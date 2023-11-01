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Трусова кидала в Тутберидзе коньки, Медведева отказалась жить в одном номере – изнанка отношений Этери с ученицами

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Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Фигурное катание Фигурное катание

Этери Тутберидзе всегда очень эмоционально расстается с фигуристками: то с переписками в эфире Первого канала, то со стихами в инстаграме.

В интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу» она искренне рассказала, как уходили Медведева и Липницкая, как возвращалась Трусова и из-за кого случались все эти переходы.

Хотя в этой беседе Тутберидзе не щадила никого: досталось и Мишину, и Бестемьяновой, и Родниной, и даже депутату Терюшкову.

Кто советует спортсменкам менять тренера? Ответ Тутберидзе: «Мудаки»

Как вы переживали уход спортсменок? Это же можно прям лечь и умереть. Вы говорили, что расстраивались из-за девочек и мальчиков, которые уходили к Мишину, а тут уходит действующая чемпионка.

– Ты расстраиваешься, очень сильно расстраиваешься.

Вы их оправдывали? Понимали? Списывали на возраст?

– Ну вот давайте – Юлия Липницкая. Немножко контроль мамы упал после Олимпиады. Может, это и правильно. Юля – сложная девочка, тоже со сложным характером.

А есть не сложные вообще?

– Ну есть чуть попроще, а есть прямо очень сложные. Она была сложной – могла в возрасте 11 лет приглашенного хореографа повернуться и послать, потому что не хочет с ним работать. К Юле надо было искать подход. Но дело не в этом.

Я не буду заставлять работать в том режиме, в котором нужно работать, если ты хочешь чего-то достигнуть. Я не буду заставлять. Предлагаются условия: есть разминка, хореография, тренировка. Если спортсмен начинает увиливать от какой-то нагрузки или выходить на лед и ничего не делать… Я не говорю сейчас конкретно про Юлю, я говорю вообще, но и Юля в том числе. Она где-то, как мне казалось, шла на конфликт. Я думаю, что очень много добрых людей вокруг. Ей же писали везде: меняй тренера. И Жене писали: надо менять тренера, тренер тебя слил.

Кто это писал?

– Мудаки. Но если я вам скажу, кто один из этих людей… наверное, нельзя это произносить.

Но они не могли это оценить? Ни одна ваша подопечная, которая ушла, ничего нигде никогда не добилась. И Женя Медведева на ЧМ-2019 так радовалась бронзе, как она не радовалась золотым медалям.

– Хотя она проиграла казахской спортсменке.

Вы (спортсменки) не понимаете, что вы с этим тренером растете? Что он вам дает? Родители должны понимать.

– Я даже не знаю. В какой-то момент они начинают думать, что это они все сами достигли. Я почти уверена, что если искренне Женя Медведева покопается у себя в голове… Эту правду знаем она и я, мы вдвоем знаем. Даже, может, Дудаков и остальные это не знают.

Какие-то вещи мы вместе с ней достигали. Нужно отдать ей должное, что свои проблемные зоны она отлично понимала. Если кому-то говоришь: вот здесь коряво, другой спортсмен это не воспринимает – Женя тут же все понимала, с ней не надо было размусоливать. Поэтому мне очень странно, что были интервью про новую семью или вообще про семью, что она ее обрела. Ну ладно. Они все уходят, когда у них индивидуальный подход и новые семьи, их любят. Сашку вон тоже там в семье любили. До сих пор, наверное, любят. Сейчас она тоже рассказывает про новую семью.

Во-первых, любит не та, которая гладит, целует и рассказывает, какая ты классная и как у нас с тобой все будет здорово. А любит та, которая тебя приводит к медалям. Может быть, она тебя заставляла, ругала или не слушала твои жалобы про то, как ты себя плохо чувствуешь и не можешь ничего делать, а включала тебе заново музыку и заставляла тебе перекатать. Вот эта любит. Которая свои нервы, силы, жизнь, часть своей жизни тратит на тебя. Энергию, которую никто мне не восполнит.

