Трусова кидала в Тутберидзе коньки, Медведева отказалась жить в одном номере – изнанка отношений Этери с ученицами

Этери Тутберидзе всегда очень эмоционально расстается с фигуристками: то с переписками в эфире Первого канала, то со стихами в инстаграме.

В интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу» она искренне рассказала, как уходили Медведева и Липницкая, как возвращалась Трусова и из-за кого случались все эти переходы.

Хотя в этой беседе Тутберидзе не щадила никого: досталось и Мишину, и Бестемьяновой, и Родниной, и даже депутату Терюшкову.

Кто советует спортсменкам менять тренера? Ответ Тутберидзе: «Мудаки»

– Как вы переживали уход спортсменок? Это же можно прям лечь и умереть. Вы говорили, что расстраивались из-за девочек и мальчиков, которые уходили к Мишину, а тут уходит действующая чемпионка.

– Ты расстраиваешься, очень сильно расстраиваешься.

– Вы их оправдывали? Понимали? Списывали на возраст?

– Ну вот давайте – Юлия Липницкая. Немножко контроль мамы упал после Олимпиады. Может, это и правильно. Юля – сложная девочка, тоже со сложным характером.

– А есть не сложные вообще?

– Ну есть чуть попроще, а есть прямо очень сложные. Она была сложной – могла в возрасте 11 лет приглашенного хореографа повернуться и послать, потому что не хочет с ним работать. К Юле надо было искать подход. Но дело не в этом.

Я не буду заставлять работать в том режиме, в котором нужно работать, если ты хочешь чего-то достигнуть. Я не буду заставлять. Предлагаются условия: есть разминка, хореография, тренировка. Если спортсмен начинает увиливать от какой-то нагрузки или выходить на лед и ничего не делать… Я не говорю сейчас конкретно про Юлю, я говорю вообще, но и Юля в том числе. Она где-то, как мне казалось, шла на конфликт. Я думаю, что очень много добрых людей вокруг. Ей же писали везде: меняй тренера. И Жене писали: надо менять тренера, тренер тебя слил.

– Кто это писал?

– Мудаки. Но если я вам скажу, кто один из этих людей… наверное, нельзя это произносить.

– Но они не могли это оценить? Ни одна ваша подопечная, которая ушла, ничего нигде никогда не добилась. И Женя Медведева на ЧМ-2019 так радовалась бронзе, как она не радовалась золотым медалям.

– Хотя она проиграла казахской спортсменке.

– Вы (спортсменки) не понимаете, что вы с этим тренером растете? Что он вам дает? Родители должны понимать.

– Я даже не знаю. В какой-то момент они начинают думать, что это они все сами достигли. Я почти уверена, что если искренне Женя Медведева покопается у себя в голове… Эту правду знаем она и я, мы вдвоем знаем. Даже, может, Дудаков и остальные это не знают.

Какие-то вещи мы вместе с ней достигали. Нужно отдать ей должное, что свои проблемные зоны она отлично понимала. Если кому-то говоришь: вот здесь коряво, другой спортсмен это не воспринимает – Женя тут же все понимала, с ней не надо было размусоливать. Поэтому мне очень странно, что были интервью про новую семью или вообще про семью, что она ее обрела. Ну ладно. Они все уходят, когда у них индивидуальный подход и новые семьи, их любят. Сашку вон тоже там в семье любили. До сих пор, наверное, любят. Сейчас она тоже рассказывает про новую семью.

Во-первых, любит не та, которая гладит, целует и рассказывает, какая ты классная и как у нас с тобой все будет здорово. А любит та, которая тебя приводит к медалям. Может быть, она тебя заставляла, ругала или не слушала твои жалобы про то, как ты себя плохо чувствуешь и не можешь ничего делать, а включала тебе заново музыку и заставляла тебе перекатать. Вот эта любит. Которая свои нервы, силы, жизнь, часть своей жизни тратит на тебя. Энергию, которую никто мне не восполнит.

– Так надо определиться: или ты просто хочешь кататься…

– Так они этого не понимают! Думают, что вот там он ее обнял, что-то ей сказал, и улыбается ей. А тут вот не улыбаются. Значит, не любят, наверное.

Липницкая просила федерацию не отправлять с ней на Гран-при Этери, а потом ушла

– Липницкая, вы сказали: характер, после Олимпиады.

– Она просто начала немножко отдаляться. В последнее время я точно знала, что все, она уходит. Это был Гран-при во Франции, где они прокатали только короткую программу и какой-то там произошел то ли взрыв, то ли что-то, и им присудили медали по короткой программе и отправили домой.

