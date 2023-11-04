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«######». Губанова так горит от судейства на Гран-при, что дважды пыталась сбежать из КиКа

Евгений Рукавицын
сборная Грузии
Анастасия Губанова
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Чемпионка Европы Анастасия Губанова не согласна с оценками на Гран-при Франции.

Она улетела на 6-е место и эмоционально отреагировала на оценки: выругалась в трансляции и порывалась уйти – удержал тренер Евгений Рукавицын.

Сезон для грузинской фигуристки пока складывается непросто: после победы на турнире ISU Challenger в Италии – бронза на Finlandia Trophy, теперь – лишь 6-е место на этапе Гран-при.

В Анже Губанова показала лучший для себя результат сезона как по сумме (187,66), так и в произвольной программе (120,93). Год назад она начинала увереннее, хотя так ни разу и не преодолела отметку в 200 баллов за турнир.

Но оценками Губанова все равно недовольна. После короткой, которую она закончила на втором месте, негодование было легким: «Замечаю ли, что ставят не очень высокие баллы? Конечно, не знаю, почему так. Вроде бы, стараюсь и делаю все, что в моих силах. Но для меня главное, что я классно откатала».

После произвольной настроение было неплохим, несмотря на ошибки в прокате.

Но, увидев оценки, Губанова не выдержала – сначала иронично ухмыльнулась.

А потом кинула Евгению Рукавицыну «######» и попыталась уйти. «Ни в коем случае», – тренер аккуратно придержал ее и оставил в кисс-энд-край.

Глядя на результат, Анастасия почти плакала – мимо топ-3.

А потом еще раз собралась сбежать. Рукавицын снова тактично сдержал порыв.

«Очень обидно. Я откаталась ведь не так плохо. Да, вместо каскада 3-3 сделала 3-2. Но это не такие глобальные ошибки, чтоб я опустилась на такие места.

Это не те оценки, которые должны высвечиваться на табло. Мне очень больно сейчас», – сказала Губанова корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.

А вы согласны с оценками?

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Итоговое положение

1. Изабо Левито (США) – 203,22

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 198,80

3. Рион Сумийоши (Япония) – 197,76

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 190,96

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 190,02

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 187,66

Произвольная программа

1. Рион Сумийоши (Япония) – 136,04

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 133,06

3. Изабо Левито (США) – 131,39

4. Вакаба Хигучи (Япония) – 129,73

5. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 124,66

6. Леа Серна (Франция) – 122,02

7. Анастасия Губанова (Грузия) – 120,93

Фото: East News/Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

35 комментариев

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burefan
Ответ Marya Y
Можно было и видео проката в пост поместить. Или хотя бы ссылку.
А зачем? Спортс даже голы в футболе выкладывает в виде фоток
+35
0
+35
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Marya Y
Можно было и видео проката в пост поместить. Или хотя бы ссылку.
+21
-1
+20
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Иван Иванов
А Рукавицын больше на грузина похож чем Губанова.
+20
-4
+16
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Адриана
Ответ Соль.
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Вот такая она, Настя Губанова, которая еле доезжает до конца программы, недокручивает прыжки, каскад 3-2, уровень дорожки 2, вращения так же, длинные заходы на прыжки, короткие выезды, отсутствие скорости ,энергии, вот такая она Настя. Если и занизили, то не так уж и много. А разве в прошлом году было по другому, нет, КП ещё идет, а ПП всегда еле еле.
+18
-6
+12
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Hiro Nakamura
На примере Насти Губановой я понимаю Тутберидзе и почему ее ученицы заслуженно получают первые места, а потом говорят, что их прокат был не очень, что надо работать над этим, тем и другим. Тутберидзе видит косяки и требует исправления - чтобы быть на голову выше, чтобы была скорость, были лучшие вращения и ноги дотягивали. Тренирововок Этери Настя бы не выдержала, там жить надо и пахать как 10 мужиков с утра до вечера. И тогда будет результат, очевидный всем, кто тут лучшая фигуристка.
Настя, работай над собой, чтобы быть на голову выше. Не сравнивай себя с худшими, надо быть лучше всех. То, что не заметили "ошибок" других не дает права ошибаться тебе.
+16
-5
+11
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Иван Иванов
Вообще ей мало че светит с такими прокатами.
На евро ее Джимми, и обе Нины обойдут легко. Причем у Джимми будет фора как минимум в пару падений перед Губановой.
+13
-2
+11
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Любитель_ФК
Ответ ЭлектроВеник
на фотках ее трусы плохо видно, можно ещё скринов?
Вам наверно на другой сайт, где продают трусы и нижнее белье.
+7
0
+7
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Manukello
а ты делай 3-3, вместо 3-2 и тогда будет тебе место повыше.
+7
-1
+6
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Иван Иванов
Ответ Elena Bogach
Кто это - Джимми?
Хендрикс.
+4
0
+4
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Андрей Шабанов
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Ответ Иван Иванов
Интересно как Этери на это все смотрит? Бронза командника для Диши улетучивается потихоньку...
для какой Диши?!
Какая Этери?!
Какой командник?!
+4
-1
+3
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Иван Иванов
Ответ лапти
А по первому каналу идет концерт певца Shaman в латексных легинсах. Поет, что он русский.
Интересно он в Дагестан с концертом ездит например с этой песней? Или в другие нац республики. Как там успех?
+5
-2
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Андрей Шабанов
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какие могут быть претензии к судейству с 3-2 и никаким прокатом...

