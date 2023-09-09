Сборная Намибии по регби – вторая по силе африканская команда, а Кубок мира-2023 – седьмой в ее истории.

Главные символы намибийцев – орлан-крикун и пустынное растение вельвичия. Но раньше сборную неофициально называли в честь мясного блюда. А отказались от прозвища из-за... расизма.

У команды несколько символов, но один осудили 16 лет назад

На эмблеме сборной Намибии изображен орлан. Эта птица обитает на всей территории Африки к югу от Сахары. Птицу можно увидеть на гербе Намибии, а также других африканских стран – Замбии, Малави и Южного Судана.

На гербе Намибии есть и изображение вельвичии удивительной – пустынного реликтового растения, которое охраняется внутренними законами государства. Считается, что возраст крупнейшей известной вельвичии около 1500 лет, высотой она 1,4 м, а диаметром – больше 4 м. Именно по названию растения обычно и представляют намибийских регбистов – «Вельвичии».

Но было и другое прозвище. Регбистов называли Билтонгбурами. В 2007-м генеральный директор Союза регби Намибии Кристо Александер раскритиковал это обозначение, посчитав его расистским. Билтонг – национальное блюдо белого населения Намибии – буров.

«В нашей команде нет буров, мы – сборная, за которую выступают игроки разного происхождения, но все они были выбраны, исходя из их достоинств. Они все теперь «Вельвичии», – сказал Александер, добавив, что такое название не отражает состав команды и вообще не соответствует политике национального примирения.

Почему название в честь мясного блюда – это расизм?

Билтонг – это разновидность вяленого мяса. Филе маринуется в уксусе, соли, коричневом сахаре и специях, затем сушится в специальных шкафах, печах или на воздухе. Как правило, для приготовления берут говядину, иногда – мясо диких животных и птиц (страусов, буйволов и даже слонов).

Довольно быстро билтонг стал национальным блюдом Намибии и ЮАР, но происхождение у него европейское. В XVII веке рецепт завезли голландские колонисты. А в XIX веке во время «Великого трека» – переселения буров в центральные районы Южной Африки – блюдо быстро набрало популярность.

Почему же название «Билтонгбуры» посчитали расистским? Вероятно, причин несколько. Незадолго до первого Кубка мира для Намибии (в 1999-м) в сборной произошел скандал с главным тренером Йоханом Вентером: его обвинили в игнорировании темнокожих игроков, в результате он покинул пост.

И Кристо Александер не просто так связал «Билтонгбуров» с важным вопросом сегрегации – Намибия, как и ЮАР, пострадала от режима апартеида, на ее территории были резервации для коренного черного населения.

Вторая причина отказа от прозвища в том, что само по себе название «буры» считается оскорбительным. Так называют белых сельских жителей, а также бедных белых (как правило, все они потомки голландских переселенцев). Но сами о себе они так никогда не говорят и считают слово «буры» оскорблением и синонимом деревенщины, ограниченного человека.

Намибия пока без побед на Кубке мира, хотя это лучшая сборная Африки после ЮАР

Несмотря на то, что сборная Намибии отказалась от прозвища «Билтонгбуры», команду иногда так еще называют. Но прозвище «Вельвичии» однозначно предпочтительнее.

Кубок мира во Франции – седьмое появление Намибии на главном турнире по регби.

Это вторая по силе команда в Африке (после ЮАР), у намибийцев 9 побед в Кубке Африки и 21-е место в мировом рейтинге.

Правда, побед в матчах Кубка мира пока нет. В 2003-м сборная Намибии установила антирекорд турнира, проиграв Австралии с самым крупным счетом в истории – 0:142. А лучший результат – игра с Грузией в 2015-м, тогда Намибия уступила с минимальным разрывом 16:17 и набрала первое очко в рамках Кубков.

При этом специалисты отмечают, что игра африканской команды с каждым турниром все лучше. Может, долгожданная победа придет во Франции? Будет непросто – группа у Намибии сверхсильная: Франция, Новая Зеландия, Италия и Уругвай.

Первый матч «Вельвичии» проведут против итальянцев – 9 сентября на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене. Италия – одна из двух топ-сборных (вторая – Ирландия), которая когда-либо уступала Намибии, произошло это дважды в июне 1991-го на Кубок Карри.

А что будет сейчас?

Фото: AFP/BOET MATTHEWS, JAVIER TORRES; wikipedia