Как отдыхают наши фигуристки: Загитова – на яхте, Муравьева – в Диснейленде, Туктик – в португальских пещерах

Весна – время отпуска в фигурном катании. В перерывах между шоу и подготовкой к новому сезону спортсмены отправляются в путешествия: от Японии до Египта, от Сингапура до Португалии.

Где побывали наши фигуристки в этом году?

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Алена Косторная взяла отпуск раньше всех – в апреле съездила в Египет.

Конечно, вместе с мужем и партнером Георгием Куницей.

В начале весны отдохнула и серебряный призер чемпионата России Софья Муравьева . Успела на цветение Сакуры в Японию.

А еще побывала в токийском Диснейленде.

Елизавета Туктамышева взяла перерыв в карьере, но не в путешествиях. В этот раз изучает Португалию. От пещер…

...до местных жарких пляжей.

Александра Бойкова провела несколько дней в Сингапуре.

А потом сменила городской отдых на пляжный – полетела в Таиланд.

В Таиланде и Евгения Медведева .

Роскошные виды.

Таиланд пользуется популярностью в этом сезоне. Лучшая фигуристка страны Аделия Петросян тоже там.

Отдыхает не только на пляже!

Алина Горбачева выбрала Сингапур.

Искупалась в знаменитом бескрайнем бассейне.

Вероника Яметова только-только прилетела в Дубай.

В ОАЭ и Алиса Двоеглазова .

Кажется, там и Алина Загитова .

Отпраздновала 22-летие на яхте.

Фото: Instagram; t.me