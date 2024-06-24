Трусова превратила помолвку в реалити: ни дня без контента, «ставьте лайки, пишите комментарии»

Александра Трусова долго держала в секрете отношения с Макаром Игнатовым .

Но после помолвки все изменилось: теперь Саша делится каждым шагом пары. Где-то мы уже видели это…

Июнь – важный месяц в жизни Трусовой и Игнатова, и в этом году они проживают его с болельщиками. 17 июня оба выложили фотографии с прогулки по Петербургу – и таким образом объявили о помолвке.

Саша быстро подключила все соцсети и даже ютуб – выложила небольшое видео с предложением.

А потом и вовсе превратила это в интерактив: «Хотела вас спросить: вы хотите увидеть, как Макар сделал мне предложение – полное видео? Если да, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы хотите. И тогда мы, может быть, выложим полное видео этого момента».

Подробный рассказ тоже не заставил себя ждать: «КАК ЭТО БЫЛО. Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь... и там... Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость... знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья! И, конечно, я сказала «Да!»

Мы с Макаром благодарим каждого за вашу поддержку и поздравления! Как думаете, когда будет свадьба?»

21 июня Игнатов праздновал 24-й день рождения. Саша уже не сдерживала эмоции и пошла по проверенной схеме – с милым и публичным поздравлением.

«С днем рождения. Спасибо за то, что ты есть! Я тебя очень люблю!»

Ну а через пару дней уже самой Александре исполнилось 20 лет. Подоспел ответ от Игнатова:

«С днем рождения. Просто будь. Люблю».

Болельщики устроили Трусовой сюрприз, Макар – рядом.

Про помолвку, конечно, тоже не забыли.

Пара провела вместе отпуск, отпраздновала дни рождения, теперь дело за свадьбой. Ждем онлайн?

Саша Трусова выходит замуж! Что об этом известно?

Фото: instagram.com/avtrusova , t.me/team_trusova_official