«Простите – загубил очередную пару». Бойкова и Козловский шутят с тренером на расстоянии, падают, но все равно с золотом

Чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский снова выиграли – на этот раз покорился Гран-при в Красноярске.

Они ошибались и в короткой, и в произвольной, зато пообщались с тренером при помощи телепатии. Похоже, падения и срывы не влияют на очередь в нашем фигурном катании.

1. Бойкова и Козловский дебютировали в серии Гран-при с золотом.

Хотя не выдали ни одного чистого проката. Например, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, с которыми подопечных постоянно сравнивает Максим Траньков, реабилитировались на прошлом этапе в Омске: после того как остались без прыжка в короткой, выдали баллы выше мирового рекорда в произвольной.

А вот у Александры и Дмитрия после падения партнерши в первый день последовало еще больше ошибок в произвольной. На тройном тулупе Козловский коснулся льда рукой, после выброса риттбергера упала Бойкова. Одно из вращений выполнили на третий уровень, а тодес – только на второй (хотя Траньков удивлялся, почему предварительно оценили на третий, а не на четвертый).

У их ближайших преследователей – Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко – все элементы четвертого уровня, а из серьезных ошибок – только касание рукой партнера на каскаде.

Но Осокина и Грицаенко не обошли лидеров даже по одной произвольной – отставание в 3,8 балла не позволило бороться за итоговую победу. А сложилось оно благодаря отрыву в компонентах – Бойкова и Козловский привезли соперникам ровно 6 баллов.

Возможно, роль сыграла та самая очередь, в которую Дмитрий всех ставил еще в 2020-м.

2. Во время ожидания оценок Александра пообщалась с тренером Траньковым, который наблюдал за прокатом из студии Первого канала в Москве:

Бойкова: Максим, прости!

Гришин: И мы знаем, к кому обращается.

Бойкова: Когда-нибудь нам дастся этот риттбергер. И в короткой, и в произвольной.

Траньков: Да не когда-нибудь, а буквально на следующем старте. Не надо передо мной извиняться. Это вы меня простите – загубил очередную пару.

Бойкова: На следующем старте.

Гришин: У вас прям телепатия, смотри. Саша тебя словно слышит.

Траньков: Да, взаимопонимание приходит. Я уверен, что придет.

3. Вообще, в бесконечном тренерском штабе Бойковой и Козловского не хватало не только Транькова. В Красноярск по традиции этой серии Гран-при не приехала Этери Тутберидзе, не было и Даниила Глейхенгауза. Хотя программы ставили не в «Хрустальном», постановки остались еще из группы Тамары Москвиной.

Но фигуристов и так ждала внушительная команда поддержки (на фото слева направо): Егор Закроев, Павел Слюсаренко, Сергей Дудаков и Алексей Тихонов.

Ну а Траньков комментировал все на Первом канале – по словам Бойковой, каждый день ему скидывали видео тренировок. Максим провел экспресс-анализ выступления в прямом эфире:

«Ну что мне здесь говорить? Для меня это увы и ах, потому что Саша была настоящим лидером сегодня, очень здорово началась эта программа. Где-то волнение давило на Диму, потому что я увидел очень много недочетов, над которыми мы работали, которые не были сделаны сегодня.

Ребята ни в совместном вращении не досчитали обороты, ни в тодесе. Падение было обусловлено не самым удачным входом в этот элемент (выброс в тройной риттбергер) – то ли из-за узости площадки, то ли еще из-за чего-то. Эта сложная поддержка, которая предшествовала выбросу, была очень опасно сделана и, как следствие, уже неудобно было ни Диме бросать, ни Саше приземляться. Надо будет за этим последить, поработать.

В тулупе – Дима полная неожиданность для меня, потому что он тулупы вообще не срывает. Если Саша может где-то с ошибочкой сделать на тренировке, со степ-аутиком небольшим, то Дима всегда железобетонно делает. Теперь Дима не будет у нас отлынивать от дополнительной работы над прыжками».

После разбора Траньков пообещал, что все ошибки пара исправит.

4. Фигуристы не в восторге от проката, зато результат понравился:

«Ну задача-минимум выполнена – мы победили. Конечно, мы могли и должны были кататься лучше. Но могу сказать, что подготовка к главным стартам сезона идет. Я уверен, что она будет продуктивной.

Были допущены ошибки, в будущем их необходимо избегать, когда речь пойдет о борьбе с серьезными оппонентами», – сказал Козловский.

Следующий старт пары – шестой этап в Москве с 24 по 27 ноября. Среди соперников Алена Косторная – Георгий Куница, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Посчитают ли их серьезными оппонентами Бойкова и Козловский (а главное судьи)? Узнаем через месяц.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Пары

Итоговое положение

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 221,20

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 214,93

3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 205,70

4. Таисия Собинина – Денис Ходыкин – 188,72

5. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 188,69

6. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 181,80

7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 159,28

Произвольная программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 146,68

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 142,88

3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 133,89

4. Таисия Собинина – Денис Ходыкин – 125,32

5. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 122,76

6. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 118,52

7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 100,79

Фото: РИА Новости/Александр Вильф