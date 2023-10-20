Фигуристки-юниорки переоценили себя на Гран-при: вместо четверных – падения, а победительница отказалась от квада в последний момент

Юниорки на Гран-при в Омске обещали много сложных прыжков. Но вместо праздника четверных – парад падений.

Риск не оправдался – победила Виктория Морозова, вовремя отказавшаяся от амбициозных планов в пользу надежности.

Заявка произвольной программы у юниорок впечатляла. Тенденция на усложнение контента как будто не угасла: та мода, которую установила группа Тутберидзе, вышла за пределы «Хрустального». Вот уже и девушки из Петербурга и Екатеринбурга замахнулись на прыжки ультра-си.

Пять фигуристок заявили квады, еще одна планировала тройной аксель. Итого – 9 сложных прыжков на всех. Мощь.

Вот только ни одного чистого зрители так и не увидели.

Елизавета Лабутина пошла на триксель, но упала с недокрученного элемента.

пошла на триксель, но упала с недокрученного элемента. Лидии Плескачевой понизили четверной тулуп до тройного, и он тоже закончился падением.

понизили четверной тулуп до тройного, и он тоже закончился падением. Софья Глаголевская – квад-тулуп с падением и недокрутом.

– квад-тулуп с падением и недокрутом. Мария Мазур устояла на ногах после четверного тулупа, но судьи все же углядели недокрут в четверть.

Отдельно – про призеров. Все они по-разному отнеслись к выступлению.

1. Софья Титова сразу отказалась от ультра-си. В прошлом сезоне ученица Евгения Плющенко исполняла на соревнованиях тройной аксель и четверной сальхов. Теперь начинает с облегченного контента.

Но даже такой аккуратных подход не уберег от ошибок: неясное ребро на одном лутце и неправильное – на другом, недокрут на тройном тулупе и недопустимый повтор двойного. Титову спасли компоненты – благодаря высокой второй оценке и запасу после короткой она осталась в тройке.

«Отказ от четверных связан с набором формы. Решили со штабом поработать над презентацией программы», – объяснила она после проката.

2. Заявка Алисы Двоеглазовой, наоборот, удивляла и даже немного пугала – так много четверных в одном прокате покорялись только Александре Трусовой.

Ученица Этери Тутеридзе планировала исполнить два лутца (один в связке с двойным акселем), а еще сольные тулуп и риттбергер.

Первая же попытка обернулась жестким падением – лутц не удался.

Дальше Алиса перекроила программу и оставила всего один квад. Но и на четверном тулупе с трудом удержалась на ногах и получила недокрут в четверть.

В конце программы упала с тройного флипа – и эта ошибка стоила победы. Несмотря на первое место в произвольной, она только вторая по сумме.

Позже выяснилось, что квад-риттбергер в заявку попал ошибочно. Но в любом случае Двоеглазова продолжит штурмовать сложные прыжки: «Я не довольна. Короткую нужно катать лучше. А в произвольной бесконечно работать над четверными, чтобы делать их без раздумий. Надо работать. И все».

3. А выиграла Виктория Морозова. Она тренируется у Ирины Смирновой и Ларисы Урусовой. В прошлом году была 11-й на первенстве России.

Изначально Морозова, лидировавшая после короткой, тоже хотела пойти на квад – заявила четвертной риттбергер. Но вовремя отказалась от риска. И выдала единственный чистый прокат среди лидеров: вращения четвертого уровня, чистые выезды и лишь небольшая заминка на каскаде из флипа и сальхова.

Зато лучшие компоненты и ликование с тренером в кисс-энд-край.

Хотя от идеи усложнить контент Виктория не отказалась: «Я рада! Это не мой максимум. Могу катать намного лучше. Буду вставлять элементы ультра-си, сегодня четверной риттбергер получался на тренировке. Но решили не рисковать».

В этот раз надежность победила риск. Но вряд ли наши юниорки откажутся от четверных.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Девушки, КМС

Итоговое положение

1. Виктория Морозова – 205,69

2. Алиса Двоеглазова – 205,16

3. Софья Титова – 192,20

4. Полина Тихонова – 187,47

5. Елизавета Лабутина – 187,10

6. Мария Мазур – 186,79

Произвольная программа

1. Алиса Двоеглазова – 135,28

2. Виктория Морозова – 134,96

5. Елизавета Лабутина – 130,26

4. Софья Титова – 125,75

5. Мария Мазур – 125,37

6. Полина Тихонова – 123,78