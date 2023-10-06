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«Не запрещайте спорт. Это не поле боя». Армянский боец поддержал Россию на форуме МОК

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Арсен Джулфалакян Арсен Джулфалакян
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В начале октября Лозанна принимала Международный форум атлетов. Там обсуждали предстоящую Олимпиаду, безопасность в спорте, а закончили разговором с президентом МОК Томасом Бахом.

Пожалуй, самое эмоциональное выступление получилось у армянского борца Арсена Джулфалакяна. Он поднял вопрос, который будто бы обходили стороной: спорт все-таки объединяет или разделяет страны?

Вот его мощнейшая речь:

«Почему армянские и азербайджанские спортсмены могут соревноваться друг с другом, а российские и украинские – нет?»

«Я хочу видеть как можно больше спортсменов. Мне очень тяжело говорить, я, честно, не собирался здесь выступать, но после всей этой дискуссии я не смог отсидеться и промолчать.

Я из Армении, и сейчас в моей стране идет война. 120 тысяч армян покидают свои дома, свою историческую землю. У нас убито большое количество людей. Официально мы даже не знаем, сколько. Но я не хочу много говорить на эту тему и заставлять вас огорчаться. Этой информацией я хотел поделиться с коллегами из других стран, чтобы вы понимали, насколько четко я осознаю ситуацию. Я ненавижу войну, это происходило со мной, и я знаю, что это такое. Я ощущаю это своей кожей.

Мне очень трудно держать себя в руках. Говорят, что мужчины не плачут, и вы не представляете, как я себя чувствую. Я стараюсь улыбаться, чтобы не показывать то, что происходит внутри меня. Мне очень жаль, что я, такой сильный и известный, не могу сделать ничего, чтобы остановить войну с Азербайджаном в моей стране и помочь моим соотечественникам.

Что я хочу донести до всех вас, очень известных людей в ваших странах, до президента МОК. Не запрещайте спорт. Давите на правительства ваших стран, на политиков, которые ведут войны. Но не наказывайте спортсменов, у которых нет другой профессии. Меня спрашивали: вы связывались с украинскими атлетами? Да, я общался со многими спортсменами из Украины, потому что у меня там друзья. Я много лет провел на Украине, это очень близкая для меня страна. То же самое относится и к России. Я общался со спортсменами и из России, и из Беларуси. И я знаю, как они страдают – спортсмены из всех этих стран. Из моей страны, из африканских стран…

Еще один мой месседж: вы можете себе представить, что произойдет, если вы забаните всех молодых спортсменов? Что им останется – только криминал? Что еще они будут делать? Западные страны «запретили» образование, запретили культуру. Сейчас забанят спорт. Что произойдет с будущим поколением? Как после этого мы будем смотреть им в глаза? Как я объясню моим товарищам, коллегам, почему им запрещено выступать в соревнованиях?

Неделю назад в Сербии прошел чемпионат мира по борьбе. Там выступала масса россиян и белорусов – под флагами других стран: Албании, Македонии, Словении. Они соревновались с украинцами, и у нас не было ни одного конфликта. У нас были и спортсмены в нейтральном статусе. На одном ковре боролись армяне и азербайджанцы. В этот момент шла война. Как объяснить, почему армянские и азербайджанские спортсмены могут бороться друг с другом, а российские и украинские – нет?

Спорт – не поле боя. Спорт должен быть мирным островом, возможностью, с помощью которой мы могли бы строить мосты. Да, может быть, это звучит идеализированно, но если мы разрушим и этот остров, мы, возможно, вообще не найдем никакого решения. Давить надо на политиков, но не на спортсменов. У них нет другой профессии, кроме спорта. Если мы разрушим их мечту, как мы им потом объясним это?

