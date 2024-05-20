Как отдыхают наши фигуристки: Загитова – на яхте, Муравьева – в Диснейленде, Туктик – в португальских пещерах
Весна – время отпуска в фигурном катании. В перерывах между шоу и подготовкой к новому сезону спортсмены отправляются в путешествия: от Японии до Египта, от Сингапура до Португалии.
Где побывали наши фигуристки в этом году?
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Алена Косторная взяла отпуск раньше всех – в апреле съездила в Египет.
Конечно, вместе с мужем и партнером Георгием Куницей.
В начале весны отдохнула и серебряный призер чемпионата России Софья Муравьева. Успела на цветение Сакуры в Японию.
А еще побывала в токийском Диснейленде.
Елизавета Туктамышева взяла перерыв в карьере, но не в путешествиях. В этот раз изучает Португалию. От пещер…
...до местных жарких пляжей.
Александра Бойкова провела несколько дней в Сингапуре.
А потом сменила городской отдых на пляжный – полетела в Таиланд.
В Таиланде и Евгения Медведева.
Роскошные виды.
Таиланд пользуется популярностью в этом сезоне. Лучшая фигуристка страны Аделия Петросян тоже там.
Отдыхает не только на пляже!
Алина Горбачева выбрала Сингапур.
Искупалась в знаменитом бескрайнем бассейне.
Вероника Яметова только-только прилетела в Дубай.
В ОАЭ и Алиса Двоеглазова.
Кажется, там и Алина Загитова.
Отпраздновала 22-летие на яхте.
Фото: Instagram; t.me