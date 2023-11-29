Наш биатлон зашел на легкоатлетический стадион: бегали 100-метровку на лыжах, участвовал Джокер!
Наш биатлон ищет новые форматы – теперь этапы Кубка России открывают лыжными стометровками.
Забег на легкоатлетическом стадионе Ханты-Мансийска выглядел неизбитым и интересными развлечением. Спортсмены кайфовали, а Новый год пришел на месяц раньше.
Старт сезона показал, что российский биатлон жаждет перемен. И если Международная клубная лига пока принесла только денежный стимул и бесконечные сюжеты «Матч ТВ» о распределении наличности, то СБР пытается освежить спортивную составляющую.
В этом сезоне этапы Кубка России открывают прологи – стремительные лыжные забеги на 100 м в формате плей-офф и стрелковые дуэли. В соревнованиях участвуют спортсмены сборной России (и не только), которых поделили на четыре команды. Капитанов выбрали в СБР, а они уже придумали названия и сформировали команды. Получилось так:
«Дети Александра Пака»: Наталья Гербулова (капитан), Анастасия Гришина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Александр Корнев, Даниил Серохвостов.
«Короли тихого часа»: Александр Логинов (капитан), Антон Бабиков, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын, Анна Грухвина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Ксения Шнейдер.
«Чак-Чак Норрис»: Эдуард Латыпов (капитан), Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Василий Томшин, Анастасия Батманова, Любовь Калинина, Елизавета Каплина, Полина Шевнина.
«Одной правой»: Ирина Казакевич (капитан), Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Кирилл Бажин, Карим Халили, Денис Иродов, Виктор Плицев.
Перед каждым этапом КР проведут либо стометровку, либо стрельбу. Начали со спринта – его устроили в Ханты-Мансийске на легкоатлетическом стадионе «Югра-Атлетикс». Команды выставили двух девушек и двух мужчин.
По результатам командного зачета победители разделят миллион рублей. Ну а топ-3 на каждом из этапов получат призовые по 50, 40 и 30 тысяч.
Стометровка в Хантах, кажется, удалась. Удивило только отсутствие трансляции на «Матч ТВ» – в прошлом сезоне канал проводил точно такие же забеги для сюжета, но сейчас в трансляции соревнований не участвовал.
Лига клубного биатлона – отличная идея. Тогда почему ощущение провала?
СБР нашел выход – показывал гонки в официальной группе на VK.com. Там их посмотрели больше 63 тысяч зрителей, это треть всех членов группы. Солидно.
В качестве комментатора позвали двукратного чемпиона мира Дмитрия Ярошенко. Который не только вводил в курс дела, но и успевал брать флеш-интервью.
Стартовый городок украсили гирляндами и новогодней атрибутикой. Вообще, праздник пришел в биатлон на месяц раньше положенного. Вдоль трассы стояла бригада из Дедов Морозов и Снегурочек.
В перерывах между забегами они развлекались зажигательными танцами.
Единственный видимый минус – отсутствие зрителей на трибунах. Да, соревнования проводили в рабочий день, но вполне в комфортное время – 19:00 по Ханты-Мансийску.
На настроение спортсменов это не повлияло. Атмосфера чем-то напоминала «Рождественскую гонку», а участники сами придумывали развлечения.
Например, Александр Поварницын вышел на старт в образе Джокера (версия Джареда Лето): белое лицо, зеленые волосы, серебряная вставка в зубах.
«Мы решили сделать из этого неплохую шутку. Подготовка заняла два часа. Спасибо за это Кире Дюжевой, которая согласилась. Мы заранее прорабатывали с ней коллаборацию, чтобы для нашего телеграм-канала записать видео. Так совпало, что сегодня спринты. Как раз хотелось в этом образе выйти на старт», – рассказывал Поварницын шокированному Ярошенко.
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«Дети Александра Пака» – Наталья Гербулова и Екатерина Носкова – приготовили коллаж с «Фантастической четверкой».
Шутки с самим Александром Паком (исполнительный директор СБР) тоже были.
Победу у мужчин одержал Александр Корнев (как раз «Дети Пака»), у женщин лучшей была экс-лыжница Анна Грухвина («Короли тихого часа»).
Динамичные соревнования уложились в час – идеальное время, за которые забеги не приелись. А закончилось все церемонией награждения и новогодними фото.
Альфа Банк Кубок России по биатлону
Ханты-Мансийск
Пролог
Лыжный спринт, 100 м
Финал
Мужчины
1. Александр Корнев – 12,73
2. Денис Иродов – 0,13
3. Евгений Емерхонов – 0,44
4. Дмитрий Иванов – 0,49
5. Александр Логинов – 0,65
6. Кирилл Бажин – 0,73
7. Александр Поварницын – 0,76
8. Василий Томшин – 1,05
Женщины
1. Анна Грухвина – 14,23
2. Елизавета Каплина – 0,11
3. Ирина Казакевич – 0,31
4. Анастасия Батманова – 0,37
5. Ксения Довгая – 0,43
6. Тамара Дербушева – 0,44
7. Кристина Резцова – 0,51
8. Екатерина Носкова – 0,77
ПРИМЕЧАНИЕ: в таблице указано лучшее время спортсменов. Топ-4 у мужчин соответствует итоговому результату гонок на выбывание, у женщин Кристина Резцова была четвертой, остальная тройка соответствует итоговому результату гонок на выбывание.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; СБР/скриншоты трансляции
И зачем это всё тогда было?
Интересно, 200 метров будет уже быстрее? Как понимаю, ключевой момент, что на лыжах тяжелее разгоняться