Авария на чемпионате России: у партнера лопнул шнурок, и вместо борьбы за медали – 5 баллов штрафа

В парном турнире чемпионата России произошло то, чего боятся все фигуристы. Из-за проблем со шнурками Елизавета Осокина и Артема Грицаенко прервали произвольную программу и лишились шансов на медали.

Как так?

● После короткой Осокина и Грицаенко шли пятыми, но отставание от тройки было небольшим – меньше балла до третьего места, около трех – до второго. Даже разрыв с лидерами Мишиной и Галлямовым не казался космическим – чуть больше 7 баллов.

В этом сезоне у Елизаветы и Артема уже есть высокие результаты – серебро и бронза этапов Гран-при. Так что они точно были в борьбе хотя бы за бронзу.

● На произвольную программу пара вышла без сбоев: в обычном режиме провели шестиминутную разминку, дождались старта. Первым элементом стояла секвенция тройной сальхов – двойной аксель – двойной аксель.

Они сделали первый прыжок, Лиза даже успела прыгнуть второй. А вот Артем тут же остановился и поднял руку, обращаясь к судьям. Что-то не так.

Договорившись с жюри, Грицаенко тут же выскочил за пределы льда. Оказалось, проблемы с левым ботинком. Лопнул шнурок.

Справиться с ситуацией помогала вся группа Павла Слюсаренко.

Артем быстро перешнуровал ботинок, а затем зафиксировал все медицинским тейпом.

«Порвался шнурок. Почувствовал это, дальше я бы не прыгнул и не смог бы ехать. Было бы опасно. Ладно поддержки, но на подкрутке было бы опасно. В первый раз такое, но я знал, что надо делать. Вовремя подъехал. Руки дрожали, пытался что-то сделать, шнурок не развязывался», – рассказал он после проката.

● Пара подъехала к главному рефери Александру Лакернику, чтобы узнать, как действовать дальше. «Хорошо, все поняли. Спасибо», – кивнул Грицаенко.

Программа возобновилась с того места, на котором Артем попросил паузу – после каскада. Такой форс-мажор предусмотрен правилами: спортсменам дали три минуты на устранение неполадок – они уложились. В правилах говорится:

«Если участник получил травму во время выступления или возникли другие неблагоприятные обстоятельства, относящиеся к участнику(ам) или его(их) экипировке (как например: проблемы со здоровьем или неожиданные повреждения его (их) экипировки), препятствующие катанию:

− в одиночном катании/парах/танцах на льду участник должен прекратить выступление или обязан остановиться по звуковому сигналу Старшего судьи.

Продолжительность перерыва:

− до 40 секунд – если неблагоприятные обстоятельства могут быть исправлены без задержки и участник/пара/команда возобновляет исполнение своей программы без обращения к Старшему судье, то старший судья применяет снижение оценки за прерывание исполнения в зависимости от его продолжительности. Музыка участника/пары продолжает звучать. Если Участник возобновляет исполнение своей программы в течение 40 секунд, то старший судья применяет снижение,

− до 3 минут – если Участник не возобновляет исполнение своей программы в течении сорока (40) секунд, старший судья должен попросить судью по музыке остановить музыку и разрешить участнику дополнительный период в три (3) минуты. Если Участник возобновляет исполнение своей программы в течение дополнительного периода, то старший судья применяет снижение в -5.0 баллов. Это снижение также покрывает прерывание до 40 секунд, вслед за которым сразу следует дополнительный период в три (3) минуты».

● За весь прокат допускается лишь один перерыв – если бы шнурок порвался еще раз, Осокина и Грицаенко автоматически бы выбыли из соревнований.

Ну а за одну остановку пара получила штраф в 5 баллов. После сбоя Лиза и Артем ошиблись лишь один раз – партнерша упала со второго выброса. В остальных элементах они были безупречны. Болельщики отреагировали не только аплодисментами, но и скандированием «Молодцы!»

Оценка за произвольную – 127,23, предпоследний результат. А итоговые баллы намного ниже ожидаемых до инцидента – 202,91 и лишь 8-е место из 10.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Пары

Произвольная программа

Итоговое положение

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 244,85

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 236,32

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 227,97

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 215,09

5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 212,23

6. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 205,87

7. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 203,23

8. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 202,91

9. Алена Косторная – Георгий Куница – 200,15

10. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 169,15

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 161,84

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 157,37

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 151,55

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 141,87

5. Алена Косторная – Георгий Куница – 136,41

6. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 136,38

7. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 133,10

8. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 131,76

9. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 127,23

10. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 106,77