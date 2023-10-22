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Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

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Алена Косторная Алена Косторная
Фигурное катание Фигурное катание

Алена Косторная теперь официально в парном катании: дебютировала с Георгием Куницей на этапе Гран-при в Омске.

Зрители в восторге, комментаторы тоже рады. Но ожидания Алены не оправдались – видимо, надеялась на медали с первых же прокатов.

Стоит ли впадать в отчаяние?

Алена возмущена судейством в короткой – оно и правда было спорным

Косторная с мужем Куницей всего месяц в парном катании, но уже пошумели – на первом же старте разнесли судейство.

В короткой программе под саундтрек из «50 оттенков серого» они без срывов исполнили все элементы. Но получили странные оценки. Поддержка вызвала у судей диаметрально противоположные эмоции: по шкале GOE от -3 (Галина Истомина и Регина Трусова) до +3 (Светлана Михайлова и Светлана Ершова).

В компонентах тоже не сошлись: Регина Трусова оценила мастерство катания в 6,75, Светлана Ершова – в 9,25. Может, ставили оценки каждому в паре отдельно – тогда что кому досталось?

Итог – все же неплохая сумма в 68,06 балла. К слову, это личный рекорд в парном катании не только для Алены, но и для Георгия. В паре с Евгенией Тумановой он никогда столько не получал. А с Косторной он начинает и с более сложным контентом, и с мощной поддержкой зрителей. Но и с вулканом эмоций партнерши.

«Никак не оценю выступление. Ноль. Недовольна всем. Я недовольна тем, как был оценен наш прокат короткой программы. Возмущена просто. То, как мы старались и тренировались, то, как это было оценено... От оценок я была в шоке, в замешательстве. Настолько огромная разница между оценками одного и второго судьи – даже по правилам такого не могло быть.

Это объективное понимание того, как мой любимый вид спорта тонет в болоте. Мир жесток, к сожалению, все думают про себя. Это правильно, так и нужно делать, но есть спортивный принцип, которому этому противоречит», – тирада Алены после произвольной.

Понятно, что судьи всегда опираются на статус пары (насколько это профессионально – другой вопрос), а у Косторной и Куницы пока его нет. Но если не заглядывать в протокол и не видеть шестерки в компонентах – так ли катастрофичны оценки?

Скорее нет. В первом взрослом сезоне лидеры нынешнего парного катания набирали меньше. Да, сравнивать оценки с разных турниров всегда неблагодарное дело. Но сделаем допущение, что неопытность Косторной в парах и не такие комплементарные баллы международных турниров находятся в одной вселенной.

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?

Так вот: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стартовали во взрослом катании с 65,21 балла в сезоне-2018/19. А короткой на 68,83 хватило для бронзы на Гран-при Франции. Анастасия Мишина и Александр Галлямов начинали с солидных 74,99 в сезоне-2019/20, но и у них бывали сбои и оценки ниже 70 (даже на чемпионате России).

Похвально, что Косторная ориентируется на лидеров. Но неужели она хотела выигрывать сразу же после перехода в пары? Реакция на оценки в кисс-энд-край красноречива – Алена остановила Георгия, который показывал палец вверх.

Оба ошибались в произвольной – Косторная ждала оценки с каменным лицом

На произвольную выходили уже не с таким боевым настроем – во взгляде Косторной читалась то ли обида, то ли вызов. Потом она призналась, что сегодня их хватило на идеальный прокат на тренировке, а к вечеру настрой и силы убавились.

Может, от этого прокат получился нервным и рваным. В заявке стояли амбициозные прыжки: секвенция из тройного флипа, тройного тулупа и двойного акселя, а также сольный тройной лутц во второй половине.

С лутцем справились, а вот каскад не получился. После тулупа Алена упала, поэтому до акселя не дошло. Куница это заметил и даже не пошел на прыжок.

К середине каскада тоже есть вопросы – тулуп Косторная выполнила с руками наверх, Куница – в полной группировке. Максим Траньков, комментировавший соревнования, отметил, что в парном катании все-таки хочется синхронности во всем.

Незадолго до Гран-при Куница смело заступился за партнершу: «Хочется спросить тех, кто критикует: вы понимаете, что многие элементы парного катания человек едва успел выучить? И катается при этом рядом с парами, которые много лет выступают вместе».

Прыжки вроде бы есть и в одиночном катании, ведь так?

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

Но и ошибки в парных элементах – не вина Косторной. Она чуть не упала с выброса, но Алексей Тихонов (он тоже работал в эфире) отметил: «Чуть-чуть не докинул партнер Алену, поэтому плечи остались впереди – и на выезде она клюнула носом».

На подкруте и тодесе судьи поставили второй уровень – и это опять же элементы, ответственность за которые делится как минимум пополам (хотя «ведет» дуэт партнер).

Сразу после проката Косторная что-то с упреком в глазах высказывала Кунице. Осталась не в восторге от проката.

А ждала оценки с суровым выражением лица.

Итоговые 192,77 балла и четвертое место – точно не провальный дебют. Но Алена хочет больше: «Я не ищу лояльности. Я ищу справедливости. И мы будем работать, чтобы этого достичь».

Верите в Алену и Георгия?

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Итоговое положение

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 232,98

2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 221,67

3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 203,32

4. Алена Косторная – Георгий Куница – 192,77

5. Карина Акопова – Никита Рахманин – 190,75

6. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 156,45

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 159,48

2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 148,98

3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 130,47

4. Алена Косторная – Георгий Куница – 124,71

5. Карина Акопова – Никита Рахманин – 121,54

6. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 99,63

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

91 комментарий

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Happy_Kleo
Некрасивое поведение. Всем этим она унижает Гошу. Уже пора научиться держать себя в руках. Что Алёна ждала после первого выступления на соревнованиях? Выиграть у МиГов. Там работы непочатый край,а обидки на судей очень странные.
+50
-4
+46
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Defender64
А вообще, Косторная ничуть не заслуживает того ажиотажа, который крутится вокруг неё. Её знают за то, какой она была одиночницей. В парном – это совсем другая фигуристка, которая не может показать ничего из того, что делало её звездой – даже скольжения, так как приходится подстраиваться под партнёра. И артистизма, так как всё сыро, и катают лишь-бы-не-сорвать. Это просто ноунеймы. При этом данные есть, со временем неплохо могло бы получится в теории. Но нужны годы, чтобы скататься, заслужить компы и ГОЕ, исправить подкрут и тодес. И всё это время никаких норм турниров, конечно, не будет, либо будут низы таблицы. И даже спустя годы этого может оказаться мало – тогда будет обычная норм пара, коих у нас полно. Остальные то тоже не стоят на месте. Вот взять АР – хороши были, и 200+ спокойно набирали, но ни на ГС, ни на Гран-При, ни даже на норм бехах их не видели, т. к. всё занято теми, кто лучше.

Переход – это крест на карьере! С нуля в сверхконкуренцию. Хотя в одиночке наоборот снижение, и такая Алёна была бы нужна и перспективна даже без 3А. Я сначала считал, что это из-за запредельной глупости. Но потом решил, что всё же невозможно не понимать происходящее до такой степени, если ты сама - фигуристка. Поэтому я решил, что она просто привыкла к такой вот жизни вне спорта. Может, сломалась отчасти из-за травм. Просто исчезли амбиции. Стало устраивать, что никогда её не будет ни на ЧМ, ни на ОИ. Не попасть туда фигуристке такого таланта – антирекорд исторический. Не имеющий аналогов просто.

Но её нынешняя реакция показывает, что я был изначально прав. Это величайшая, невероятная глупость. Она ведёт себя так, будто она всё ещё звезда одиночки. Которую вдруг все перестали ценить за ровно то же самое, что принесло ей славу и популярность, рекорды и медали. Но ничего этого нет! и фигуристки той нет. Остался только гонор.
+41
-3
+38
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Адриана
Ну Косторная добилась, чего хотела, сегодня Алексей в МО всех приятно удивил, выдав прекрасный прокат, Аделия порадовала своей ПП, Настя с Сашей выдали потрясающий прокат , особенно если учесть, что это первое соревнование в сезоне, молодые ребята сделали четверной подкрут....А на главной- висит королевишна Алёна, работу которой ,видите ли, спустили в унитаз. А не слишком ли много чести...Девочка, в парном ты пока никто, не надо было на ночь читать Вайцеховскую.....
+34
-2
+32
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Defender64
Больше всего меня поражает отношение её. К своей карьере, к своей истории. Всё воспринималось бы иначе, если бы она честно сказала бы, что устала/сдалась/не верит в допуск. Но она делает вид, что всё в порядке. Год обещала вернуться, а потом, развлекаясь на Кубе, по телефону такая: «Что? Да, я перешла месяц назад». Типа как причёску поменяла. А потом начала изворачиваться и врать. Даже не пробовала тренироваться после выздоровления, побежала прыгать с больной ногой, и обнаружила, что в этот временный период, в парном ей комфортнее – и перешла в парное навсегда. Типа у неё на парное хватит здоровья, а на одиночку - нет. Так и не сказала, на что рассчитывает. Я думал, что ни на что – наплевать ей.
А теперь оказывается, что не наплевать! Что она собралась в парном достигать успехов грандиозных, и у неё должны быть прямо сразу. ДА С КАКОГО ПЕРЕПУГУ?!! Честно, я прямо поверить не могу, что можно быть настолько оторванной от реальности, и настолько себе навредить. С озорной весёлой улыбкой спустила свою карьеру в унитаз, потом сначала сама делала вид, что всё в порядке, а теперь и вовсе начинает с других требовать и возмущаться, почему это её не так оценивают, как в одиночном, а? Ведь ничего же не изменилось. Подумаешь, вид поменяла, это же такая ерунда. Ещё бы в шорт-трек перешла. Там же тоже надо на коньках кататься. Так что в принципе разницы особой нет.

Ещё уверяла, что в парном у неё больше перспективы - это просто комично и нелепо звучит. Так же, как нынешние пассажи про судейство. И ещё угрозы, что себя ещё сдерживает, не всё говорит, что хочется. Реально - просто плюнула и всё бросила, но с каким-то фантастическим упорством отрицает это. Продолжает строить из себя непонятно кого. И ещё ей, видите ли, обидно, когда её тыкают носом, что она закончила. Пытается себя саму убедить, что выбора не было. Но он был, и она сама втоптала карьеру в грязь. Не закончила, а бросила.

А её за неё болел, как ни за кого другого, кроме разве что Липницкой. А теперь у неё ничего от той фигуристки не осталось. Абсолютно. Ни малейшего сочувствия не вызывает. А после таких пассажей - тем более. Никто не поможет, если сама себе враг.
+32
-3
+29
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Ostinato
Я верила в эту пару. Верила, что Алёна повзрослела, что успокоилась после свадьбы. Ровно до того момента, как Алёна начала говорить.
+27
0
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Orange carrot
Очень хотелось бы узнать, почему судьи должны оценивать тренировки?
И что, только Алена с мужем готовились и тренировались? Условные Княжуки на печке сидели?

Аленины болельщики сыграли тут плохую службу, уже вознесли пару чуть ли не в чемпионы страны. А Алена очень ведомая на лесть барышня.
+31
-4
+27
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Defender64
И при всём этом им даже не дали дедакшен за то приземление с выброса, которое так удачно вставили в этот текст, и насыпали компов, особенно в КП, несмотря на отсутствие скатанности.
+23
-2
+21
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lepestok
Блин, ну сравните их с тройкой призеров, это же небо и земля)) судьи им и так отсыпали нормально. Из Алены г..но льется постоянно, уже бесит. Гоше сил и терпения.
+21
-4
+17
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imaxim
Конечно не по делу. Оценили их очень лояльно, как будто не начинающая пара, а сборники уже.

