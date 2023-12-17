Звезда биатлона из Норвегии случайно выстрелил в отеле: все закончилось полицией, слезами и отстранением

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд встрял в очень неприятную историю: на этапе Кубка мира в Швейцарии сделал непроизвольный выстрел прямо в отеле.

Как это произошло?

1. Швейцарский Ленцерхайде впервые принимает Кубок мира по биатлону. В стартовых гонках Лагрейд выступал стабильно и уверенно: 4-е место в спринте, бронза в пасьюте. А еще он стрелял лучше всех из лидеров – всего один промах за шесть рубежей.

Поэтому еще больше удивляет, что именно стрельба подвела интеллигентного и ответственного Лагрейда.

15 декабря накануне спринта Стурла готовился к гонке. И проводил стрелковый тренаж в отеле – прицеливание без выстрела для контроля ощущений, равновесия – обычно длится в районе получаса. Это довольно распространенная практика у биатлонистов. Конечно, работа ведется без патронов. Но во время тренировки норвежца что-то пошло не так и раздался выстрел.

«Я обычно тренируюсь вхолостую, мне и в голову не пришло, что винтовка может быть заряжена. Я целился в пуф, стоявший у стены, и выстрел проделал дыру в стене. Такого не должно происходить, надо обращаться с оружием так, будто оно в любом случае заряжено», – рассказал обескураженный Лагрейд.

2. Пострадавших нет. Но о неприятном инциденте Стурла и норвежская команда тут же сообщили в Международный союз биатлонистов (IBU). Так что разбирательства начались сразу. В субботу – в день гонки преследования – Лагрейд посетил полицейский участок:

«Я несколько часов провел в полиции. Я написал отчет, теперь они оформляют документы и занимаются формальностями. Но сказали, что последствий, скорее всего, не будет».

3. В IBU отнеслись к случаю очень серьезно: Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом (Biathlon Integrity Unit) будет сотрудничать со швейцарским властями и позднее примет решение о возможных санкциях.

А пока Лагрейда отстранили от последней гонки этапа:

«IBU совместно с жюри мужского масс-старта на Кубке мира в Ленцерхайде принял решение запретить Стурле Хольм Лагрейду стартовать в соревнованиях из-за нарушения правил безопасности IBU».

4. Сам Лагрейд очень эмоционально воспринял ситуацию – во время интервью NRK не сдержал чувств и заплакал.

«Сейчас мне очень тяжело. Это ужасно. Печально, когда такое случается, но это (запрет бежать гонку) правильно. Мы занимаемся спортом, который потенциально может уносить жизни, поэтому ко всем нарушениям правил безопасности нужно относиться как можно строже. Нужно принять последствия того, что произошло».

А в пресс-релизе IBU извинился перед биатлонной семьей, командой и владельцами отеля. К слову, еще одна санкция – Стурле придется заплатить за испорченный пуф.

5. Менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан объяснил, почему команда не скрыла инцидент от IBU и прессы: «Мы должны быть аккуратными и честными, чтобы хорошо спать по ночам».

Лагрейд уточнил, что патроны в этот раз выдали в отеле, а не в подсобке как обычно. Тут менеджер тоже прояснил ситуацию:

«Мы живем очень близко к арене. Обычно спортсмены получают стартовые номера и амуницию в подсобке на стадионе и уже там готовятся к гонке. Тут предложили выдать все в отеле, чтобы можно было сразу оттуда идти на стадион.

Повлияло ли это, я не знаю. По крайней мере, теперь они будут получать номера и патроны в подсобке».

6. Отстранение от гонки – не новая мера в биатлоне. Например, 8-кратную чемпионку мира Андреа Хенкель дисквалифицировали в феврале 2009-го. После тренировки она оставила в винтовке патрон – и во время холостого тренажа в оружейной комнате произошел выстрел. Никто не пострадал, но за нарушение техники безопасности Хенкель сняли с пасьюта.

Двукратная олимпийская чемпионка Тириль Экхофф рассказала, что с ней тоже такое происходило, хотя серьезных последствий не было:

«Я испытала это на себе. Отстранение от старта не получила, но это было ужасное чувство, потому что становится очень страшно. Наверное, такое случается в одном случае из ста за всю карьеру».

Фото: Johan Axelsson/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Fabrice COFFRINI / AFP