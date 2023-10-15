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Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась

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Аделия Петросян с запасом выиграла первый турнир сезона – этап российского Гран-при в Уфе. Хотя в произвольной программе дважды упала.

Этот сезон – пожалуй, идеальный для прорыва Петросян, ведь у нее есть все для лидерства. Но на первом старте до совершенства было далеко.

В короткой чуть не побила личный рекорд, а в произвольной упала с двух квадов

В Уфу Аделия приехала безоговорочным фаворитом: в заявке – никого из первой десятки чемпионата России прошлого года. Интригу могли создать Майя Хромых, вернувшаяся после пропущенного сезона, и Анастасия Зинина. Но обе снялись из-за проблем со здоровьем: у Зининой – обострение травмы ноги, у Хромых – просто «медицинские показания».

Несмотря на не самую высокую конкуренцию (борьбу навязывали опытная Анна Фролова и юниорка Елизавета Куликова), Петросян попыталась усилить обе программы.

На контрольных прокатах месяц назад никто из женщин не пошел на тройной аксель в короткой. Так что первый триксель сезона на счету Петросян. Она чисто исполнила сложный прыжок и получила за прокат 84,38 балла.

Для начала сезона оценки отличные: личный рекорд Аделии – 85,62 в победном финале Гран-при России весной. Сейчас компоненты на том же уровне, что и тогда: с учетом тенденции их роста от старта к старту, тут тоже неплохой задел.

Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Кажется, это из песни-протеста Майкла Джексона

А вот в произвольной пошли ошибки. В заявке было два четверных флипа (как и на прокатах), но Аделия намекнула, что контент может измениться: «Иногда сам спортсмен до конца не знает, какой контент будет. Но, надеюсь, все пойдет по плану.

Я заранее продумываю все возможные варианты. Мне не сложно. У меня какой-то калькулятор в голове, я сразу могу понять, что дальше надо делать. Не сглазить бы, ха-ха».

Видимо, все же сглазила, потому что скорректировала контент почти сразу. С первого же прыжка – четверного флипа – Петросян упала, не докрутив его в четверть.

Затем прыгнула квад-тулуп – его в планах вообще не было. Справилась с четверным и даже прицепила к нему двойной аксель. Правда, на втором прыжке споткнулась и смазала впечатление от каскада.

А затем пошла на третий четверной – снова тулуп. Но и он вышел недокрученным и закончился падением.

Первая половина программы выглядела слишком скомканной и быстрой. Аделия торопилась прыгать, а падения только добавляли хаоса. Во второй половине она все же собралась – и дальше обошлось без срывов.

Без конкуренции Петросян могла позволить себе ошибки. Хотя судья Татьяна Рашевская и так не посчитала их грубыми – поставила в компонентах выше 9 баллов, что противоречит правилам (ее оценка отбросилась, как самая высокая, но эпизод показательный).

Произвольную Аделия выиграла с запасом почти в 13 баллов от Фроловой, а по сумме двух программ преимущество и вовсе 23,86 балла.

Почему же она главная претендентка на лидерство?

В сравнении с другими нашими топ-фигуристками Петросян действительно выглядела чуть ли не основным фаворитом. Есть четыре причины, по которым она может пробиться на вершину, если избежит травм и проблем со здоровьем (ну и наладит стабильность):

1. Спокойно провела межсезонье – без повреждений и сбоев. В отличие от Софьи Акатьевой, с которой они вместе покоряли взрослые турниры в прошлом году.

В конце июня стало известно, что у Акатьевой стрессовый перелом стопы, тренировки она возобновила спустя месяц. С произвольной программы на контрольных прокатах Софья снялась по медицинским показаниям. А теперь не выступит и на втором этапе Гран-при в Омске. Ее заменит как раз Петросян, которая нашла плюсы в таком активном начале сезона:

«Я люблю выступать на первых этапах, потому что не всегда получается доехать до последних», – это о печальном опыте прошлого года, когда Петросян пропустила заключительный этап серии из-за травмы.

