В фигурке хотят изменить правила: меньше прыжков, больше хореографии. Кому это выгодно, а кому нет?

Правила в фигурном катании корректируются регулярно, хотя кардинальные перемены случаются не так часто.

В этом году они, кажется, настанут: ISU готов облегчить (или нет?) программы фигуристов.

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Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждает упрощение программ в одиночном и парном катании. По информации Sports.ru, на совещании техкома выдвинули несколько важных предложений для конгресса ISU.

Он пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе, и предложения, возможно, превратятся в новые правила для фигуристов. Например, новисов (спортсмены до 15 лет, партнеры в танцах и парах – до 17 лет) не хотят наказывать за падения на элементах – чтобы не мешать прогрессу и обучению.

А что же предлагают взрослым?

Одиночное катание: меньше прыжков и новое вращение

Возможные изменения в одиночном катании (как у мужчин, так и у женщин – взрослых и юниоров) касаются произвольных программ:

● Максимальное количество прыжковых элементов – 6.

● Замена одного вращения в позиции хореографическим вращением.

● Максимальное количество каскадов – 2, либо один каскад и одна секвенция.

● Один и тот же вид прыжка не может повторяться больше трех раз.

Сейчас фигуристы исполняют по 7 прыжковых элементов в произвольной, три из которых – каскады (либо два каскада + секвенция), один и тот же прыжок может повторяться не более двух раз.

И если с прыжками понятно – их просто хотят убрать, то что за хореографическое вращение? Тут техком сразу дает объяснение:

«Это вращение, которое улучшает хореографию программы и соответствует музыке. Хореографическое вращение (ChSp) должно насчитывать минимум 3 оборота, допускаются любые базовые и небазовые позиции. Смена ноги необязательна, при этом может выполняться несколько раз во время вращения.

Если техническая панель не идентифицирует хореографическое вращение, то последнее выполненное вращение будет считаться хореографическим. Этот элемент имеет фиксированную базовую стоимость и оценивается судьями только по шкале GOE».

Тем фигуристам, которые испытывают сложности со второй половиной программы, должно стать полегче: все-таки на прыжки тратится много сил. Так что Луна Хендрикс, возможно, обрадуется.

С другой стороны, технарям, которые добиваются преимущества прыжками, будет сложнее. Хотя, может, у того же Ильи Малинина останется больше сил на квады – и он усложнит оставшиеся 6 прыжковых элементов?

Парное катание: минус прыжок, перемены в поддержках

У парников тоже пошли по пути облегчения техники:

● Сократить количество поддержек с уровнями до двух.

● Добавить хореографическую поддержку.

● Убрать сольный прыжок.

Очевидно, изменения коснуться произвольной программы. Сейчас парники исполняют до трех поддержек с уровнями, а хореографической нет вообще. Вероятно, ее определение будет схожим с тем, что дали для хореографического вращения: улучшение рисунка программы и соответствие музыке.

Прыжковых элементов сейчас два: сольный прыжок и каскад/секвенция. Получается, останется всего один.

И переход одиночникам будет даваться сложнее: все-таки прыжки обеспечивают задел в новой дисциплине – это наглядно показала Алена Косторная, которая проводит первый сезон в парах и иногда рассуждает о параллельном тройном акселе.

С новыми правилами мечта о трикселе в парах становится почти нереальной – риск в короткой на единственном элементе не оправдан, да и в произвольной в каскад с ультра-си не верится.

Тарасова и Плющенко против, а вот Бестемьянова рада

Как и любые изменения, предложения техкома ISU встретили неоднозначно. Кто-то видит в нововведениях облегчение программ, кто-то – способ избавиться от погони за прыжками.

● Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не согласна с такими предложениями: «Я удивлена, конечно, потому что в любого рода деятельности сейчас планка только повышается, и вдруг в таком виде спорта, как фигурное катание, она понижается – глупость несусветная.

Такими предложениями ISU пытается сохранить вид, дать возможность слабым участвовать и побеждать. Им все равно, во что это превратится, а что делать дальше, будут думать потом. Мало-мальски способные фигуристы будут соревноваться с теми, кто умеет все.

Но совершенство отменить невозможно, как бы они нас ни не любили. Думаю, это временная мера глупости, которую они делают. Глупости и непрофессионализма».

● Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко тоже против: «Это сейчас, наверное, в рамках обсуждения, если они хотят это предложить, мне кажется, это неправильно.

Три раза повторять один и тот же прыжок, мне кажется, бессмысленно. Кто-то владеет одним прыжком, например, четверным лутцем, самым сложным по критериям фигурного катания элементом, по баллам – самым высшим, но не владеет четверным тулупом, он и будет прыгать четверные лутцы три раза подряд. Все-таки это многогранное фигурное катание, и мы должны прыгать разные прыжки.

Мне кажется, что это не примут, опять же, переходить на шесть элементов – сущий бред, фигурное катание – это прежде всего спорт, конечно, это искусство, балет и театр, это понятно, но все-таки оно должно остаться спортом».

● Главный танцевальный тренер России Александр Жулин высказался о парах: «Для меня в парном катании прыжок – это всегда было очень круто. Без прыжка в парном катании странно. Путь к упрощению – это какой-то странный путь, я был бы против».

● А вот чемпионка Калгари-1988 Наталья Бестемьянова нашла плюсы: «В этом есть резон, потому что сейчас фигуристы часто скачут от элемента к элементу. Я не вижу в этом никакого криминала, тем более введение дополнительного хореоэлемента будет означать, что люди начнут придумывать что-то новое. Это всегда очень интересно».

А вам нравятся возможные изменения?

В тексте использованы цитаты с сайтов ТАСС, «Р-Спорт».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Andrea Martini/IPA Sport, Raniero Corbelletti/Global Look Press