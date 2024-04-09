Непомнящий знает, почему уступил корону Карлсену и Дину: мешали сочувствие и проблемы со сном

Ян Непомнящий лидирует на турнире претендентов в Торонто. Он уже дважды получал шанс побороться за шахматную корону.

А будет ли третий?

Российский гроссмейстер пришел к Леви Розману , который ведет популярнейший ютуб-канал GothamChess (4,81 млн подписчиков). Поговорили о чемпионских матчах, восстановлении после поражений и, конечно, о турнире претендентов.

Карлсен не давал шансов, а в матче с Дином Яну мешала эмпатия

– Думаю, это своего рода мировой рекорд – проиграть два подряд чемпионских матча двум разным соперникам. Не припомню ничего подобного – может, надо глянуть на 1990-2000-е, но это уникальное достижение.

Матч в Дубае Магнус Карлсен провел просто великолепно. В первой половине игра была достаточно равная, но он допускал лишь незначительные ошибки. Так что я не оказывал на него большого давления. Конечно, у меня были шансы, но он играл на очень хорошем уровне. Он не допускал грубых ошибок. Сейчас мы видим, как он иногда играет в классику, но не думаю, что он так же предан делу, как тогда в Дубае. Конечно, у него были выступления и лучше, но того уровня, который он показал в матче, было более чем достаточно.

На мне сказались напряженность, проблемы со сном в Дубае. Я поменял распорядок перед матчем. Не думаю, что это было бесполезно, но расписание пришлось строить совершенно по-другому. С точки зрения питания, спорта, шахмат. Это был стресс.

«Скорее всего, он будет страдать». Карлсен оценил всех на турнире претендентов – верит в Непомнящего?

Это хорошо работает на более длительной дистанции. Например, в Мадриде (на турнире претендентов-2022) мне удалось сыграть, не показав новых идей, которые я готовил к матчу. Хотя это не особо сработало.

Во время матча с Дином Лижэнем я был гораздо более спокоен с точки зрения каких-то серьезных изменений в моей повседневной жизни. Я готовился, но в жизни ничего кардинально не менял. Я думал: окей, лучше не торопиться, у меня есть опыт. Я старался не повторять ошибок прошлого матча. Но, конечно, есть ошибки, которые выскакивают всегда.

После пары первых партий я переживал за Дина. Ведь могут появиться чувства вроде эмпатии, но в спорте это нужно оставлять на потом. Его английский не так хорош, а эта фотография, где он сидит в куртке…

Не скажу, что я такой уж открытый человек и сочувствую всем, но он правда выглядел не очень хорошо. В тот момент он был далек от своего пика.

В одной игре легче играть на победу – в теннисе ты играешь 3-5 часов. А в шахматах ты сначала живешь с этим несколько месяцев, а потом у тебя еще месяц на игру – между церемонией открытия и заключительным матчам проходит три недели. Так что это большое испытание. Например, когда твой соперник в боксе близок к нокдауну, лучше его добить, а не ждать, пока он обретет уверенность в себе.

В середине матча Дин выглядел блестяще – до той партии, которую он проиграл. Мне кажется, это выбило его из колеи. И у меня было много шансов дожать его, но к этому времени меня накрыло напряжение. И было непросто – я не был уверен, что должен играть на победу в каждой партии, думал, что нужно идти по более простому пути – на ничью.

Когда смотришь Армагеддон, легко увидеть ошибки невообразимые для игрока определенного уровня – зевки или проблемы с контролем времени. Но это немного другая игра.

Как Непомнящий пережил поражения в матчах за корону?

– Что касается того, возвращаться к шахматам после поражений или нет – я никогда не занимался чем-то другим. Мне кажется, победа в матче больше бы приблизила меня к этому вопросу: все, я завершил игру, отпустите меня с миром, я хочу отдохнуть.

Первые несколько дней после поражения испытываешь невероятную боль. После матча в Дубае я восстановился довольно быстро. Потому что думал: что же, все было справедливо, я был плох, ничего такого, мне нужно работать больше. А вот после второго матча было по-другому – было драматично.

Понадобилось больше времени, чтобы восстановиться психологически, а не физически. После матча с Магнусом у меня были силы играть не так уж и плохо на чемпионате мира по рапиду и блицу. А вот потом в течение трех месяцев я был опустошен – не было сил, к тому же подцепил ковид. Это было унылое время по многим причинам, но физически все было не так плохо.

Я совершил большую ошибку, поехав на турнир в Бухарест в начале 2022-го. Это было совершенно необязательно. Я с трудом переваривал шахматы: играл пару часов – и все. Никто не хотел идти на ничью после двух часов игры, соперники продолжали и брали много очков в этих партиях. Было немного неприятно. Но в целом у меня ушло на восстановление около месяца.

Поражения – это часть игры, некоторые из них причиняют больше боли, некоторые – меньше. Но когда все логично, я могу полностью их принять. Я вижу причину, вижу, в чем проблема – и пока я буду играть, буду пытаться это исправить. Почему я сделал этот ход, почему меня переиграли? Это часть игры. Конечно, когда ты допускаешь зевок, всегда сложнее смириться, но логика есть всегда.

Боль Непомнящего, когда он смирился с поражением: руки дрожали, фигуры упали на пол. А уходя, Ян замахнулся термосом

В чем проблема турнира претендентов?

– У меня свой особенный способ отбираться на турнир претендентов, ха-ха. Но его больше не будет (ФИДЕ отменит квоту для проигравшего в матче за шахматную корону – Sports.ru).

Когда я начал играть на турнирах претендентов, сразу же случилось многое – ковид, отказ Теймура Раджабова. После этого Раджабова допустили до следующего турнира – по-моему, это сомнительное решение, но ладно, в этом есть логика. С другой стороны, есть и вопрос: почему ты должен играть второй год на турнире, если сам решил отказаться – не важно, по какой причине. Я к тому, что это было его собственное решение, его никто не заставлял, все остальные же приехали. Думаю, самым счастливым при этом раскладе оказался Максим Вашье-Лаграв. В Мадриде Раджабов играл снова по решению ФИДЕ.

Так что эти турниры немного с душком. Думаю, это очевидно практически для всех.

Насколько я знаю, Дин Лижэнь перед турниром-2022 мог играть на Гран-при и был в списках участников. Не знаю, что случилось – может, проблемы с визой, но он не играл. Хотя он был одним из главных фаворитов. Его заменили то ли на Есипенко, то ли на Войташека – точно не помню. Не похоже, что у него никогда не было шанса (отобраться на турнир претендентов по регламенту), но он так и не сыграл ни одной партии. Так что он не особо переживал за квоту по рейтингу, но как только возник этот вариант, сразу появилась какая-то активность – выглядело не очень хорошо.

По сути ситуация повторилась в декабре прошлого года (речь о турнире для набора рейтинга Алирезы Фируджи – Sports.ru).

Возник вопрос насколько это справедливо – проводить дополнительные турниры специально для набора рейтинга, их не было в календаре ФИДЕ за пару недель до начала. Это спорный эпизод, как по мне. Но ФИДЕ не любит принимать серьезные решения – если только речь не о том, чтобы оштрафовать на пол-очка участников чемпионата мира по блицу. Думаю, это их самое суровое решение за год.

Демарш наших топ-шахматистов – договорняк конями на чемпионате мира. Что они устроили?!

Что касается самой системы турнира претендентов, то она неплохая. Может, матчи претендентов были бы интереснее для просмотра, но мы получили бы турнир в Казани-2011, где было очень много ничейных результатов. На Кубке мира тоже бывает много тай-брейков, начиная с четвертьфиналов, но там все-таки другой уровень игроков. Получается больше борьбы, но очень много ничейных партий. В 2011-м это была стратегия Грищука – тянуть матч до тай-брейка, чтобы обыграть Левона Ароняна и Владимира Крамника. Было интересно, но за весь турнир сыграли всего три результативные партии.

Так что круговая система – это хороший вариант. Но в идеале, думаю, через несколько лет можно пробовать перейти на теннисную систему рейтингов. Так рейтинги были бы более актуальные и объективные. Сейчас если ты не входишь в топ-20 или топ-30 элитных игроков, то не получаешь приглашение на отборочные турниры, а повысить рейтинг очень трудно.

Фото: eastnews.ru /AP Photo/Jon Gambrell, Stanislav Filippov; Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos