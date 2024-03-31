Проводы-мечта в биатлоне: Гараничев выиграл эстафету (!) – его встречали тортом в лицо и шампанским

Евгений Гараничев уходит из биатлона. Его проводы – красивейший сюжет чемпионата России в Тюмени.

С золотом, шампанским и качанием на руках.

С родными трибунами Гараничев прощался на финише чемпионата России в Тюмени. К 36 годам он успел многое: взял бронзу Олимпиады-2014, выиграл личную гонку на Кубке мира (еще до Сочи), дважды забегал в топ-10 тотала.

В памяти многих Гараничев останется не только успешным биатлонистом 2010-х, но и спортсменом, который чаще других срывал эстафеты в важные моменты. Евгений выиграл в составе сборной 6 эстафет Кубка мира. Но помните вы точно не их, а:

ЧМ-2012 – 6-е место (бежал штрафной круг)

ЧМ-2013 – 4-е место (два штрафных круга)

ОИ-2014 (смешанная) – 4-е место (штрафной круг)

ЧМ-2015 – 4-е место (штрафной круг)

ЧМ-2016 – 6-е место (штрафной круг)

Символично, что последняя большая гонка в карьере Гараничева оказалась эстафетой, к тому же на домашнем турнире в Тюмени. Его поставили на последний этап, чтобы было красиво. И не прогадали.

На третьем этапе Александр Логинов вывел команду Тюменской области в лидеры и привез запас в 40 секунд.

Лежку Гараничев прошел легко и быстро. По дистанции соперники отыгрывались, но Евгений наверстывал на стрельбе. К последнему рубежу он подходил с запасом в 22 секунды. Стрелял осторожно, но в цель. Хотя четвертая мишень закрылась почти чудом – вышел габарит, но мишень на родном стадионе все-таки сыграла в пользу Гараничева.

Виктория Сливко, с которой Евгений уже взял золото в сингл-миксте, радовалась и хлопала в ладоши.

Тренер Гараничева Максим Кугаевский сразу же поднял бокал термос за успешную гонку.

Дальше Евгений бежал круг почета: все тренеры и болельщики кричали «Женя» и подбадривали. А на стадионе развернули огромный баннер: «Тюменская область – земля больших людей».

«Я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо моим хейтерам, которые постоянно меня гнобили. Только могу сказать им огромное спасибо.

Я начинал здесь и завершаю свою карьеру на самом лучшем стадионе мира. Я не мог подвести свою команду. Мои коллеги по сборной Тюменской области привезли мне комфортное преимущество. Мне стоило только отстреляться и просто догрести до финиша, что я и сделал».

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Болельщики размахивали плакатами в честь Евгения. Когда он вышел на финишную прямую, трибуны скандировали его имя.

Финишировал с флагом области.

Команда тут же обняла Евгения и начала веселое празднование. Сначала в лицо полетел торт от Сливко.

И реки шампанского.

Следом Гараничева подхватили на руки и подбрасывали в воздух.

Потом – минутная передышка, Евгений умыл лицо снегом.

А дальше – объятия, кажется, со всеми участниками гонки, тренерами и персоналом.

Получилось красиво!

После награждения (где Евгений от души пел гимн России) прошла церемония в честь самого Гараничева. На экране показывали важные моменты его карьеры – до слез.

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Вручили награды от области и СБР – хрустальную винтовку и статуэтку биатлониста.

«Мне очень приятно находиться здесь. Здесь я и начал свою карьеру – Тюмень полюбилась мне с первого приезда. Я рад, что попал именно в эту область. Я все делал, чтобы показать высокие результаты. Я очень рад, что именно здесь – в лучшем центре зимних видов спорта – завершаю спортивную карьеру. Это лучший комплекс в мире.

Самые большие и искренние слова благодарности – вам, дорогие болельщики. Без вас на международной арене, на российской арене я бы, наверное, не добился бы таких высоких результатов. Вы всегда подгоняете, всегда даете хорошую мотивацию, всегда заряжаете на результат.

Я не говорю «пока», говорю всего лишь «до свидания». Я всегда буду с вами».

Фото: скрины трансляции «Матч ТВ».