Вечеринка лучших фигуристов мира: у Хендрикс – ну ооочень открытое платье, у Малинина – золотой галстук, а Аймо в трениках

В Пекине прошла вечеринка финалистов серии Гран-при по фигурному катанию – теперь они блистали не на льду, а на красной дорожке.

Строгий наряд Каори Сакамото, золотой галстук Ильи Малинина и открытое платье Луны Хендрикс. Смотрим!

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Мэдисон Чок, несмотря на победу в танцевальном турнире, выбрала серебряный цвет. Поцелуй с партнером и женихом – на месте.

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в паре Хань Цун тоже заглянул на вечеринку.

Луна Хендрикс успешно борется со скромностью не только на льду, но и за его пределами. Белое – почти пляжное – платье с открытым верхом и высоким разрезом на юбке. Вот она с братом Йориком и британским дуэтом Лайла Фир – Льюис Гибсон.

А вот – с богом квадов.

Обратили внимание на Илью Малинина? Да, галстук у него золотой – как и медаль финала Гран-при. С Михаилом Савицким они, видимо, респектуют четверным прыжкам. Хотя у Савицкого бронза в танцах по юниорам.

А его партнерша Дарья Гримм сфотографировалась с Изабо Левито. Лидер сборной США выбрала простой лук – черная футболка и брюки в тон.

Благодаря соцсетям юниорки Квон Мин Соль (6-е место у девушек) увидели наряд Каори Сакамото. Светлый брючный костюм и черная водолазка.

Кевин Аймо тоже в белом, но стиль противоположный: мятая футболка и треники. Зато удобно.

А вот Юма Кагияма при параде – даже с галстуком в мелкий горох. Рядом – бронзовый призер соревнований у девушек Рена Уэзоно.

И Пайпер Гиллес выбрала классику и строгость: черное платье-пиджак и туфли на высоком каблуке.

Кажется, в Пекине было весело!

Фото: соцсети фигуристов