Кровь и слезы нашей фигуристки: соперница случайно разрезала ей ногу коньком

В наших танцах на льду (как всегда) неспокойно. На этот раз обошлось без громких расставаний и требований оплатить шнурки, но со слезами и кровью.

На Гран-при в Красноярске столкнулись Аннабель Морозов и Елизавета Шанаева. Аннабель повредила ногу и все равно не снялась с соревнований.

Столкновение Морозов и Шанаевой на 6-минутной разминке – наверное, самый повторяемый эпизод в трансляции Первого канала за день. Обе ехали спиной вперед, а партнеры – Игорь Еременко и Павел Дрозд – сориентировались не сразу.

Правая нога Елизаветы оказалась слишком близко к ноге соперницы – и конец лезвия задел Аннабель. В итоге Морозов повредила левую голень.

Ногу забинтовали – и Аннабель все же вышла на ритм-танец. Об инциденте напоминала повязка, а еще кровь на другом колене – видимо, отпечаток остался после выполнения твиззлов на разминке.

Она весь танец провела в образе, а после финальной позы показала эмоции – и разрыдалась.

Потом – и в объятиях тренера Анжелики Крыловой.

Да и в ожидании оценок не сдерживалась.

После удачного проката (Морозов и Еременко идут третьими с результатом 76,13 балла) Аннабель отправилась в медицинский кабинет, где на ногу наложили швы.

Несмотря на травму, дуэт планирует выступить и завтра. В лидерах с большим отрывом – Александра Степанова и Иван Букин, а вот борьба за второе место развернется как раз между дуэтами Морозов и Шанаевой.

Аннабель пока ничего не рассказала про столкновение. Версия Елизаветы: «Я ничего не заметила. Я даже ничего не почувствовала. Услышала только «ой, больно» и нецензурное слово. Может, она с партнером столкнулась? Если со мной, я извинюсь».

Дрозд подтвердил, что все произошло случайно: «Мы только выходили из элемента, и там три пары были в одной части катка. Все-таки 5 пар – это 10 человек, у нас 5 минут – и все хотят размять свои элементы. Еще есть разные пары, которые практикуют, скажем так, агрессивную разминку. Поэтому такое иногда случается».

Что же случится в произвольном танце?

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Ритм-танец

1. Александра Степанова – Иван Букин – 87,26

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 79,61

3. Аннабель Морозов – Игорь Еременко – 76,13

4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 71,44

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 71,42

6. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 67,22