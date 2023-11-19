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«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить

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У Камилы Валиевой первая победа в сезоне. Не помешала ни высокая конкуренция на Гран-при в Москве, ни два падения.

1. После короткой программы Валиева уверенно лидировала. Даже без тройного акселя она с легкостью набирает за 80 баллов в этом сезоне. Второй шла Софья Муравьева, отставание приличное для короткой – почти 5 баллов.

Так что комфортный запас у Валиевой был. Вероятно, поэтому от идеи исполнить четверной тулуп не отказались. После Казани поработали над ошибками в контенте: вместо двух секвенций поставили одну (как и надо по правилам), убрали слайдинг, который смущал судей, из хореографической последовательности.

Впрочем, все это не уберегло Камилу от двух падений. Вот только на предыдущем этапе одним из них был как раз спорный хорео-элемент, а в Москве Валиева падала с прыжков.

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся

2. Она сложно восстанавливала квад-тулуп и в прошлом сезоне: на этапах Гран-при он не получался, даже с дополнительных заходов после проката.

Зато потом Валиева отработала его так, что победила на прыжковом чемпионате России (декабрь).

В Москве элемент сначала не шел на тренировках, но потом Камила собралась: «Почувствовала боль от падений многочисленных, поэтому решила больше не падать».

На 6-минутной разминке перед произвольной Валиева тоже приземлила квад. А вот в прокате все-таки не получилось. К тому же прыжок получился недокрученным.

3. Затем она перекроила контент, который стоял в заявке. Сразу исполнила секвенцию (все в порядке, единственную) и каскад тройной риттбергер – двойной тулуп. Облегченный контент с каскадом 3-2 планировался изначально – только не с риттбергером, а с флипом.

Возможно, из-за желания избежать повторений. Еще один тройной тулуп Валиева прыгает в каскаде с тройным лутцем. Если при заходе на квад она передумала бы и сделала тройной, то каскад 3-2 уберег бы от повтора и снижения оценки.

3. В итоге в программе остался только один тройной тулуп. По мнению Этери Тутбердзе, нужно было идти на второй – вместо тройного лутца. Ведь именно на нем случилось неожиданное падение.

К последнему прыжку у Валиевой оставался выбор: повторить либо тулуп, либо лутц. Она выбрала более дорогой элемент и прогадала.

«Последним надо было тулуп прыгать. Я думала, ты догадаешься. Лутц был неправильным решением. Боролась-боролась, а в итоге…» – Тутберидзе разобрала ошибку сразу же на выходе со льда.

Тутберидзе появляется на Гран-при России только при одном условии: если на льду Валиева

Сама Камила чуть позже согласилась: «Последний лутц можно было заменить тулупом и сделать. В какой-то момент решила, что нужно бороться. К сожалению, не получилось. Но попытка была… Это был очень плохой лутц».

4. Ошибки, конечно, повлияли на оценки, но не так серьезно, как в Казани. За произвольную Валиева получила 144,95 балла – чуть больше, чем Вероника Яметова за прокат без падений. По технике Валиева тоже лучшая, как и по компонентам.

С двумя падениями судьи могут ставить 8,75 во второй оценке – и в данном случае Валиева получила почти максимум.

5. Сама Камила нашла позитив в сегодняшнем выступлении»:

«Я очень горжусь собой из-за того, что было столько мыслей в голове, столько накручивания себя перед выходом… Когда ты катаешься шестой, у тебя есть 40 минут, чтобы докапываться до себя. Но я вышла и сделала минимально то, что могла показать. Доделала дорожку, убрала слайд. Это далеко не самый хороший прокат, вообще не хороший. Но есть чем чуть-чуть гордиться собой».

Слайд уже становится мемом: Валиева спорила с Максимом Траньковым на то, что если исполнит квад-тулуп, то со льда уйдет именно в слайде. А после проката Этери шутила, что все равно надо было заканчивать эффектно:

Тутберидзе: Мне там в конце предложили: может, все-таки слайд

Валиева: А какая разница, ха-ха.

6. Не только Камила оказалась на подиуме после двух падений в произвольной. Софья Муравьева опять пошла на тройной аксель. Когда он не получился, она упрямо зашла на второй.

Второе падение привело к снижению оценки и за аксель, и за компоненты, двум баллам штрафа и слезам после проката. А еще – обнулению тройного лутца из-за лишнего повтора прыжков. По произвольной Муравьева – лишь пятая, но запас в короткой позволил зацепиться за бронзу.

На триксель пошла и Ангелина Палагина, но тоже упала. Камилла Нелюбова и Мария Парамонова планировали четверные, но отказались от них в прокате.

Получается, у женщин уже четвертый этап подряд без удачных ультра-си. Пока суперпрыжки покоряются лишь Аделии Петросян.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Итоговое положение

1. Камила Валиева – 226,22

2. Вероника Яметова – 212,75

3. Софья Муравьева – 210,25

4. Ксения Синицына – 205,15

5. Ксения Гущина – 201,00

6. Екатерина Анисимова – 186,21

Произвольная программа

1. Камила Валиева – 144,95

2. Вероника Яметова – 142,08

3. Ксения Синицына – 139,69

4. Ксения Гущина – 133,68

5. Софья Муравьева – 133,58

6. Ангелина Палагина – 127,18

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; 1tv.ru

192 комментария

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Kristine Kristine
Ответ Versa
Если бы выиграла другая фигуристка с падениями (особенно кто-то из фигуристок Плющенко) - здесь бы (да и в заголовках) стоял вой) Что это не победа и тд. Но когда речь про Камиллу - сразу "другое". Судьи активно подтянули баллы, прокат был тяжелым, как и в Казани.
При чем тут вой? У ками был запас после короткой, Софья упала 3 раза на 2 программы. Яметова еще не дотягивает по компонентам. Вы кого на первое место предлагаете ставить?
+90
-22
+68
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Amneris
Очень странно называть такое катание «победой». Лучше быть второй или третьей с ультра-си и чистым прокатом (как на ЧР в прошлом году), чем гордо именовать катание образца 2018 года «победой».

Вспомнить, как сливали Щербакову в ОИ сезон, называя ее, в общем-то, чистое катание без ультра-си или с одним лутцем «слабым», а Трусову вообще не рассматривали как топ, когда она прыгала два чистых ультра-си, но падала, например, на третьем - зато теперь прям фанфары откровенно тяжелому катанию Камилы.