Несмотря на то, что она вела себя по отношению ко мне уже отстраненно, я знала, что я еду с ней, потому что это честно. Медали получать мы вместе едем, наверное, и говно ложками есть придется вместе. Она не была готова прокатать произвольную точно, поэтому ей это было на руку.

Нам завтра-послезавтра улетать. У меня сестра живет во Франции, она знала, что я еду на этот этап, она уже взяла билеты, забронировала гостиницу. Чтобы мы это время вместе с ней провели. Мне звонят из федерации и говорят: Этери, ты знаешь, на этот Гран-при с Юлей поедет Дудаков, не ты, так Юля захотела. А Юля в это время катается передо мной, и я с ней работаю.

Ну даже если ты так захотела, ну, пожалуйста, подойди ко мне и скажи: Этери Георгиевна, мне так будет спокойнее, можно я поеду с Сергеем Викторовичем? Ну почему мне должны звонить из федерации и об этом сообщать? И поехал Сергей Викторович. А потом я читаю в комментариях: какая же она гадина, эта тренер, Юльку бросила.

И сразу по приезду с этого Гран-при она озвучила, что она уходит к Урманову. Когда Юля принесла букет и сказала: спасибо вам огромное за все, что вы сделали. Она вышла из кабинета, я открываю СМИ и там уже огромная статья Вайцеховской, где ей дает интервью Урманов, который уже построил план работы на год вперед. Серьезно? Так быстро?

Это уже стеб (про букет), такая шутка. Я как-то сказала про Женю Медведеву… В свое время мы помогали ей продать квартиру и купить новую здесь ближе, делали ремонт. Жила она рядом, и уж дойти до катка и не меня поблагодарить, а школу, которая сделала для нее очень много, решала все вопросы, помогала и с экзаменами, и со всем остальным. Почему это все забывается?

– Вы сами сказали, что они не учились, у них не такое хорошее образование, они юны и амбициозны, при этом куча советчиков.

– Очень часто вначале появляются амбициозные родители. И дальше идет трансформация от родителя к ребенку.

Успехи Щербаковой – месть Трусовой и Косторной за уход к Плющенко

– Для меня была невероятная история: трио, которое, как мне казалось тогда, готовится к Олимпийским играм: Косторная, Щербакова, Трусова. Они заканчивают сезон: Косторная выигрывает все, Трусова прыгает все что можно. И вот две из этой тройки уходят.

– И более того, я же тоже себе в голове рисовала: если олимпийский командник, то кто что катает. И я для себя уже понимала, что короткую программу катает Косторная, потому что у нее тройной аксель, потому что немножко отличающееся от других катание.

– Это же был такой нерв, для вас и стресс, и вызов – и следующий сезон становится сезоном Щербаковой. Она выигрывает все, обыгрывает и Косторную, и Трусову, что она до этого во взрослом не делала. Две остальные через год возвращаются, понимая, что они могут не просто ничего не выиграть на Олимпиаде…

– Подождите, в это время уже начинает появляться Валиева.

– Конечно! У вас всегда начинает кто-то появляться.

– Да не всегда.

– Даже сейчас у вас Базылюк так появляется, что мама не горюй.

Ну вот как так, когда критикуют? Вот у этого человека они выступают вот так, уходят в статусе суперзвезд и через год разваливаются, а та, которая остается у тренерского штаба Тутберидзе, становится лучше. И мало того, она потом выигрывает и Олимпийские игры. Понятно, что история с Валиевой стоит особняком, но тем не менее. Вы внутри себя праздновали?

– Ой нет, ну ты же ничего не празднуешь.

– Ну я не поверю, что вам не было неприятно. И что когда Щербакова обыгрывала Косторную и Трусову, когда те были у Плющенко, это было что-то особенное.

– Для меня это такая месть. Это лучшие блюда, которые ты можешь преподать.

– Это же настолько очевидно, что все критики должны были просто заткнуться после этого перехода и обратного перехода.

– Сашка пришла и как обычно виноватым взглядом, немножко его отводя – у нее немножко бегает взгляд, когда она не может на тебя смотреть, она сказала: ну вот я не знаю, я просто как-то устала от всего, мне нужно сменить обстановку. Я говорю: то есть, мы тебе просто надоели? Ну да.

– А когда она возвращалась, вы ее спросили: все, отдохнула?

