«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить

У Камилы Валиевой первая победа в сезоне. Не помешала ни высокая конкуренция на Гран-при в Москве, ни два падения.

1. После короткой программы Валиева уверенно лидировала. Даже без тройного акселя она с легкостью набирает за 80 баллов в этом сезоне. Второй шла Софья Муравьева, отставание приличное для короткой – почти 5 баллов.

Так что комфортный запас у Валиевой был. Вероятно, поэтому от идеи исполнить четверной тулуп не отказались. После Казани поработали над ошибками в контенте: вместо двух секвенций поставили одну (как и надо по правилам), убрали слайдинг, который смущал судей, из хореографической последовательности.

Впрочем, все это не уберегло Камилу от двух падений. Вот только на предыдущем этапе одним из них был как раз спорный хорео-элемент, а в Москве Валиева падала с прыжков.

2. Она сложно восстанавливала квад-тулуп и в прошлом сезоне: на этапах Гран-при он не получался, даже с дополнительных заходов после проката.

Зато потом Валиева отработала его так, что победила на прыжковом чемпионате России (декабрь).

В Москве элемент сначала не шел на тренировках, но потом Камила собралась: «Почувствовала боль от падений многочисленных, поэтому решила больше не падать».

На 6-минутной разминке перед произвольной Валиева тоже приземлила квад. А вот в прокате все-таки не получилось. К тому же прыжок получился недокрученным.

3. Затем она перекроила контент, который стоял в заявке. Сразу исполнила секвенцию (все в порядке, единственную) и каскад тройной риттбергер – двойной тулуп. Облегченный контент с каскадом 3-2 планировался изначально – только не с риттбергером, а с флипом.

Возможно, из-за желания избежать повторений. Еще один тройной тулуп Валиева прыгает в каскаде с тройным лутцем. Если при заходе на квад она передумала бы и сделала тройной, то каскад 3-2 уберег бы от повтора и снижения оценки.

3. В итоге в программе остался только один тройной тулуп. По мнению Этери Тутбердзе, нужно было идти на второй – вместо тройного лутца. Ведь именно на нем случилось неожиданное падение.

К последнему прыжку у Валиевой оставался выбор: повторить либо тулуп, либо лутц. Она выбрала более дорогой элемент и прогадала.

«Последним надо было тулуп прыгать. Я думала, ты догадаешься. Лутц был неправильным решением. Боролась-боролась, а в итоге…» – Тутберидзе разобрала ошибку сразу же на выходе со льда.

Сама Камила чуть позже согласилась: «Последний лутц можно было заменить тулупом и сделать. В какой-то момент решила, что нужно бороться. К сожалению, не получилось. Но попытка была… Это был очень плохой лутц».

4. Ошибки, конечно, повлияли на оценки, но не так серьезно, как в Казани. За произвольную Валиева получила 144,95 балла – чуть больше, чем Вероника Яметова за прокат без падений. По технике Валиева тоже лучшая, как и по компонентам.

С двумя падениями судьи могут ставить 8,75 во второй оценке – и в данном случае Валиева получила почти максимум.

5. Сама Камила нашла позитив в сегодняшнем выступлении»:

«Я очень горжусь собой из-за того, что было столько мыслей в голове, столько накручивания себя перед выходом… Когда ты катаешься шестой, у тебя есть 40 минут, чтобы докапываться до себя. Но я вышла и сделала минимально то, что могла показать. Доделала дорожку, убрала слайд. Это далеко не самый хороший прокат, вообще не хороший. Но есть чем чуть-чуть гордиться собой».

Слайд уже становится мемом: Валиева спорила с Максимом Траньковым на то, что если исполнит квад-тулуп, то со льда уйдет именно в слайде. А после проката Этери шутила, что все равно надо было заканчивать эффектно:

Тутберидзе: Мне там в конце предложили: может, все-таки слайд

Валиева: А какая разница, ха-ха.

6. Не только Камила оказалась на подиуме после двух падений в произвольной. Софья Муравьева опять пошла на тройной аксель. Когда он не получился, она упрямо зашла на второй.

Второе падение привело к снижению оценки и за аксель, и за компоненты, двум баллам штрафа и слезам после проката. А еще – обнулению тройного лутца из-за лишнего повтора прыжков. По произвольной Муравьева – лишь пятая, но запас в короткой позволил зацепиться за бронзу.

На триксель пошла и Ангелина Палагина, но тоже упала. Камилла Нелюбова и Мария Парамонова планировали четверные, но отказались от них в прокате.

Получается, у женщин уже четвертый этап подряд без удачных ультра-си. Пока суперпрыжки покоряются лишь Аделии Петросян.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Итоговое положение

1. Камила Валиева – 226,22

2. Вероника Яметова – 212,75

3. Софья Муравьева – 210,25

4. Ксения Синицына – 205,15

5. Ксения Гущина – 201,00

6. Екатерина Анисимова – 186,21

Произвольная программа

1. Камила Валиева – 144,95

2. Вероника Яметова – 142,08

3. Ксения Синицына – 139,69

4. Ксения Гущина – 133,68

5. Софья Муравьева – 133,58

6. Ангелина Палагина – 127,18

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; 1tv.ru