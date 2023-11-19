«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить
У Камилы Валиевой первая победа в сезоне. Не помешала ни высокая конкуренция на Гран-при в Москве, ни два падения.
1. После короткой программы Валиева уверенно лидировала. Даже без тройного акселя она с легкостью набирает за 80 баллов в этом сезоне. Второй шла Софья Муравьева, отставание приличное для короткой – почти 5 баллов.
Так что комфортный запас у Валиевой был. Вероятно, поэтому от идеи исполнить четверной тулуп не отказались. После Казани поработали над ошибками в контенте: вместо двух секвенций поставили одну (как и надо по правилам), убрали слайдинг, который смущал судей, из хореографической последовательности.
Впрочем, все это не уберегло Камилу от двух падений. Вот только на предыдущем этапе одним из них был как раз спорный хорео-элемент, а в Москве Валиева падала с прыжков.
Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся
2. Она сложно восстанавливала квад-тулуп и в прошлом сезоне: на этапах Гран-при он не получался, даже с дополнительных заходов после проката.
Зато потом Валиева отработала его так, что победила на прыжковом чемпионате России (декабрь).
В Москве элемент сначала не шел на тренировках, но потом Камила собралась: «Почувствовала боль от падений многочисленных, поэтому решила больше не падать».
На 6-минутной разминке перед произвольной Валиева тоже приземлила квад. А вот в прокате все-таки не получилось. К тому же прыжок получился недокрученным.
3. Затем она перекроила контент, который стоял в заявке. Сразу исполнила секвенцию (все в порядке, единственную) и каскад тройной риттбергер – двойной тулуп. Облегченный контент с каскадом 3-2 планировался изначально – только не с риттбергером, а с флипом.
Возможно, из-за желания избежать повторений. Еще один тройной тулуп Валиева прыгает в каскаде с тройным лутцем. Если при заходе на квад она передумала бы и сделала тройной, то каскад 3-2 уберег бы от повтора и снижения оценки.
3. В итоге в программе остался только один тройной тулуп. По мнению Этери Тутбердзе, нужно было идти на второй – вместо тройного лутца. Ведь именно на нем случилось неожиданное падение.
К последнему прыжку у Валиевой оставался выбор: повторить либо тулуп, либо лутц. Она выбрала более дорогой элемент и прогадала.
«Последним надо было тулуп прыгать. Я думала, ты догадаешься. Лутц был неправильным решением. Боролась-боролась, а в итоге…» – Тутберидзе разобрала ошибку сразу же на выходе со льда.
Тутберидзе появляется на Гран-при России только при одном условии: если на льду Валиева
Сама Камила чуть позже согласилась: «Последний лутц можно было заменить тулупом и сделать. В какой-то момент решила, что нужно бороться. К сожалению, не получилось. Но попытка была… Это был очень плохой лутц».
4. Ошибки, конечно, повлияли на оценки, но не так серьезно, как в Казани. За произвольную Валиева получила 144,95 балла – чуть больше, чем Вероника Яметова за прокат без падений. По технике Валиева тоже лучшая, как и по компонентам.
С двумя падениями судьи могут ставить 8,75 во второй оценке – и в данном случае Валиева получила почти максимум.
5. Сама Камила нашла позитив в сегодняшнем выступлении»:
«Я очень горжусь собой из-за того, что было столько мыслей в голове, столько накручивания себя перед выходом… Когда ты катаешься шестой, у тебя есть 40 минут, чтобы докапываться до себя. Но я вышла и сделала минимально то, что могла показать. Доделала дорожку, убрала слайд. Это далеко не самый хороший прокат, вообще не хороший. Но есть чем чуть-чуть гордиться собой».
Слайд уже становится мемом: Валиева спорила с Максимом Траньковым на то, что если исполнит квад-тулуп, то со льда уйдет именно в слайде. А после проката Этери шутила, что все равно надо было заканчивать эффектно:
Тутберидзе: Мне там в конце предложили: может, все-таки слайд
Валиева: А какая разница, ха-ха.
6. Не только Камила оказалась на подиуме после двух падений в произвольной. Софья Муравьева опять пошла на тройной аксель. Когда он не получился, она упрямо зашла на второй.
Второе падение привело к снижению оценки и за аксель, и за компоненты, двум баллам штрафа и слезам после проката. А еще – обнулению тройного лутца из-за лишнего повтора прыжков. По произвольной Муравьева – лишь пятая, но запас в короткой позволил зацепиться за бронзу.
На триксель пошла и Ангелина Палагина, но тоже упала. Камилла Нелюбова и Мария Парамонова планировали четверные, но отказались от них в прокате.
Получается, у женщин уже четвертый этап подряд без удачных ультра-си. Пока суперпрыжки покоряются лишь Аделии Петросян.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Итоговое положение
1. Камила Валиева – 226,22
2. Вероника Яметова – 212,75
3. Софья Муравьева – 210,25
4. Ксения Синицына – 205,15
5. Ксения Гущина – 201,00
6. Екатерина Анисимова – 186,21
Произвольная программа
1. Камила Валиева – 144,95
2. Вероника Яметова – 142,08
3. Ксения Синицына – 139,69
4. Ксения Гущина – 133,68
5. Софья Муравьева – 133,58
6. Ангелина Палагина – 127,18
Фото: РИА Новости/Александр Вильф; 1tv.ru
Вспомнить, как сливали Щербакову в ОИ сезон, называя ее, в общем-то, чистое катание без ультра-си или с одним лутцем «слабым», а Трусову вообще не рассматривали как топ, когда она прыгала два чистых ультра-си, но падала, например, на третьем - зато теперь прям фанфары откровенно тяжелому катанию Камилы.
