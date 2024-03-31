Трусова и Тутберидзе снова вместе: Саша заменила Валиеву в шоу – катает под рок и МакSим

Звезда шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» – Саша Трусова .

Прошлый тур она пропускала, а еще недавно Этери рассказывала про месть той же Трусовой в виде побед Анны Щербаковой. Но они опять вместе.

Трусова ушла два сезона назад, но в этом году Тутберидзе нуждалась в ней

В октябре 2022-го Александра Трусова второй раз покинула группу Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской. Под руководством нового тренера Саша провела всего пару стартов и поставила карьеру на паузу, которую так любят в нашем фигурном катании.

На вопрос о переходе отвечала спокойно, но сухо: «Это была моя инициатива. Никто не был против. Это получилось быстро. Не вижу смысла что-то комментировать. У меня все хорошо и с предыдущими тренерами, и с нынешними. Конфликтов нет. Был ли букет? Этери Георгиевна не любит цветы».

Фигурное катание в жизни Трусовой осталось – она закрепилась в статусе примы на шоу Евгения Плющенко. Весной 2023-го Саша не присоединилась к туру Тутберидзе «Чемпионы на льду». Впрочем, вряд ли ее там ждали – звезд и без нее хватало: Щербакова, Валиева, Загитова.

Хотя сама Этери призналась, что не прочь посмотреть на Трусову не в ледовых спектаклях, а в шоу более спортивного формата. Как у самой Тутберидзе.

Через год после перехода Этери в интервью Леониду Слуцкому вспоминала, как Трусова кидала в нее коньки после серебра Олимпиады-2022, а еще называла победы Щербаковой ответкой за переход: «Для меня это такая месть. Это лучшие блюда, которые ты можешь преподать».

При этом их отношения всегда оставались уважительными: Трусова поздравляла Этери с праздниками, тепло отзывалась о ней в интервью.

А в середине февраля Тутберидзе даже встречала Александру после выступления с показательным на «Битве школ».

Спустя несколько дней появилась информация, что именно Трусова заменит Валиеву в весеннем туре «Чемпионов на льду». К этому времени CAS уже вынес вердикт по допинг-делу Камилы – запрет на выступления отчасти касается и шоу. Речь о прокатах с государственным финансированием, но и в команде Этери не стали рисковать.

Трусова спасла положение, в котором оказалась Тутберидзе. Из ее чемпионок-одиночниц всегда в строю лишь Алина Загитова. Евгения Медведева присоединится к шоу только в Москве и Петербурге, Анна Щербакова перенесла операцию на ноге, у Валиевой – 4-летний бан. Даже среди более молодых звездочек потери – чемпионка России прошлого сезона Софья Акатьева пока не восстановилась после травмы.

На странице команды Тутберидзе вскоре подтвердили возобновление сотрудничества: «Александра Трусова являлась и является членом команды #TeamTutberidze. Спортсменка пропустила прошлогодний тур из-за несовпадения свободных дней в ее графике с датами нашего шоу. В этом же году все сошлось, и мы рады сообщить вам, что Александра примет участие во всех городах тура».

Для тура поставили две программы: AC/DC в кожаных брюках и МакSим в нежном платье

Трусова и Тутберидзе проводили мастер-классы 8 марта, гастроли «Чемпионов на льду» тоже начали с совместных занятий в Челябинске.

Для тура по России Трусовой подготовили две новые программы. Правда, рисунок и расстановка элементов у постановок почти идентичные. Настроение создавали музыка и костюмы, которые были совершенно разными.

К первой программе подобрали дерзкий рокерский образ. Музыкальное сопровождение – Thunderstruck от культовой группы AC/DC. Саша в кожаных брюках, черной косухе и с агрессивным макияжем.

Из маркеров рока – рука, вскинутая в жесте «коза».

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А еще важные тренды этого сезона – танец у борта.

Модный жест в фигурке – бросаться на борт к судьям. Зачем?!

И движение, которое стало фирменным для Вероники Яметовой.

Второй номер – под лиричный трек МакSим «Отпускаю». Здесь уже нет развевающегося хвоста за спиной – волосы убраны в аккуратный пучок. Вместо кожаного наряда – платье нежно-фиолетового цвета.

Саша чуть больше времени проводит сидя на льду, а жесты руками более плавные.

Впереди – месяц на шоу по всей стране. Трусова точно выступит в Новосибирске и Барнауле. А вот с гастролями по центральной части могут возникнуть проблемы. 25 апреля шоу Тутберидзе приедет в Тольятти, 27-го – в Нижний Новгород. А в графике Александры – выступление в «Сказках Евгения Плющенко» в Минске 26 апреля.

Но Этери и Саша умеют договариваться.

Фигуристы снова на шоу: Этери и Навка делят Загитову, Этери и Плющенко – Трусову, а вот Валиеву никуда не взяли

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев