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Наш биатлон зашел на легкоатлетический стадион: бегали 100-метровку на лыжах, участвовал Джокер!

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Наш биатлон ищет новые форматы – теперь этапы Кубка России открывают лыжными стометровками.

Забег на легкоатлетическом стадионе Ханты-Мансийска выглядел неизбитым и интересными развлечением. Спортсмены кайфовали, а Новый год пришел на месяц раньше.

Старт сезона показал, что российский биатлон жаждет перемен. И если Международная клубная лига пока принесла только денежный стимул и бесконечные сюжеты «Матч ТВ» о распределении наличности, то СБР пытается освежить спортивную составляющую.

В этом сезоне этапы Кубка России открывают прологи – стремительные лыжные забеги на 100 м в формате плей-офф и стрелковые дуэли. В соревнованиях участвуют спортсмены сборной России (и не только), которых поделили на четыре команды. Капитанов выбрали в СБР, а они уже придумали названия и сформировали команды. Получилось так:

«Дети Александра Пака»: Наталья Гербулова (капитан), Анастасия Гришина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Александр Корнев, Даниил Серохвостов.

«Короли тихого часа»: Александр Логинов (капитан), Антон Бабиков, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын, Анна Грухвина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Ксения Шнейдер.

«Чак-Чак Норрис»: Эдуард Латыпов (капитан), Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Василий Томшин, Анастасия Батманова, Любовь Калинина, Елизавета Каплина, Полина Шевнина.

«Одной правой»: Ирина Казакевич (капитан), Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Кирилл Бажин, Карим Халили, Денис Иродов, Виктор Плицев.

Перед каждым этапом КР проведут либо стометровку, либо стрельбу. Начали со спринта – его устроили в Ханты-Мансийске на легкоатлетическом стадионе «Югра-Атлетикс». Команды выставили двух девушек и двух мужчин.

По результатам командного зачета победители разделят миллион рублей. Ну а топ-3 на каждом из этапов получат призовые по 50, 40 и 30 тысяч.

Стометровка в Хантах, кажется, удалась. Удивило только отсутствие трансляции на «Матч ТВ» – в прошлом сезоне канал проводил точно такие же забеги для сюжета, но сейчас в трансляции соревнований не участвовал.

Лига клубного биатлона – отличная идея. Тогда почему ощущение провала?

СБР нашел выход – показывал гонки в официальной группе на VK.com. Там их посмотрели больше 63 тысяч зрителей, это треть всех членов группы. Солидно.

В качестве комментатора позвали двукратного чемпиона мира Дмитрия Ярошенко. Который не только вводил в курс дела, но и успевал брать флеш-интервью.

Стартовый городок украсили гирляндами и новогодней атрибутикой. Вообще, праздник пришел в биатлон на месяц раньше положенного. Вдоль трассы стояла бригада из Дедов Морозов и Снегурочек.

В перерывах между забегами они развлекались зажигательными танцами.

Единственный видимый минус – отсутствие зрителей на трибунах. Да, соревнования проводили в рабочий день, но вполне в комфортное время – 19:00 по Ханты-Мансийску.

На настроение спортсменов это не повлияло. Атмосфера чем-то напоминала «Рождественскую гонку», а участники сами придумывали развлечения.

Например, Александр Поварницын вышел на старт в образе Джокера (версия Джареда Лето): белое лицо, зеленые волосы, серебряная вставка в зубах.

«Мы решили сделать из этого неплохую шутку. Подготовка заняла два часа. Спасибо за это Кире Дюжевой, которая согласилась. Мы заранее прорабатывали с ней коллаборацию, чтобы для нашего телеграм-канала записать видео. Так совпало, что сегодня спринты. Как раз хотелось в этом образе выйти на старт», – рассказывал Поварницын шокированному Ярошенко.

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«Дети Александра Пака» – Наталья Гербулова и Екатерина Носкова – приготовили коллаж с «Фантастической четверкой».

Шутки с самим Александром Паком (исполнительный директор СБР) тоже были.

Победу у мужчин одержал Александр Корнев (как раз «Дети Пака»), у женщин лучшей была экс-лыжница Анна Грухвина («Короли тихого часа»).

Динамичные соревнования уложились в час – идеальное время, за которые забеги не приелись. А закончилось все церемонией награждения и новогодними фото.

Альфа Банк Кубок России по биатлону

Ханты-Мансийск

Пролог

Лыжный спринт, 100 м

Финал

Мужчины

1. Александр Корнев – 12,73

2. Денис Иродов – 0,13

3. Евгений Емерхонов – 0,44

4. Дмитрий Иванов – 0,49

5. Александр Логинов – 0,65

6. Кирилл Бажин – 0,73

7. Александр Поварницын – 0,76

8. Василий Томшин – 1,05

Женщины

1. Анна Грухвина – 14,23

2. Елизавета Каплина – 0,11

3. Ирина Казакевич – 0,31

4. Анастасия Батманова – 0,37

5. Ксения Довгая – 0,43

6. Тамара Дербушева – 0,44

7. Кристина Резцова – 0,51

8. Екатерина Носкова – 0,77

ПРИМЕЧАНИЕ: в таблице указано лучшее время спортсменов. Топ-4 у мужчин соответствует итоговому результату гонок на выбывание, у женщин Кристина Резцова была четвертой, остальная тройка соответствует итоговому результату гонок на выбывание.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; СБР/скриншоты трансляции

16 комментариев

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kenny_182
Несколько раз пересмотрел все фото, и у меня возник вопрос. А для кого этот праздник-то был? Трибуны ломятся просто от количества зрителей.
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-6
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Vladimir_TheGreat
Самое забавное, что на таких мероприятиях акцент всегда идет на персонажей западной культуры, Джокеры какие-то, Фантастические Четверки соседствующие с Дедами Морозами, комично выглядит, одним словом.
+10
-4
+6
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Ярик01
Единственный видимый минус – отсутствие зрителей на трибунах.

И зачем это всё тогда было?
+8
-3
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Oleg152762
Ну вообще интересно получилось. От молодёжи чего-то такого и ожидал. Они и оправдали мои надежды. А вот от старичка Иванова такой прыти я не ждал. Но он молодец большой! Единственное, болельщиков было маловато. А так всё здорово!
+7
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Sgi
Спортс , показать видео со стометровок ? Хотя бы забег победителя ? Нет?…
+4
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Danil Ivanischev
Непатриотично, надо было в костюме Ильи Муромца пробежаться
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Анатолий Конь
Думаю,что в рабочий день устраивать , плохая идея.
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Mbest77
Кстати, неожиданно, что 100 метров на лыжах медленнее, чем при беге.
Интересно, 200 метров будет уже быстрее? Как понимаю, ключевой момент, что на лыжах тяжелее разгоняться
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Орыс-орыс онбаган
Даже джокер не спасёт наш биатлон
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Федуард Климкин
Жду шоу "Звезды на лыжах", наверняка в 2024 году только такой спорт и будет
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Ксения Бьорндален
Зрителей - просто яблоку негде упасть!
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Mbest77
Ответ kenny_182
Несколько раз пересмотрел все фото, и у меня возник вопрос. А для кого этот праздник-то был? Трибуны ломятся просто от количества зрителей.
Пилить бабки надо же
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