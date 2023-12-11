Разделка
Блог

Вечеринка лучших фигуристов мира: у Хендрикс – ну ооочень открытое платье, у Малинина – золотой галстук, а Аймо в трениках

Кевин Аймо Кевин Аймо
Михаил Савицкий
Цун Хань Цун Хань
Изабо Левито Изабо Левито
Каори Сакамото Каори Сакамото
Лайла Фир
Эван Бейтс Эван Бейтс
Квон Мин Соль
Рена Уэзоно
Луна Хендрикс Луна Хендрикс
Льюис Гибсон
Дарья Гримм
Юма Кагияма
Пайпер Гиллес
Илья Малинин Илья Малинин
женское катание женское катание
сборная Канады сборная Канады
танцы на льду танцы на льду
сборная Франции сборная Франции
Гран-при Гран-при
Финал Гран-при по фигурному катанию Финал Гран-при по фигурному катанию
мужское катание мужское катание
сборная Бельгии сборная Бельгии
сборная Германии сборная Германии
сборная США сборная США
сборная Японии сборная Японии
Фигурное катание Фигурное катание

В Пекине прошла вечеринка финалистов серии Гран-при по фигурному катанию – теперь они блистали не на льду, а на красной дорожке.

Строгий наряд Каори Сакамото, золотой галстук Ильи Малинина и открытое платье Луны Хендрикс. Смотрим!

***

Мэдисон Чок, несмотря на победу в танцевальном турнире, выбрала серебряный цвет. Поцелуй с партнером и женихом – на месте.

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в паре Хань Цун тоже заглянул на вечеринку.

Луна Хендрикс успешно борется со скромностью не только на льду, но и за его пределами. Белое – почти пляжное – платье с открытым верхом и высоким разрезом на юбке. Вот она с братом Йориком и британским дуэтом Лайла ФирЛьюис Гибсон.

«Теперь я меньше стесняюсь». Интервью секс-символа фигурки, которая выиграла от отстранения России

А вот – с богом квадов.

Обратили внимание на Илью Малинина? Да, галстук у него золотой – как и медаль финала Гран-при. С Михаилом Савицким они, видимо, респектуют четверным прыжкам. Хотя у Савицкого бронза в танцах по юниорам.

А его партнерша Дарья Гримм сфотографировалась с Изабо Левито. Лидер сборной США выбрала простой лук – черная футболка и брюки в тон.

Благодаря соцсетям юниорки Квон Мин Соль (6-е место у девушек) увидели наряд Каори Сакамото. Светлый брючный костюм и черная водолазка.

Кевин Аймо тоже в белом, но стиль противоположный: мятая футболка и треники. Зато удобно.

А вот Юма Кагияма при параде – даже с галстуком в мелкий горох. Рядом – бронзовый призер соревнований у девушек Рена Уэзоно.

И Пайпер Гиллес выбрала классику и строгость: черное платье-пиджак и туфли на высоком каблуке.

Кажется, в Пекине было весело!

Фото: соцсети фигуристов

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В шараге где я учился студентки и то откровеннее, чем Луна, одевались. Так что заголовок кликбейт
+13
-2
+11
Такое ощущение, что все собирались на разные мероприятия: кто-то на пляж (Луна), кто-то на деловые переговоры (Каори), кто-то на банкет (Лайла), а кто-то просто вышел семечки у подъезда погрызть (Аймо) 😆😆😆
П. Гиллес в мини выглядит жутковато... Ноги как у бодибилдера. Ну либо просто фото неудачное.
+6
-1
+5
Луна отлично выглядит!
+2
0
+2
Какие-то мультяшные персонажи🤣🤣это точно реальные фотки? Не нейросеть?
+1
0
+1
платье топ, вы чего
+3
-3
0
Аймоз молодец
0
0
0
Платье может и откровенное, но сидит на ней лучше чем на всех остальных одежда.
0
0
0
Не похоже, что приползут на коленях.
0
0
0
как все-таки фото и видео искажают и меняют внешность и объемы человека
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий