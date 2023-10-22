Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

Алена Косторная теперь официально в парном катании: дебютировала с Георгием Куницей на этапе Гран-при в Омске.

Зрители в восторге, комментаторы тоже рады. Но ожидания Алены не оправдались – видимо, надеялась на медали с первых же прокатов.

Стоит ли впадать в отчаяние?

Алена возмущена судейством в короткой – оно и правда было спорным

Косторная с мужем Куницей всего месяц в парном катании, но уже пошумели – на первом же старте разнесли судейство.

В короткой программе под саундтрек из «50 оттенков серого» они без срывов исполнили все элементы. Но получили странные оценки. Поддержка вызвала у судей диаметрально противоположные эмоции: по шкале GOE от -3 (Галина Истомина и Регина Трусова) до +3 (Светлана Михайлова и Светлана Ершова).

В компонентах тоже не сошлись: Регина Трусова оценила мастерство катания в 6,75, Светлана Ершова – в 9,25. Может, ставили оценки каждому в паре отдельно – тогда что кому досталось?

Итог – все же неплохая сумма в 68,06 балла. К слову, это личный рекорд в парном катании не только для Алены, но и для Георгия. В паре с Евгенией Тумановой он никогда столько не получал. А с Косторной он начинает и с более сложным контентом, и с мощной поддержкой зрителей. Но и с вулканом эмоций партнерши.

«Никак не оценю выступление. Ноль. Недовольна всем. Я недовольна тем, как был оценен наш прокат короткой программы. Возмущена просто. То, как мы старались и тренировались, то, как это было оценено... От оценок я была в шоке, в замешательстве. Настолько огромная разница между оценками одного и второго судьи – даже по правилам такого не могло быть.

Это объективное понимание того, как мой любимый вид спорта тонет в болоте. Мир жесток, к сожалению, все думают про себя. Это правильно, так и нужно делать, но есть спортивный принцип, которому этому противоречит», – тирада Алены после произвольной.

Понятно, что судьи всегда опираются на статус пары (насколько это профессионально – другой вопрос), а у Косторной и Куницы пока его нет. Но если не заглядывать в протокол и не видеть шестерки в компонентах – так ли катастрофичны оценки?

Скорее нет. В первом взрослом сезоне лидеры нынешнего парного катания набирали меньше. Да, сравнивать оценки с разных турниров всегда неблагодарное дело. Но сделаем допущение, что неопытность Косторной в парах и не такие комплементарные баллы международных турниров находятся в одной вселенной.

Так вот: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стартовали во взрослом катании с 65,21 балла в сезоне-2018/19. А короткой на 68,83 хватило для бронзы на Гран-при Франции. Анастасия Мишина и Александр Галлямов начинали с солидных 74,99 в сезоне-2019/20, но и у них бывали сбои и оценки ниже 70 (даже на чемпионате России).

Похвально, что Косторная ориентируется на лидеров. Но неужели она хотела выигрывать сразу же после перехода в пары? Реакция на оценки в кисс-энд-край красноречива – Алена остановила Георгия, который показывал палец вверх.

Оба ошибались в произвольной – Косторная ждала оценки с каменным лицом

На произвольную выходили уже не с таким боевым настроем – во взгляде Косторной читалась то ли обида, то ли вызов. Потом она призналась, что сегодня их хватило на идеальный прокат на тренировке, а к вечеру настрой и силы убавились.

Может, от этого прокат получился нервным и рваным. В заявке стояли амбициозные прыжки: секвенция из тройного флипа, тройного тулупа и двойного акселя, а также сольный тройной лутц во второй половине.

С лутцем справились, а вот каскад не получился. После тулупа Алена упала, поэтому до акселя не дошло. Куница это заметил и даже не пошел на прыжок.

К середине каскада тоже есть вопросы – тулуп Косторная выполнила с руками наверх, Куница – в полной группировке. Максим Траньков, комментировавший соревнования, отметил, что в парном катании все-таки хочется синхронности во всем.

Незадолго до Гран-при Куница смело заступился за партнершу: «Хочется спросить тех, кто критикует: вы понимаете, что многие элементы парного катания человек едва успел выучить? И катается при этом рядом с парами, которые много лет выступают вместе».

Прыжки вроде бы есть и в одиночном катании, ведь так?

Но и ошибки в парных элементах – не вина Косторной. Она чуть не упала с выброса, но Алексей Тихонов (он тоже работал в эфире) отметил: «Чуть-чуть не докинул партнер Алену, поэтому плечи остались впереди – и на выезде она клюнула носом».

На подкруте и тодесе судьи поставили второй уровень – и это опять же элементы, ответственность за которые делится как минимум пополам (хотя «ведет» дуэт партнер).

Сразу после проката Косторная что-то с упреком в глазах высказывала Кунице. Осталась не в восторге от проката.

А ждала оценки с суровым выражением лица.

Итоговые 192,77 балла и четвертое место – точно не провальный дебют. Но Алена хочет больше: «Я не ищу лояльности. Я ищу справедливости. И мы будем работать, чтобы этого достичь».

Верите в Алену и Георгия?

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Итоговое положение

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 232,98

2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 221,67

3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 203,32

4. Алена Косторная – Георгий Куница – 192,77

5. Карина Акопова – Никита Рахманин – 190,75

6. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 156,45

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 159,48

2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 148,98

3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 130,47

4. Алена Косторная – Георгий Куница – 124,71

5. Карина Акопова – Никита Рахманин – 121,54

6. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 99,63

Фото: РИА Новости/Александр Вильф