Ребят, пока говорить вообще не о чем. Она ситуативно сильная среди слабейших, но со здоровой Акатьевой, Петросян и, допустим, Туктамышевой она не вошла бы и в тройку. Да что там - Загитова образца 2019 обошла бы ее сегодня.
+98
-34
+64
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Defender64
Уже и протоколы посмотрел, но всё равно как-то странно, что техника 77 получилась с двумя падениями. Я думал, если только с квада упасть - да, но чтобы ещё и с лутца...
+73
-28
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garovatat
Заголовок)) А Муравьева три раза упала, репа и повтор у нее, но все равно на пьедестале с медалью!) Почему это никого не удивляет?)) А может она Синицыну лишила бронзы, нет?
Ну а Камила совершенно по праву взяла этап! Муравьева сорвалась, Синицына вальнула КП и вся в недокрутах, которые ей еще не все открыли в протоколах. Яметова недокручивает на каскадах в обеих прогах и компонентно очевидно существенно уступает Валиевой, Муравьевой и той же Синицыной. Она пока только в основном турбо бегает по кругу на двух ногах с яростным напором (кстати, в прошлогодней КП было как-то лучше), нет чистоты и оконченности движений, позиций, руки-ноги не дотянуты, все как-то полу- и недо-, немного корявенько, но еще наработает, какие ее годы! Вот может даже на ЧР уже увидим)). Так что никаких претензий к этапу. Даже компы у Ками строго-чопорно по регламенту, как по заказу... кого?)) спешели фо ю, как говорится. КП отличная, бесспорно заслуживает своих баллов. К технике в ПП тоже претензий - 0
У Камилы база - 71,83, с учетом всех -/+ в гоях в итоге - техника 77,27, абсолютно все по делу.
У Муры база с учетом репы и обнуленного лутца - 64,59, а с учетом гоев 66,83
У Яметовой - база 63,68, со всеми +/- (недокрут на каскаде, косяк на дупеле) в итоге - 74,66
Ну и кому нужно вручить золото? Неужели Муравьевой, с повторами и тремя падениями на обе проги?)) это смешно. Так что все норм. Выдохнуть и готовиться теперь к ГС! Вот там надо быть в очень хорошей форме. И приземлить наконец уси! Кто из взрослых будет в прыжковом турнире то участвовать кроме Адель? Соберитесь девушки!)
+69
-27
+42
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Kareglazaya
А мне больше всего радостно за Яметову - настоящий боец. Выдержала и физически, и психологически.
+46
-7
+39
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tull
Ответ Versa
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Сделайте скрины или гифки ребер? Что то не помню, чтоб она этим страдала. На счет преров уже давно все сказано, не выдумывайте собственные правила ФК. Если интересно по прерам, то зайдите ко мне на блоги. Эти преры у 90% спортсменов.
+40
-3
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tull
Ответ Defender64
Уже и протоколы посмотрел, но всё равно как-то странно, что техника 77 получилась с двумя падениями. Я думал, если только с квада упасть - да, но чтобы ещё и с лутца...
Вращения на большие пляса. Ну и остальные тройные докручены. Вот и набрала.
+50
-15
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Syndycate
Ответ Versa
Если бы выиграла другая фигуристка с падениями (особенно кто-то из фигуристок Плющенко) - здесь бы (да и в заголовках) стоял вой) Что это не победа и тд. Но когда речь про Камиллу - сразу "другое". Судьи активно подтянули баллы, прокат был тяжелым, как и в Казани.
Так и сейчас стоит вой, разве не видите в комментариях? Только почему-то все внезапно стали фанатами Яметовой) Уверен, что эти ее "фанаты" даже имени ее не знают🤣
+51
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Триумфального проката не получилось, но Ками все равно большая молодец - борется с пубертатом (надо еще год дотерпеть и будет легче). Во взрослом теле обыграла девушек с допубертатной антропометрией. Муравьева, похоже, вытащила счастливый генетический билет - ей 17 лет а выглядит на 15. IMHO
+46
-20
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Ответ Irinnna
Какой ещё год потерпеть? У неё с каждым годом всё хуже! В прошлом году кое-как осилила квад! В этом уже с тройного падает! Каскад 3-2.. А в следующем уже и этого не будет!
Вы не в теме. Пубертат как правило длится два года, дальше естественным путем вес уменьшается и ультра си частично или полностью восстанавливаются.
+31
-11
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Versa
Если бы выиграла другая фигуристка с падениями (особенно кто-то из фигуристок Плющенко) - здесь бы (да и в заголовках) стоял вой) Что это не победа и тд. Но когда речь про Камиллу - сразу "другое". Судьи активно подтянули баллы, прокат был тяжелым, как и в Казани.
+79
-61
+18
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The Only
Она падает, а в статье сплошной позитив.
+26
-9
+17
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Слончик
Фигуристка выигрывает турнир с нулем ультра-си и двумя падениями. Все счастливы.
Кто бы мог представить улыбающуюся Этери? Когда рядом еще ученица, которая явно весит больше 30 кг.
И почему вдруг пубертат стал для всех оправданием, хотя раньше было плевать?
Чудеса.
+41
-24
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Алиса без миелофона
Ответ Defender64
Уже и протоколы посмотрел, но всё равно как-то странно, что техника 77 получилась с двумя падениями. Я думал, если только с квада упасть - да, но чтобы ещё и с лутца...
в прошлом году Камила с одним падением с 4т и более дешевой программой набирала 85 (без падения с лутца, вестимо)

77 вполне себе нормально получается, если помнить, что даже упаденный четверной освобождает слот двойного прыжка
+19
-3
+16
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Arita1
Ответ Тайга86
Таковой и останется, если в Москву не переберется к топовым тренерам, и ей не начнут серьезно заниматься. Фигачить по льду размахивая руками и показывая на что способна, собрав всё в кучу - это хорошо, но недостаточно.
Ну она со своим не топовым тренером опередила сегодня всех топовых.
Вполне смотрибельно фигачит. Смотреть на её прокаты интересно, хотя бы. Да и хочется уже, чтобы спорт у нас и в регионах развивался и финансировался, а не только в 2е столицы всё стекалось, как всегда.
+15
0
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Тайга86
Ответ Syndycate
Так и сейчас стоит вой, разве не видите в комментариях? Только почему-то все внезапно стали фанатами Яметовой) Уверен, что эти ее "фанаты" даже имени ее не знают🤣
Кстати, тоже это заметила) Еще в прошлом сезоне, а в этом уже нашла подтверждения. Вероника конечно молодец, не сдрейфила перед сильнейшими, но сравнивать ее с Ками и Соней...ну да)
+24
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Arita1
Ответ Тайга86
Кстати, тоже это заметила) Еще в прошлом сезоне, а в этом уже нашла подтверждения. Вероника конечно молодец, не сдрейфила перед сильнейшими, но сравнивать ее с Ками и Соней...ну да)
Бурных восторгов от катания Яметовой не разделяю, но я рада видеть, что девочка из региона от малоизвестного тренера без всяких грибов на уровне бьётся с топовыми фигуристками и где-то побеждает. Наверное многие этим руководствуются. Типа "своя, из народа" 😄
+17
-3
+14
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Oleandra
Ответ Александр
а оно вам надо???...
мне не надо и фоток упавших хрустальных.. но их регулярно публикуют на главной.
+21
-7
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Владимир Ры
А почему недокруты не поставили?
Был откровенный недокрут, например, на последнем (упаденном) лутце
+20
-6
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Юлия Ягунова
Ответ Arita1
Бурных восторгов от катания Яметовой не разделяю, но я рада видеть, что девочка из региона от малоизвестного тренера без всяких грибов на уровне бьётся с топовыми фигуристками и где-то побеждает. Наверное многие этим руководствуются. Типа "своя, из народа" 😄
Мне нравится Вероника и ее не банальные программы и когда я понимаю как и где она тренируются, у меня к ней огромное восхищение. Я из нефигурокатательного региона у нас ледовый дворец в городе миллионике это и ганбольная площадка в основном, и я вижу, как тренируются дети талантливые на катке в ашане, и у меня восхищение, вот это любовь к фк. Поэтому я за Веронику, за ее нестандартность, за то что за 2 недели она катает близкое к шедевру. И хочется ей больше условий, но так не хочется убить ее индивидуальность.и я за Ками, что борется.. я за историю в личностях..
+16
-2
+14
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Маргарита В Сафронова
Мне новое платье понравилось.. Сама программа пока накатывается, думаю, к ЧР всӗ будет. Нашим примам расслабляться нельзя. Если Яметова сделает ультра, а Горбачёва накатает, то расклад поменяется резко.
+19
-5
+14
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Kovka Gnutik
На разминке все видели, что триксель у Софьи и квад у Камилы есть. Но нервы есть тоже.
Будем надеяться, что на ЧР эти элементы будут у них получаться не только во время разминки.
А вот сил на всю ПП у Камилы по-прежнему заметно не хватает.
Именно поэтому Этери упрекнула её, что в конце надо было прыгать тулуп, а не лутц.
+14
-1
+13
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Ритт
В прошлом сезоне Камила тоже падала с квадов на этапах, зато потом выиграла золото на прыжковом турнире и хорошо выступила на ЧР.
На разминке она показала чистый 4тулуп. Значит восстановила его. Жду на ЧР чистый прокат с квадом.
+25
-12
+13
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Тайга86
Ответ Ритт
В прошлом сезоне Камила тоже падала с квадов на этапах, зато потом выиграла золото на прыжковом турнире и хорошо выступила на ЧР. На разминке она показала чистый 4тулуп. Значит восстановила его. Жду на ЧР чистый прокат с квадом.
Думаю что она, что Соня, через боль и слезы идут именно к этому. И обе уже их восстановили, осталось немного помучиться на соревнованиях, для этого и точат, чтобы подобраться к главному. Достойно уважения.
+15
-2
+13
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Беглый*
Желаю Камиле медаль чемпионата России и счастливого нового года!
+28
-16
+12
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Roman Roman
Ответ The Only
Она падает, а в статье сплошной позитив.
не понимаете: это шиканые прокаты, шикарные падения...
+17
-6
+11
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Мария Тихонова
Что за чушь написана про "облегченный контент с каскадом 3-2"?!

"Если при заходе на квад она передумала бы и сделала тройной, то каскад 3-2 уберег бы от повтора и снижения оценки"

При чём тут четверной тулуп? Камила прыгает все семь возможных тройных. Тут сейчас повторила флип и лутц, при двух каскадах +3T последний лутц под звезду бы ушёл. Если бы решила последним вместа лутца прыгать тулуп, был бы третий повтор тройного тулупа.