чего она ожидала? 200?

она даже на том самом ЧЕ 200 не дотянула...
187, вполне себе норм оценки...

Настю начинает звездняк накрывать, она сильно переоценивает себя...
была вообще никакая сегодня, еле доехала программу, какие могут быть претензии???

получила то, на что накатала, к чему все эти эмоции?
+2
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Роман Волков
Плохо она откатала, Слабо!
60 было за технику, 60 за Компы. Как катала так и поставили.
Как по мне всё по делу.
Самый слабый этап наверное вообще!
Постельные Клопы их что-ли покусали, Физики вообще не было, почти ни у кого.
+2
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arisstopane
Ответ Соль.
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настька - ты?)
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Алеся Ткаченко
Пожалуй никто из одиночниц так эмоционально не реагировал,как Настя
+2
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Андрей Шабанов
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Ответ Соль.
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что-то Эгадзе, Квит и ДС не жалуются на "несправедливое судейство", видать дело не в федерации??

Рябова, Куракова и Шаботова от никаких Азербайджана, Польши и УКРАИНЫ (!!!!!) смогли нормально себя презентовать...
Рябова так вообще очень качественная одиночница, в топ 10 на всех ЧЕ (настоящих, с россиянками)...
+1
0
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Elena Bogach
Ответ Иван Иванов
Вообще ей мало че светит с такими прокатами. На евро ее Джимми, и обе Нины обойдут легко. Причем у Джимми будет фора как минимум в пару падений перед Губановой.
Кто это - Джимми?
+1
0
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Tzaichiha
Ответ лапти
А по первому каналу идет концерт певца Shaman в латексных легинсах. Поет, что он русский.
И что?
+2
-1
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Иван Иванов
Интересно как Этери на это все смотрит? Бронза командника для Диши улетучивается потихоньку...
+9
-8
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Слончик
Смотрите, вторая бельгийка появилась. Причем в ПП вообще вторая, обойдя Левито. Кто бы подумал.
+1
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Бетси Тверская
Если после короткой могли быть вопросы к судейству, то сегодня она получила вполне заслуженные баллы. Претензии в этом случае должны быть к себе.
+1
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Зиля Бадриева
Катя Рябова тоже выступала за чужую федру, неплохо каталась и была стабильна, а уж какие у неё костюмы были. Однако её всегда не допускали в топ 10. Сидела в кике грустная, потом завершила.
+1
0
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лапти
А по первому каналу идет концерт певца Shaman в латексных легинсах. Поет, что он русский.
+7
-6
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Вячеслав Самбур
Ответ burefan
А зачем? Спортс даже голы в футболе выкладывает в виде фоток
а зачем думать? проще написать что-то категоричное и едкое про Спортс. права на показ этих соревнований на Россию у ОККО, мы не можем выкладывать видео даже с других источников. это просто юридический момент
+1
-1
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burefan
Ответ Вячеслав Самбур
а зачем думать? проще написать что-то категоричное и едкое про Спортс. права на показ этих соревнований на Россию у ОККО, мы не можем выкладывать видео даже с других источников. это просто юридический момент
Это просто факт. А спортс обиделся
0
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