Новый год фигуристов: Тутберидзе с дочерью и зятем, Валиева – на катке, Загитова притворилась подарком под елкой

Новый год – еще один повод для наших фигуристов поделиться теплом и праздничным настроением.

Как встречали 2024-й Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Елизавета Туктамышева и другие звезды?

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Семья Евгения Плющенко в уютных пижамах поздравляла подписчиков из-под елочки.

Семейный праздник и у Этери Тутберидзе – тренер встретилась с дочкой Дианой Дэвис с ее мужем Глебом Смолкиным, которые выступают за Грузию.

И олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова предпочла домашний вечер.

Если заглянуть под елку в доме Алины Загитовой, то можно найти вот такой подарочек:

Алина встречала праздник танцами с сестрой в пижаме.

Камила Валиева поздравляла болельщиков на катке.

Как и Артур Даниелян.

Елизавета Туктамышева заглянула к семье Алексея Мишина.

А Елизавета Худайбердиева сходила на вечеринку с друзьями. Выбрала строгий кожаный наряд.

Софья Акатьева устроила фотосессию на крыльце. Морозно и позитивно!

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин раздают праздничный вайб.

Михаил Коляда успел в Мариинский театр.

У Александры Бойковой тоже культурная программа – побывала в особняке Мясникова.

Ее главные соперники Анастасия Мишина и Александр Галлямов примерили самые новогодние образы. Когда рэпер – еще и Щелкунчик.

Что ярче: бенгальский огонь или улыбка Дарьи Садковой?

Ирина Хавронина в облегающем красном платье и тоже с огоньком.

И тренер Софья Самодурова выбрала красный.

Алена Косторная и Георгий Куница уютно встретили праздник.

Фото: t.me/, instagram.com/