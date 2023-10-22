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У Луны Хендрикс то ли платье, то ли купальник: голая спина, декольте и невидимая юбка

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Луна Хендрикс – не только один из лидеров сезона в международной фигурке, но еще и главный секс-символ.

Она напомнила об этом нарядом для короткой программы: ярким, блестящим и ну очень открытым. Судьи на Гран-при США оценили: с лучшими компонентами бельгийка пока на первом месте.

Для судей – отдельный танец у бортика!

Хендрикс давно выбрала образ соблазнительницы на льду. Началось все со знаменитого бежевого платья, которое сложно разглядеть на теле. В прошлом сезоне были и ультра-короткие наряды в программах, и облегающий комбинезон в показательном номере.

Сама Луна признавалась, что во время выступлений меняется, хотя в жизни стеснительная:

«Если честно, я даже в купальнике на пляже не очень уверенно себя чувствую – и совсем не кажусь себе красивой. Когда я одета, мне гораздо спокойнее», – рассказывала она в интервью Sports.ru.

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При взгляде на наряд для новой короткой в эти слова верится с трудом. Потому что оно больше похоже как раз на купальник, чем на полноценное платье.

Хендрикс выступает под энергичную аранжировку двух треков – Living for Love Мадонны и Im Nin’alu Ашера Свисса, Авраама Мора и Наркиса.

С цветом явно попали – раз музыка стремительная, то и фигуристка должна быть яркой. Поэтому платье красное. Юбку увидеть сложно, но она все-таки есть – с бахромой и большими камнями. Спина и бока открыты. Думаете, все? Нет! Конечно, есть и декольте.

Наряд напоминает гимнастический купальник – хотя в художественной гимнастике у спортсменок больше закрытого тела.

Хендрикс вжилась в роль красотки на льду, поэтому от обычного стеснения не остается и тени. И дело не только в платье – ближе к концу постановки Луна заигрывает с судьями, подходя к ним вплотную. И не просто облокачивается на бортик, как Камила Валиева в программе I See Red, а исполняет отдельный танец.

Кажется, судьям на Гран-при США все понравилось. У Хендрикс шикарная оценка за компоненты – 36,00 баллов. По этому показателю ближе всех Изабо Левито, но отставание для короткой большое – три балла.

После короткой бельгийка в лидерах. Впереди – произвольная с не менее откровенным оригинальным нарядом.

А разве в таком «голом» платье можно?

На контрольных прокатах сборной России Алена Косторная вышла в платье с изумрудной юбкой и лифом телесного цвета. К этапу Гран-при в Омске, который проходит параллельно Skate America, наряд перешили.

«Сказали, что очень много голых участков, хотя это сетка везде. По факту у меня целиковый купальник, просто он из сетки. Придраться особо не к чему. Я недавно видела на международных соревнованиях у ребят топик и все остальное из сетки, и всем нормально», – рассказывала Алена.

Дизайнер Алена Куклычева отметила, что судьи могут и наказать за слишком откровенный наряд: «После прокатов Алене с Гошей сказали менять платье, иначе снимут баллы. Сто процентов будем менять, нельзя такое «голое».

В правилах соревнований (как международных, так и наших) есть пункт о внешнем виде:

«Одежда участников должна быть скромной, достойной и подходящей для спортивных соревнований, а не кричащей или театральной по дизайну. Однако одежда может отражать характер выбранной музыки. Одежда не должна создавать эффекта чрезмерной наготы, неуместной для данной дисциплины».

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Если наряд не соответствует правилам, то последует штраф.

Но в фигурном катании многое оценивается субъективно, так что отражение музыки бьет скромность и уместность. А понятие чрезмерной наготы слишком расплывчатое. Да и Хендрикс, видимо, так очаровала танцем у бортика, что судьям было не до штрафов.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 75,92

2. Эмбер Гленн (США) – 71,45

3. Изабо Левито (США) – 70,07

4. Нина Петрыкина (Эстония) – 65,02

5. Моне Чиба (Япония) – 64,24

6. Мана Кавабе (Япония) – 62,80

7. Екатерина Куракова (Польша) – 60,45

Фото: East News/AP Photo/Roger Steinman; РИА Новости/Александр Вильф

20 комментариев

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Сергей Орлов
Красотка)
+23
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Оригинальный Ник
Вот если б все фигуристки в подобном выступали, точно был бы спорт номер один
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Max9999
надо без трусов, чтобы тело дышало.
+9
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tanya_1111
У Луны всегда такие платья, Америку открыли.
+5
0
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Allbee
Вульгарно
+7
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Ильдар М
Главный секс символ? Точно?
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Екатерина Прекрасная
Если есть что показать, почему бы и не показать... От худосочных селедок младшего возраста уже воротит. Надоел детский сад на льду.
+5
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SilvioDante
Ответ Anisu
Господи, да какая вам разница, какое у Хендрикс платье?
А какая вам разница какая другим разница?)
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justbored
Тут вот синхронистка Субботина в заголовке вам отвечает https://www.sports.ru/tribuna/blogs/interval/2787160.html
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severyanka
Ответ Екатерина Прекрасная
Если есть что показать, почему бы и не показать... От худосочных селедок младшего возраста уже воротит. Надоел детский сад на льду.
Это спорт прежде всего и эстетика не на последнем месте и требования к костюмам есть, читайте правила прежде чем всех на категори разделять.
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Давай Так
Обратная сторона Луны более лучше.
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Nga#
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
На Окко транслировали первый этап Гран При Скейт Америка,в короткой программе у Луны это самое платье,ну красота и сама Луна так зажгла,все у нее получилось,молодец,надо бы нашим фигуристкам сейчас что то более веселое,а не нудли.Только не Майкл Джексон,этот номер только на показательные!
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Viks
Красиво и точка.
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Raphanus
Ответ Давай Так
Обратная сторона Луны более лучше.
"Мы стали более лучше одеваться" (с) Света из Иваново
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Nga#
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Nga#
На Окко транслировали первый этап Гран При Скейт Америка,в короткой программе у Луны это самое платье,ну красота и сама Луна так зажгла,все у нее получилось,молодец,надо бы нашим фигуристкам сейчас что то более веселое,а не нудли.Только не Майкл Джексон,этот номер только на показательные!
Почему комментарий у меня ниже ...так понятно,любые некие дамы фанатики одного клуба очень не любят мои меткие заметки о том что происходит с их любимицами,жаль что редакция идет на поводу,я держусь в рамках,но постоянно оскорблять своими придирками девушек и ребят другого клуба я им не позволю!
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