Но Алена ждала видимо десятки в компонентах и преимущество в 30 баллов над Мишиной
+20
-5
+15
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Revery
Мне всегда нравилась Алёна. Не в последнюю очередь из-за своего характера - я люблю вот таких людей: живых, эмоциональных, ярких, с гонором. Настоящих, а не приторно-ванильных, старающихся держать лицо, абсолютно на всё реагирующих одинаково нейтрально. По этой же причине мне нравятся БК)) Как раньше нравились пара Столбова-Климов или пары Алёны Савченко.
Как фигуристка-одиночница она была великолепна. А в свой победный сезон - абсолютно совершенна. Таких никогда не было и, возможно, уже никогда не будет.
И в парном катании Алёна тоже хороша. Она действительно очень перспективна.
Но есть одна проблема (и это не язык Алёны, хотя он, конечно, тоже).
Судя по своему интервью, Алёна не понимает, что парное катание - ПАРНОЕ. Что в компонентах, которыми была так недовольна Алёна, оценивают не навыки скольжения партнеров по отдельности, а оценивают, как они скользят ВМЕСТЕ. Что композиция - это то, как партнёры показывают свои хореографические навыки ВМЕСТЕ. Что представление - это то, как пара презентует свою программу ВМЕСТЕ.
Мне очень-очень нравятся Куницы, но я не могу не видеть того, что сейчас это два одиночника, пытающихся исполнять парные элементы. Не вместе. По отдельности. Хотя Гоша, конечно, действительно изо всех сил старается работать на свою половину. И вот как раз его прогресс очень и очень заметен.
Чтобы два одиночника стали парой на льду требуется время. Не месяц и даже не год. Требуется полностью перекроить все свои привычки, сместить фокус восприятия с себя на своёго партнёра. К чему Алёна, очевидно, пока не готова. И пока этого не произойдет, Куницы будут получать те оценки, которые получают (хотя давайте честно, их оценили более чем щедро для пары-новодела).
Алёна в миксте сказала много правильных вещей - о том, что катает она для публики. Что работать надо продолжать. И даже про работу судей тоже были произнесены верные слова - это неправильно, когда в панели сидят люди, не имеющие понятия о том, по каким критериям оценивать поддержки. Но фундаментального понимания сути парного катания у Алёны нет, она всё еще одиночница.
Было бы здорово, если бы кто-нибудь из мэтров парного - возможно тот же Тихонов - деликатно объяснил Алёне, что не так.
А еще кто-нибудь - возможно Максим Траньков - посоветовал Гоше пообщаться с Федей Климовым)))
Хочется верить, что Алёна сможет понять, в чём она сейчас не права. Потому что если нет, то у пары КК ничего не получится.
+17
-3
+14
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Raduga
Ответ Gilonjon862
Забавно, что судей на этапах ГП не пнул только ленивый, но стоило только высказать своё недовольство фигуристу как у судейства появилась куча защитников(да как она смеет, работай молча и не возникай, истеричка, её надо наказать за эти слова!) Всё правильно Алёна сказала.
А почему Княжуки после КП не высказались? Просто вышли и откатали ПП, заняли заслуженное 2 место. Работать, работать, работать, а не рот открывать, энергию тратить
+15
-2
+13
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Defender64
Ответ Happy_Kleo
Некрасивое поведение. Всем этим она унижает Гошу. Уже пора научиться держать себя в руках. Что Алёна ждала после первого выступления на соревнованиях? Выиграть у МиГов. Там работы непочатый край,а обидки на судей очень странные.
Миги лет 5 шли к этому уровню.
+14
-2
+12
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Юлия Ягунова
На фото видно, какое расстояние между ними в прыжке, это два одиночника. Алена красивая девушка, но ее злость съедает всю красоту..
+12
0
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Sportsfan
До комментариев Алены верила в их успех. Но теперь есть ощущение, что хватит ее на сезон. Гоша молодец, молча работает и терпит заскоки звезды в их паре.
+11
0
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Pennywise
У Алены подгорело, когда думала, что 6.75 за SS поставили Гоше, а ей 9.25. А потом узнала что наоборот. 🙃
+14
-5
+9
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elene.elene
Поддерживала их после открытых прокатов. Но любой хороший результат в парах требует труда, времени и опыта. Она хотела заскочить в лидерские позиции уже после первого старта? Это очень наивно. Для их уровня парного мастерства им поставили очень даже приличные оценки. К чему эти истерики, не пойму...Вот нет терпения у Алёны совсем.
+9
0
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Defender64
Ответ Gilonjon862
Забавно, что судей на этапах ГП не пнул только ленивый, но стоило только высказать своё недовольство фигуристу как у судейства появилась куча защитников(да как она смеет, работай молча и не возникай, истеричка, её надо наказать за эти слова!) Всё правильно Алёна сказала.
Судейство пинали только за высокие компы Петросян и Кондратюка при плохих прокатах
+10
-1
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Kovka Gnutik
Для первого проката результат приличный.
Будет ли второй, зависит только от характера Алёны.
Пока ей её характер только вредил, может быть муж как-то на это повлияет.
+9
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imaxim
Ответ eraser2
Комментарий скрыт
Куница как парник сейчас намного сильнее Косторной
+9
0
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yurikas
Косторная в бешенстве, жесть. Как с таким настроением можно выходить и показывать программу?
Интересно, а успокоительные препараты считаются допингом? 🤔
+7
0
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Pennywise
Ответ Defender64
Судейство пинали только за высокие компы Петросян и Кондратюка при плохих прокатах
Сначала орут, что компоненты не должны зависеть от техники, а потом возмущаются, почему такие компоненты, если в технике было много ошибок. 🤪
+9
-2
+7
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Ритт
Косторная, ты дурная!!! Жалко Рослякова. А Этери Гогиевне респектуха и уважуха, что такое чудушко, хоть и талантливое, довела до титулов финала Гран При и ЧЕ. И много призовых мест.
+10
-3
+7
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imaxim
Ответ Pennywise
Сначала орут, что компоненты не должны зависеть от техники, а потом возмущаются, почему такие компоненты, если в технике было много ошибок. 🤪
Так это так и работает. Обычно когда срываешь элементы - страдает и восприятие программы. Но если ты сделал все элементы по технике, это ещё не значит, что ты передал образ программы
+8
-1
+7
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Raduga
С чего Алена решила, что она имеет право возмущаться? Блатная?
+8
-1
+7
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Дженифер
Мне кажется, она хотела призовых. У них, видимо, с деньгами проблемно, а Аленка любит жить на широкую ногу.
+7
0
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Ayla
Ответ метель
за два проката Алена ни разу не улыбнулась, ни во время прокатов ,ни тем более во время выставления оценок, а куницу-мужа, вообще думала , прибьет.Может она уже жалеет , что связалась с этим парным, сейчас бы и в ЖО что то получилось, пубертат прошла, форму восстановила, еще бы триксель и вперед за медалями, конкуренции такой бешенной ,нет уже.
да было бы тоже самое, Аделия ее бы обыграла и все, истерика
+7
-1
+6
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Залина Малина
Позор! Косторная в очередной раз себя опозорила
+12
-6
+6
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Блинчик
Судя по лицу тренера, вчера досталось и ему))
+7
-2
+5
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circassian*
Ответ Defender64
Больше всего меня поражает отношение её. К своей карьере, к своей истории. Всё воспринималось бы иначе, если бы она честно сказала бы, что устала/сдалась/не верит в допуск. Но она делает вид, что всё в порядке. Год обещала вернуться, а потом, развлекаясь на Кубе, по телефону такая: «Что? Да, я перешла месяц назад». Типа как причёску поменяла. А потом начала изворачиваться и врать. Даже не пробовала тренироваться после выздоровления, побежала прыгать с больной ногой, и обнаружила, что в этот временный период, в парном ей комфортнее – и перешла в парное навсегда. Типа у неё на парное хватит здоровья, а на одиночку - нет. Так и не сказала, на что рассчитывает. Я думал, что ни на что – наплевать ей. А теперь оказывается, что не наплевать! Что она собралась в парном достигать успехов грандиозных, и у неё должны быть прямо