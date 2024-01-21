12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?

Маргарита Базылюк поразила на чемпионате России по прыжкам: легко обыграла Аделию Петросян и других звезд. А на бис выдала невероятный каскад из двух четверных прыжков.

Ей всего 12, но она уже вошла в историю.

1. Вряд ли кто-то удивится, взглянув в графу «тренеры» рядом с фамилией Базылюк. С 2020-го Маргарита тренируется в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

Прежде чем попасть в легендарную группу, Базылюк занималась у Алимы Гершкович в «Коньке Чайковской» и Светланы Шагиной в «Динамовце».

За последние два сезона Маргарита превратилась в главную надежду команды Тутберидзе. Она прыгает тройной аксель, четверные тулуп и сальхов. Порой ей не хватает стабильности, а после сбоя в короткой часто приходится наверстывать в произвольной. Да и компоненты – не самые высокие в ее возрастной группе.

Но мощный контент и упорство приносят победы и впечатляющие отрывы от соперниц. В этом сезоне Маргарита побеждала на этапах юниорской серии Гран-при с заделом в 30 баллов от серебряных призеров.

В прошлом году Базылюк выиграла первенство России по старшему возрасту (хотя была третьей на турнире по младшему) и начала медальную серию, которая длится до сих пор: 12 турниров подряд она не выпадает из топ-3.

Теперь зажгла и по взрослым – на чемпионате по прыжкам не оставила никому шансов, даже чемпионке России Аделии Петросян. В финале Маргарита исполнила сольные четвертые тулуп и сальхов, а еще каскады четверной сальхов – тройной тулуп и четверной тулуп + четыре тройных.

На бис юная звездочка сделала то, что не делал до нее никто: каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Одной из первых ее достижение отметила королева квадов Александра Трусова – запостила видео с трибуны: «Поздравляю! Ты большая молодец».

2. После исторического каскада Базылюк сдержанно рассказала о работе над ним:

«Я его не тренирую постоянно. Делала на вечерней тренировке два раза. С пустой головой пошла и получился. Я бы очень хотела его показать на соревнованиях. Но мне кажется, что лучше сделать два сольных сальхова, потому что получишь больше баллов, чем за каскад».

Вообще, Маргарита отличается скромностью. Она не обещает побед или рекордов, а на вопрос о лучшей фигуристке вспоминает сразу обо всех чемпионках: «Я хочу прыгать как Саша Трусова, кататься как Алена Косторная, вращаться как Камила Валиева, не нервничать так же, как Аня Щербакова. И быть такой же активной, как Этери Георгиевна».

Например, после проката с тремя квадами рассказывала, чего ей не хватает: «Сергей Викторович (Дудаков) сказал, что надо было увереннее это все сделать и что немного зажалась. Да, это, конечно же, тренировки, тренировки и тренировки».

3. При запросе «Базылюк» в поисковиках первые результаты кажутся странными – тут же выскакивают подсказки: «колени» и «йогурт».

Оказывается, болельщики часто обсуждают худобу и угловатость фигуры Маргариты. Но за долгие годы доминирования учениц Тутберидзе женское катание привыкло к стройным и тоненьким девушкам с невероятным контентом.

А вот история с йогуртом сложнее. Основная соперница Базылюк в ее возрасте – Елена Костылева. Она тоже покорила прыжковый чемпионат, взяв бронзу с высоченными четверными сальховами. В 2021-м Маргарита и Лена вместе тренировались в «Хрустальном», но Костылева покинула каток.

По словам мамы Костылевой, Базылюк попросила Лену взять ей йогурт, и та взяла два – себе и Маргарите. В этот момент ее якобы увидела Тутберидзе и отругала. После чего Базылюк не подтвердила версию Костылевой.

Мама Елены не скупилась на эпитеты в сторону соперницы дочки, обвиняя в ее стукачестве: «А эта история в Новогорске с подлейшей Базылюк и ее йогуртом, от которого она отказалась – это вообще вишенка на торт».

В течение двух лет в этой истории был один спикер – мама Костылевой. Но в этом сезоне Маргарита ответила журналистам на вопрос о злосчастном йогурте: «Я не просила ее принести его. На этом все».

Ирина Костылева тут же ответила панчем про вранье: «А по поведению не видно, что это ложь? Конечно, врет. Она вообще сказала Этери, что пошутила. А когда, Лена сказала «давайте разберемся», то отказалась, что просила».

Даже на чемпионате по прыжкам кисломолочная тема снова всплыла: «Вы хотите спросить меня про йогурт Базылюк? Нет? И слава Богу. Пусть эта история останется на совести людей. Это не было принципиальное противостояние», – подытожила мама Костылевой.

Так что взвешенные рассуждения Базылюк об отношениях в спорте не удивляют: «В фигурном катании можно общаться и сотрудничать, но дружба… Может быть, конечно, но в редких случаях. Ты все-таки соревнуешься».

4. Выступление на прыжковом турнире добавило фанатов Базылюк.

Хотя осенью Екатерина Боброва выражала надежду, что Маргарита запомнится не только прыжками: «У меня вопросов к Маргарите нет. Это прекрасная юная девушка, которая действительно не задумывается и прыгает, ничего не боится, очень качественно делает элементы. Но я себя поймала на мысли, что во многих аспектах юниоров, выходящих из «Самбо-70», я не вижу у спортсменок лица».

Впрочем, каскад из двух четверных – это тоже лицо.

«Это уникальная история. Девочки исполняют у нас такое первыми в мире. Маргарита сделала это в 12 лет. Вопрос в том, чтобы не потерять это к 14-16 годам. То, что она сделала, – сделала блестяще и сейчас единственная в мире. Видео разойдется в интернете как нельзя быстрее», – уверена Татьяна Тарасова.

Похвала и от призера ЧМ Елены Радионовой: «Базылюк двинула фигурное катание еще на шаг вперед. Совершенное впервые запоминается и дает новый виток в развитии вида спорта. Умничка».

Наталья Бестемьянова тоже в восторге: «Особенно мне запомнился каскад в исполнении Маргариты. Четверной – ойлер – четверной. Это нечто! И это при том, что его уже было не обязательно выполнять, на тот момент было понятно, что она победит. Она это сделала на эмоциях, будучи в полном восторге. Удивительная девочка».

Что покажет эта удивительная девочка во второй день прыжкового ЧР? Приведет команду к победе?

В тексте использованы цитаты с сайтов «Чемпионат.com», «Матч ТВ», «Спорт-Экспресс», RT и из эфира Первого канала.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов