Наша последняя чемпионка мира ушла из биатлона: провожали шампанским прямо на трассе

Екатерина Юрлова завершила карьеру.

Проводы чемпионки мира по биатлону получились трогательными и душевными: море цветов, слез и объятий.

В феврале Юрловой исполнилось 39 лет. У нее двое детей, репутация самой общительной российской биатлонистки и невероятная карьера.

С одной стороны – сенсационная победа на чемпионате мира-2015. Тогда Екатерина неожиданно обошла лидеров мирового биатлона: Габриэлу Соукалову, Кайсу Мякяряйнен, Доротею Вирер. Россиянка единственная из сотни биатлонисток отстреляла без промахов и выиграла индивидуальную гонку. Это золото – пока последнее на ЧМ для наших женщин.

Спустя 4 года Юрлова взяла серебро ЧМ в масс-старте – уступила Вирер всего 5 секунд.

В активе есть победа на Кубке мира и медали чемпионата Европы. Лучшее место в общем зачете КМ – 13-е в олимпийском сезоне-2017/18.

С другой стороны – тотальное невезение с Олимпиадами. Юрлова была в сборной с 2008-го, но так ни разу и не побывала на Играх. Ванкувер-2010, Сочи-2014, Пхенчхан-2018, Пекин-2022 – мешали то невысокие результаты, то восстановление после беременности, то сложности с допуском.

«Есть поговорка, что если с третьего раза не получилось – то уже и не получится. А Пекин для меня, получается, уже четвертая Олимпиада, которая прошла мимо. Честно скажу, что первые разы это воспринималось трагично.

Но потом прошел юношеский максимализм, появился ребенок. И когда судьба подарила мне возможность перед Пекином второй раз стать мамой, я даже не сомневалась», – рассказывала она накануне нынешнего сезона, который оказался последним в карьере.

«Мужу в России сложнее, чем мне в Австрии». Екатерина Юрлова – о жизни на две страны и карьере в 38 лет

12 апреля Юрлова объявила, что финал Кубка Содружества станет для нее последним стартом. И проводы растянулись на три дня.

После спринта в первый день она делилась воспоминаниями о Мурманске: «Мне казалось, что будет намного тяжелее, но сегодня какое-то вдохновение нашло. Гонка зашла в удовольствие. Здесь я отобралась в национальную команду для участия в Кубке мира. Та же самая трасса, и немного дежавю».

На следующий день в паре с Максимом Цветковым финишировала шестой в сингл-миксте. Но получила две бронзовые медали – их ей подарили Анастасия Батманова и Василий Томшин.

«Я не могла слез сдержать на пьедестале. Вася с Настей повесили мне на шею свои медали. Я пока растеряна, у меня просто нет слов. Это было очень приятно. У меня первый раз такое в жизни».

Вечером сюрпризы продолжились – для Екатерины подготовили большой торт с фотографией.

Ну а в последний соревновательный день сезона слез было еще больше. На протяжении масс-старта Юрлову почти не показывали (она финишировала 14-й из 17 девушек), хотя в камеру попадали винтовки лидеров с наклейками «Спасибо!».

Зато на последнем круге – после финиша топ-10 – все сосредоточились на Екатерине. Шампанским поливали уже на трассе.

Желающие дать пять выстроились в очередь.

А на финишной прямой ждал флаг.

Поклон болельщикам.

Встречали участницы гонки, пришли и лидеры мужской сборной – Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков. Юрлова получила букет цветов, в ход снова пошло шампанское.

Но и Екатерине выдали большую бутылку, чтобы она поприветствовала всех.

А дальше – объятия.

И радостные фото.

Привет телезрителям.

На этом проводы не закончились. После награждения призеров гонки и Кубка Содружества на сцене перед зрителями устроили церемонию в честь Юрловой. Все девушки из сборной выступили с речью, глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров тоже поприветствовал Екатерину.

На большом экране показывали главные гонки в ее карьере, а затем над стадионом прозвучал гимн России. Тут Екатерина уже не сдерживала слезы.

И снова цветы!

Трон для чемпионки.

«Внутри, наверное, радость, потому что на последнем рубеже все-таки был ноль. Нельзя было уйти по-другому.

Я не собираюсь далеко уходить от биатлона. Не буду разглашать, чем займусь, чтобы не сглазить. Это, конечно, околоспортивная деятельность. Спорт – это любовь всей моей жизни, это вся моя жизнь. Поэтому в ближайшем будущем, думаю, мы еще с вами увидимся, просто я буду в другом качестве немножко».

Екатерина Юрлова: «Хочу доказать, что биатлонисты могут не только бегать и стрелять»

Из ниоткуда. Чему должна всех научить история Екатерины Юрловой

Юрловой никто не дарил серебро ЧМ-2019. Она его заслужила и забрала сама

Фото: Союз биатлонистов России