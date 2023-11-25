Йоханнес Бо в погоне за рекордами Бьорндалена: нужна 21 победа – в запасе три сезона

Новый сезон поднимает, кажется, вечный вопрос биатлона: кто-нибудь побьет грандиозный рекорд Уле Эйнара Бьорндалена по победам?

Ближе всех к этому достижению Йоханнес Бо. На это у него есть три сезона.

● Бьорндален выиграл 95 гонок за карьеру. Еще была одна победа на лыжном Кубке мира, но для биатлона она не играет роли. Речь о триумфах на топ-уровне: этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпиадах.

С 2014-го гонки Игр не идут в зачет Кубка мира, а с прошлого сезона не учитываются и чемпионаты мира. Но количество побед все равно считают с учетом главных стартов. Да, во времена Бьорнаделена соревновательная программа была скромнее, но он достиг рекордных показателей благодаря долголетию в спорте.

На начало сезона-2022/23 топ-5 лучших биатлонистов выглядит так:

Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 95 побед Мартен Фуркад (Франция) – 83 Йоханнес Бо (Норвегия) – 74 Рафаэль Пуаре (Франция) – 44 Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 38

● Долгое время к Бьорндалену никто не подбирался, несмотря на то, что в 2010-х он побеждал уже не так часто. С появлением Мартена Фуркада казалось, что именно он побьет рекорд норвежца, но Мартен довольно рано закончил – в 31 год. Если бы Уле Эйнар ушел из биатлона в этом возрасте, то и Фуркад, и Бо давно опередили бы его.

Вообще, Бьорндален не так резво собирал победы. Первую он одержал в 21 год – за несколько дней до 22-летия (в графике указан возраст полных лет на момент побед). Ему понадобилось 5 сезонов, чтобы стать первым 10 раз.

А Фуркаду и Бо – всего три сезона. Они идут примерно в одном графике. Сначала Йоханнес обгонял Мартена, в районе 60-й победы француз вышел вперед, сейчас они сравнялись.

● Бо уже заявил, что закончит в марте 2026-го – после Олимпиады в Италии. И рекорды – одна из причин оставаться в спорте:

«Впереди есть несколько рекордов, так что я должен попытаться найти мотивацию с помощью вещей, которые могут мотивировать в процессе. Я одержал 70 побед на Кубке мира, так что следующая цель – 80. До этого пока далеко, но, возможно, это может стать чем-то, что поможет с мотивацией в последние несколько лет в биатлоне».

● В новый сезон он входит с отставанием от Бьорндалена в 21 победу. Таким образом, ему нужно выигрывать в среднем 7 гонок в оставшихся сезонах, чтобы сравняться с Уле Эйнером.

Это не звучит как что-то нереальное. Из 10 сезонов на Кубке мира в четырех Бо выигрывал даже чаще:

2017/18 – 9 побед

2018/19 – 16

2019/20 – 10

2022/23 – 19

Если этот сезон Йоханнес проведет в таком же ударном режиме, что и прошлый, то в двух последующих сможет расслабиться и прицельно готовиться к Олимпиаде. Учитывая провал в Кубке мира перед Пекином-2022, это может пригодиться: прошлый олимпийский сезон Бо завершил с одной победой на КМ и 13-м местом в общем зачете. А вот на Играх взял 5 медалей, в том числе два личных золота.

Накануне этого сезона сам Бо скромно отмечал: «Если я выиграю пять гонок на Кубке мира, для меня это будет успех. Но это будет на 14 побед меньше, чем в прошлом сезоне, кому-то это покажется неудачей».

● А вот Бьорндален верит в соотечественника и не боится, что его рекорды могут побить: «Он меня обойдет, гарантированно. Думаю, он побьет почти все мои рекорды. Он говорил, что будет выступать еще несколько лет. С учетом этого и той формы, в которой он находится, у меня нет сомнений, что это произойдет».

В прошлом сезоне Йоханнес уже побил некоторые и вплотную приблизился к другим:

1) Обновил собственный рекорд по количеству побед за сезон. Выиграл 19 из 25 гонок чемпионата и Кубка мира. Не попал на подиум только в первой гонке сезона. На старте нового эта оплошность уже исправлена – в индивидуалке Эстерсунда Бо взял бронзу.

2) В марте-2023 Йоханнес побил рекорд Фуркада по количеству подиумов подряд. Мартен держался в тройке 18 гонок в сезонах-2016/17 и 2017/18. Бо в прошлом году выдал серию из 22 подиумов подряд (две гонки он пропускал).

3) Рекорд по количеству побед подряд принадлежал Бьорндалену: в сезоне-2004/05 Уле Эйнар выиграл 8 гонок. Йоханнес забрал это достижение с серией из 9 побед.

Бо пока уступает Бьорндалену по победам на чемпионатах мира (17 против 20) и вряд ли побьет рекорд Уле Эйнара по медалям ЧМ (31 против 45). Да и возрастные достижения Бьорндалена останутся в силе, если Бо уйдет в 2026-м. А вот установить новую планку по золоту Олимпиад (5 против 8) и медалям Игр (8 против 13) вполне реально.

Сейчас Йоханнесу 30 лет – этот возраст считается оптимальным для биатлона и других циклических видов. Побьет ли он рекорды Бьорндалена? А может, будет и сотня побед за карьеру?

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Vianney Thibaut/Agence Zoom