Ребят, пока говорить вообще не о чем. Она ситуативно сильная среди слабейших, но со здоровой Акатьевой, Петросян и, допустим, Туктамышевой она не вошла бы и в тройку. Да что там - Загитова образца 2019 обошла бы ее сегодня.
Ну а Камила совершенно по праву взяла этап! Муравьева сорвалась, Синицына вальнула КП и вся в недокрутах, которые ей еще не все открыли в протоколах. Яметова недокручивает на каскадах в обеих прогах и компонентно очевидно существенно уступает Валиевой, Муравьевой и той же Синицыной. Она пока только в основном турбо бегает по кругу на двух ногах с яростным напором (кстати, в прошлогодней КП было как-то лучше), нет чистоты и оконченности движений, позиций, руки-ноги не дотянуты, все как-то полу- и недо-, немного корявенько, но еще наработает, какие ее годы! Вот может даже на ЧР уже увидим)). Так что никаких претензий к этапу. Даже компы у Ками строго-чопорно по регламенту, как по заказу... кого?)) спешели фо ю, как говорится. КП отличная, бесспорно заслуживает своих баллов. К технике в ПП тоже претензий - 0
У Камилы база - 71,83, с учетом всех -/+ в гоях в итоге - техника 77,27, абсолютно все по делу.
У Муры база с учетом репы и обнуленного лутца - 64,59, а с учетом гоев 66,83
У Яметовой - база 63,68, со всеми +/- (недокрут на каскаде, косяк на дупеле) в итоге - 74,66
Ну и кому нужно вручить золото? Неужели Муравьевой, с повторами и тремя падениями на обе проги?)) это смешно. Так что все норм. Выдохнуть и готовиться теперь к ГС! Вот там надо быть в очень хорошей форме. И приземлить наконец уси! Кто из взрослых будет в прыжковом турнире то участвовать кроме Адель? Соберитесь девушки!)
Кто бы мог представить улыбающуюся Этери? Когда рядом еще ученица, которая явно весит больше 30 кг.
И почему вдруг пубертат стал для всех оправданием, хотя раньше было плевать?
Чудеса.
77 вполне себе нормально получается, если помнить, что даже упаденный четверной освобождает слот двойного прыжка
Вполне смотрибельно фигачит. Смотреть на её прокаты интересно, хотя бы. Да и хочется уже, чтобы спорт у нас и в регионах развивался и финансировался, а не только в 2е столицы всё стекалось, как всегда.
Был откровенный недокрут, например, на последнем (упаденном) лутце
Будем надеяться, что на ЧР эти элементы будут у них получаться не только во время разминки.
А вот сил на всю ПП у Камилы по-прежнему заметно не хватает.
Именно поэтому Этери упрекнула её, что в конце надо было прыгать тулуп, а не лутц.
На разминке она показала чистый 4тулуп. Значит восстановила его. Жду на ЧР чистый прокат с квадом.
"Если при заходе на квад она передумала бы и сделала тройной, то каскад 3-2 уберег бы от повтора и снижения оценки"
При чём тут четверной тулуп? Камила прыгает все семь возможных тройных. Тут сейчас повторила флип и лутц, при двух каскадах +3T последний лутц под звезду бы ушёл. Если бы решила последним вместа лутца прыгать тулуп, был бы третий повтор тройного тулупа.
Тройные закончились, всё. Один каскад неизбежно будет 3-2, таковы правила.
Напомню, что за год до этого Камила даже в детском теле умудрялась отвратительно откатывать что «Болеро», что КП (с падениями на трикселях) и единственный хороший прокат (в детском теле) был на ФКП. Такое же грязное катание было на ОП в олимпийский сезон, а потом пошло внезапное улучшение и положительная проба на ТМЗ на легендарном ЧР.
Загитова прекрасно исполняла все свои прыжки в 17 лет - не надо чушь писать. И она, и Медведева прекрасно катались в 17 и 18 лет. Да, с ошибками и падениями, но никогда не было пропасти между их катанием в 15 лет и катанием в последние взрослые сезоны.
У Туктамышевой были сложные сезоны, но она в 25 лет прыгала триксель - пока единственная из взрослых спортсменок. На фоне тяжелой Валиевой уже ее катание не кажется таким олдскульным.
В данном случае Валиеву, тренерующуся в лайт режиме и вероятно тоже не очень здоровую с Анной и Сашей на пике карьеры в олисезон. Она сказала что хочет чтобы карьера была похоже на марафон, и очевидно что она приберегает себя.
Если уж сравнивать между собой то уж в их лучшем состоянии. У Валиевой свои отдельные обстоятельства, которых не было ни у кого.
И да у One and Only Загитовой на ЧМ19 было 237.5, что пока выше сумм любой фигуристки в сезоне , и в т.ч. Петросян с её 236.3 и 234.7 и квадами и акселем. И это при том что сейчас несложные секвенции подорожали, а контент из-за них облегчился.
А сегодня лидер и золото при честном судействе должно было быть у Вероники
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Это временно
Трусова с Щербаковой начали эпоху квадов, и как мы сейчас видим, видимо на них она и закончилась.
17-летняя Ками и рядом не стоит с 17-летними Трусовой и Щербаковой.
На своем первом ЧР, будучи ноунеймами во взрослом катании, и Щербакова, и вроде бы Трусова набирали баллов больше, чем сейчас Ками с такой поддержкой.