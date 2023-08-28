85 комментариев

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У 12-летней фигуристки забрали медаль. Она нарушила правила, но судьи заметили это после награждения

Федерация фигурного катания Москвы
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Фигурное катание Фигурное катание

В фигурном катании рокировка – позиции девушек изменились почти через сутки после соревнований.

12-летняя Алена Принева накануне взяла серебро на первенстве Москвы: обошла ученицу Тутбердизе Маргариту Базылюк, но нарушила правила.

Результаты пересмотрели и отправили Приневу на 4-е место. Объясняем почему.

1. В произвольной программе Принева пошла на серьезный контент:

  • четверной лутц – тройной тулуп
  • четверной лутц
  • тройной риттбергер
  • тройной сальхов
  • тройной лутц – тройной тулуп
  • тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель
  • тройной флип

Не справилась только с сольным квад-лутцем: упала, а из-за недокрута базовая стоимость понизилась до тройного. Вот детальный протокол до изменений (после – можно посмотреть по ссылке):

В итоге Алена получила 148,59 балла – это лучший результат в произвольной программе. Благодаря такому рывку она поднялась с 10-го места, которое было после короткой, на 2-е.

2. Вот только такой контент не соответствует правилам. Повторять прыжки можно лишь два раза, у Алены таки повторений три: два четверных лутца, два тройных тулупа и два тройных лутца. Вот что говорится в технических правилах Федерации фигурного катания России (ФФКР):

«Любой двойной прыжок (включая двойной аксель) не может быть включен в произвольную программу одиночного катания более двух раз (как отдельный прыжок или часть каскада/комбинации). Из всех тройных и четверных прыжков только два могут быть исполнены дважды. Из двух разрешенных повторений тройных/четверных прыжков в каскадах/комбинациях только одно может быть повторением четверного прыжка. Тройной и четверной прыжки с одним и тем же названием рассматриваются как два разных прыжка».

Странно, что судьи не заметили этого сразу – турнир обслуживала опытная бригада с техническим специалистом Ольгой Марковой, в резюме которой работа на Евро-2017, чемпионате мира-2018 и чемпионате четырех континентов-2022. По правилам, именно она должна была определять запрещенные/дополнительные элементы и предлагать их удаление.

3. Факт, что у Приневой перебор с лутцами, выяснился позже. Что же делать? В правилах все расписано:

«При исполнении лишнего прыжка(ов) стоимость не будет иметь только не соответствующий требованиям индивидуальный прыжок. Если какой-то прыжок/прыжки в каскаде/комбинации не соответствуют требованиям, то не засчитываются только тот прыжок/прыжки, которые не соответствуют требованиям, а не весь каскад/комбинация. Прыжки рассматриваются в порядке их исполнения».

Конечно, Алене было бы выгодно, если бы не засчитывался прыжок с минимальной стоимостью. Им бы стал четверной лутц, с которого она упала. Его оценили с учетом недокрута в 2,95 балла. Но по правилам вычесть должны стоимость тройного лутца из последнего каскада. За всю комбинацию поставили 15,52 балла с учетом надбавки по шкале GOE. 5,9 из этого – базовая стоимость лишнего прыжка.

4. Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер согласилась, что ошибка при подсчетах действительно была – и еще вечером пообещала, что скоро все решится: «Ошибка существует. Завтра [в среду] выйдет коммюнике».

5. Главный судья пересматривает результат в двух случаях: если подан протест при неправильном вводе данных до начала церемонии награждения или до официального объявления результатов. Этого не произошло, поэтому оставался лишь один вариант:

«Если старшему судье станет известно в течение 24 часов после церемонии награждения, что в подсчет результатов вкралась математическая ошибка, то он может исправить эту ошибку, даже если не было подано формального протеста, при условии, что технический контролер, технические специалисты и оператор ввода данных согласны, что такая ошибка имела место», – выдержка из правил фигурного катания на сайте ФФКР.

6. На следующий день результаты действительно пересмотрели. Над вторым тройным лутцем появилась звездочка, а из суммы за каскад вычли 7,27 (отняли базовую стоимость и надбавку за вторую половину, снизили GOE на 0,78 балла).

