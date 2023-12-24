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Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках

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Камила Валиева Камила Валиева
Фигурное катание Фигурное катание

Показательный номер Камилы Валиевой на чемпионате России – пожалуй, самое ожидаемое выступление турнира.

Второй год подряд она берет главный тренд декабря и будоражит всех.

Очередной внутренний сезон приучил к тому, что чемпионат России – это не только главный старт, но и премьера показательных программ. В прошлом году Валиева выбрала для номера самый обсуждаемый сериал декабря – «Уэнздей» от Netflix.

В этот раз они с Даниилом Глейхенгаузом пошли по той же схеме. На самом деле такой поворот читался – не только же Валерию Ангелополу и Дмитрию Алиеву сыпать пацанскими цитатами. Конечно, пройти мимо «Слово пацана» было невозможно.

Вот только как адаптировать сериал про группировки 1980-х в номере 17-летней девушки? «Слово» и Камилу, на первый взгляд, объединяет только Казань, где происходит действие ленты и где родилась фигуристка.

Но все-таки не только. И в программе это показано очень тонко. Нашумевший сериал и Валиеву роднит их популярность, быстрое попадание в тренды и любовь зрителей.

В начале номера Камила садится на бортик, надевает наушники и включает телефон.

И решает снять несколько видео для соцсетей. Сначала звучит «Комета» в исполнении JONY, затем Валиева делает несколько движений под песню «Зима в сердце» от группы «Моя Мишель». Третий отрывок – из очередного кавера песни «На заре» группы «Альянс».

Как только начинается следующий трек – зал разрывается овациями. Звучит «Пыяла» от российского электронного дуэта «Аигел».

За последний месяц песня стала вирусной именно благодаря «Слову пацана». Тревожная и ритмичная музыка звучит в сериале в напряженных и трагических сценах.

Несмотря на взлет трека, песне уже три года. Она вышла на одноименном альбоме в 2020-м, а большая премьера (как и у Валиевой) состоялась в эфире Первого канала – на «Вечернем Урганте».

Песня, как и весь альбом, на татарском языке. И состоит из одного куплета, который повторяется несколько раз, вводя слушателя в своеобразный транс. Вот перевод:

Ты бросаешь стекло любви –

Пусть смотрит.

Ты ударяешь и разбиваешь

Стекло настоящего счастья.

В глазах – глаза.

Свет моих очей стыдится.

Рука – в руке,

А в руке – в руке стекло.

Хореография в номере Камилы соответствует атмосфере композиции – резкие движения сменяются плавными.

Все поставлено четко в музыку – каждое движение выверено.

И после отчаяния...

...Валиева находит силы встать и бороться.

В наряде видна и яркая девушка из тик-тока – с синими стрелками на глазах и в полупрозрачном боди.

И отсылка к моде тех самых группировок из сериала – черные треники.

Дмитрий Алиев в эфире отметил, что жалко Ералаша Камила – мастер перевоплощений. И это действительно так: только за последние пару сезонов она катала в образе готической Уэнздей, шаманки, роковой красотки, Черной пантеры. И вот теперь подсветила декабрьский тренд.

А как вам новая программа Валиевой?

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

50 комментариев
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как же классно, что Камила не боится быть новой, пробовать необычные образы, развиваться. И самое главное, не боится проигрывать, не боится падать, потому что всегда поднимается!
+33
-18
+15
Глейх популяризирует ФК. Сейчас номер в тренды залетит, и поклонники сериала могут после номера под Пыяла посмотреть и другие программы Ками, начать болеть за нее, а там и втянуться. Подобное было и после Сейлор Мун Жени, и после Сии Саши.
Камила в этом номере шикарна! Ноги просто бесконечные.
+18
-7
+11
Камила - удивительная. И действительно, все образы на льду яркие, уникальные, очень разные.
Этот номер тоже посмотрела с удовольствием!
+13
-5
+8
Шикарная, просто блеск. Не сдавайся, пожалуйста, Камила.
+11
-3
+8
Спасибо Марие за хорошую рецензию! Камила очень классная! И номер отличный. Не устаю повторять - она завораживает, она будет интересна и без прыжков! Хотя прыжки есть)). Все в музыку, очень музыкальная, танцевальная, чувственная и артистичная наша Камила, все ее проги хочется пересматривать, показалки - огонь! Нейтири, Венздей, Шаманка и теперь вот пыяла. Потому что линии, эстетика движения, кантиленность невероятная, сила, мощь, энергия, харизма! Вращения фирменные бомбические и шикарное катание! И умеет быть разной, передать образ, драматургию. В общем - круть крутая!)
+12
-4
+8
Ответ sheva1976
ты веришь, что чувак из разведроты вернулся с афгана и пошел бить морды 13-14 леткам с соседней улицы и мутить бизнес крадя видаки или утюжа водителей?
Чувак, твой комментарий , мягко говоря, просто смеяться заставил)
Это документальный фильм, а художественный, и в художественном фильме прописывают сценарий и персонажей для яркости просмотра. Или ты думаешь, что если фильм основан на реальных событиях, то там все истории будут реальны? Да и в ответ на твой вопрос: почем нет? Пацан с улиц отслужил в Афгане, заматерел, и вернулся на те же жестокие улицы. Что напрягает? Почитай про эти группировки, и про то время! В фильме вообще лайтово всё показано, так как там жесть творилась и похуже. Прежде чем писать подобное, то изучи вопрос, хотя бы! Не, ну если ты мне просто настроение решил так поднять, то спасибо большое, правда улыбнуло)
+6
-1
+5
Просто Камила шикарная фигуристка.
Она может катать что угодно и подать так , чтобы в зале не оставить никого равнодушным.
Но и постановщику ( Глейху ?) спасибо. ни смотря на то , что тема для меня незнакомая, отличный номер.
Камила , браво !
+11
-6
+5
Минусую только из-за пиара недосериала "Слово петуха". Позор и стыд, что это пиарят и делают модным.
+6
-1
+5
Ответ sheva1976
фильм про импотентов, которые ничего не могут-только по щшам получать+ дикое количество выдуманностей
А что там выдумали то? Ты читал про "казанский феномен", или от балды решил чиркануть?
+7
-3
+4
Ответ sheva1976
ты веришь, что чувак из разведроты вернулся с афгана и пошел бить морды 13-14 леткам с соседней улицы и мутить бизнес крадя видаки или утюжа водителей?
А что тут верить? На рубеже 90-х так и было. Почитай про медведковских, если не знаком с казанским феноменом, там в группировке сплошь военные и офицеры
+3
0
+3
Ответ sheva1976
Сниимали так, будто не знали, че дальше делать после 3-ей серии. Но к абсолютро натыканеым сюжетам свои вопросы. С реальностью нпт там ничего общего-милиция в конце 80-х головы не давала поднять этим малолетним бандитам. А кто просек ситуацию-сколачивал бригады и реально стремились к другому-мутить крыши, биться за рынки и идти во власть. Вот Бригада-про это, там куда больше реального. Так что жаль, что ты веришь всему, чем скормливают кружовниковы и прочие таланты
Ты походу всё детство сидел дома и уличная жизнь прошла мимо тебя😂 А знаком ты с ней исключительно по "геройским" милицейским репортажам и по фильму Бригада))
+3
0
+3
Ответ Железная Леди
Разве остальные падают и не поднимаются? Лучше не падать.
в жизни без падений не бывает))) в статье же речь про Камилу, а не про остальных_))))
+2
0
+2
Моя татарская душа пускается в пляс от этой комбинации
+3
-1
+2
Камила прекрасна во всех показалках
+3
-1
+2
Ками отлично выкатывает новые образы! И пацанка из неё классная!
+5
-3
+2
коньки есть? а если найду?
+2
0
+2
Задрали с этим словом пацаны, донный фильмец
+9
-7
+2
Фильм не смотрел и не собираюсь, но катается Валиева лучше всех, это правда! Главное, как Загитова не оголяться по самые ...
+12
-10
+2
Красивая.
+9
-7
+2
Костюм отпад. прозрачный топ и шаровары, чтоб скрыть тяжелые ноги. Садиться задом к судьям и корреспондентам тоже неучтиво. прыжков не замечено. Были?
+1
0
+1
Ответ Sutekh Hexen
Я рад, что сейчас молодые парни будут подражать пацанам, а не анимешным полупокерам. Хоть что-то полезное этот сериал принес.
Ага, главное раскачать. Кровь на асфальте - наше всё.
+1
0
+1
Ответ RusVector
Фильм не смотрел и не собираюсь, но катается Валиева лучше всех, это правда! Главное, как Загитова не оголяться по самые ...
Загитовой-то есть что показать, хотя не надо этим злоупотреблять. А тут не вау.
+8
-7
+1
Ответ ББ
А что там выдумали то? Ты читал про "казанский феномен", или от балды решил чиркануть?
ты веришь, что чувак из разведроты вернулся с афгана и пошел бить морды 13-14 леткам с соседней улицы и мутить бизнес крадя видаки или утюжа водителей?
+5
-5
0
Ответ Ivan Ivanych
Задрали с этим словом пацаны, донный фильмец
Пропаганда
0
0
0
Ответ sheva1976
Сниимали так, будто не знали, че дальше делать после 3-ей серии. Но к абсолютро натыканеым сюжетам свои вопросы. С реальностью нпт там ничего общего-милиция в конце 80-х головы не давала поднять этим малолетним бандитам. А кто просек ситуацию-сколачивал бригады и реально стремились к другому-мутить крыши, биться за рынки и идти во власть. Вот Бригада-про это, там куда больше реального. Так что жаль, что ты веришь всему, чем скормливают кружовниковы и прочие таланты
Бригада - это романтизация ОПГ, где падонка Сашу Белого и сборище его отморозков чуть ли не хорошими ребятами выставляют, а в Слове Пацана всё наоборот! Там показывается, что они - это зверьё и отморозки, и симпатии к ним не вызывается, за исключением пары персонажей. Там показано, что "слово пацана" вообще ничего не стоит, а "слово пацана", в итоге, сдержал своё слово комсор. Все они, так или иначе, за свой беспредел ответили. И откуда ты знаешь, что такого не было? Ты казанский? Ну почитай и посмотри фильмы про тот же "Тяп-ляп" докментальные , и поймёшь, что было ещё хлеще, чем показывается в фильме)
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Ей в штанах лучше, чем в юбке.
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автор, пруфы можешь предоставить, что Глейх ставил программу???
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Я всеми руками за популяризацию спорта! А такие номера привлекают новую аудиторию. Камила прекрасна. Но чуть-чуть хотелось бы хореографию другую в некоторых отрывках, может просто времени не хватило придумать и отшлифовать. Повторюсь, что секвенция изумительная.
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Видно, что Камилла прониклась темой. Очень выразительное катание.
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Я рад, что сейчас молодые парни будут подражать пацанам, а не анимешным полупокерам. Хоть что-то полезное этот сериал принес.
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