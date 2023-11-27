Что с Йоханнесом Бо? Он опять мимо топ-10 – гонку оценил слезой и жестом 👎
Йоханнес Бо – лучший и самый титулованный биатлонист мира среди действующих.
Но прямо сейчас совсем плох. Старт нового сезона у норвежца не складывается – одно попадание в топ-10 за четыре гонки.
В последние годы Бо-младший настолько приучил к победам, что рассуждения о борьбе за десятку кажутся издевкой.
Прошлый сезон он открыл 12-м местом – оно так и осталось худшим результатом за сезон. После этого Йоханнес неизменно был в тройке призеров и одержал невероятные 19 побед на Кубке мира и ЧМ.
Этой зимой все не так позитивно: Йоханнес вроде бы стартовал с бронзы в индивидуальной гонке Эстерсунда, а затем последовал ощутимый спад: 18-й в спринте, 15-й в преследовании.
Не было привычной ураганной скорости: в индивидуалке уступил на лыжне Себастьяну Самуэльссону 34 секунды, в спринте – 30 секунд. Только в пасьюте был лучшим по этому показателю, но с незначительным запасом.
Уверенности на рубеже тоже нет: два промаха в индивидуальной гонке – пока лучший результат. В спринте и пасьюте на первом этапе Кубка мира Йоханнес зашел на три круга.
То же самое повторилось и в спринте Хохфильцена. После идеальной лежки и лидерства Бо трижды промахнулся на стойке. А потом еще и сдал на лыжне: на финишном круге уступил целых 13 секунд Йоханнесу Дале. Хотя в какой-то момент казалось, что прошлогодний Бо все-таки вернулся.
На финише он сразу дал себе оценку: показал в камеру большой палец вниз.
Изобразил слезу.
И скривился.
Результаты пока не радуют: 3-е, 18-е, 15-е, 11-е места. Возможно, победа брата Тарьея в спринте как-то скрасит провальное начало, но Йоханнес надеется и на свой прорыв:
«Когда не борешься за победу или подиум… Если слишком много гонок будет складываться таким образом, это вызовет беспокойство. И если у меня ничего не получится до Рождества, то отпуск начнется с ужасным мыслями. Но пока рано об этом думать!»
Кубок мира по биатлону-2023/24
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Мужчины
Спринт
1. Тарьей Бо (Норвегия) – 24.37,5 (0)
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 4,9 (0)
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 10,0 (1)
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 18,4 (1)
5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 19,2 (2)
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 26,5 (1)...
11. Йоханнес Бо (Норвегия) – 47,1 (3)
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Фото: AP Photo/Matthias Schrader
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