Принева тут же откатилась на 3-е место по произвольной программе, а в финальном протоколе – и вовсе на 4-е. Так что Алена лишилась серебра, и даже до бронзы не хватило 0,6 балла.

Официальное коммюнике объяснило: «В связи с математической ошибкой изменились баллы в произвольной программе КМС, юниорок у следующих спортсменов: Алена Максимовна Принева с 148,59 баллов на 141,32 балла».

Возможно, ошибка вылезла из-за устаревшего программного обеспечения: после отстранения в России продолжили использовать то, к которому обновления уже не выходят. Впрочем, такое объяснение вряд ли утешит фигуристку.

Первенство Москвы

Девушки

Итоговое положение

1. Милана Лебедева – 213,03

2. Маргарита Базылюк – 209,34

3. Елизавета Андреева – 205,47

4. Алена Принева – 204,87

5. Валерия Лукашова - 197,36

6. Лидия Плескачева – 195,84

Произвольная программа

1. Маргарита Базылюк – 145,72

2. Милана Лебедева – 143,89

3. Алена Принева – 141,32

4. Елизавета Андреева – 137,39

5. Валерия Лукашова – 132,75

6. София Дзепка – 131,30

12-летняя ученица Тутберидзе прыгнула четыре ультра-си, но лишь с бронзой на первенстве Москвы. Судьи слишком строги?

Фото: vk.com/Михаил Шаров; РИА Новости/Александр Вильф

85 комментариев

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Беглый*
А что тут обсуждать, если справедливость восторжествовала? Те, кто не знает правил ФК, пусть идут лесом
+60
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+43
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Ostinato
Ответ Alex1104
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Зачем? Не только судьи ошиблись, но и Алена. Она спортсменка и получает медали за лучшее катание, а не за то, что жалость у публики вызывает.
+39
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Маргарита В Сафронова
Как-то надо вовремя реагировать судьям, не травмировать детей такими исправлениями.
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Аля Иванова
Про взрослых уже и не говорю, но хотя бы детей судили внимательно и честно.
+25
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Злой Руся
В плане морали, фигурка один из самых жестоких видов спорта, во всех аспектах
+19
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Delirium
Ответ Alex1104
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Ребенок- спортсмен, наказали ее за нарушение правил.
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margin-left
Только вот математическая ошибка, это когда 5+5=12, а здесь ошибка не математическая, так что соответствие регламенту с натяжкой, мягко говоря.
+23
-10
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Liza Yakovleva
Ответ Ezhevika33
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Бедные другие дети, которых годами кладут под Приневу безбожно грибуя ее на каждом старте. Ничего не имею против Алёны, но ее добродетели уже перешли все рамки. Ещё в КП было все понятно… Ее бы тоже пересмотреть на предмет лишних баллов.
+22
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tull
Ответ margin-left
Только вот математическая ошибка, это когда 5+5=12, а здесь ошибка не математическая, так что соответствие регламенту с натяжкой, мягко говоря.
Как раз математическая 3 не равно 2
+15
-3
+12
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Леличек
Тренер и спортсменка явно обсчитались, но это случается, даже на ГС со взрослыми спортсменами. А вот судьи - просто профнепригодны!
+11
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Anisu
Ответ Alex1104
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Как не её ошибка? Судьи вместо Алёны прыгали? Это же не судьи нарисовали лишний повторный прыжок, а он был.
+11
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Иван Иванов
Перенаграждение было?
Извинения фигуристкам были?
Ответственного отстранили хотя бы на год?
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putnik-0307
Ответ Alex1104
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Что значит не её ошибка??? Правила поменяли во время проката??? Может тренерский штаб не знает правил и составил такую программу или фигуристка ошиблась с исполнением... Все должны быть в равных условиях, а то в следующий раз особо ушлые начнут прыгать четверные в произвольной и хлопать глазами, так нельзя но вы считайте...
+11
-1
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Оле-Лукойе
Что характерно - в комментариях защищают "бедного ребёнка" Алену, те, кто всегда защищает Плющенко, который тоже правила не знает и в техбук не смотрит.
+14
-4
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Delirium
Ответ Alex1104
А Вам не кажется, что в таком случае пересматривать результаты - не самое правильное решение? Ну ошиблись судьи, бывает. В чем виновата эта конкретная девочка? Она сама оценивала? Нет. Она свое дело сделала. Дело судей - правильно оценить. Они не смогли. А притягивать сюда единственный вариант (математическая ошибка) - натягивать сову на глобус.
>А Вам не кажется, что в таком случае пересматривать результаты - не самое правильное решение?

