Бомжи, иуды, иноагенты, враги страны: как в нашем спорте называют тех, кто собрался на Олимпиаду
Босс Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал наших теннисистов, собирающихся на Игры в Париж, командой иноагентов.
Резкие слова в адрес потенциальных участников Олимпиады – тренд среди спортивных чиновников.
А как еще доставалась спортсменам?
Крысы и любители фраппе – термины от главы ОКР
У Позднякова, пожалуй, самый богатый сборник фразеологизмов про согласных на нейтральный статус.
● После отъезда зятя-фехтовальщика в США глава ОКР описал тех, кто выбирает смену спортивного гражданства:
«В сложные для страны времена с корабля бегут только крысы. Чтобы крысой не стать, порой приходится принимать сложные решения. Это, к слову, распространяется на весь российский спорт – мы находимся в непростой ситуации. И выбор сегодняшнего дня может повлиять на будущее».
● Кто-то утверждает, что даже с белым флагом все будут знать, что спортсмены представляют Россию. Кто-то… но не Поздняков: «Если вы спросите, сколько российских спортсменов будет участвовать на Олимпиаде‑2024, то я скажу, что они там участвовать не будут, а вот нейтральные какие‑то поедут».
● Панч про фраппе появился после отъезда зятя, но полюбился Позднякову.
Глава ОКР вновь применил его после новостей о том, что три российских фехтовальщика планируют получить гражданство США: «Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппе... Ну уехали и уехали. Сегодня из СМИ мы узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись».
● И теперь уже классика про иноагентов: «В случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО. Так что правильнее, с моей точки зрения, – «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя».
Предатели или пропащие бедолаги?
Теннис и признание иноагентами – не ноу-хау Позднякова. Еще в 2022-м депутат Роман Терюшков предложил наделить этим статусом теннисистку Дарью Касаткину.
Дарью иноагентом так и не признали. Зато у Терюшкова накопились вопросы ко всем, кто не против нейтрального статуса:
● «Все российские граждане понимают, что МОК – иностранный агент, недружественная организация для России, а все нейтральные спортсмены – предатели нашей Родины».
● «Тех пропащих бедолаг, заблудившихся в коридорах мирового спортивно-политического истеблишмента, лучше к российскому флагу и правда не подпускать, им к лицу белый».
Тренер российских гимнастов Валентина Родионенко тоже прибегает к термину «предательство»:
● «На СВО наши ребята жизни свои отдают, а мы ради того, что, может быть, нам дадут завоевать какую‑то медаль, согласимся выступать на таких унизительных условиях? Это настоящее предательство, мы не предатели».
Есть еще варианты: иуды и враги для всей страны
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев вывел рассуждения о предательстве на новый уровень:
● «Они предлагают нашим спортсменам стать иудами. Для них это привычное дело, главное – деньги, поэтому можно предать и мать родную, и всех остальных, но мы живем по библейским принципам».
● Патриотизм – главный аргумент: «Родина – это твоя мать. А эти спортсмены ради коврижек готовы отказаться от своей родной матери – вот так вижу тех, кто поедет на Олимпиаду».
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе много раз повторяла, что своих подопечных под белым флагом не выпустит:
● «Я против нейтрального статуса и буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями родины. Не должны они в этой сложной ситуации быть людьми, кто раскалывает нашу страну на тех, кто будет продолжать ее любить и кто будет ее ненавидеть».
● Уехали бы предателями, вернулись бы врагами: «Кто‑то из молодежи еще мог бы колебаться и все‑таки принял бы решение ехать. Но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Они бы однозначно стали врагами для всей страны».
Винер настаивает: на Игры едет команда бомжей
Ирина Винер часто меняла позицию по поездке на Игры: то была не против нейтрального статуса, то предлагала опираться на мнение президента страны. Но в последнее время все чаще прибегает к одному термину:
● «Нас дискриминируют и хотят причислить к бомжам».
● «Флаг и гимн России – принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и родины, зачем вообще тогда выступать?»
● «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду».
● «Если нет атрибутики, значит, нет страны. Если нет страны, значит, это люди, которые не должны иметь российского гражданства».
Депутат Госдумы Светлана Журова сглаживает (или нет) экспрессию Винер:
● «Это отношение к нам как ко второму сорту. Нейтральный статус дает понять, что нас нет, это не про бомжей. Нас просто нет для них».
В тексте использованы цитаты с сайтов «Спорт-Экспресс», «Матч ТВ», «Р-Спорт», Metaratings «Спорт день за днем».
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Кристина Кормилицына, Павел Бедняков, Александр Вильф, Нина Зотина
-- Земляным червяком, а ещё жёлтой рыбой..."
Все же Родина - это, скорее, то место и та система ценностей, которые ты готов отстаивать и защищать, а не набор чиновников и пропагандистов, которые под присмотром чекистов требуют безусловного подчинения своим интересам и заблуждениям.
Ну не близки многим людям идеи духовности, катехона, собирания земель, ирриденты, величия и единения с "национальным лидером", просто отстаньте от них, не вешайте ярлыки, и позвольте заниматься тем, чем они хотят, жить там, где хотят, и вести себя так, как считают нужным.