Проводы-мечта в биатлоне: Гараничев выиграл эстафету (!) – его встречали тортом в лицо и шампанским
Евгений Гараничев уходит из биатлона. Его проводы – красивейший сюжет чемпионата России в Тюмени.
С золотом, шампанским и качанием на руках.
С родными трибунами Гараничев прощался на финише чемпионата России в Тюмени. К 36 годам он успел многое: взял бронзу Олимпиады-2014, выиграл личную гонку на Кубке мира (еще до Сочи), дважды забегал в топ-10 тотала.
В памяти многих Гараничев останется не только успешным биатлонистом 2010-х, но и спортсменом, который чаще других срывал эстафеты в важные моменты. Евгений выиграл в составе сборной 6 эстафет Кубка мира. Но помните вы точно не их, а:
ЧМ-2012 – 6-е место (бежал штрафной круг)
ЧМ-2013 – 4-е место (два штрафных круга)
ОИ-2014 (смешанная) – 4-е место (штрафной круг)
ЧМ-2015 – 4-е место (штрафной круг)
ЧМ-2016 – 6-е место (штрафной круг)
Символично, что последняя большая гонка в карьере Гараничева оказалась эстафетой, к тому же на домашнем турнире в Тюмени. Его поставили на последний этап, чтобы было красиво. И не прогадали.
На третьем этапе Александр Логинов вывел команду Тюменской области в лидеры и привез запас в 40 секунд.
Лежку Гараничев прошел легко и быстро. По дистанции соперники отыгрывались, но Евгений наверстывал на стрельбе. К последнему рубежу он подходил с запасом в 22 секунды. Стрелял осторожно, но в цель. Хотя четвертая мишень закрылась почти чудом – вышел габарит, но мишень на родном стадионе все-таки сыграла в пользу Гараничева.
Виктория Сливко, с которой Евгений уже взял золото в сингл-миксте, радовалась и хлопала в ладоши.
Тренер Гараничева Максим Кугаевский сразу же поднял бокал термос за успешную гонку.
Дальше Евгений бежал круг почета: все тренеры и болельщики кричали «Женя» и подбадривали. А на стадионе развернули огромный баннер: «Тюменская область – земля больших людей».
«Я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо моим хейтерам, которые постоянно меня гнобили. Только могу сказать им огромное спасибо.
Я начинал здесь и завершаю свою карьеру на самом лучшем стадионе мира. Я не мог подвести свою команду. Мои коллеги по сборной Тюменской области привезли мне комфортное преимущество. Мне стоило только отстреляться и просто догрести до финиша, что я и сделал».
Болельщики размахивали плакатами в честь Евгения. Когда он вышел на финишную прямую, трибуны скандировали его имя.
Финишировал с флагом области.
Команда тут же обняла Евгения и начала веселое празднование. Сначала в лицо полетел торт от Сливко.
И реки шампанского.
Следом Гараничева подхватили на руки и подбрасывали в воздух.
Потом – минутная передышка, Евгений умыл лицо снегом.
А дальше – объятия, кажется, со всеми участниками гонки, тренерами и персоналом.
Получилось красиво!
После награждения (где Евгений от души пел гимн России) прошла церемония в честь самого Гараничева. На экране показывали важные моменты его карьеры – до слез.
Вручили награды от области и СБР – хрустальную винтовку и статуэтку биатлониста.
«Мне очень приятно находиться здесь. Здесь я и начал свою карьеру – Тюмень полюбилась мне с первого приезда. Я рад, что попал именно в эту область. Я все делал, чтобы показать высокие результаты. Я очень рад, что именно здесь – в лучшем центре зимних видов спорта – завершаю спортивную карьеру. Это лучший комплекс в мире.
Самые большие и искренние слова благодарности – вам, дорогие болельщики. Без вас на международной арене, на российской арене я бы, наверное, не добился бы таких высоких результатов. Вы всегда подгоняете, всегда даете хорошую мотивацию, всегда заряжаете на результат.
Я не говорю «пока», говорю всего лишь «до свидания». Я всегда буду с вами».
Фото: скрины трансляции «Матч ТВ».
Но откуда сейчас взялось столько защитников Жени и насмешек над людьми, упрекающими Гараничева в сливах? Он ведь действительно слил для сборной медалей в эстафетах больше, чем остальные все вместе взятые.
Немногие чемпионы так уходят. Но ведь не в медалях же счастье? Просто не надо было ставить Женю в эстафетах )))
В чём красота?