2. Аделия сохранила прыжки ультра-си. Пока ориентируемся на контрольные прокаты, где присутствовали почти все сильнейшие. Так, Камила Валиева не заходила на триксель и квады (хотя потом выложила видео с тренировки, на которой восстановила четверной тулуп), Елизавета Туктамышева тоже приземляла триксель только на тренировках.

Софья Муравьева, Алина Горбачева, Анастасия Зинина – все они прыгали ультра-си в прошлом году, а в этом пока не показывали их. Вообще, на прокатах не было ни одного трикселя у девушек, и лишь две пошли на четверные – Петросян и Вероника Жилина. Аделия ошиблась на флипах (касание на одном, падение на другом), а Вероника приземлила тулуп, но упала с сальхова.

Изменится ли тенденция с облегчением контента у девушек – посмотрим по сезону. Впрочем, и у Петросян не все гладко: две удачные попытки квадов из пяти плюс один чистый триксель.

3. У Аделии все в порядке с мотивацией. Несмотря на звездный статус, пока ее главное достижение – победа в финале Гран-при России. На прошлом чемпионате страны Петросян была пятой, зато есть бронза предолимпийского ЧР (закончила турнир четвертой, но из-за аннулирования результата Валиевой оказалась на пьедестале постфактум).

При этом она скромно оценивает свои силы: «Не считаю себя самой талантливой, потому что у нас есть и Камила Валиева, и Соня Акатьева. Есть девочки, которые намного лучше меня по скольжению и в эмоциональном плане. Есть еще куда расти».

Есть и желание усилить программы, и стремление взять большой титул, пусть и на внутренних соревнованиях.

4. И есть возможность все это реализовать: 16-летняя Петросян еще не столкнулась с пубертатом. По крайней мере визуально она почти не изменилась: небольшой рост и подтянутая фигура отлично подходят для квадов. Даже у Яны Рудковской не должно возникнуть вопросов к Аделии.

Татьяна Тарасова считает, что именно Петросян навяжет конкуренцию Валиевой: «У Аделии очень сложная, техничная, очень хорошая программа, с четверными прыжками. Думаю, можно ее назвать главной конкуренткой Валиевой в сезоне».

В отличие от Камилы, сезону Аделии ничего не угрожает, а слушания по допинговому делу Валиевой продолжатся в начале ноября. Начнет ли Камила сезон – пока нет ответа даже на это.

А вот у Петросян следующий старт уже через неделю. На Гран-при в Омске ее ждет более острое соперничество – с Жилиной и Горбачевой. Аделия пообещала много работать над произвольной: «Не получилось – понятно, что не получилось: два четверных прыжка. Я этому очень расстроилась. Но буду менять тренировочный процесс, потому что, видимо, он не дал таких результатов, которые я хотела».

Подтвердит ли статус фаворита?

Главное о фигурном Гран-при России: где выступит Валиева, какие призовые и почему федерация не показывает полные составы?

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Итоговое положение

1. Аделия Петросян – 234,74

2. Анна Фролова – 210,88

3. Елизавета Куликова – 199,21

4. София Захарова – 184,91

5. Виктория Сафонова (Беларусь) – 184,40 (вне конкурса)

6. Софья Важнова – 178,34

Произвольная программа

1. Аделия Петросян – 150,36

2. Анна Фролова – 137,49

3. Елизавета Куликова – 133,57

4. Софья Захарова – 122,59

5. Софья Важнова – 120,50

6. Виктория Сафонова (Беларусь) – 119,01 (вне конкурса)

В тексте использованы цитаты с сайтов «Советский спорт», «Комсомольская правда» и из эфира Первого канала.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