Так надо определиться: или ты просто хочешь кататься…

– Так они этого не понимают! Думают, что вот там он ее обнял, что-то ей сказал, и улыбается ей. А тут вот не улыбаются. Значит, не любят, наверное.

Липницкая просила федерацию не отправлять с ней на Гран-при Этери, а потом ушла

Липницкая, вы сказали: характер, после Олимпиады.

– Она просто начала немножко отдаляться. В последнее время я точно знала, что все, она уходит. Это был Гран-при во Франции, где они прокатали только короткую программу и какой-то там произошел то ли взрыв, то ли что-то, и им присудили медали по короткой программе и отправили домой.

Несмотря на то, что она вела себя по отношению ко мне уже отстраненно, я знала, что я еду с ней, потому что это честно. Медали получать мы вместе едем, наверное, и говно ложками есть придется вместе. Она не была готова прокатать произвольную точно, поэтому ей это было на руку.

Нам завтра-послезавтра улетать. У меня сестра живет во Франции, она знала, что я еду на этот этап, она уже взяла билеты, забронировала гостиницу. Чтобы мы это время вместе с ней провели. Мне звонят из федерации и говорят: Этери, ты знаешь, на этот Гран-при с Юлей поедет Дудаков, не ты, так Юля захотела. А Юля в это время катается передо мной, и я с ней работаю.

Ну даже если ты так захотела, ну, пожалуйста, подойди ко мне и скажи: Этери Георгиевна, мне так будет спокойнее, можно я поеду с Сергеем Викторовичем? Ну почему мне должны звонить из федерации и об этом сообщать? И поехал Сергей Викторович. А потом я читаю в комментариях: какая же она гадина, эта тренер, Юльку бросила.

И сразу по приезду с этого Гран-при она озвучила, что она уходит к Урманову. Когда Юля принесла букет и сказала: спасибо вам огромное за все, что вы сделали. Она вышла из кабинета, я открываю СМИ и там уже огромная статья Вайцеховской, где ей дает интервью Урманов, который уже построил план работы на год вперед. Серьезно? Так быстро?

Это уже стеб (про букет), такая шутка. Я как-то сказала про Женю Медведеву… В свое время мы помогали ей продать квартиру и купить новую здесь ближе, делали ремонт. Жила она рядом, и уж дойти до катка и не меня поблагодарить, а школу, которая сделала для нее очень много, решала все вопросы, помогала и с экзаменами, и со всем остальным. Почему это все забывается?

Вы сами сказали, что они не учились, у них не такое хорошее образование, они юны и амбициозны, при этом куча советчиков.

– Очень часто вначале появляются амбициозные родители. И дальше идет трансформация от родителя к ребенку.

Успехи Щербаковой – месть Трусовой и Косторной за уход к Плющенко

Для меня была невероятная история: трио, которое, как мне казалось тогда, готовится к Олимпийским играм: Косторная, Щербакова, Трусова. Они заканчивают сезон: Косторная выигрывает все, Трусова прыгает все что можно. И вот две из этой тройки уходят.

– И более того, я же тоже себе в голове рисовала: если олимпийский командник, то кто что катает. И я для себя уже понимала, что короткую программу катает Косторная, потому что у нее тройной аксель, потому что немножко отличающееся от других катание.

Это же был такой нерв, для вас и стресс, и вызов – и следующий сезон становится сезоном Щербаковой. Она выигрывает все, обыгрывает и Косторную, и Трусову, что она до этого во взрослом не делала. Две остальные через год возвращаются, понимая, что они могут не просто ничего не выиграть на Олимпиаде

– Подождите, в это время уже начинает появляться Валиева.

Конечно! У вас всегда начинает кто-то появляться.

– Да не всегда.

Даже сейчас у вас Базылюк так появляется, что мама не горюй.

Ну вот как так, когда критикуют? Вот у этого человека они выступают вот так, уходят в статусе суперзвезд и через год разваливаются, а та, которая остается у тренерского штаба Тутберидзе, становится лучше. И мало того, она потом выигрывает и Олимпийские игры. Понятно, что история с Валиевой стоит особняком, но тем не менее. Вы внутри себя праздновали?

– Ой нет, ну ты же ничего не празднуешь.

Ну я не поверю, что вам не было неприятно. И что когда Щербакова обыгрывала Косторную и Трусову, когда те были у Плющенко, это было что-то особенное.

– Для меня это такая месть. Это лучшие блюда, которые ты можешь преподать.

Это же настолько очевидно, что все критики должны были просто заткнуться после этого перехода и обратного перехода.

– Сашка пришла и как обычно виноватым взглядом, немножко его отводя – у нее немножко бегает взгляд, когда она не может на тебя смотреть, она сказала: ну вот я не знаю, я просто как-то устала от всего, мне нужно сменить обстановку. Я говорю: то есть, мы тебе просто надоели? Ну да.

Плющенко, Рудковская и команда Тутберидзе взбесились: сливают переписки, грозят уголовкой, делят Загитову

А когда она возвращалась, вы ее спросили: все, отдохнула?

– А я уже на чемпионате мира поняла, что она вернется. Потому что ты уже понимаешь, когда человек начинает не отводить взгляд, а, наоборот, искать этот взгляд. И она уже искала этот взгляд. Она очень некрасиво как-то вела себя по отношению к своему тренеру, потому что она от него бегала. Он просто за ней бегал, типа он с ней. Она не с ним была: сама себя разминала, сама себя готовила, сама вышла на лед, к нему даже не подошла. С тренировки сама брала вещи и уходила. Не некрасиво, но все было ясно. В этот момент она уже смотрит на тебя. Я знала, что у них конфликт очевидный, он читался.

Если бы не год у Плющенко, Трусова победила бы в Пекине?

Уберем Камилу за скобки. Какая бы была тройка на последней Олимпиаде, если бы Трусова и Косторная остались?

– Мне трудно сказать. Перед тем как Саша ушла, она заявила себе очень сложный контент, с которым мы должны были справиться. Сложно, когда спортсмен говорит: а я вот хочу прыгать это и это. Мы пытаемся объяснить, что нет, пока ни физически, ни функционально это нереально. Еще же и голова должна успеть перестроиться, это такая работа.

И она нам заявила этот контент, который она хочет прыгать и не меньше. Мы не могли с ним никак справиться, переварить его. И вот перед чемпионатом мира, который в итоге отменят, потому что коронавирус начнется, мы вложили это видео, потому что она начала собирать эту программу чисто. И это был эффект вау.

Сколько у нее в итоге было четверных в той программе?

– Ну вот как она и откатала (на Олимпиаде).

Но у нее еще тройной аксель был.

– Тогда он был чуть-чуть получше, потом он у нее ушел. Но она не хотела катать без него. Здесь и мы не понимали, стоит ли ее отговаривать. Потому что мы ее один раз отговорили от тройного акселя, она нас послушала и пошла сделала на двойном акселе степ-аут. Это грубая ошибка, ты получаешь сразу минус три, укатываешься. И она вышла со льда злая на нас, сказала: мне нельзя облегчать программу, если мне облегчают программу, я не могу на нее собраться и все равно делаю ошибки.

На мире, где она третьей приедет, она тоже совершила какую-то ошибку на каскаде в короткой программе – и улетела.

Вам кажется, что все-таки Трусова (победила бы на Олимпиаде)?

– Вот как оно тогда шло, может быть. Может быть, да – Саша Трусова. Потому что она набирала.

«Я никогда не боролась за внимание тренера». Рассуждения Трусовой, которая повзрослела

Вот когда они вернулись, в каком состоянии вы их нашли? И как вы нашли в себе силы сказать: хорошо, я вас беру назад.

– Сашка физически всегда продолжала тренироваться. Но когда голова… когда ты менее дисциплинирован… Есть такая фраза, и она золотая: дисциплина определяет результат. И все. Когда дисциплины нет, ты уже можешь себе позволить это или это – пойти на хореографию или не пойти, пойти на модерн или нет, где-то тебя уже отпустили, посчитав, что ты взрослая. Вернуть обратно в это русло очень сложно, поэтому немножко и результат страдает.

Когда они возвращались, я внутри спорил: Этери Георгиевна не возьмет.

– Да почему? Если бы пришла тогда Женя Медведева – даже через месяц, через два – мы поговорили бы, и я бы вложила в нее все, что у меня есть. Точно так же, как я вкладываю в других спортсменов. А вот «не возьмет, не простит» – нет у меня такого. Представляете, каково прийти спортсмену? Они же все такие гордые, так себя любят, они себя любят гораздо больше, чем нас. И прийти – это им унизительно. Я же понимаю, насколько это тяжело.

В свое время я такой шаг сделать не смогла, когда мне позвонили и сказали: тебя зовут обратно в спорт. Это уже через год, как я ушла из спорта, уже в Америке была. И мне сказали: тебя зовут обратно. Я представила, что должна будут прийти и как-то в глаза тренеру надо будет посмотреть, несмотря на то, что мне передали, что есть партнер – иди обратно. Я не смогла это сделать. Мне показалось, что тренер меня будет ненавидеть.

Я этот шаг сделать не смогла, они сделали. Кто-то сделал, кто-то нет.

Кто виноват в уходе Медведевой? Мама, Тарасова, Боброва и сама Евгения

Две ваши последние Олимпиады. Кисс-энд-край. Казалось бы: все, олимпийское золото, вы привели людей к медалям. Две ваши воспитанницы и там, и там на пьедестале. Но, я так понимаю, что была огромная проблема и на Олимпиаде-2018 с Женей, которая не справилась с эмоциями, с нервами, с тем, что она стала второй. И история повторяется в Пекине – и тут уже весь мир увидел, что творила Трусова в этом кисс-энд-край.

– Она не в кисс-энд-край, она дальше.

Это все увидели. Если в одном случае мы можем только догадываться – если вы нам захотите рассказать, то расскажете, что было с Медведевой. А здесь вот так. Что происходило и как это вообще сопоставить: большой трофей, к которому вы идете четыре года и вот такое поведение другой вашей ученицы?

– Да вообще не получилось радоваться, честно скажу. Не потому, что я за Аню не рада – я ее поздравила, хоть меня обвиняли, что я ее не поздравила. Я поздравила. Просто события, которые перед этим были, настолько омрачили все.

Ну давайте с Женей Медведевой. Начинается олимпийский сезон – и начинаются метаморфозы с Женей и с ее мамой, ты чувствуешь, как они от тебя отдаляются. Кто-то начинает влиять на мнение, кто-то начинает влиять на поведение спортсмена, и ты понимаешь, что это кто-то извне.

Татьяна Анатольевна почему-то вдруг решила вмешаться в ее подготовку и советовать ей, не мне. Ну набери мне: приезжай сюда, посоветуй отсюда. Нет, вот оттуда из-за спины начинаются советы и начинается влияние на спортсмена. В общем, не важно.

Она подошла к Олимпиаде не столь искренне с нами. Я несколько раз говорила про чистый хвост, а здесь оно так и было. Не то, что она была чужая, она была немножко уже не с нами.

А когда вы чувствуете, что спортсмен отдаляется, вы переключаетесь больше на другого?

– Да никуда я не переключаюсь. Ты просто пытаешься из того, что у тебя есть. У тебя приходит спортсменка, которая то не хочет взвешиваться, то у нее плюс полтора килограмма – как это такое возможно за один день, это еще попытаться. Но это делается намеренно. И ты понимаешь, что все – осталось 2-3 недели к следующему этапу Гран-при, а этот этап к финалу, а здесь сплошные недокруты. И вот эта вся истерия начинается с тренировок. Ты просто пытаешься плыть и делать то полезное, что ты можешь сделать сегодня. А что я могу сделать сегодня? Вот как есть.

Или, допустим, у тебя прокат произвольной, потому что надо ехать на соревнования. А спортсмен отказывается откатывать произвольную. И опять это очень странное поведение, потому что ты уже 13 лет вместе и такого никогда в жизни не было. А тут человека как подменили, он другой.

Вот Олимпиада, она проигрывает. Хотя как проигрывает – вы сделали чудо, она после такой травмы великолепно катает.

– Она не великолепно катает! Да, может быть, после такой травмы. Но для нее это были практически одни из худших прокатов, что она выдавала за последнее время.

Но она рыдает от счастья.

– Она рыдает от счастья, потому что это очень тяжелый был последний путь. Он был правда тяжелый. Уже было вообще не понятно, как ее вытаскивать из того состояния, из этой истерии и всего остального.

Алина становится олимпийской чемпионкой. Что происходит в этот момент у вас?

– Ну Женя уже выходила на лед… Во-первых, она начала с нами какую-то ситуацию отдаления уже на Олимпиаде. На подготовке к Олимпиаде мы были в Японии на сборах – она уже как-то отдалялась. Вот они с Катериной Бобровой задружились. И как будто это уже другая девочка, и вдруг она как-то тебе отвечает не так, как должна отвечать. Намеренно хочет создать конфликт, а здесь уже не до конфликта. Это все как-то очень странно, потому что не от Жени такое должно быть.

И дальше я хлопочу, прошу федерацию поселить нас в квартире. А там квартиры на Олимпиаде с тремя комнатами. И вдруг ко мне подходит Женя в день заселения и говорит: я не смогу с вами жить. Почему? Я не буду произносить причину, потому что она не очень красивая. И все. Я переживаю, что нам кого-то подселят: Алина Загитова, я и будет еще какой-то человек. Но к нам, слава богу, никто не подселили, мы так и остались жить вдвоем.

То есть уже она пыталась отстраниться. Зачем – не знаю. Но, мне кажется, это не повлияло на ее катание никаким лучшим образом. Мне не хватало в ее катании чистоты и искренности. Мне – я требовательна, я вижу это досконально. Я вижу, что она могла лучше. И в короткой программе она могла намного лучше откатать.

Этери не сливала переписку с Медведевой, а доказывала, что та врет

И как она отреагировала на серебряную медаль?

– Ну она же начала в кисс-энд-край поздравлять нас с золотой медалью и что-то говорить, чтобы мы все сделали, чтобы Алина была первая. Мы все сделали, чтобы Алина была первая, но мы и все сделали, чтобы и Женя была первая. Мы не можем вести к местам – мы можем вести к катанию. Если мы заранее заложили, что в этом катании есть запас, то моя мечта, чтобы спортсмены выходили на старт, катали свою лучшую программу, а дальше судьи распределят их места.

Это было саркастическое (поздравление), дальше она с нами не хотела. Мы подошли к ней в лаунче, но там она уже общалась с Орсером. Я на тот момент не то, что не придала этому значение… Конечно, неприятно, но я не могла сказать, что она прям точно уезжает. Это же все-таки переезд.

После этой Олимпиады произошла, наверное, самая большая интернет-бомба, которая возможна. Поклонники Загитовой и Медведевой… что они устраивали – это просто нечеловеческая история.

– А меня там просто обвинили, что я слила переписку. А я переписку не сливала. Мне был задан вопрос, потому что Женя где-то в интервью сказала, что на нее мы особо и не выходили, не пытались с ней… Это вранье было, потому что я пыталась, я писала и писала, писала и звонила.

От Тутберидзе уходят со скандалами: Этери показывала переписки с Медведевой, обижалась на Липницкую, а теперь винит Косторную

Был момент, когда я дозвонилась маме Жанне и сказала: че происходит? А я слышу, что она рядом. Я знала, что они на съемки поехали, поэтому позвонила Жанне, потому что знала, что Женя будет рядом. Говорю: дайте мне Женю, потому что она не берет трубку. Он сказала: не вмешивайте меня в свои дела, это ваши дела и ваши разборки. И все, положила трубку.

Фига себе.

