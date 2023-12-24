Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках

Показательный номер Камилы Валиевой на чемпионате России – пожалуй, самое ожидаемое выступление турнира.

Второй год подряд она берет главный тренд декабря и будоражит всех.

Очередной внутренний сезон приучил к тому, что чемпионат России – это не только главный старт, но и премьера показательных программ. В прошлом году Валиева выбрала для номера самый обсуждаемый сериал декабря – «Уэнздей» от Netflix.

В этот раз они с Даниилом Глейхенгаузом пошли по той же схеме. На самом деле такой поворот читался – не только же Валерию Ангелополу и Дмитрию Алиеву сыпать пацанскими цитатами. Конечно, пройти мимо «Слово пацана» было невозможно.

Вот только как адаптировать сериал про группировки 1980-х в номере 17-летней девушки? «Слово» и Камилу, на первый взгляд, объединяет только Казань, где происходит действие ленты и где родилась фигуристка.

Но все-таки не только. И в программе это показано очень тонко. Нашумевший сериал и Валиеву роднит их популярность, быстрое попадание в тренды и любовь зрителей.

В начале номера Камила садится на бортик, надевает наушники и включает телефон.

И решает снять несколько видео для соцсетей. Сначала звучит «Комета» в исполнении JONY, затем Валиева делает несколько движений под песню «Зима в сердце» от группы «Моя Мишель». Третий отрывок – из очередного кавера песни «На заре» группы «Альянс».

Как только начинается следующий трек – зал разрывается овациями. Звучит «Пыяла» от российского электронного дуэта «Аигел».

За последний месяц песня стала вирусной именно благодаря «Слову пацана». Тревожная и ритмичная музыка звучит в сериале в напряженных и трагических сценах.

Несмотря на взлет трека, песне уже три года. Она вышла на одноименном альбоме в 2020-м, а большая премьера (как и у Валиевой) состоялась в эфире Первого канала – на «Вечернем Урганте».

Песня, как и весь альбом, на татарском языке. И состоит из одного куплета, который повторяется несколько раз, вводя слушателя в своеобразный транс. Вот перевод:

Ты бросаешь стекло любви –

Пусть смотрит.

Ты ударяешь и разбиваешь

Стекло настоящего счастья.

В глазах – глаза.

Свет моих очей стыдится.

Рука – в руке,

А в руке – в руке стекло.

Хореография в номере Камилы соответствует атмосфере композиции – резкие движения сменяются плавными.

Все поставлено четко в музыку – каждое движение выверено.

И после отчаяния...

...Валиева находит силы встать и бороться.

В наряде видна и яркая девушка из тик-тока – с синими стрелками на глазах и в полупрозрачном боди.

И отсылка к моде тех самых группировок из сериала – черные треники.

Дмитрий Алиев в эфире отметил, что жалко Ералаша Камила – мастер перевоплощений. И это действительно так: только за последние пару сезонов она катала в образе готической Уэнздей, шаманки, роковой красотки, Черной пантеры. И вот теперь подсветила декабрьский тренд.

А как вам новая программа Валиевой?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф