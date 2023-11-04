Есть самый возрастной квад в женской фигурке! Японка Сумийоши сделала в 20 лет и рыдала от счастья 😱

Рион Сумийоши прыгнула четверной тулуп на Гран-при Франции!

Японка – ветеран по меркам женского катания, ей 20 лет. Так что она вошла в историю как самая возрастная исполнительница квада на соревнованиях.

1. В этом сезоне на международной серии Гран-при девушки редко идут на ультра-си. На этапе в США 24-летняя американка Эмбер Гленн чисто исполнила тройной аксель в произвольной. Возможно, суперпрыжок повлиял на вторую часть программы – ее Гленн сорвала.

А вот риск Сумийоши во Франции оправдался. Четверной тулуп (вместе с ошибками соперниц) обеспечил ей победу в произвольной программе и итоговую бронзу.

Рион выдала неидеальный прокат: судьи увидели недокрут в четверть на тройном лутце, а каскад сальхов – тулуп – риттбергер состоял только из двойных. Но к кваду вопросов не было (хотя в трансляции казалось, что и он немного недокручен) – надбавки GOE от +1 до +3 и внушительные 11,26 балла за элемент.

2. После короткой программы Сумийоши держалась пятой с отставанием в 10 баллов от лидера Изабо Левито. Но во второй день соперницы помогли японке дотянуться до топ-3.

Кореянке Хэ Ин Ли сложно давались прыжки, чемпионка Европы Анастасия Губанова не справилась со второй половиной проката, даже Левито упала с финального вращения. На их фоне ошибки Рион не выглядели катастрофическими, а чистый квад и вовсе превратил в главную героиню дня.

3. Это третья бронза Гран-при для Сумийоши – в прошлом году она уже была третьей на этапах во Франции и Японии.

В остальном результаты Рион довольно скромные: 14-е место на прошлогоднем чемпионате Японии, 8-е место на юниорском ЧМ-2022.

4. Статус самой возрастной квадистки в истории наверняка положительно повлияет на результаты Сумийоши.

Девушки за 20 еще никогда не прыгали на турнирах четверные. Елизавета Туктамышева заходила на тулуп в произвольной во время чемпионата России-2019/20, но упала. Остальные фигуристки исполняли четверные в более юном возрасте.

Рион приступила к изучению квадов очень поздно – в 18 лет. В сентябре прошлого года на тренировке ей покорился каскад из четверного и тройного тулупов. И уже на Гран-при-2022/23 она добавила сольный тулуп в программу: на французском этапе упала с докрученного прыжка, на японском – тоже падение, но тулуп понизили до тройного.

5. А теперь во Франции все получилось, Сумийоши в восторге (после проката даже рыдала от счастья).

«Я просто счастлива, что удалось сделать четверной тулуп. Очень долго хотела попробовать его на соревнованиях – и вот, мечта сбылась. За этим стоит много работы, безусловно, но результат стоит того.

Я начала пробовать его два года назад, но он был нестабильный. На одних соревнованиях (на чемпионате Японии) я получила за него недокрут. Но сегодня прыжок получился чистым, так что теперь моя задача – стабилизировать его, чтобы он стал моим оружием

Меня очень вдохновляет Юма Кагияма и его прыжки. Смотрю на него и многому учусь. Кто нравится из девушек-квадисток? Знаете, у них своя техника, свои преимущества. Но я стараюсь выработать собственный стиль», – рассказала Рион корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.

Получается, возраст в женском катании – все-таки не преграда для четверных?

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Итоговое положение

1. Изабо Левито (США) – 203,22

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 198,80

3. Рион Сумийоши (Япония) – 197,76

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 190,96

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 190,02

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 187,66

Произвольная программа

1. Рион Сумийоши (Япония) – 136,04

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 133,06

3. Изабо Левито (США) – 131,39

4. Вакаба Хигучи (Япония) – 129,73

5. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 124,66

6. Леа Серна (Франция) – 122,02

Фото: East News/Sebastien SALOM-GOMIS / AFP