– Да.

Дальше мы знаем: Брайан Орсер, признания, как все круто и великолепно, но по существу – окончание карьеры.

– Ну нет. Я думаю, что окончание карьеры – наверное, к этому шло, сколько лет она была в топах. Это же тоже тяжело.

Истерика Трусовой на Олимпиаде: толкала и пихала Этери, кидала в нее коньками

И теперь вторая история. Трусова, которую видели все. Тут легче рассказывать, с одной стороны…

– У нее была идея-фикс, что если она соберет свою произвольную программу, то она 100% победила.

Даже после такой короткой, даже с этим отставанием?

– Да. Она считала, что она должна привезти плюс 20 баллов – и все. Наверное, спортсмен не отдает себе отчет, что где-то там степ-аут, где-то там слетел уровень. Это же все тоже – оценочка к оценочке, копеечка. Плюс еще пониженные стоимости четверных. Даже сделав четверные – они не стоят столько, сколько хочет. С понижением стоимости четверных я не согласна. Вообще не согласна. Я считаю, что четверной лутц должен стоить намного больше, чем он стоит.

У Саши на Гран-при было – она заняла второе место, Косторная тогда заняла первое – у нее второй упаденный четверной лутц стоил 0,19. Серьезно? Это что такое? Я проеду просто красивой троечкой, заработаю компоненты от каждого судьи по 0,25, пропустив вообще прыжок, отдохнув и сделав красивый пируэт на судей (показывает воздушный поцелуй – Sports.ru). И я заработаю больше, чем сделав четверной лутц. Да, я его упала, но это четверной лутц. Вы с ума сошли? Что это вообще за оценки?

Я показывала Лакернику Александру Рафаиловичу: ну как вообще такое возможно? Вот они напридумывали вот такое, что если прыжок уходит под репит, если к первому не прицепила каскад, а этот ушел под репит плюс падение… Ерунда. Я не согласна. Они должны пересмотреть. Потому что а смысл тогда биться, ломаться, если это ничего не стоит? Я тренер или не тренер, но я и тогда не была согласна с ее вторым местом на финале Гран-при, потому что считаю, что это должно было быть первое место. Я показывала, я ругалась, я пыталась объяснить, что это не может стоить 0,19. Ну не может!

Она в своей голове нафантазировали себе эти плюс 20 баллов и не получилось.

– И не получила их, да. Она считала, что не важно, какая короткая, но если она вот так откатает – то она олимпийская чемпионка.

Но вы, наверное, не ожидали такой реакции все равно?

– Такой реакции, ха-ха. Но это же прям Сашка, она же меня там еще и пихала, и толкала, а потом в раздевалке она в меня будет пулять свои коньки, которые она будет снимать. И я буду уворачиваться. Ну вот такая Сашка.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф, Максим Богодвид, Владимир Песня