Тройные закончились, всё. Один каскад неизбежно будет 3-2, таковы правила.
+13
-2
+11
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Oleandra
Ответ Александр
знаете главное правило пиара???.... не важно, что говорят - пусть говорят😉
это пиар наоборот.. чтоб унизить, чтоб показать - как всё плохо.. под соусом якобы заботы о спортсмене.
+13
-2
+11
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alexnew
Непонятная история. Кто в этом штабе за что вообще отвечает? То Камиле ставят секвенцию вне правил и она говорит, что это общая ее с штабом ошибка, то Тутберидзе после проката говорит Камиле, что она думала, что Камила догадается, что прыгать последним прыжком. Что в догадалки что ли играют? Догадается Камила или нет? А они там для чего тогда, чтобы чехлы подержать?
+13
-3
+10
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Ad notam
Для Боевого Бурята Путина - Правила не регламентируют задержку между прыжками если это не нарушает ритм каскада. Наказывается смена ребра между прыжками, а этот не было.
+17
-7
+10
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Amneris
Ответ наталья Головченко
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Кто мог обойти Камилу тогда? Ну как кто: чистые Трусова, Щербакова и Каори - они ее и обошли на финале Олимпиады. Пока она не оправдана CAS, Камила по умолчанию является допингисткой и ее форма в ОИ сезон обоснована исключительно запрещённым препаратом, что выглядит все более логичным, глядя на ее «катание» сегодня.
Напомню, что за год до этого Камила даже в детском теле умудрялась отвратительно откатывать что «Болеро», что КП (с падениями на трикселях) и единственный хороший прокат (в детском теле) был на ФКП. Такое же грязное катание было на ОП в олимпийский сезон, а потом пошло внезапное улучшение и положительная проба на ТМЗ на легендарном ЧР.

