У Луны Хендрикс то ли платье, то ли купальник: голая спина, декольте и невидимая юбка
Луна Хендрикс – не только один из лидеров сезона в международной фигурке, но еще и главный секс-символ.
Она напомнила об этом нарядом для короткой программы: ярким, блестящим и ну очень открытым. Судьи на Гран-при США оценили: с лучшими компонентами бельгийка пока на первом месте.
Для судей – отдельный танец у бортика!
Хендрикс давно выбрала образ соблазнительницы на льду. Началось все со знаменитого бежевого платья, которое сложно разглядеть на теле. В прошлом сезоне были и ультра-короткие наряды в программах, и облегающий комбинезон в показательном номере.
Сама Луна признавалась, что во время выступлений меняется, хотя в жизни стеснительная:
«Если честно, я даже в купальнике на пляже не очень уверенно себя чувствую – и совсем не кажусь себе красивой. Когда я одета, мне гораздо спокойнее», – рассказывала она в интервью Sports.ru.
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При взгляде на наряд для новой короткой в эти слова верится с трудом. Потому что оно больше похоже как раз на купальник, чем на полноценное платье.
Хендрикс выступает под энергичную аранжировку двух треков – Living for Love Мадонны и Im Nin’alu Ашера Свисса, Авраама Мора и Наркиса.
С цветом явно попали – раз музыка стремительная, то и фигуристка должна быть яркой. Поэтому платье красное. Юбку увидеть сложно, но она все-таки есть – с бахромой и большими камнями. Спина и бока открыты. Думаете, все? Нет! Конечно, есть и декольте.
Наряд напоминает гимнастический купальник – хотя в художественной гимнастике у спортсменок больше закрытого тела.
Хендрикс вжилась в роль красотки на льду, поэтому от обычного стеснения не остается и тени. И дело не только в платье – ближе к концу постановки Луна заигрывает с судьями, подходя к ним вплотную. И не просто облокачивается на бортик, как Камила Валиева в программе I See Red, а исполняет отдельный танец.
Кажется, судьям на Гран-при США все понравилось. У Хендрикс шикарная оценка за компоненты – 36,00 баллов. По этому показателю ближе всех Изабо Левито, но отставание для короткой большое – три балла.
После короткой бельгийка в лидерах. Впереди – произвольная с не менее
откровенным оригинальным нарядом.
А разве в таком «голом» платье можно?
На контрольных прокатах сборной России Алена Косторная вышла в платье с изумрудной юбкой и лифом телесного цвета. К этапу Гран-при в Омске, который проходит параллельно Skate America, наряд перешили.
«Сказали, что очень много голых участков, хотя это сетка везде. По факту у меня целиковый купальник, просто он из сетки. Придраться особо не к чему. Я недавно видела на международных соревнованиях у ребят топик и все остальное из сетки, и всем нормально», – рассказывала Алена.
Дизайнер Алена Куклычева отметила, что судьи могут и наказать за слишком откровенный наряд: «После прокатов Алене с Гошей сказали менять платье, иначе снимут баллы. Сто процентов будем менять, нельзя такое «голое».
В правилах соревнований (как международных, так и наших) есть пункт о внешнем виде:
«Одежда участников должна быть скромной, достойной и подходящей для спортивных соревнований, а не кричащей или театральной по дизайну. Однако одежда может отражать характер выбранной музыки. Одежда не должна создавать эффекта чрезмерной наготы, неуместной для данной дисциплины».
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Если наряд не соответствует правилам, то последует штраф.
Но в фигурном катании многое оценивается субъективно, так что отражение музыки бьет скромность и уместность. А понятие чрезмерной наготы слишком расплывчатое. Да и Хендрикс, видимо, так очаровала танцем у бортика, что судьям было не до штрафов.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Skate America
Аллен, США
Короткая программа
1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 75,92
2. Эмбер Гленн (США) – 71,45
3. Изабо Левито (США) – 70,07
4. Нина Петрыкина (Эстония) – 65,02
5. Моне Чиба (Япония) – 64,24
6. Мана Кавабе (Япония) – 62,80
7. Екатерина Куракова (Польша) – 60,45
Фото: East News/AP Photo/Roger Steinman; РИА Новости/Александр Вильф
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