84 комментария

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imaxim
Досталось опять всем, начиная с Липницкой, а сама ЭТ в белом пальто и ни при чем.
Низкий поклон всем девочкам. Если данная женщина себе в интервью такое позволяет, то что ж за закрытыми дверями на тренировках происходит
+39
-10
+29
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imaxim
И да, про худший прокат Медведевой - ложь для тех, кто уже ничего не помнит. Она откатала блестяще. Но точно так же, как в Нагано с идеальным прокатом Кван проиграла Липински, просто потому что последняя прыгнула риттбергер-риттбергер, так и здесь Женя не вывезла техникой. Но сделала она все, что могла
+36
-9
+27
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imaxim
Ответ Бейса
Вам вопрос: а почему Тутберидзе должна не отвечать на эти вопросы, которые ей задают? Значит Медведевой, Косторной и Трусовой можно в интервью рассказывать о том, как всё было плохо в предыдущем тренерском штабе, а Этери должна молча проглатывать это и молчать? Все видят, что штаб Тутберидзе действительно приносит результат. Что стало с Косторной и Трусовой в АП все также увидели...
Трусова хоть слово плохое сказала про ТШТ когда-то разве?
А Липницкая?
Вы когда пальто отстирывать начинаете, не врите хоть так откровенно
+30
-9
+21
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Анастасия Платонова
Тоже мне волшебница голубого льда...
Надсмотрщица, хозяйка, как- будто рабов, а не фигуристок... Про себя, любимую, нигде не забывает. Мстительная, наглая, беспардонная особа. Каток ей собственный...
Гнать её надо поганой метлой..
+21
-10
+11
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Руфина Ю.
Читать было противно, гадкое ощущение после этого интервью
+16
-6
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Фатима Кочкарова
Женя откатала великолепно. Не надо тут
+17
-7
+10
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imaxim
Ответ Бейса
Мне как бы незачем делать то, о чём вы написали. Это вообще мой первый комментарий в ветке ФК, так как я стараюсь не влезать в этот ад. Но каждый раз, читая новости ещё с 18 года, я понимаю, что уважение к тренерам у перечисленных спортсменок отсутствовало. Умело вы акцентируете в своём комментарии внимание только на Трусовой и включаете Липницкую, про которую я ничего не писал. Мой комментарий был в целом, что Этери имеет право высказываться. Про Липницкую я ничего и не писал, потому что не помню с её стороны каких-то высказываний в адрес ЭТ. Вы же написали: "Низкий поклон всем девочкам", будто все они белые и пушистые. Не упомянули ничего про Косторную и Медведеву, так как знаете, что у них это действительно было. Про Трусову у меня сохранилось что-то в памяти сказанное в адрес ЭТ, но, может, вы правы и такого не было. Итог: вы рассматриваете только выгодную вам позицию, а не картину в целом.
Тутберидзе обязана быть мудрее, чем дети-подростки. Жаль, что вы этого не понимаете
+13
-3
+10
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imaxim
Ответ Defender64
Комментарий удален модератором
Меня ещё порадовал кусок про то, что видите ли люди любят разных фигуристок, а не их ТШ. Зависть прям сквозит в этих словах.
Не могу представить, чтобы ТАТ жаловалась на то, что Ягудина любят, а не нет
+13
-4
+9
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d3fstqd
Вот поэтому у нас самое сильное ФК в мире. Потому что в нормальной стране не дадут такому случиться. Ломать детям психику ради "медальки" и они потом пол жизни это разгребают. А ведь это единицы - те, кто хотя бы бронзу взяли, а ведь есть еще десятки тех, кому психику поломали, а выхлопа не оказалось.
+12
-3
+9
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defender64
Ответ imaxim
Меня ещё порадовал кусок про то, что видите ли люди любят разных фигуристок, а не их ТШ. Зависть прям сквозит в этих словах. Не могу представить, чтобы ТАТ жаловалась на то, что Ягудина любят, а не нет
Дак это сколько раз уже было.
Это всё мания величия. Она всё, а её ученицы представляют собой что-то большее, чем пустое место только в контексте её заслуг.
Поэтому хрустоботы, поэтому чёрная пиар-кампания против Косторной, Трусовой, Медведевой, после их ухода... Ей на радость.
Ничего нового, абсолютно ничего. Просто неприятно, что это всё опять вылезло наружу.
+12
-4
+8
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gel Na
А пальто всё белее, а нимб всё ярче...
+10
-2
+8
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U
Ее легко можно представить погонщиком рабов на строительстве пирамид.
+10
-3
+7
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Бейса
Ответ imaxim
Досталось опять всем, начиная с Липницкой, а сама ЭТ в белом пальто и ни при чем. Низкий поклон всем девочкам. Если данная женщина себе в интервью такое позволяет, то что ж за закрытыми дверями на тренировках происходит
