Новый год фигуристов: Тутберидзе с дочерью и зятем, Валиева – на катке, Загитова притворилась подарком под елкой
Новый год – еще один повод для наших фигуристов поделиться теплом и праздничным настроением.
Как встречали 2024-й Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Елизавета Туктамышева и другие звезды?
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Семья Евгения Плющенко в уютных пижамах поздравляла подписчиков из-под елочки.
Семейный праздник и у Этери Тутберидзе – тренер встретилась с дочкой Дианой Дэвис с ее мужем Глебом Смолкиным, которые выступают за Грузию.
И олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова предпочла домашний вечер.
Если заглянуть под елку в доме Алины Загитовой, то можно найти вот такой подарочек:
Алина встречала праздник танцами с сестрой в пижаме.
Камила Валиева поздравляла болельщиков на катке.
Как и Артур Даниелян.
Елизавета Туктамышева заглянула к семье Алексея Мишина.
А Елизавета Худайбердиева сходила на вечеринку с друзьями. Выбрала строгий кожаный наряд.
Софья Акатьева устроила фотосессию на крыльце. Морозно и позитивно!
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин раздают праздничный вайб.
Михаил Коляда успел в Мариинский театр.
У Александры Бойковой тоже культурная программа – побывала в особняке Мясникова.
Ее главные соперники Анастасия Мишина и Александр Галлямов примерили самые новогодние образы. Когда рэпер – еще и Щелкунчик.
Что ярче: бенгальский огонь или улыбка Дарьи Садковой?
Ирина Хавронина в облегающем красном платье и тоже с огоньком.
И тренер Софья Самодурова выбрала красный.
Алена Косторная и Георгий Куница уютно встретили праздник.
Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»
Фото: t.me/, instagram.com/
Вообще, очень жду прыжковый. Всем счастья в Новом году!