– А я уже на чемпионате мира поняла, что она вернется. Потому что ты уже понимаешь, когда человек начинает не отводить взгляд, а, наоборот, искать этот взгляд. И она уже искала этот взгляд. Она очень некрасиво как-то вела себя по отношению к своему тренеру, потому что она от него бегала. Он просто за ней бегал, типа он с ней. Она не с ним была: сама себя разминала, сама себя готовила, сама вышла на лед, к нему даже не подошла. С тренировки сама брала вещи и уходила. Не некрасиво, но все было ясно. В этот момент она уже смотрит на тебя. Я знала, что у них конфликт очевидный, он читался.

Если бы не год у Плющенко, Трусова победила бы в Пекине?

– Уберем Камилу за скобки. Какая бы была тройка на последней Олимпиаде, если бы Трусова и Косторная остались?

– Мне трудно сказать. Перед тем как Саша ушла, она заявила себе очень сложный контент, с которым мы должны были справиться. Сложно, когда спортсмен говорит: а я вот хочу прыгать это и это. Мы пытаемся объяснить, что нет, пока ни физически, ни функционально это нереально. Еще же и голова должна успеть перестроиться, это такая работа.

И она нам заявила этот контент, который она хочет прыгать и не меньше. Мы не могли с ним никак справиться, переварить его. И вот перед чемпионатом мира, который в итоге отменят, потому что коронавирус начнется, мы вложили это видео, потому что она начала собирать эту программу чисто. И это был эффект вау.

– Сколько у нее в итоге было четверных в той программе?

– Ну вот как она и откатала (на Олимпиаде).

– Но у нее еще тройной аксель был.

– Тогда он был чуть-чуть получше, потом он у нее ушел. Но она не хотела катать без него. Здесь и мы не понимали, стоит ли ее отговаривать. Потому что мы ее один раз отговорили от тройного акселя, она нас послушала и пошла сделала на двойном акселе степ-аут. Это грубая ошибка, ты получаешь сразу минус три, укатываешься. И она вышла со льда злая на нас, сказала: мне нельзя облегчать программу, если мне облегчают программу, я не могу на нее собраться и все равно делаю ошибки.

На мире, где она третьей приедет, она тоже совершила какую-то ошибку на каскаде в короткой программе – и улетела.

– Вам кажется, что все-таки Трусова (победила бы на Олимпиаде)?

– Вот как оно тогда шло, может быть. Может быть, да – Саша Трусова. Потому что она набирала.

– Вот когда они вернулись, в каком состоянии вы их нашли? И как вы нашли в себе силы сказать: хорошо, я вас беру назад.

– Сашка физически всегда продолжала тренироваться. Но когда голова… когда ты менее дисциплинирован… Есть такая фраза, и она золотая: дисциплина определяет результат. И все. Когда дисциплины нет, ты уже можешь себе позволить это или это – пойти на хореографию или не пойти, пойти на модерн или нет, где-то тебя уже отпустили, посчитав, что ты взрослая. Вернуть обратно в это русло очень сложно, поэтому немножко и результат страдает.

– Когда они возвращались, я внутри спорил: Этери Георгиевна не возьмет.

– Да почему? Если бы пришла тогда Женя Медведева – даже через месяц, через два – мы поговорили бы, и я бы вложила в нее все, что у меня есть. Точно так же, как я вкладываю в других спортсменов. А вот «не возьмет, не простит» – нет у меня такого. Представляете, каково прийти спортсмену? Они же все такие гордые, так себя любят, они себя любят гораздо больше, чем нас. И прийти – это им унизительно. Я же понимаю, насколько это тяжело.

В свое время я такой шаг сделать не смогла, когда мне позвонили и сказали: тебя зовут обратно в спорт. Это уже через год, как я ушла из спорта, уже в Америке была. И мне сказали: тебя зовут обратно. Я представила, что должна будут прийти и как-то в глаза тренеру надо будет посмотреть, несмотря на то, что мне передали, что есть партнер – иди обратно. Я не смогла это сделать. Мне показалось, что тренер меня будет ненавидеть.

Я этот шаг сделать не смогла, они сделали. Кто-то сделал, кто-то нет.

Кто виноват в уходе Медведевой? Мама, Тарасова, Боброва и сама Евгения

– Две ваши последние Олимпиады. Кисс-энд-край. Казалось бы: все, олимпийское золото, вы привели людей к медалям. Две ваши воспитанницы и там, и там на пьедестале. Но, я так понимаю, что была огромная проблема и на Олимпиаде-2018 с Женей, которая не справилась с эмоциями, с нервами, с тем, что она стала второй. И история повторяется в Пекине – и тут уже весь мир увидел, что творила Трусова в этом кисс-энд-край.

