Фигуристки-юниорки переоценили себя на Гран-при: вместо четверных – падения, а победительница отказалась от квада в последний момент
Юниорки на Гран-при в Омске обещали много сложных прыжков. Но вместо праздника четверных – парад падений.
Риск не оправдался – победила Виктория Морозова, вовремя отказавшаяся от амбициозных планов в пользу надежности.
Заявка произвольной программы у юниорок впечатляла. Тенденция на усложнение контента как будто не угасла: та мода, которую установила группа Тутберидзе, вышла за пределы «Хрустального». Вот уже и девушки из Петербурга и Екатеринбурга замахнулись на прыжки ультра-си.
Пять фигуристок заявили квады, еще одна планировала тройной аксель. Итого – 9 сложных прыжков на всех. Мощь.
Вот только ни одного чистого зрители так и не увидели.
- Елизавета Лабутина пошла на триксель, но упала с недокрученного элемента.
- Лидии Плескачевой понизили четверной тулуп до тройного, и он тоже закончился падением.
- Софья Глаголевская – квад-тулуп с падением и недокрутом.
- Мария Мазур устояла на ногах после четверного тулупа, но судьи все же углядели недокрут в четверть.
Отдельно – про призеров. Все они по-разному отнеслись к выступлению.
1. Софья Титова сразу отказалась от ультра-си. В прошлом сезоне ученица Евгения Плющенко исполняла на соревнованиях тройной аксель и четверной сальхов. Теперь начинает с облегченного контента.
Но даже такой аккуратных подход не уберег от ошибок: неясное ребро на одном лутце и неправильное – на другом, недокрут на тройном тулупе и недопустимый повтор двойного. Титову спасли компоненты – благодаря высокой второй оценке и запасу после короткой она осталась в тройке.
«Отказ от четверных связан с набором формы. Решили со штабом поработать над презентацией программы», – объяснила она после проката.
2. Заявка Алисы Двоеглазовой, наоборот, удивляла и даже немного пугала – так много четверных в одном прокате покорялись только Александре Трусовой.
Ученица Этери Тутеридзе планировала исполнить два лутца (один в связке с двойным акселем), а еще сольные тулуп и риттбергер.
Первая же попытка обернулась жестким падением – лутц не удался.
Дальше Алиса перекроила программу и оставила всего один квад. Но и на четверном тулупе с трудом удержалась на ногах и получила недокрут в четверть.
В конце программы упала с тройного флипа – и эта ошибка стоила победы. Несмотря на первое место в произвольной, она только вторая по сумме.
Позже выяснилось, что квад-риттбергер в заявку попал ошибочно. Но в любом случае Двоеглазова продолжит штурмовать сложные прыжки: «Я не довольна. Короткую нужно катать лучше. А в произвольной бесконечно работать над четверными, чтобы делать их без раздумий. Надо работать. И все».
3. А выиграла Виктория Морозова. Она тренируется у Ирины Смирновой и Ларисы Урусовой. В прошлом году была 11-й на первенстве России.
Изначально Морозова, лидировавшая после короткой, тоже хотела пойти на квад – заявила четвертной риттбергер. Но вовремя отказалась от риска. И выдала единственный чистый прокат среди лидеров: вращения четвертого уровня, чистые выезды и лишь небольшая заминка на каскаде из флипа и сальхова.
Зато лучшие компоненты и ликование с тренером в кисс-энд-край.
Хотя от идеи усложнить контент Виктория не отказалась: «Я рада! Это не мой максимум. Могу катать намного лучше. Буду вставлять элементы ультра-си, сегодня четверной риттбергер получался на тренировке. Но решили не рисковать».
В этот раз надежность победила риск. Но вряд ли наши юниорки откажутся от четверных.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
2-й этап
«Сердце Сибири»
Омск
Девушки, КМС
Итоговое положение
1. Виктория Морозова – 205,69
2. Алиса Двоеглазова – 205,16
3. Софья Титова – 192,20
4. Полина Тихонова – 187,47
5. Елизавета Лабутина – 187,10
6. Мария Мазур – 186,79
Произвольная программа
1. Алиса Двоеглазова – 135,28
2. Виктория Морозова – 134,96
5. Елизавета Лабутина – 130,26
4. Софья Титова – 125,75
5. Мария Мазур – 125,37
6. Полина Тихонова – 123,78
В тексте использованы цитаты с сайта Sport24.
Ведь как говорят:
Безумству Хра́брых поём мы песню.✌️
И стишок который сочинился сразу же после выступлений:
«Да, смотрел, сердечко билось!
Плохо, что не получилось.
Но почему-то лишь она
Мне эмоции дала.
Алиса – сегодня ты́ моя Звезда»🌟❤️
Нынешнему поколению пока далеко до предыдущего.