имидж реки. И этим занялись первые лица Франции, ведь по плану через год на берегах Сены откроется три общественных пляжа. В январе мэр Парижа Анн Идальго пообещала самостоятельно протестировать реку:

«Мы будем купаться в Сене в июле 2024 года. Перед открытием Игр мы встретимся для массового купания. И я в нем поучаствую».

Она звала всех желающих присоединиться – откликнулся даже Эммануэль Макрон. Президент не назвал точную дату, зато Идальго вскоре определилась – пообещала искупаться 23 июня. Дата неслучайна: мэрия хотела показать большому количеству горожан, что река чиста и безопасна, поэтому выбрали выходной.

Почти сразу во Франции завирусился хэштег с призывом испражниться в Сену 23 июня (кажется, Макрон поступил дальновиднее, не назвав конкретную дату). Недовольные проведением Олимпиады парижане выбрали именно такой способ протеста.

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За две недели до предполагаемого заплыва Идальго произошло сразу два события, которые отложили этот исторический момент.

1. Сначала городские власти сообщили, что купание мэра перенесут из-за высокого уровня реки (его вызвали обильные майские ливни). Это привело и к очередному загрязнению – на 21 июня вода не соответствовала стандартам, к которым стремятся на время Игр. К тому же при такой скорости течения плавать в реке просто опасно.

Появилась новая дата – 30 июня, но и в ней почти сразу засомневались, потому что ситуация вряд ли кардинально изменится всего за неделю.

2. Чуть позже всплыла и другая причина – политическая. 9 июня Макрон распустил Национальное собрание после выборов в Европарламент, на которых французские «правые» опередили правящую коалицию. Досрочные выборы пройдут в два тура – 30 июня и 7 июля.

В связи с этим Идальго сосредоточилась на основных задачах мэра – и снова перенесла плавание в Сене:

«Мы решили не делать этого до выборов в парламент. Так что мы переносим купание – оно может состояться 15, 16 или 17 июля. Конечно же, это будет до Олимпиады».

У Идальго останется всего две недели на выполнение обещания – первые заплывы спортсменов в рамках Игр запланированы 30 июля. На старт выйдут триатлонисты, спустя неделю – пловцы на открытой воде.

Если Анн не успеет, то попадет в компанию к Жаку Шираку – в 1990-м он, будучи мэром Парижа, тоже обещал искупаться в Сене через три года, чтобы показать пригодность воды. Но так этого и не сделал. А получится ли у Идальго?

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Фото: Gao Jing/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Gustavo Garello, Arnold Jerocki