сразу. ДА С КАКОГО ПЕРЕПУГУ?!! Честно, я прямо поверить не могу, что можно быть настолько оторванной от реальности, и настолько себе навредить. С озорной весёлой улыбкой спустила свою карьеру в унитаз, потом сначала сама делала вид, что всё в порядке, а теперь и вовсе начинает с других требовать и возмущаться, почему это её не так оценивают, как в одиночном, а? Ведь ничего же не изменилось. Подумаешь, вид поменяла, это же такая ерунда. Ещё бы в шорт-трек перешла. Там же тоже надо на коньках кататься. Так что в принципе разницы особой нет. Ещё уверяла, что в парном у неё больше перспективы - это просто комично и нелепо звучит. Так же, как нынешние пассажи про судейство. И ещё угрозы, что себя ещё сдерживает, не всё говорит, что хочется. Реально - просто плюнула и всё бросила, но с каким-то фантастическим упорством отрицает это. Продолжает строить из себя непонятно кого. И ещё ей, видите ли, обидно, когда её тыкают носом, что она закончила. Пытается себя саму убедить, что выбора не было. Но он был, и она сама втоптала карьеру в грязь. Не закончила, а бросила. А её за неё болел, как ни за кого другого, кроме разве что Липницкой. А теперь у неё ничего от той фигуристки не осталось. Абсолютно. Ни малейшего сочувствия не вызывает. А после таких пассажей - тем более. Никто не поможет, если сама себе враг.
Есть подозрение, что она напрочь лишена чувства эмпатии. Я не в плане оскорбления, просто последите за ней, за ее действиями в течение карьеры. Она ни разу не проявила хотя бы видимость того, что ей на кого-либо не наплевать, кроме как на себя. Ни разу не озадачилась тем, как она может обидеть своими словами или действиями кого-то.
Да она даже когда обратно к Тутберидзе переходила, по ней абсолютно невозможно было сказать, что ей стыдно за свое поведение перед тренерами, которые дали ей еще один шанс. Не было ни капли сожаления и за того молодого тренера, который также ушел вместе с ней от Тутберидзе к Плющенко ( фамилию забыл). И от которого она опять же, без капли сожаления, ушла обратно
Повторюсь, это не оскорбление, таких людей ( без чувства эмпатии) по статистике не так уж и мало, и проявляют они себя в жизни по-разному. Многие вполне неплохо
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Raduga
Ответ Orange carrot
Очень хотелось бы узнать, почему судьи должны оценивать тренировки? И что, только Алена с мужем готовились и тренировались? Условные Княжуки на печке сидели? Аленины болельщики сыграли тут плохую службу, уже вознесли пару чуть ли не в чемпионы страны. А Алена очень ведомая на лесть барышня.
Отличный коммент.
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Kareglazaya
Ответ Shveddka
Комментарий удален модератором
Есть вероятность, что с таким настроем она даже до конца сезона не доедет) Не выиграет на следующем своём этапе гран-при, психанет и в танцы уйдет 😂
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Маргарита В Сафронова
Алӗна так и не повзрослела. Ведёт себя как ребӗнок. Ею все восхищаются, хвалят со всех сторон, она всем верит и хочет высоких мест и медплей, как игрушек. И капризничает, когда не получает. Хватит ли у Гоши сил быть строгим отцом?
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Olga1212
Нет, с таким отношением, останется в середняках, злюка
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Bella Lee
Ответ circassian*
Есть подозрение, что она напрочь лишена чувства эмпатии. Я не в плане оскорбления, просто последите за ней, за ее действиями в течение карьеры. Она ни разу не проявила хотя бы видимость того, что ей на кого-либо не наплевать, кроме как на себя. Ни разу не озадачилась тем, как она может обидеть своими словами или действиями кого-то. Да она даже когда обратно к Тутберидзе переходила, по ней абсолютно невозможно было сказать, что ей стыдно за свое поведение перед тренерами, которые дали ей еще один шанс. Не было ни капли сожаления и за того молодого тренера, который также ушел вместе с ней от Тутберидзе к Плющенко ( фамилию забыл). И от которого она опять же, без капли сожаления, ушла обратно Повторюсь, это не оскорбление, таких людей ( без чувства эмпатии) по статистике не так уж и мало, и проявляют они себя в жизни по-разному. Многие вполне неплохо