Представительница Германии ранее отметила, что мы должны понимать, почему мы это делаем. Я хочу сказать: как мы объясним женщинам, почему мы запрещаем им выступать, если они не имеют ничего общего с войной? Да, если спортсмены задействованы в войнах, если они в чем-то виновны, причем во всех странах, мы должны их наказывать. И для этого у нас есть рекомендации МОК. Но за что наказывать спортсменов, которые ни в чем не виноваты, которые не разбираются в политике, которые даже не могут голосовать на выборах, потому что кому-то из них меньше 18 лет? Но мы наказываем всех. И на мой взгляд, это несправедливо. Задумайтесь над этим. Еще раз обращаюсь ко всем, и к господину президенту МОК: давите на политиков, чтобы останавливать войны!»

Кто такой Джулфалакян?

Во время обсуждения допуска наших спортсменов он вышел на сцену последним и выступал от Объединенного мира борьбы (UWW) 

36-летний Джулфалакян – серебряный призер Олимпиады-2012. В финале турнира в Лондоне он уступил золото российскому борцу Роману Власову.

На чемпионатах мира у Арсена россыпь наград: золото, серебро и две бронзы, такой же набор – на чемпионатах Европы.

Еще во время спортивной карьеры он пробовал себя в политике, но ушел с поста депутата в 2020-м из-за принципиальных разногласий с министром образования, науки, культуры и спорта Араиком Арутюняном.

Сейчас возглавляет комиссию спортсменов UWW и рьяно отстаивает интересы спортсменов.

Что за форум атлетов МОК?

Это крупнейшая встреча спортсменов, которые входят в комиссии атлетов по всему миру и во всех видах спорта. Она проходила 11-й раз в истории и впервые с начала пандемииа.

Всего собрались около 400 человек, главная цель – обсудить актуальные для спорта вопросы. В обсуждениях 1-2 октября участвовали представители 181 национального олимпийского комитета, 54 международных федераций, а также члены WADA, Паралимпийского комитета и оргкомитетов будущих Игр.

Завершилось все общением с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Его спрашивали обо всем, в том числе о выступлении нейтральных атлетов с «российскими и белорусскими паспортами». Такая громоздкая формулировка полюбилась МОК.

Бах уже привык отвечать предельно осторожно, вот и в этот раз говорил аккуратно: «Международный олимпийский комитет надеется, что на Олимпийских играх-2024 в Париже выступят спортсмены из всех стран на условиях уважения и одинаковых правил для всех.

Мы надеемся, что сумеем добиться этого в Париже, во время, когда это важно как никогда, потому что, к сожалению, конфликтов стало еще больше».

Но конкретики от МОК все еще нет🤷‍♂️.

В тексте использован материал РИА Новости Спорт

Глава ОКР не видит ни одного нашего спортсмена на Олимпиаде-2024. Хм, вот звезды, которые точно могут поехать

Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?

Фото: Gao Jing/Global Look Press; Instagram/arsenjulfalakyan

7 комментариев

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Barsis
Ответ УсыЧерчесова
Учитывая последние заявления, которые мы слышим из Армении, такая позиция сейчас - удивительно адекватна
Какие заявления из Армении? По отношению к политическому руководству России? Извини, но ничего лесного в такой ситуации не услышишь.
+11
-1
+10
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pechenjchka
Красивая речь. Правда кто его услышит?…
+5
-4
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snqf879gdt
Просто красавчик
+6
-5
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УсыЧерчесова
Учитывая последние заявления, которые мы слышим из Армении, такая позиция сейчас - удивительно адекватна
+8
-8
0
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ponom4reffa
А я вообще не знаю почему нам спорт ограничили. Америкосы постоянно воюют, и че!?
+3
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Илья Укустов
Ответ Barsis
Какие заявления из Армении? По отношению к политическому руководству России? Извини, но ничего лесного в такой ситуации не услышишь.
Да там заявления от весьма небольшой группы людей
Как должно было повести себя полит руководство в России, если полит руководство Армении никак не отреагировало на эти события?
+1
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