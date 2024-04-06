Бомжи, иуды, иноагенты, враги страны: как в нашем спорте называют тех, кто собрался на Олимпиаду

Босс Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал наших теннисистов, собирающихся на Игры в Париж , командой иноагентов.

Резкие слова в адрес потенциальных участников Олимпиады – тренд среди спортивных чиновников.

А как еще доставалась спортсменам?

Крысы и любители фраппе – термины от главы ОКР

У Позднякова, пожалуй, самый богатый сборник фразеологизмов про согласных на нейтральный статус.

● После отъезда зятя-фехтовальщика в США глава ОКР описал тех, кто выбирает смену спортивного гражданства:

«В сложные для страны времена с корабля бегут только крысы. Чтобы крысой не стать, порой приходится принимать сложные решения. Это, к слову, распространяется на весь российский спорт – мы находимся в непростой ситуации. И выбор сегодняшнего дня может повлиять на будущее».

● Кто-то утверждает, что даже с белым флагом все будут знать, что спортсмены представляют Россию. Кто-то… но не Поздняков: «Если вы спросите, сколько российских спортсменов будет участвовать на Олимпиаде‑2024, то я скажу, что они там участвовать не будут, а вот нейтральные какие‑то поедут ».

● Панч про фраппе появился после отъезда зятя, но полюбился Позднякову.

Глава ОКР вновь применил его после новостей о том, что три российских фехтовальщика планируют получить гражданство США: «Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппе ... Ну уехали и уехали. Сегодня из СМИ мы узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись».

● И теперь уже классика про иноагентов: «В случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО. Так что правильнее, с моей точки зрения, – «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя».

Предатели или пропащие бедолаги?

Теннис и признание иноагентами – не ноу-хау Позднякова. Еще в 2022-м депутат Роман Терюшков предложил наделить этим статусом теннисистку Дарью Касаткину.

Дарью иноагентом так и не признали. Зато у Терюшкова накопились вопросы ко всем, кто не против нейтрального статуса:

● «Все российские граждане понимают, что МОК – иностранный агент, недружественная организация для России, а все нейтральные спортсмены – предатели нашей Родины ».

● «Тех пропащих бедолаг, заблудившихся в коридорах мирового спортивно-политического истеблишмента, лучше к российскому флагу и правда не подпускать, им к лицу белый».

Тренер российских гимнастов Валентина Родионенко тоже прибегает к термину «предательство»:

● «На СВО наши ребята жизни свои отдают, а мы ради того, что, может быть, нам дадут завоевать какую‑то медаль, согласимся выступать на таких унизительных условиях? Это настоящее предательство , мы не предатели».

Есть еще варианты: иуды и враги для всей страны

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев вывел рассуждения о предательстве на новый уровень:

● «Они предлагают нашим спортсменам стать иудами. Для них это привычное дело, главное – деньги, поэтому можно предать и мать родную, и всех остальных, но мы живем по библейским принципам».

● Патриотизм – главный аргумент: «Родина – это твоя мать. А эти спортсмены ради коврижек готовы отказаться от своей родной матери – вот так вижу тех, кто поедет на Олимпиаду».

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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе много раз повторяла, что своих подопечных под белым флагом не выпустит:

● «Я против нейтрального статуса и буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями родины . Не должны они в этой сложной ситуации быть людьми, кто раскалывает нашу страну на тех, кто будет продолжать ее любить и кто будет ее ненавидеть».

● Уехали бы предателями, вернулись бы врагами: «Кто‑то из молодежи еще мог бы колебаться и все‑таки принял бы решение ехать. Но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Они бы однозначно стали врагами для всей страны».

Винер настаивает: на Игры едет команда бомжей

Ирина Винер часто меняла позицию по поездке на Игры: то была не против нейтрального статуса, то предлагала опираться на мнение президента страны. Но в последнее время все чаще прибегает к одному термину:

● «Нас дискриминируют и хотят причислить к бомжам ».

● «Флаг и гимн России – принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи . Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и родины, зачем вообще тогда выступать?»

● «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду».

● «Если нет атрибутики, значит, нет страны. Если нет страны, значит, это люди, которые не должны иметь российского гражданства ».

Депутат Госдумы Светлана Журова сглаживает (или нет) экспрессию Винер:

● «Это отношение к нам как ко второму сорту . Нейтральный статус дает понять, что нас нет, это не про бомжей. Нас просто нет для них».

В тексте использованы цитаты с сайтов «Спорт-Экспресс», «Матч ТВ», «Р-Спорт», Metaratings «Спорт день за днем».

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Кристина Кормилицына, Павел Бедняков, Александр Вильф, Нина Зотина