А Алëне должно быть стыдно за то, что она ушла от Этери? Тренер - не мать родная, а человек, который оказывает услугу. И ничего страшного и стыдного в переходах нет и быть не может.
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Ayla
Ответ Defender64
очень сомневаюсь, что была бы истерика, если бы она хорошо откатала без ультра-си, ну или более-менее, там и оценки были бы под 230.
она падает с прыжков, с чего бы в одиночке она идеально каталась сейчас?
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Zooey Glass
Я ни в коем случае не пытаюсь выставлять диагнозы, но уже давно поведение Алены напоминает мне поведение пограничников. В том смысле, что у нее в наличии черты, характерные для человека с ПРЛ (не путать с наличием ПРЛ!!).
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метель
за два проката Алена ни разу не улыбнулась, ни во время прокатов ,ни тем более во время выставления оценок, а куницу-мужа, вообще думала , прибьет.Может она уже жалеет , что связалась с этим парным, сейчас бы и в ЖО что то получилось, пубертат прошла, форму восстановила, еще бы триксель и вперед за медалями, конкуренции такой бешенной ,нет уже.
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Блинчик
Не понимаю, как болото может утонуть в самом себе? оО
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Ayla
Теперь не верю в них, надолго не хватит, в лучшем случае уйдут в шоу, в худшем разведутся
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Lyudmila
Если не говорить о баллах, Алена на какое место поставила бы свою пару? На третье? Или выше? Если она считает четвертное место нормальным результатом, то нечего и к оценкам цепляться. Тогда пусть говорит о том, что и тех кто выше также коряво оценили. Да прекрасный результат для дебюта у её пары. Они молодцы, особенно она, столько выучила за короткий срок.
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RS919
Красивая, но вре-едная 😊
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yurikas
Ну ладно, Косторная в неадеквате, но она же все это время не в вакууме жила, она своими медальными ожиданиями делилась и с партнером, и с тренерами. Почему тренеры ее не образумили? Похоже на катке вообще никто не осмеливается слово поперек ее мнения сказать.
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Адриана
Ответ RS919
Красивая, но вре-едная 😊
Особенно красивая на фото, где ждёт оценок за ПП.
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Блинчик
Лицо Алёнки - это мем))
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imaxim
Ответ Pennywise
Образ программы передают обычно хореографией, связками и очень редко элементами. Так что срыв элемента на передачу программы обычно не влияет.
Очень влияет. Фигурист расстраивается и выходит из образа, начинает думать о том, как бы остальное сделать, а не о том, что он катает
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Defender64
Ответ yurikas
Косторная в бешенстве, жесть. Как с таким настроением можно выходить и показывать программу? Интересно, а успокоительные препараты считаются допингом? 🤔
Считаются
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Veronika spuria
Ответ Shveddka
Комментарий удален модератором
А куда вы БК и МГ денете на ОИ? Ещё и ХК? Совсем ку-ку ку?
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Оле-Лукойе
Ответ Shveddka
Комментарий удален модератором
Даже если бы была уверенность, что на игры нас пустят, вероятность того, что там будет Алена, в принципе небольшая с нашей-то конкуренцией
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Veronika spuria
Ответ yurikas
Косторная в бешенстве, жесть. Как с таким настроением можно выходить и показывать программу? Интересно, а успокоительные препараты считаются допингом? 🤔
У Камилы надо спросить.
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Shveddka
Ответ Defender64
На ОИ-26 могут пустить в теории. Но чтоьбы туда попадать, надо было оставаться в женской одиночке. В парном шансы есть только на ОИ-2030. Кто-то верит, что она докатается до этого сезона? Я до 25/26 что-то очень сомневаюсь
Нет конечно, какой тридцатый год....
Она хоть и Алëна, но не Савченко) Ни терпения, ни упорства, одни хотелки всего и сразу
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