31 комментарий

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Aelinn
Акелла промахнулся! Это ж праздник тут. А что спортсменка на 3 четверных зашла, это ерунда. Главное, посыпалась. Упала с 4 флипа, который мужчины и не пробовали. Со ВТОРОГО 4 тулупа, но посыпалась. А все-таки Аделия может!
+31
-9
+22
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Potapson
Вообще-то после двух падений собраться и нормально докатать программу это дорогого стоит
+22
-3
+19
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lepestok
куда она посыпалась?))))) на 6-минутной разминке Аделия штамповала квады))) уси это риск в любом случае. Но Аделия, несмотря на два падения, не бросила программу и прекрасно откатала.
+30
-14
+16
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Беглый*
Рано радуетесь. Аделию с победой)
+18
-4
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Lennuci
Оспади, сезон толком не начался, а Адель уже похоронили.
+12
0
+12
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Lennuci
К словам критикующих ее рост:
Петросян -140 см
Жилина -142см
Куликова - 145см
Петрыкина -145см в 19 лет

Алиса Лю - 147см в 18 лет
Москвина -147 см в 80 лет
+11
0
+11
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Svetlana Yablonskaya
Начали травить девчонку... у всех психопатов спортса день радости. Ничего, недолго им ликовать, Аделька - кремень.
+14
-4
+10
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Тайга86
Всё у нее будет хорошо при вдумчивом подходе к ее возможностям. Главное она делает все с настроением и желанием, полностью отдавая себе отчет, что до совершенства есть над чем работать. Не все мне понравилось в ее новых(!) программах, но потенциал там есть, а это главное. Лишь бы без травм и с мотивацией.
+7
0
+7
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AilinAlex
Ответ Lennuci
Оспади, сезон толком не начался, а Адель уже похоронили.
А радости то у авторов статьи. А фотки то какие навтыкали.
+5
0
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AilinAlex
Ответ Aelinn
Акелла промахнулся! Это ж праздник тут. А что спортсменка на 3 четверных зашла, это ерунда. Главное, посыпалась. Упала с 4 флипа, который мужчины и не пробовали. Со ВТОРОГО 4 тулупа, но посыпалась. А все-таки Аделия может!
Вот именно. Флип даже тройной не у всех.
+4
0
+4
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Lennuci
Ответ Е...С
А сейчас сравните, как выглядит Жилина, которая даже младше, и как Адель. Маленького роста Ника выглядит на несколько лет старше Адели.
Если не в Янкиных платьях и без тонны макияжа, то также, как ребенок.
И мам сравнить не забудьте - на будущее.
+4
-1
+3
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Юлия Ягунова
Не знаю..меня и тройные сегодня особо не понравились..и это птичий вес..
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tvo
Сезон только начинается. И в ошибках нет ничего такого страшного. И в том, что она победила справедливо я не сомневаюсь. Но чего я не понимаю, это откуда преимущество в 13 баллов в произвольной при прокате с двумя падениями недокрутом. И ещё и недочётов на акселе. Неужели, чтаб так много прибавляет в глазах судей? Что девушкам из менее именитых штабов ничего не светит.
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Juulia
А будут оценку пересматривать или нет? Там вроде компоненты не соответствуют 2-м падениям,или это та девочка
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Александр Шульгин
Ответ Е...С
Думаю, в Омск Адель не поедет, возьмет себе более поздний этап.
Выхода нет, Валиева и Акатьева пока не готовы поэтому придется выручать.
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Александр Шульгин
Ответ Lennuci
К словам критикующих ее рост: Петросян -140 см Жилина -142см Куликова - 145см Петрыкина -145см в 19 лет Алиса Лю - 147см в 18 лет Москвина -147 см в 80 лет
Там пока не в росте дело, Петросян пока девочка по фигуре
+2
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Анастасия Платонова
Кому казалось?
Мне не казалось. Навязывают нам Петросян. Детская фигура, детское катание, что хорошего-то?
И это во взрослой одиночке....
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RS919
Ответ Маргарита Михайловна
А как иначе затащить Валиеву на пьедестал?
Сопротивляется? 😆
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Маргарита В Сафронова
Это начало сезона, проба сил. Надо смртреть, к чему Аделия стремится и что она планирует делать, когда выйдет на пик формы.
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Александр Шульгин
Ответ Е...С
А сейчас сравните, как выглядит Жилина, которая даже младше, и как Адель. Маленького роста Ника выглядит на несколько лет старше Адели.
Одинаково они выглядят, девочки, девочки ещё обе
0
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