Загитова прекрасно исполняла все свои прыжки в 17 лет - не надо чушь писать. И она, и Медведева прекрасно катались в 17 и 18 лет. Да, с ошибками и падениями, но никогда не было пропасти между их катанием в 15 лет и катанием в последние взрослые сезоны.
У Туктамышевой были сложные сезоны, но она в 25 лет прыгала триксель - пока единственная из взрослых спортсменок. На фоне тяжелой Валиевой уже ее катание не кажется таким олдскульным.
+24
-15
+9
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Лакс
Ответ Amneris
Очень странно называть такое катание «победой». Лучше быть второй или третьей с ультра-си и чистым прокатом (как на ЧР в прошлом году), чем гордо именовать катание образца 2018 года «победой». Вспомнить, как сливали Щербакову в ОИ сезон, называя ее, в общем-то, чистое катание без ультра-си или с одним лутцем «слабым», а Трусову вообще не рассматривали как топ, когда она прыгала два чистых ультра-си, но падала, например, на третьем - зато теперь прям фанфары откровенно тяжелому катанию Камилы. Ребят, пока говорить вообще не о чем. Она ситуативно сильная среди слабейших, но со здоровой Акатьевой, Петросян и, допустим, Туктамышевой она не вошла бы и в тройку. Да что там - Загитова образца 2019 обошла бы ее сегодня.
зачем эти вечные некорректные сравнения.
В данном случае Валиеву, тренерующуся в лайт режиме и вероятно тоже не очень здоровую с Анной и Сашей на пике карьеры в олисезон. Она сказала что хочет чтобы карьера была похоже на марафон, и очевидно что она приберегает себя.
Если уж сравнивать между собой то уж в их лучшем состоянии. У Валиевой свои отдельные обстоятельства, которых не было ни у кого.
И да у One and Only Загитовой на ЧМ19 было 237.5, что пока выше сумм любой фигуристки в сезоне , и в т.ч. Петросян с её 236.3 и 234.7 и квадами и акселем. И это при том что сейчас несложные секвенции подорожали, а контент из-за них облегчился.
+13
-4
+9
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Angelizer
Ответ taisiahajrullina@gmail.com
дорогие мои Хейтеры 🥰 У Ками был запас после короткой, Мурочка упала 3 раза на 2 программы. Яметова еще не дотягивает по компонентам. у меня такой вопрос почему-то все внезапно стали Фанатами Яметовой,уверена что эти фанаты и её имени не знают Вы кого на первое место предлагаете ставить?а?
Мне вообще плевать на то, кто там победил, но причем здесь короткая, если Валиева произвольную отдельно выиграла?
+14
-5
+9
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udod
Ответ Зиля Бадриева
Более всего удивительно, как затащили на второе место Муру с разваленной пп, трижды упаденным трикселем и нулевым элементом, не говоря о мелких ошибках. В Казани судьи даже слайд засчитали как падение, Ками сделали вне подиума.
так она на третьем месте, пятая в ПП, куда её затащили
+10
-1
+9
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Anna
Решила освежить в памяти, сколько Трусова обычно получала в компонентах за прокаты с 2+ падениями (ведь её привыкли поклонники выставлять обиженной), и вот это удивление.. где же вы раньше были, уважаемые внимательные журналисты?)
+18
-9
+9
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garovatat
Ответ Black&White
У Муравьевой сколько баллов? 210? А у Валиевой 226 баллов за что? За бодипозитивное катание, шпагаты? Скорости нет, элементы тяжелые. Ее максимум сегодня - баллов 200-205. Но судьям задали планку, они и шпарят.
вы чего, реально протоколы не смотрите? впрочем чему удивляться то... однако откройте и посмотрите ЧТО в протоколе у Муравьевой за ПП! все вопросы отпадут. Также гляньте на протокол Ками и сообщите к какому элементу (к оценке за элемент) у вас вопросы.
+15
-7
+8
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Дружба11
Ответ наталья Головченко
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отстаньте от Туктамышевой - у нее три прекрасных трикселя-изгнали из ФК своим грибным судейством.Сегодня бы тоже с ней расправились-даже при трех трикселях-УВЕРЕН!Теперь девочки ноу неймы чище топов катаются.
А сегодня лидер и золото при честном судействе должно было быть у Вероники
+29
-22
+7
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Anatiana
"Пока суперпрыжки покоряются лишь Аделии Петросян."
-----
Это временно
+25
-18
+7
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ftv0101
Ответ Большой Влад
Если бы не падение с 4Т, Камила набрала бы 155, а то и больше 160, если бы не упала и на лутце. В большинстве случаев это будет лучше Аделии. Она недалеко от того, чтобы бросить вызов Аделии за золото. Да, она уже не та фигуристка, которой была в 15 лет, но Камила продолжает бороться, несмотря на огромные физические изменения, ей почти приходится заново учиться использовать свое тело на льду. Загитова, Щ, Трусова — все ушли, как только почувствовали изменения в организме или не выдержали проигрыша
Щербакова за день до 18-летия прыгала на КПК старший квад - флип и все каскады 3-3, включая лутц-ритт. А за месяц до 18-летия - выиграла ОИ с двумя 4флипами и чистейшими каскадами. И ни разу за всю карьеру не прыгала на соревнованиях секвенции (да, раньше это было не выгодно) и каскадов 3-2. Их с Трусовой сьедали заживо за отсутствие или ошибки на квадах, а за каскад 3-2 наверное бы окончательно загнобили. Так что сравнение не в пользу Ками.
Трусова с Щербаковой начали эпоху квадов, и как мы сейчас видим, видимо на них она и закончилась.
17-летняя Ками и рядом не стоит с 17-летними Трусовой и Щербаковой.
На своем первом ЧР, будучи ноунеймами во взрослом катании, и Щербакова, и вроде бы Трусова набирали баллов больше, чем сейчас Ками с такой поддержкой.
