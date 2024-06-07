Фокусы фигуристок в телеграме: Валиевой помог бан, от Загитовой сбежали 70 тысяч, Медведеву читают хуже всех

Телеграм за последние пару лет стал главной соцсетью российского спорта.

А кто из наших звездных фигуристок там самый активный и популярный?

Камила Валиева

* – в графиках показан рост подписчиков за год – с июня-2023 по июнь-2024

Дата создания канала: 25.02.2022

Количество подписчиков: 253 тысячи

Валиева в лидерах по количеству подписчиков, при этом 67% стабильно читают все ее посты. Хотя это не лучший показатель среди российских фигуристок. Зато индекс цитирования (сюда относятся упоминания и репосты) – самый высокий.

Уже через пару недель после запуска канала Валиева набрала больше 150 тысяч подписчиков. И с тех пор количество только росло – путь и не так стремительно, зато без явных спадов и подозрительных взлетов.

За последний год на канал подписались 50 тысяч человек, главный скачок произошел в конце января 2024-го – он пришелся на оглашение вердикта CAS о 4-летней дисквалификации. За неделю после 29 января на Камилу подписались почти 25 тысяч человек.

С тех пор она стабильно держит количество подписчиков в пределах 240-250 тысяч.

Александра Трусова

Дата создания канала: 27.02.2022

Количество подписчиков: 211 тысяч

Вторая после Валиевой фигуристка, перевалившая через отметку 200 тысяч подписчиков. Посты Трусовой читают 62% фолловеров.

Как и остальные (кроме Валиевой), Александра теряет подписчиков – зимой было на 20 тысяч больше. Ну а график подписок за последний год – самый нестабильный и кривой. Май Трусова начинала с 220 тысячами, к середине осталось 205.

В начале июня тоже были подозрительные скачки. Например, в полдень 2 июня разом отписались 10 тысяч, в 16:00 так же единодушно подписались 7 тысяч, спустя час – 3 тысячи отписок.

Алина Загитова

Дата создания канала: 26.02.2022

Количество подписчиков: 147 тысяч

Олимпийская чемпионка-2018 создала канал одновременно с Валиевой. К слову, все наши топ-фигуристки освоили телеграм в конце февраля – в начале марта 2022-го, еще до начала блокировки других соцсетей.

Канал Алины читают так же – 67%. При этом Загитова создает почти в два раза больше контента – Валиева еще не добралась до тысячи публикаций, у Загитовой их 1741.

Правда, график популярности среди читателей у Алины нестабильный, а в последние несколько месяцев стремится вниз. Еще в декабре на канале было почти 220 тысяч подписчиков, сейчас не доходит до 150 тысяч. С середины апреля канал покинули почти 40 тысяч, причем в один день – сразу 16 тысяч. Это было 20 апреля – в этот день не было ни постов, ни инфоповодов или интервью Загитовой.

Анна Щербакова

Дата создания канала: 26.02.2022

Количество подписчиков: 132 тысячи

В один день с Загитовой канал завела другая олимпийская чемпионка. Читатели лояльнее к постам Щербаковой – 96% подписчиков изучают новости от Анны.

Но и у нее в последнее время очень много отписок. Пик популярности пришелся на июнь-2023 – год назад за Щербаковой следили 195 тысяч фолловеров. Сейчас их намного меньше, но обвалов не было – просто от Анны стабильно отписываются независимо ото дня или новостей.

Евгения Медведева

Дата создания канала: 05.03.2022

Количество подписчиков: 104 тысячи

Медведева тоже набрала больше сотни тысяч подписчиков, хотя три месяца назад их было 130 тысяч. Почти столько же подписалось на самом старте канала, потом люди постепенно отходили, и вот после пика количество подписок опять снижается.

За последний месяц отписались 16 тысяч человек. Приходят и уходят на канал, как и у многих, организованно – то 4 тысячи пришли за день, то 2 тысячи ушли за пару часов.

У Медведевой худший показатель читаемости – всего 42%, хотя по количеству постов она на втором месте после Загитовой (1614).

Елизавета Туктамышева

Дата создания канала: 11.03.2022

Количество подписчиков: 30 тысяч

Туктамышева быстро набрала 25 тысяч читателей – за месяц. Но за последние два года существенных улучшений не было. У нее тоже бывают скачки в подписках, но не такие масштабные – по 500-1000 новых человек в день. При этом в последнее время популярность канала тоже медленно, но верно идет на спад.

Читают Елизавету охотно – 66% подписчиков изучают ее посты.

Алена Косторная

Дата создания канала: 26.02.2022

Количество подписчиков: 24 тысячи

У Косторной, в отличие от большинства фигуристок, нет существенных спадов популярности, хотя и она попала в тренд отписок за последний месяц – с канала ушли около 400 человек.

Зато взлеты у Алены куда более резкие (и логичные): в августе пришло около 3 тысяч. Скачок совпал со свадьбой Косторной и Георгия Куницы. В сентябре – еще плюс 2 тысячи, совпало с новостями о работе Алены хореографом в «Ангелах Плющенко» и дебюте в паре на первенстве Москвы.

83% подписчиков читают посты канала, с учетом очень низкого рейтинга цитирования (33,8) – солидный результат.

Софья Акатьева

Дата создания канала: 28.02.2022

Количество подписчиков: 9 тысяч

Фигуристки, не выступавшие на больших международных соревнованиях, отстают от звезд с титулами. Двух последних чемпионок России (Акатьеву и Петросян) почти не репостят – индекс цитирования около 15. Зато если репостят, то читают (пусть и не подписываются) – отсюда 146% прочтений у Акатьевой.

За последний год от Софьи периодически отписывались, но случались и всплески – например, в день рождения или после новостей об участии в туре Этери Тутберидзе.

Аделия Петросян

Дата создания канала: 13.03.2022

Количество подписчиков: 7 тысяч

Лучшая фигуристка сезона пока в отстающих по популярности в телеграме. Хотя 180% прочтений – невероятный показатель, достигнутый благодаря репостам в других каналах.

Зато Петросян может похвастаться стабильным, пусть и не стремительным, ростом количества фолловеров. Победный сезон принес ей 2 тысячи подписчиков. Да, это показатель Трусовой или Загитова за пару часов, но сомнений в том, что все подписчики Аделии реальны, почти нет.

ПРИМЕЧАНИЕ: данные взяты с сайта TGStat.

Фото: РИА Новости /Евгений Биятов