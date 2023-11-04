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Есть самый возрастной квад в женской фигурке! Японка Сумийоши сделала в 20 лет и рыдала от счастья 😱

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Рион Сумийоши прыгнула четверной тулуп на Гран-при Франции!

Японка – ветеран по меркам женского катания, ей 20 лет. Так что она вошла в историю как самая возрастная исполнительница квада на соревнованиях.

1. В этом сезоне на международной серии Гран-при девушки редко идут на ультра-си. На этапе в США 24-летняя американка Эмбер Гленн чисто исполнила тройной аксель в произвольной. Возможно, суперпрыжок повлиял на вторую часть программы – ее Гленн сорвала.

А вот риск Сумийоши во Франции оправдался. Четверной тулуп (вместе с ошибками соперниц) обеспечил ей победу в произвольной программе и итоговую бронзу.

Рион выдала неидеальный прокат: судьи увидели недокрут в четверть на тройном лутце, а каскад сальхов – тулуп – риттбергер состоял только из двойных. Но к кваду вопросов не было (хотя в трансляции казалось, что и он немного недокручен) – надбавки GOE от +1 до +3 и внушительные 11,26 балла за элемент.

2. После короткой программы Сумийоши держалась пятой с отставанием в 10 баллов от лидера Изабо Левито. Но во второй день соперницы помогли японке дотянуться до топ-3.

Кореянке Хэ Ин Ли сложно давались прыжки, чемпионка Европы Анастасия Губанова не справилась со второй половиной проката, даже Левито упала с финального вращения. На их фоне ошибки Рион не выглядели катастрофическими, а чистый квад и вовсе превратил в главную героиню дня.

3. Это третья бронза Гран-при для Сумийоши – в прошлом году она уже была третьей на этапах во Франции и Японии.

В остальном результаты Рион довольно скромные: 14-е место на прошлогоднем чемпионате Японии, 8-е место на юниорском ЧМ-2022.

4. Статус самой возрастной квадистки в истории наверняка положительно повлияет на результаты Сумийоши.

Девушки за 20 еще никогда не прыгали на турнирах четверные. Елизавета Туктамышева заходила на тулуп в произвольной во время чемпионата России-2019/20, но упала. Остальные фигуристки исполняли четверные в более юном возрасте.

Рион приступила к изучению квадов очень поздно – в 18 лет. В сентябре прошлого года на тренировке ей покорился каскад из четверного и тройного тулупов. И уже на Гран-при-2022/23 она добавила сольный тулуп в программу: на французском этапе упала с докрученного прыжка, на японском – тоже падение, но тулуп понизили до тройного.

5. А теперь во Франции все получилось, Сумийоши в восторге (после проката даже рыдала от счастья).

«Я просто счастлива, что удалось сделать четверной тулуп. Очень долго хотела попробовать его на соревнованиях – и вот, мечта сбылась. За этим стоит много работы, безусловно, но результат стоит того.

Я начала пробовать его два года назад, но он был нестабильный. На одних соревнованиях (на чемпионате Японии) я получила за него недокрут. Но сегодня прыжок получился чистым, так что теперь моя задача – стабилизировать его, чтобы он стал моим оружием

Меня очень вдохновляет Юма Кагияма и его прыжки. Смотрю на него и многому учусь. Кто нравится из девушек-квадисток? Знаете, у них своя техника, свои преимущества. Но я стараюсь выработать собственный стиль», – рассказала Рион корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.

Получается, возраст в женском катании – все-таки не преграда для четверных?

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Итоговое положение

1. Изабо Левито (США) – 203,22

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 198,80

3. Рион Сумийоши (Япония) – 197,76

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 190,96

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 190,02

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 187,66

Произвольная программа

1. Рион Сумийоши (Япония) – 136,04

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 133,06

3. Изабо Левито (США) – 131,39

4. Вакаба Хигучи (Япония) – 129,73

5. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 124,66

6. Леа Серна (Франция) – 122,02

Фото: East News/Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

22 комментария

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Элла Бурс
"Кто нравится из девушек-квадисток? Знаете, у них своя техника, свои преимущества. Но я стараюсь выработать собственный стиль» - с учетом того, что подавляющее число квадисток - русские, ответ крайне дипломатичный;))
+13
0
+13
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Мурманчанин37
Ответ Natalia Shkurina
Ну, конечно, ей просто элемент не засчитали. А так, да - не заметили
"Ну, конечно, ей просто элемент не засчитали."
Щербакова два года назад там же во Франции упала при попытке исполнения лутца. Лутц ей обнулили и "дед" поставили. Здесь обнулили вращение, а "деда" нет.
Правила поменялись, что ли?))
+6
-1
+5
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Сладкий пончик
Ах как это мило, очень хорошо... сначала голосили что четверные это плохо, потом девчонок наших забанили и тут же и четверные это хорошо, и программа с ними нормальная, не страдает хорео, и не опасно это всё. Вот и славно, трам-пам-пам.
+5
0
+5
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Ostinato
Каскады 2а-3Т и 2S-2T-2Lo плюс недокрут на лутце (Да, Да, там должен был быть тройной сальхов, еще +3 балла к технической оценке). И самое что дурацкое этот квад был недокручен явно. И в прокате видно и на замедленном повторе видно, что там больше четверти оборота на льду прокрутилась щиколотка. Но в протоколе чисто стоит.

Так вот нет смысла в кваде, когда ты прыгаешь каскады с дупелем и 3-2-2 с сальховым. Базовая стоимость с квадом у японки вышла 63 балла! Но это же детский сад. Условная Трусова с одним 4м прыжков в 2022 имела только по базе почти на 10 баллов больше благодаря всем остальным элементам.
+8
-3
+5
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Anna Stefan
Сами придумали, что четверные невозможны (сначала после 16, потом после 18), сами поверили, и только когда его прыгнула 20-летняя японка, внезапно задумались, что это, возможно, не так. У некоторых и тройные пропадают после определённого возраста, а кто-то сохраняет их чуть ли не до сорока. Зависит от каждого конкретного организма и тренировок. Почему с квадами должно быть по-другому?
+5
-1
+4
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galik55
Молодец, с не докрутом. Но пробуют, не отступают. Удачи и чистого квада. Япония и Корея не отступают , рискуют. Еще Глен Эмбер нравится, классный триксель выдала.
+4
-1
+3
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tanya_1111
Ответ Gilonjon862
Недокрут конечно очевидный, но устояла и это прогресс после 14 неудачных попыток. На самом деле она разрушила миф о том, что ультра си необходимо учить в детском возрасте, но теперь будет пример Рион начавшей учить квад совершеннолетней
14 серьезно? Упертая конечно она дама )), молодец.
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+2
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Natalia Shkurina
Ответ Мурманчанин37
"даже Левито упала с финального вращения" А техбригада даже не отметила это падение))
Ну, конечно, ей просто элемент не засчитали. А так, да - не заметили
+5
-3
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Gilonjon862
Недокрут конечно очевидный, но устояла и это прогресс после 14 неудачных попыток. На самом деле она разрушила миф о том, что ультра си необходимо учить в детском возрасте, но теперь будет пример Рион начавшей учить квад совершеннолетней
+4
-2
+2
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Мурманчанин37
"даже Левито упала с финального вращения"
А техбригада даже не отметила это падение))
+5
-3
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lepestok
ну молодец. РАз 10 его пробовала на соревнованиях и наконец он получился!
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nina1212
а рост у нее какой интересно?
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Алиса без миелофона
Ответ Natalia Shkurina
Ну, конечно, ей просто элемент не засчитали. А так, да - не заметили
у Левито нет дедакшна
+2
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Мурманчанин37
Ответ Natalia Shkurina
Так и падения полного на лёд не было
То есть она просто сорвала? И писать упала некорректно?
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Lapo Elkann
Ответ Gilonjon862
Недокрут конечно очевидный, но устояла и это прогресс после 14 неудачных попыток. На самом деле она разрушила миф о том, что ультра си необходимо учить в детском возрасте, но теперь будет пример Рион начавшей учить квад совершеннолетней
Да ей 20 лет , но и весит наверное 2* 20 .
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Ad notam
Рион большая молодец, что решилась и выехала с недокрученного квада. Тут кроме возраста (тут больше психология) решающую роль играет антропометрия - рост, вес и ширина корпуса. IMHO
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xandpa
Сорт кофе должен закипать где-то тут
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Natalia Shkurina
Ответ Мурманчанин37
"Ну, конечно, ей просто элемент не засчитали." Щербакова два года назад там же во Франции упала при попытке исполнения лутца. Лутц ей обнулили и "дед" поставили. Здесь обнулили вращение, а "деда" нет. Правила поменялись, что ли?))
Так и падения полного на лёд не было
+1
-1
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Gilonjon862
Ответ Элла Бурс
"Кто нравится из девушек-квадисток? Знаете, у них своя техника, свои преимущества. Но я стараюсь выработать собственный стиль» - с учетом того, что подавляющее число квадисток - русские, ответ крайне дипломатичный;))
Её бы сразу отменили если бы назвала кого-то русского, понять можно
+4
-4
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Александр Русанов
Сумиёси
0
0
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