– Она не в кисс-энд-край, она дальше.

– Это все увидели. Если в одном случае мы можем только догадываться – если вы нам захотите рассказать, то расскажете, что было с Медведевой. А здесь вот так. Что происходило и как это вообще сопоставить: большой трофей, к которому вы идете четыре года и вот такое поведение другой вашей ученицы?

– Да вообще не получилось радоваться, честно скажу. Не потому, что я за Аню не рада – я ее поздравила, хоть меня обвиняли, что я ее не поздравила. Я поздравила. Просто события, которые перед этим были, настолько омрачили все.

Ну давайте с Женей Медведевой. Начинается олимпийский сезон – и начинаются метаморфозы с Женей и с ее мамой, ты чувствуешь, как они от тебя отдаляются. Кто-то начинает влиять на мнение, кто-то начинает влиять на поведение спортсмена, и ты понимаешь, что это кто-то извне.

Татьяна Анатольевна почему-то вдруг решила вмешаться в ее подготовку и советовать ей, не мне. Ну набери мне: приезжай сюда, посоветуй отсюда. Нет, вот оттуда из-за спины начинаются советы и начинается влияние на спортсмена. В общем, не важно.

Она подошла к Олимпиаде не столь искренне с нами. Я несколько раз говорила про чистый хвост, а здесь оно так и было. Не то, что она была чужая, она была немножко уже не с нами.

– А когда вы чувствуете, что спортсмен отдаляется, вы переключаетесь больше на другого?

– Да никуда я не переключаюсь. Ты просто пытаешься из того, что у тебя есть. У тебя приходит спортсменка, которая то не хочет взвешиваться, то у нее плюс полтора килограмма – как это такое возможно за один день, это еще попытаться. Но это делается намеренно. И ты понимаешь, что все – осталось 2-3 недели к следующему этапу Гран-при, а этот этап к финалу, а здесь сплошные недокруты. И вот эта вся истерия начинается с тренировок. Ты просто пытаешься плыть и делать то полезное, что ты можешь сделать сегодня. А что я могу сделать сегодня? Вот как есть.

Или, допустим, у тебя прокат произвольной, потому что надо ехать на соревнования. А спортсмен отказывается откатывать произвольную. И опять это очень странное поведение, потому что ты уже 13 лет вместе и такого никогда в жизни не было. А тут человека как подменили, он другой.

– Вот Олимпиада, она проигрывает. Хотя как проигрывает – вы сделали чудо, она после такой травмы великолепно катает.

– Она не великолепно катает! Да, может быть, после такой травмы. Но для нее это были практически одни из худших прокатов, что она выдавала за последнее время.

– Но она рыдает от счастья.

– Она рыдает от счастья, потому что это очень тяжелый был последний путь. Он был правда тяжелый. Уже было вообще не понятно, как ее вытаскивать из того состояния, из этой истерии и всего остального.

– Алина становится олимпийской чемпионкой. Что происходит в этот момент у вас?

– Ну Женя уже выходила на лед… Во-первых, она начала с нами какую-то ситуацию отдаления уже на Олимпиаде. На подготовке к Олимпиаде мы были в Японии на сборах – она уже как-то отдалялась. Вот они с Катериной Бобровой задружились. И как будто это уже другая девочка, и вдруг она как-то тебе отвечает не так, как должна отвечать. Намеренно хочет создать конфликт, а здесь уже не до конфликта. Это все как-то очень странно, потому что не от Жени такое должно быть.

И дальше я хлопочу, прошу федерацию поселить нас в квартире. А там квартиры на Олимпиаде с тремя комнатами. И вдруг ко мне подходит Женя в день заселения и говорит: я не смогу с вами жить. Почему? Я не буду произносить причину, потому что она не очень красивая. И все. Я переживаю, что нам кого-то подселят: Алина Загитова, я и будет еще какой-то человек. Но к нам, слава богу, никто не подселили, мы так и остались жить вдвоем.

То есть уже она пыталась отстраниться. Зачем – не знаю. Но, мне кажется, это не повлияло на ее катание никаким лучшим образом. Мне не хватало в ее катании чистоты и искренности. Мне – я требовательна, я вижу это досконально. Я вижу, что она могла лучше. И в короткой программе она могла намного лучше откатать.

Этери не сливала переписку с Медведевой, а доказывала, что та врет

– И как она отреагировала на серебряную медаль?

