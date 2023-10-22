Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?
Алена Косторная теперь официально в парном катании: дебютировала с Георгием Куницей на этапе Гран-при в Омске.
Зрители в восторге, комментаторы тоже рады. Но ожидания Алены не оправдались – видимо, надеялась на медали с первых же прокатов.
Стоит ли впадать в отчаяние?
Алена возмущена судейством в короткой – оно и правда было спорным
Косторная с мужем Куницей всего месяц в парном катании, но уже пошумели – на первом же старте разнесли судейство.
В короткой программе под саундтрек из «50 оттенков серого» они без срывов исполнили все элементы. Но получили странные оценки. Поддержка вызвала у судей диаметрально противоположные эмоции: по шкале GOE от -3 (Галина Истомина и Регина Трусова) до +3 (Светлана Михайлова и Светлана Ершова).
В компонентах тоже не сошлись: Регина Трусова оценила мастерство катания в 6,75, Светлана Ершова – в 9,25. Может, ставили оценки каждому в паре отдельно – тогда что кому досталось?
Итог – все же неплохая сумма в 68,06 балла. К слову, это личный рекорд в парном катании не только для Алены, но и для Георгия. В паре с Евгенией Тумановой он никогда столько не получал. А с Косторной он начинает и с более сложным контентом, и с мощной поддержкой зрителей. Но и с вулканом эмоций партнерши.
«Никак не оценю выступление. Ноль. Недовольна всем. Я недовольна тем, как был оценен наш прокат короткой программы. Возмущена просто. То, как мы старались и тренировались, то, как это было оценено... От оценок я была в шоке, в замешательстве. Настолько огромная разница между оценками одного и второго судьи – даже по правилам такого не могло быть.
Это объективное понимание того, как мой любимый вид спорта тонет в болоте. Мир жесток, к сожалению, все думают про себя. Это правильно, так и нужно делать, но есть спортивный принцип, которому этому противоречит», – тирада Алены после произвольной.
Понятно, что судьи всегда опираются на статус пары (насколько это профессионально – другой вопрос), а у Косторной и Куницы пока его нет. Но если не заглядывать в протокол и не видеть шестерки в компонентах – так ли катастрофичны оценки?
Скорее нет. В первом взрослом сезоне лидеры нынешнего парного катания набирали меньше. Да, сравнивать оценки с разных турниров всегда неблагодарное дело. Но сделаем допущение, что неопытность Косторной в парах и не такие комплементарные баллы международных турниров находятся в одной вселенной.
«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?
Так вот: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стартовали во взрослом катании с 65,21 балла в сезоне-2018/19. А короткой на 68,83 хватило для бронзы на Гран-при Франции. Анастасия Мишина и Александр Галлямов начинали с солидных 74,99 в сезоне-2019/20, но и у них бывали сбои и оценки ниже 70 (даже на чемпионате России).
Похвально, что Косторная ориентируется на лидеров. Но неужели она хотела выигрывать сразу же после перехода в пары? Реакция на оценки в кисс-энд-край красноречива – Алена остановила Георгия, который показывал палец вверх.
Оба ошибались в произвольной – Косторная ждала оценки с каменным лицом
На произвольную выходили уже не с таким боевым настроем – во взгляде Косторной читалась то ли обида, то ли вызов. Потом она призналась, что сегодня их хватило на идеальный прокат на тренировке, а к вечеру настрой и силы убавились.
Может, от этого прокат получился нервным и рваным. В заявке стояли амбициозные прыжки: секвенция из тройного флипа, тройного тулупа и двойного акселя, а также сольный тройной лутц во второй половине.
С лутцем справились, а вот каскад не получился. После тулупа Алена упала, поэтому до акселя не дошло. Куница это заметил и даже не пошел на прыжок.
К середине каскада тоже есть вопросы – тулуп Косторная выполнила с руками наверх, Куница – в полной группировке. Максим Траньков, комментировавший соревнования, отметил, что в парном катании все-таки хочется синхронности во всем.
Незадолго до Гран-при Куница смело заступился за партнершу: «Хочется спросить тех, кто критикует: вы понимаете, что многие элементы парного катания человек едва успел выучить? И катается при этом рядом с парами, которые много лет выступают вместе».
Прыжки вроде бы есть и в одиночном катании, ведь так?
У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам
Но и ошибки в парных элементах – не вина Косторной. Она чуть не упала с выброса, но Алексей Тихонов (он тоже работал в эфире) отметил: «Чуть-чуть не докинул партнер Алену, поэтому плечи остались впереди – и на выезде она клюнула носом».
На подкруте и тодесе судьи поставили второй уровень – и это опять же элементы, ответственность за которые делится как минимум пополам (хотя «ведет» дуэт партнер).
Сразу после проката Косторная что-то с упреком в глазах высказывала Кунице. Осталась не в восторге от проката.
А ждала оценки с суровым выражением лица.
Итоговые 192,77 балла и четвертое место – точно не провальный дебют. Но Алена хочет больше: «Я не ищу лояльности. Я ищу справедливости. И мы будем работать, чтобы этого достичь».
Верите в Алену и Георгия?
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
2-й этап
«Сердце Сибири»
Омск
Итоговое положение
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 232,98
2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 221,67
3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 203,32
4. Алена Косторная – Георгий Куница – 192,77
5. Карина Акопова – Никита Рахманин – 190,75
6. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 156,45
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 159,48
2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 148,98
3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 130,47
4. Алена Косторная – Георгий Куница – 124,71
5. Карина Акопова – Никита Рахманин – 121,54
6. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 99,63
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Переход – это крест на карьере! С нуля в сверхконкуренцию. Хотя в одиночке наоборот снижение, и такая Алёна была бы нужна и перспективна даже без 3А. Я сначала считал, что это из-за запредельной глупости. Но потом решил, что всё же невозможно не понимать происходящее до такой степени, если ты сама - фигуристка. Поэтому я решил, что она просто привыкла к такой вот жизни вне спорта. Может, сломалась отчасти из-за травм. Просто исчезли амбиции. Стало устраивать, что никогда её не будет ни на ЧМ, ни на ОИ. Не попасть туда фигуристке такого таланта – антирекорд исторический. Не имеющий аналогов просто.
Но её нынешняя реакция показывает, что я был изначально прав. Это величайшая, невероятная глупость. Она ведёт себя так, будто она всё ещё звезда одиночки. Которую вдруг все перестали ценить за ровно то же самое, что принесло ей славу и популярность, рекорды и медали. Но ничего этого нет! и фигуристки той нет. Остался только гонор.
А теперь оказывается, что не наплевать! Что она собралась в парном достигать успехов грандиозных, и у неё должны быть прямо сразу. ДА С КАКОГО ПЕРЕПУГУ?!! Честно, я прямо поверить не могу, что можно быть настолько оторванной от реальности, и настолько себе навредить. С озорной весёлой улыбкой спустила свою карьеру в унитаз, потом сначала сама делала вид, что всё в порядке, а теперь и вовсе начинает с других требовать и возмущаться, почему это её не так оценивают, как в одиночном, а? Ведь ничего же не изменилось. Подумаешь, вид поменяла, это же такая ерунда. Ещё бы в шорт-трек перешла. Там же тоже надо на коньках кататься. Так что в принципе разницы особой нет.
Ещё уверяла, что в парном у неё больше перспективы - это просто комично и нелепо звучит. Так же, как нынешние пассажи про судейство. И ещё угрозы, что себя ещё сдерживает, не всё говорит, что хочется. Реально - просто плюнула и всё бросила, но с каким-то фантастическим упорством отрицает это. Продолжает строить из себя непонятно кого. И ещё ей, видите ли, обидно, когда её тыкают носом, что она закончила. Пытается себя саму убедить, что выбора не было. Но он был, и она сама втоптала карьеру в грязь. Не закончила, а бросила.
А её за неё болел, как ни за кого другого, кроме разве что Липницкой. А теперь у неё ничего от той фигуристки не осталось. Абсолютно. Ни малейшего сочувствия не вызывает. А после таких пассажей - тем более. Никто не поможет, если сама себе враг.
И что, только Алена с мужем готовились и тренировались? Условные Княжуки на печке сидели?
Аленины болельщики сыграли тут плохую службу, уже вознесли пару чуть ли не в чемпионы страны. А Алена очень ведомая на лесть барышня.
Но Алена ждала видимо десятки в компонентах и преимущество в 30 баллов над Мишиной
Как фигуристка-одиночница она была великолепна. А в свой победный сезон - абсолютно совершенна. Таких никогда не было и, возможно, уже никогда не будет.
И в парном катании Алёна тоже хороша. Она действительно очень перспективна.
Но есть одна проблема (и это не язык Алёны, хотя он, конечно, тоже).
Судя по своему интервью, Алёна не понимает, что парное катание - ПАРНОЕ. Что в компонентах, которыми была так недовольна Алёна, оценивают не навыки скольжения партнеров по отдельности, а оценивают, как они скользят ВМЕСТЕ. Что композиция - это то, как партнёры показывают свои хореографические навыки ВМЕСТЕ. Что представление - это то, как пара презентует свою программу ВМЕСТЕ.
Мне очень-очень нравятся Куницы, но я не могу не видеть того, что сейчас это два одиночника, пытающихся исполнять парные элементы. Не вместе. По отдельности. Хотя Гоша, конечно, действительно изо всех сил старается работать на свою половину. И вот как раз его прогресс очень и очень заметен.
Чтобы два одиночника стали парой на льду требуется время. Не месяц и даже не год. Требуется полностью перекроить все свои привычки, сместить фокус восприятия с себя на своёго партнёра. К чему Алёна, очевидно, пока не готова. И пока этого не произойдет, Куницы будут получать те оценки, которые получают (хотя давайте честно, их оценили более чем щедро для пары-новодела).
Алёна в миксте сказала много правильных вещей - о том, что катает она для публики. Что работать надо продолжать. И даже про работу судей тоже были произнесены верные слова - это неправильно, когда в панели сидят люди, не имеющие понятия о том, по каким критериям оценивать поддержки. Но фундаментального понимания сути парного катания у Алёны нет, она всё еще одиночница.
Было бы здорово, если бы кто-нибудь из мэтров парного - возможно тот же Тихонов - деликатно объяснил Алёне, что не так.
А еще кто-нибудь - возможно Максим Траньков - посоветовал Гоше пообщаться с Федей Климовым)))
Хочется верить, что Алёна сможет понять, в чём она сейчас не права. Потому что если нет, то у пары КК ничего не получится.
Будет ли второй, зависит только от характера Алёны.
Пока ей её характер только вредил, может быть муж как-то на это повлияет.
Интересно, а успокоительные препараты считаются допингом? 🤔
Да она даже когда обратно к Тутберидзе переходила, по ней абсолютно невозможно было сказать, что ей стыдно за свое поведение перед тренерами, которые дали ей еще один шанс. Не было ни капли сожаления и за того молодого тренера, который также ушел вместе с ней от Тутберидзе к Плющенко ( фамилию забыл). И от которого она опять же, без капли сожаления, ушла обратно
Повторюсь, это не оскорбление, таких людей ( без чувства эмпатии) по статистике не так уж и мало, и проявляют они себя в жизни по-разному. Многие вполне неплохо
Она хоть и Алëна, но не Савченко) Ни терпения, ни упорства, одни хотелки всего и сразу