«######». Губанова так горит от судейства на Гран-при, что дважды пыталась сбежать из КиКа
Чемпионка Европы Анастасия Губанова не согласна с оценками на Гран-при Франции.
Она улетела на 6-е место и эмоционально отреагировала на оценки: выругалась в трансляции и порывалась уйти – удержал тренер Евгений Рукавицын.
Сезон для грузинской фигуристки пока складывается непросто: после победы на турнире ISU Challenger в Италии – бронза на Finlandia Trophy, теперь – лишь 6-е место на этапе Гран-при.
В Анже Губанова показала лучший для себя результат сезона как по сумме (187,66), так и в произвольной программе (120,93). Год назад она начинала увереннее, хотя так ни разу и не преодолела отметку в 200 баллов за турнир.
Но оценками Губанова все равно недовольна. После короткой, которую она закончила на втором месте, негодование было легким: «Замечаю ли, что ставят не очень высокие баллы? Конечно, не знаю, почему так. Вроде бы, стараюсь и делаю все, что в моих силах. Но для меня главное, что я классно откатала».
После произвольной настроение было неплохим, несмотря на ошибки в прокате.
Но, увидев оценки, Губанова не выдержала – сначала иронично ухмыльнулась.
А потом кинула Евгению Рукавицыну «######» и попыталась уйти. «Ни в коем случае», – тренер аккуратно придержал ее и оставил в кисс-энд-край.
Глядя на результат, Анастасия почти плакала – мимо топ-3.
А потом еще раз собралась сбежать. Рукавицын снова тактично сдержал порыв.
«Очень обидно. Я откаталась ведь не так плохо. Да, вместо каскада 3-3 сделала 3-2. Но это не такие глобальные ошибки, чтоб я опустилась на такие места.
Это не те оценки, которые должны высвечиваться на табло. Мне очень больно сейчас», – сказала Губанова корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.
А вы согласны с оценками?
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Grand Prix de France
Анже, Франция
Итоговое положение
1. Изабо Левито (США) – 203,22
2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 198,80
3. Рион Сумийоши (Япония) – 197,76
4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 190,96
5. Вакаба Хигучи (Япония) – 190,02
6. Анастасия Губанова (Грузия) – 187,66
Произвольная программа
1. Рион Сумийоши (Япония) – 136,04
2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 133,06
3. Изабо Левито (США) – 131,39
4. Вакаба Хигучи (Япония) – 129,73
5. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 124,66
6. Леа Серна (Франция) – 122,02
7. Анастасия Губанова (Грузия) – 120,93
Фото: East News/Sebastien SALOM-GOMIS / AFP
Настя, работай над собой, чтобы быть на голову выше. Не сравнивай себя с худшими, надо быть лучше всех. То, что не заметили "ошибок" других не дает права ошибаться тебе.
На евро ее Джимми, и обе Нины обойдут легко. Причем у Джимми будет фора как минимум в пару падений перед Губановой.
Какая Этери?!
Какой командник?!
чего она ожидала? 200?
она даже на том самом ЧЕ 200 не дотянула...
187, вполне себе норм оценки...
Настю начинает звездняк накрывать, она сильно переоценивает себя...
была вообще никакая сегодня, еле доехала программу, какие могут быть претензии???
получила то, на что накатала, к чему все эти эмоции?
60 было за технику, 60 за Компы. Как катала так и поставили.
Как по мне всё по делу.
Самый слабый этап наверное вообще!
Постельные Клопы их что-ли покусали, Физики вообще не было, почти ни у кого.
Рябова, Куракова и Шаботова от никаких Азербайджана, Польши и УКРАИНЫ (!!!!!) смогли нормально себя презентовать...
Рябова так вообще очень качественная одиночница, в топ 10 на всех ЧЕ (настоящих, с россиянками)...