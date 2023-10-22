У Луны Хендрикс то ли платье, то ли купальник: голая спина, декольте и невидимая юбка

Луна Хендрикс – не только один из лидеров сезона в международной фигурке, но еще и главный секс-символ.

Она напомнила об этом нарядом для короткой программы: ярким, блестящим и ну очень открытым. Судьи на Гран-при США оценили: с лучшими компонентами бельгийка пока на первом месте.

Для судей – отдельный танец у бортика!

Хендрикс давно выбрала образ соблазнительницы на льду. Началось все со знаменитого бежевого платья, которое сложно разглядеть на теле. В прошлом сезоне были и ультра-короткие наряды в программах, и облегающий комбинезон в показательном номере.

Сама Луна признавалась, что во время выступлений меняется, хотя в жизни стеснительная:

«Если честно, я даже в купальнике на пляже не очень уверенно себя чувствую – и совсем не кажусь себе красивой. Когда я одета, мне гораздо спокойнее», – рассказывала она в интервью Sports.ru.

При взгляде на наряд для новой короткой в эти слова верится с трудом. Потому что оно больше похоже как раз на купальник, чем на полноценное платье.

Хендрикс выступает под энергичную аранжировку двух треков – Living for Love Мадонны и Im Nin’alu Ашера Свисса, Авраама Мора и Наркиса.

С цветом явно попали – раз музыка стремительная, то и фигуристка должна быть яркой. Поэтому платье красное. Юбку увидеть сложно, но она все-таки есть – с бахромой и большими камнями. Спина и бока открыты. Думаете, все? Нет! Конечно, есть и декольте.

Наряд напоминает гимнастический купальник – хотя в художественной гимнастике у спортсменок больше закрытого тела.

Хендрикс вжилась в роль красотки на льду, поэтому от обычного стеснения не остается и тени. И дело не только в платье – ближе к концу постановки Луна заигрывает с судьями, подходя к ним вплотную. И не просто облокачивается на бортик, как Камила Валиева в программе I See Red, а исполняет отдельный танец.

Кажется, судьям на Гран-при США все понравилось. У Хендрикс шикарная оценка за компоненты – 36,00 баллов. По этому показателю ближе всех Изабо Левито, но отставание для короткой большое – три балла.

После короткой бельгийка в лидерах. Впереди – произвольная с не менее откровенным оригинальным нарядом.

А разве в таком «голом» платье можно?

На контрольных прокатах сборной России Алена Косторная вышла в платье с изумрудной юбкой и лифом телесного цвета. К этапу Гран-при в Омске, который проходит параллельно Skate America, наряд перешили.

«Сказали, что очень много голых участков, хотя это сетка везде. По факту у меня целиковый купальник, просто он из сетки. Придраться особо не к чему. Я недавно видела на международных соревнованиях у ребят топик и все остальное из сетки, и всем нормально», – рассказывала Алена.

Дизайнер Алена Куклычева отметила, что судьи могут и наказать за слишком откровенный наряд: «После прокатов Алене с Гошей сказали менять платье, иначе снимут баллы. Сто процентов будем менять, нельзя такое «голое».

В правилах соревнований (как международных, так и наших) есть пункт о внешнем виде:

«Одежда участников должна быть скромной, достойной и подходящей для спортивных соревнований, а не кричащей или театральной по дизайну. Однако одежда может отражать характер выбранной музыки. Одежда не должна создавать эффекта чрезмерной наготы, неуместной для данной дисциплины».

Если наряд не соответствует правилам, то последует штраф.

Но в фигурном катании многое оценивается субъективно, так что отражение музыки бьет скромность и уместность. А понятие чрезмерной наготы слишком расплывчатое. Да и Хендрикс, видимо, так очаровала танцем у бортика, что судьям было не до штрафов.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 75,92

2. Эмбер Гленн (США) – 71,45

3. Изабо Левито (США) – 70,07

4. Нина Петрыкина (Эстония) – 65,02

5. Моне Чиба (Япония) – 64,24

6. Мана Кавабе (Япония) – 62,80

7. Екатерина Куракова (Польша) – 60,45

Фото: East News/AP Photo/Roger Steinman; РИА Новости/Александр Вильф