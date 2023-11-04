«######». Губанова так горит от судейства на Гран-при, что дважды пыталась сбежать из КиКа

Чемпионка Европы Анастасия Губанова не согласна с оценками на Гран-при Франции.

Она улетела на 6-е место и эмоционально отреагировала на оценки: выругалась в трансляции и порывалась уйти – удержал тренер Евгений Рукавицын.

Сезон для грузинской фигуристки пока складывается непросто: после победы на турнире ISU Challenger в Италии – бронза на Finlandia Trophy, теперь – лишь 6-е место на этапе Гран-при.

В Анже Губанова показала лучший для себя результат сезона как по сумме (187,66), так и в произвольной программе (120,93). Год назад она начинала увереннее, хотя так ни разу и не преодолела отметку в 200 баллов за турнир.

Но оценками Губанова все равно недовольна. После короткой, которую она закончила на втором месте, негодование было легким: «Замечаю ли, что ставят не очень высокие баллы? Конечно, не знаю, почему так. Вроде бы, стараюсь и делаю все, что в моих силах. Но для меня главное, что я классно откатала».

После произвольной настроение было неплохим, несмотря на ошибки в прокате.

Но, увидев оценки, Губанова не выдержала – сначала иронично ухмыльнулась.

А потом кинула Евгению Рукавицыну «######» и попыталась уйти. «Ни в коем случае», – тренер аккуратно придержал ее и оставил в кисс-энд-край.

Глядя на результат, Анастасия почти плакала – мимо топ-3.

А потом еще раз собралась сбежать. Рукавицын снова тактично сдержал порыв.

«Очень обидно. Я откаталась ведь не так плохо. Да, вместо каскада 3-3 сделала 3-2. Но это не такие глобальные ошибки, чтоб я опустилась на такие места.

Это не те оценки, которые должны высвечиваться на табло. Мне очень больно сейчас», – сказала Губанова корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.

А вы согласны с оценками?

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Итоговое положение

1. Изабо Левито (США) – 203,22

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 198,80

3. Рион Сумийоши (Япония) – 197,76

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 190,96

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 190,02

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 187,66

Произвольная программа

1. Рион Сумийоши (Япония) – 136,04

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 133,06

3. Изабо Левито (США) – 131,39

4. Вакаба Хигучи (Япония) – 129,73

5. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 124,66

6. Леа Серна (Франция) – 122,02

7. Анастасия Губанова (Грузия) – 120,93

Фото: East News/Sebastien SALOM-GOMIS / AFP