Вам вопрос: а почему Тутберидзе должна не отвечать на эти вопросы, которые ей задают?
Значит Медведевой, Косторной и Трусовой можно в интервью рассказывать о том, как всё было плохо в предыдущем тренерском штабе, а Этери должна молча проглатывать это и молчать? Все видят, что штаб Тутберидзе действительно приносит результат. Что стало с Косторной и Трусовой в АП все также увидели...
+26
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MariRed
Хотелось бы сказать насчёт олимпиады 2018 года Женя откатала на пределе своих возможностей , эмоционально на 100%, может быть даже на 200 % но фигурное катание - это всё-таки спорт у Алины была одна из самых на тот момент ( может даже и сейчас) сложнейших программ все прыжки во второй половине , плюс и не сказать что она по презентации программы была так уж слаба для 15 лет очень даже хороша . Так что не надо тут , восемнадцатый год был вершиной фигурного катания без четверных .
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Бунтарь без идеала
Тут прям можно с первых строк комментить подряд. А она не думает, что дети тоже отдавали часть своей жизни, силы, нервы и здоровье (!), которые им никто и никогда не восполнит.
Один вопрос: свою дочь она как любит? По какому типу? Если уж она прям верит, что любовь - это муштра, то будто бы должна так.
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Хорошее Настроение
все плохие. Все. Не сказала гадость только про Ками и то видимо побаивается что что нибудь расскажет про свой допинг. И про Аню, хотя ощущение что про нее тупо забыли и упомянули только в контексте мести Т и К. Неужели она не видит что когда от нее сбегают, когда не выдерживают это как раз все от нее. Это уже система, закономерность. Спортсмены разные ТШТ один, девочек тут не обвинишь. Не выдерживают видимо именно психологически и их можно понять. Когда тренер тебе завидует и ревностно относится к твоим победам считая их своими победами это все равно ощущается при постоянном общении. От этого и бегут.
+7
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imaxim
Ответ Кирилл Папанов
Комментарий удален модератором
Этери, мы тебя узнали, зайди нормально
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ЮИ
А про Аню что-то было? Кроме орудия мщения...
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Shveddka
Сначала сайт кидает нарезки по два предложения, потом заливает вью целиком. Соль журналистики)
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Svetlana Yablonskaya
Ответ ЮИ
А про Аню что-то было? Кроме орудия мщения...
Ничего, только то, что она поздравила Аню с победой на ОИ - и то в ответ на критику.
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EmperorNazer
Мерзкое ощущение после просмотра, Тутберидзе все-таки до ужаса самовлюбленный, мелочный и мстительный человек. Такое количество желчи и унижений вывалить в адрес собственных учениц, это же просто уму непостижимо...
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Gel Na
Ответ Кошка Матраскина
Офигенное интервью! Я понимаю что сейчас все перевернут и передернут, но,блин, все мы люди , и они тоже люди, тем более работающие на пределе и все что происходит- обычные человеческие отношения! Тут в маленьком городке, где за счастье сдать на КМС, такие страсти кипят, так что говорить про тех у кого на кону олимпийская медаль? Перестаньте идеализировать тренера или спортсмена, в этой мясорубке нежные лилии давно отсеялись! Классное открытое интервью, или вам подавай причесанное- ванильное- безличное : всех люблю, все хорошие? Бросьте вы, никого она не оскорбила и не задела! Разбирать их поступки не вижу смысла, было и было.Читала с интересом, как книгу, продолжение будет? Но Тутберидзе , конечно,смелая женщина, знает что на нее выльют и все равно говорит, уважаю! Желающим доказать мне обратное прошу не утруждаться, молча минусите.
хм... а мне не трудно прокомментировать: вроде всё правильно написали - "интервью офигенное" , непричесанное, только у неё во всех интервью одна позиция - виноваты кто угодно, только не я. Ни разу я не слышала - "это моя недоработка, не предусмотрела, не получилось наладить отношения". А минус от меня лично не получите - никого не оскорбили и откровенный бред не написали, ваша позиция такая, мне всё видится иначе)
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Анастасия Луговицкая
Про Камилу опять умолчали…
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Лариса Шевкун
А что там в кодексе этики российского фигурного катания написано по поводу таких вот высказываний тренера о своих ученицах - можно?
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imaxim
Lapo Elkann отграничила возможность ей ответить, что неплохо ее характеризует
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