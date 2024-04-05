Как перестать смеяться? Открытие олимпийского объекта в присутствии Макрона завирусилось

До Олимпийских игр-2024 чуть больше трех месяцев. Один из важных этапов – подготовка новых спортивных объектов.

Открытие водного центра точно запомнится, но не пышной церемонией или разговорами о будущем арены. А курьезным падением с трамплина на глазах президента Эммануэля Макрона.

Вот оно:

4 апреля Макрон прибыл в Сен-Дени, чтобы открыть Олимпийский водный центр. Во время Игр здесь разыграют медали в синхронном плавании и прыжках с трамплина, арена также примет матчи по водному поло.

Сейчас вместимость центра 6 тысяч человек, но после Олимпиады ее сократят до 2,5 тысяч. Его реконструируют и к 2025 году откроют как спортивный центр для Федерации плавания Франции, школ, клубов и всех желающих. Даже известна цена на вход для любителей – 5 евро для взрослых и 3 для детей.

Это один из двух постоянных объектов, возведенных в Париже с нуля к Играм. И, несмотря на превышение изначального бюджета, арену очень ждали. Но все ее плюсы – архитектурные находки, экологичность и практичность – затмило открытие.

В нем участвовали 130 юных спортсменов, а также звезды сборной Франции. Один из эпизодов – синхронный прыжок с трамплина. Выполнить его позвали профи – Гвендаля Биша, Жюля Буйе и Алексиса Жандара. Все они уже завоевали олимпийские лицензии и выступят в Париже-2024.

Биш и Буйе исполнили несложный прыжок без сбоев. А вот Жандар поскользнулся на трамплине, ударился спиной и нескладно рухнул в воду.

Видео момента – в телеграм-канале журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова.

Реакция Макрона.

Жандар – двукратный призер чемпионатов мира: взял серебро на ЧМ-2022 в смешанном командном турнире и бронзу ЧМ-2023 в синхронных прыжках на трамплине (с Буйе в паре).

Алексис с юмором отнесся к падению, хотя и признался, что эпизод вышел «трудным для его эго»:

«Тут особо нечего объяснять, я упал на трамплин. Такое время от времени случается, но на демонстрации перед президентом и всей Францией обычно такое не происходит… К слову, со мной это впервые за 26 лет. Это неудача, но я оставил тут свою ДНК, на трамплине все еще есть кусочек моей спины. Все в порядке, это всего лишь царапины».

Доказательства он продемонстрировал на общем выходе прыгунов.

Жандар обещает наверстать упущенное на Олимпиаде, но уже сейчас стал звездой соцсетей. И сразу же сфотографировался на фоне олимпийского бассейна.

«Проблема нашего вида в том, что мы говорим о нем, только когда случаются падения или сбои. Но так бывает».

Фото: leparisien.fr