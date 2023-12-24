Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках
Показательный номер Камилы Валиевой на чемпионате России – пожалуй, самое ожидаемое выступление турнира.
Второй год подряд она берет главный тренд декабря и будоражит всех.
Очередной внутренний сезон приучил к тому, что чемпионат России – это не только главный старт, но и премьера показательных программ. В прошлом году Валиева выбрала для номера самый обсуждаемый сериал декабря – «Уэнздей» от Netflix.
В этот раз они с Даниилом Глейхенгаузом пошли по той же схеме. На самом деле такой поворот читался – не только же Валерию Ангелополу и Дмитрию Алиеву сыпать пацанскими цитатами. Конечно, пройти мимо «Слово пацана» было невозможно.
Вот только как адаптировать сериал про группировки 1980-х в номере 17-летней девушки? «Слово» и Камилу, на первый взгляд, объединяет только Казань, где происходит действие ленты и где родилась фигуристка.
Но все-таки не только. И в программе это показано очень тонко. Нашумевший сериал и Валиеву роднит их популярность, быстрое попадание в тренды и любовь зрителей.
В начале номера Камила садится на бортик, надевает наушники и включает телефон.
И решает снять несколько видео для соцсетей. Сначала звучит «Комета» в исполнении JONY, затем Валиева делает несколько движений под песню «Зима в сердце» от группы «Моя Мишель». Третий отрывок – из очередного кавера песни «На заре» группы «Альянс».
Как только начинается следующий трек – зал разрывается овациями. Звучит «Пыяла» от российского электронного дуэта «Аигел».
За последний месяц песня стала вирусной именно благодаря «Слову пацана». Тревожная и ритмичная музыка звучит в сериале в напряженных и трагических сценах.
Несмотря на взлет трека, песне уже три года. Она вышла на одноименном альбоме в 2020-м, а большая премьера (как и у Валиевой) состоялась в эфире Первого канала – на «Вечернем Урганте».
Песня, как и весь альбом, на татарском языке. И состоит из одного куплета, который повторяется несколько раз, вводя слушателя в своеобразный транс. Вот перевод:
Ты бросаешь стекло любви –
Пусть смотрит.
Ты ударяешь и разбиваешь
Стекло настоящего счастья.
В глазах – глаза.
Свет моих очей стыдится.
Рука – в руке,
А в руке – в руке стекло.
Хореография в номере Камилы соответствует атмосфере композиции – резкие движения сменяются плавными.
Все поставлено четко в музыку – каждое движение выверено.
И после отчаяния...
...Валиева находит силы встать и бороться.
В наряде видна и яркая девушка из тик-тока – с синими стрелками на глазах и в полупрозрачном боди.
И отсылка к моде тех самых группировок из сериала – черные треники.
Дмитрий Алиев в эфире отметил, что
жалко Ералаша Камила – мастер перевоплощений. И это действительно так: только за последние пару сезонов она катала в образе готической Уэнздей, шаманки, роковой красотки, Черной пантеры. И вот теперь подсветила декабрьский тренд.
А как вам новая программа Валиевой?
Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Камила в этом номере шикарна! Ноги просто бесконечные.
Этот номер тоже посмотрела с удовольствием!
Это документальный фильм, а художественный, и в художественном фильме прописывают сценарий и персонажей для яркости просмотра. Или ты думаешь, что если фильм основан на реальных событиях, то там все истории будут реальны? Да и в ответ на твой вопрос: почем нет? Пацан с улиц отслужил в Афгане, заматерел, и вернулся на те же жестокие улицы. Что напрягает? Почитай про эти группировки, и про то время! В фильме вообще лайтово всё показано, так как там жесть творилась и похуже. Прежде чем писать подобное, то изучи вопрос, хотя бы! Не, ну если ты мне просто настроение решил так поднять, то спасибо большое, правда улыбнуло)
Она может катать что угодно и подать так , чтобы в зале не оставить никого равнодушным.
Но и постановщику ( Глейху ?) спасибо. ни смотря на то , что тема для меня незнакомая, отличный номер.
Камила , браво !