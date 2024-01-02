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Новый год фигуристов: Тутберидзе с дочерью и зятем, Валиева – на катке, Загитова притворилась подарком под елкой

Диана Дэвис Диана Дэвис
Алена Косторная Алена Косторная
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Софья Самодурова Софья Самодурова
танцы на льду танцы на льду
Камила Валиева Камила Валиева
мужское катание мужское катание
Софья Леонтьева
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
пары пары
Даниил Горелкин
Алексей Мишин Алексей Мишин
Софья Акатьева Софья Акатьева
Александра Бойкова Александра Бойкова
Георгий Куница
Ирина Хавронина Ирина Хавронина
Александр Галлямов Александр Галлямов
Алина Загитова Алина Загитова
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Артур Даниелян Артур Даниелян
Дарья Садкова
фото фото
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
сборная России сборная России
Елизавета Худайбердиева Елизавета Худайбердиева
Михаил Коляда Михаил Коляда
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
женское катание женское катание
Аделина Сотникова Аделина Сотникова
Фигурное катание Фигурное катание

Новый год – еще один повод для наших фигуристов поделиться теплом и праздничным настроением.

Как встречали 2024-й Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Елизавета Туктамышева и другие звезды?

***

Семья Евгения Плющенко в уютных пижамах поздравляла подписчиков из-под елочки.

Семейный праздник и у Этери Тутберидзе – тренер встретилась с дочкой Дианой Дэвис с ее мужем Глебом Смолкиным, которые выступают за Грузию.

И олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова предпочла домашний вечер.

Если заглянуть под елку в доме Алины Загитовой, то можно найти вот такой подарочек:

Алина встречала праздник танцами с сестрой в пижаме.

Камила Валиева поздравляла болельщиков на катке.

Как и Артур Даниелян.

Елизавета Туктамышева заглянула к семье Алексея Мишина.

А Елизавета Худайбердиева сходила на вечеринку с друзьями. Выбрала строгий кожаный наряд.

Софья Акатьева устроила фотосессию на крыльце. Морозно и позитивно!

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин раздают праздничный вайб.

Михаил Коляда успел в Мариинский театр.

У Александры Бойковой тоже культурная программа – побывала в особняке Мясникова.

Ее главные соперники Анастасия Мишина и Александр Галлямов примерили самые новогодние образы. Когда рэпер – еще и Щелкунчик.

Что ярче: бенгальский огонь или улыбка Дарьи Садковой?

Ирина Хавронина в облегающем красном платье и тоже с огоньком.

И тренер Софья Самодурова выбрала красный.

Алена Косторная и Георгий Куница уютно встретили праздник.

Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»

Фото: t.me/, instagram.com/

27 комментариев
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Лучшее фото - с Дарьей Садковой. Самое праздничное.
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Очень хорошо, что Соня Акатьева на позитиве и, судя по всему, восстанавливается после травмы
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Фото Софьи Акатьевой прелесть!🎄🎄🎄
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У Акатьевой самая клёвая фотка
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Все красивые, весёлые, фотографии бесподобные, всех с Новым Годом!
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Чудо ребёнок у Аделины Сотниковой!💗
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Соня Акатьева мила такая, снежная, еще Миша Коляда классный
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У Плющенко семья. А где старшие дети?
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Губы у Дианки пчёлы покусали!!!🌼🌻🌺
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Улыбка Даши Садковой ярче) Рада была Соню увидеть.
Вообще, очень жду прыжковый. Всем счастья в Новом году!
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Худа с подругой выглядят жутковато
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Что на лбу у Гоши?)
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Тутберидзе опять в бегах . " Карету мне карету, сюда я больше не ездок"
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у ЛГ и МиГов классные фотки получились
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Желаю всем нашим прекрасным ребятам исполнения главного желания - возвращения на международные соревнования!
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Алинка, лучший подарочек!🎁🎄💖
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Ответ Галина Александрова
Фото Софьи Акатьевой прелесть!🎄🎄🎄
еще одна снегурочка.
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