– Ну она же начала в кисс-энд-край поздравлять нас с золотой медалью и что-то говорить, чтобы мы все сделали, чтобы Алина была первая. Мы все сделали, чтобы Алина была первая, но мы и все сделали, чтобы и Женя была первая. Мы не можем вести к местам – мы можем вести к катанию. Если мы заранее заложили, что в этом катании есть запас, то моя мечта, чтобы спортсмены выходили на старт, катали свою лучшую программу, а дальше судьи распределят их места.

Это было саркастическое (поздравление), дальше она с нами не хотела. Мы подошли к ней в лаунче, но там она уже общалась с Орсером. Я на тот момент не то, что не придала этому значение… Конечно, неприятно, но я не могла сказать, что она прям точно уезжает. Это же все-таки переезд.

– После этой Олимпиады произошла, наверное, самая большая интернет-бомба, которая возможна. Поклонники Загитовой и Медведевой… что они устраивали – это просто нечеловеческая история.

– А меня там просто обвинили, что я слила переписку. А я переписку не сливала. Мне был задан вопрос, потому что Женя где-то в интервью сказала, что на нее мы особо и не выходили, не пытались с ней… Это вранье было, потому что я пыталась, я писала и писала, писала и звонила.

Был момент, когда я дозвонилась маме Жанне и сказала: че происходит? А я слышу, что она рядом. Я знала, что они на съемки поехали, поэтому позвонила Жанне, потому что знала, что Женя будет рядом. Говорю: дайте мне Женю, потому что она не берет трубку. Он сказала: не вмешивайте меня в свои дела, это ваши дела и ваши разборки. И все, положила трубку.

– Фига себе.

– Да.

– Дальше мы знаем: Брайан Орсер, признания, как все круто и великолепно, но по существу – окончание карьеры.

– Ну нет. Я думаю, что окончание карьеры – наверное, к этому шло, сколько лет она была в топах. Это же тоже тяжело.

Истерика Трусовой на Олимпиаде: толкала и пихала Этери, кидала в нее коньками

– И теперь вторая история. Трусова, которую видели все. Тут легче рассказывать, с одной стороны…

– У нее была идея-фикс, что если она соберет свою произвольную программу, то она 100% победила.

– Даже после такой короткой, даже с этим отставанием?

– Да. Она считала, что она должна привезти плюс 20 баллов – и все. Наверное, спортсмен не отдает себе отчет, что где-то там степ-аут, где-то там слетел уровень. Это же все тоже – оценочка к оценочке, копеечка. Плюс еще пониженные стоимости четверных. Даже сделав четверные – они не стоят столько, сколько хочет. С понижением стоимости четверных я не согласна. Вообще не согласна. Я считаю, что четверной лутц должен стоить намного больше, чем он стоит.

У Саши на Гран-при было – она заняла второе место, Косторная тогда заняла первое – у нее второй упаденный четверной лутц стоил 0,19. Серьезно? Это что такое? Я проеду просто красивой троечкой, заработаю компоненты от каждого судьи по 0,25, пропустив вообще прыжок, отдохнув и сделав красивый пируэт на судей (показывает воздушный поцелуй – Sports.ru). И я заработаю больше, чем сделав четверной лутц. Да, я его упала, но это четверной лутц. Вы с ума сошли? Что это вообще за оценки?

Я показывала Лакернику Александру Рафаиловичу: ну как вообще такое возможно? Вот они напридумывали вот такое, что если прыжок уходит под репит, если к первому не прицепила каскад, а этот ушел под репит плюс падение… Ерунда. Я не согласна. Они должны пересмотреть. Потому что а смысл тогда биться, ломаться, если это ничего не стоит? Я тренер или не тренер, но я и тогда не была согласна с ее вторым местом на финале Гран-при, потому что считаю, что это должно было быть первое место. Я показывала, я ругалась, я пыталась объяснить, что это не может стоить 0,19. Ну не может!

– Она в своей голове нафантазировали себе эти плюс 20 баллов и не получилось.

– И не получила их, да. Она считала, что не важно, какая короткая, но если она вот так откатает – то она олимпийская чемпионка.

– Но вы, наверное, не ожидали такой реакции все равно?

– Такой реакции, ха-ха. Но это же прям Сашка, она же меня там еще и пихала, и толкала, а потом в раздевалке она в меня будет пулять свои коньки, которые она будет снимать. И я буду уворачиваться. Ну вот такая Сашка.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф, Максим Богодвид, Владимир Песня