+9
-3
+6
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наталья Головченко
Ответ Беглый*
Желаю Камиле медаль чемпионата России и счастливого нового года!
Причем золотую!!!
+15
-9
+6
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Yamaha555
Ответ Amneris
Очень странно называть такое катание «победой». Лучше быть второй или третьей с ультра-си и чистым прокатом (как на ЧР в прошлом году), чем гордо именовать катание образца 2018 года «победой». Вспомнить, как сливали Щербакову в ОИ сезон, называя ее, в общем-то, чистое катание без ультра-си или с одним лутцем «слабым», а Трусову вообще не рассматривали как топ, когда она прыгала два чистых ультра-си, но падала, например, на третьем - зато теперь прям фанфары откровенно тяжелому катанию Камилы. Ребят, пока говорить вообще не о чем. Она ситуативно сильная среди слабейших, но со здоровой Акатьевой, Петросян и, допустим, Туктамышевой она не вошла бы и в тройку. Да что там - Загитова образца 2019 обошла бы ее сегодня.
Смысл сравнивать Валиеву сейчас с прошлыми достижениями спортсменов. Тогда были международные соревнования, у всех была цель выйти на свой максимум здесь и сейчас. Как говорила Тутберидзе Загитова тренировалась по 10 часов в день чтобы держать форму. Думаете тренировалась бы она также если бы перспектива международных соревнований была только на горизонте 1-2 лет? Если стоит цель дожить до допуска на международку и не закончить из за травм, по 10 часов никто тренироваться не будет в течение 2 лет. Нет стимула у спортсменов выжимать все соки из себя и убиваться. Катаются как могут и верят, что когда нибудь нас допустят. Уверен если у Валиевой в будущем появится возможность выступить на ОИ или ЧМ, она на время забудет про все свои нефигурные активности и наберет форму позволяющую ей прыгать и 4T и 3А и докатывать программу до конца.
+7
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+6
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Галина Александрова
Ответ Versa
Если бы выиграла другая фигуристка с падениями (особенно кто-то из фигуристок Плющенко) - здесь бы (да и в заголовках) стоял вой) Что это не победа и тд. Но когда речь про Камиллу - сразу "другое". Судьи активно подтянули баллы, прокат был тяжелым, как и в Казани.
а вы кому бы дали 1 место?
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+6
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shermi
Не хочу ничего про прыжки, но физуха слабая - это факт. Отсюда и падение на последнем прыжке. Прям четко было видно, в какой момент силы кончились. И в прошлом году такое было, причем до конца сезона.
+7
-1
+6
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Anna
Ответ Мороженко
Трусова с чистым прокатом получала 70
Трусова с кучей падений получала 70, с 9.0, 9.25 и 9.5 при разрешенном максимуме 8.75
+12
-6
+6
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shermi
Ответ SatelliteSS
Тем не менее человек борется, не прячется и не увиливает от соревнований. Да, соглашусь, проблемы есть.
Да у меня вообще никаких претензий к спортсмену. Больше ко всем лизоблюдам, делающим ей медвежью услугу своими восхвалениями
+6
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+6
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viewer.
Сегодня все смотрелось хорошо,и прокат в целом,и платье красивое,и песня очень симпатичная и,наверное,подходящая Камиле сейчас.Хотя,конечно,голос Рианны,он кому как.
+17
-11
+6
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Люба Люба
Ответ Дружба11
Победить должна была Вероника Яметова -именно она сегодня лидер на фоне падений по два раза топов и их помарок.Прога у Вероники-энергетичная,ритмичная, не набившая оскомину-очень ей идет, отличный костюм, ВЕроника в своем образе))).Браво Вероника. Если бы не космические грибы Ками при всей к ней симпатии,жалости к ней, и даже того факта,что возможно и я бы сидя на судейском местечке подумал бы ее поставить перед Вероникой-место Ками сегодня не первое. На меня вчера накинули фанаты Хрустального, когда я сказал на разницу в 11 баллов после КП между Вероникой и Ками (я понимал -вчера ей делали задел-знали что может упасть на ПП)а сегодня получили так себе некрасивую "победу"-когда чисто откатавшую под энергетичную прогу девочку-пусть не космос,пусть не с волшебной растяжкой и балетными па, подложили под космос.Могу сказать НЕ СПРАВЕДЛИВО, ГРИБНАЯ победа, не смотря на симпатию к Ками и признания факта ее космичности,великости и ударов по ней.
Что это с вами?))))
+10
-4
+6
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Александр
Ответ JUGASHVILI
я не очень в фигурном катании понимаю.. Валиева стала первой упав при этом 2 раза? Остльные упали три и четыре раза?
прыжки в фк - это только часть программы, и по общей сумме баллов - не самая основная... у Ками на голову выше скил катания и качество выполнения остальных элементов, за счёт чего она спокойно всегда могла позволить упасть пару раз на программу...
+15
-9
+6
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Roman Roman
Ответ Зиля Бадриева
Без ультраси Ками катается шикарно. В олисезон шикарно каталась с 5 ультраси в КП и пп. Аню никто не сливал, наоборот поддерживали и давали восстановить потерю квада. Саша если уж честно, падала со своих заявленных квадов очень часто. Посмотрите статистику.
шикарно? прокаты видели?
+13
-8
+5
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Ответ Ирина Упрямова
У Саши Самарина тоже есть такое, но все молчат и только Ками за это гнобят.
У Самарина нет таких пауз.
+5
0
+5
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