Нет, мне так не кажется.

>Ну ошиблись судьи, бывает. В чем виновата эта конкретная девочка?

Вообще-то эта девочка откатала запрещенный правилами контент. То, что судьи не сразу заметили нарушение- недоработка судей, а не оправдание для спортсмена.

>Она сама оценивала? Нет. Она свое дело сделала. Дело судей - правильно оценить. Они не смогли.

Судьи тоже люди, а на детских соревнованиях могут еще и быть неопытные судьи, как раз для обучения и набора опыта. Вы тут как-то забываете о том, что соревновалась не только Принева, там несколько десятков других спортсменов было. А по вашей логике получается, что Елизавета Андреева должна была пролететь мимо честно заслуженной медали потому, что судьи ошиблись, а исправлять их ошибку почему-то нельзя. С какой стати?
+12
-5
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Alex1104
Ответ Delirium
Ребенок- спортсмен, наказали ее за нарушение правил.
Но "математическая ошибка" тут за уши притянуто всё-таки.
Математическая ошибка - когда сложили неправильно. А когда оценили неправильно - судейская ошибка
+12
-5
+7
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Delirium
Ответ Alex1104
Речь не о "справедливости", а о следовании правилам. Точно написанным на бумаге. В правилах написано, что можно пересматривать, в случае ошибок судей (опытных, неопытных, суперопытных, супернеопытных)? - Нет. Отсюда простой вывод: пересматривать результаты - нарушать свои же правила. Неважно, какой предлог они нашли. Он не соответствует тому, что произошло. Они могли бы обосновать это неподанным протестом - какая разница?
Судьи и следовали правилам. Вот вам цитата прямо из статьи:

5. Главный судья пересматривает результат в двух случаях: если подан протест при неправильном вводе данных до начала церемонии награждения или до официального объявления результатов. Этого не произошло, поэтому оставался лишь один вариант:

«Если старшему судье станет известно в течение 24 часов после церемонии награждения, что в подсчет результатов вкралась математическая ошибка, то он может исправить эту ошибку, даже если не было подано формального протеста, при условии, что технический контролер, технические специалисты и оператор ввода данных согласны, что такая ошибка имела место», – выдержка из правил фигурного катания на сайте ФФКР.

Так что ничего нарушено не было. Главному судье стало известно, что спортсмен получил баллы за то, что должно быть обнулено и и справил эту ошибку.
+8
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Figure Skating
Ну там судейская бригада конечно полный треш, а еще если пробить их биографии - там половина вообще на коньках не стояла. А другая половина уже не пригодна по состоянию здоровья (пенсия)) . Так куда ж им ошибки заметить ?!
И так от соревнования к соревнованию , одни и теже фамилии. Нужно издать новый документ об отстранение всех судей без спортивного разряда и спортивного прошлого.
+9
-2
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Alex1104
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Алёна чудесна, но в этот раз она не накатала ни на серебро, ни на бронзу.
+9
-3
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Delirium
Ответ Alex1104
Но "математическая ошибка" тут за уши притянуто всё-таки. Математическая ошибка - когда сложили неправильно. А когда оценили неправильно - судейская ошибка
"Математическая ошибка" здесь потому, что именно по этому пункту правил и пересмотрели результат. Об этом даже в статье прямо сказано. Ну, не говоря уже о том, что формально это и есть математическая ошибка, так как вместо нуля дали баллы за полноценный прыжок. Ошибку совершила Принева/ее тренер, выступив с таким контентом, ошибку совершили судьи, вовремя не заметив нарушение правил.
+8
-2
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Мария Тихонова
Ровно такая же история вышла у Майи в Будапеште, только последний лутц был одиночный, не в каскаде. Ну и обнулили сразу.
Надо было +2T/+2Lo вместо одного из тройных тулупов прыгать
+7
-1
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Ягун Ягунини
Ответ Alex1104
В подсчет вкралась математическая ошибка? Что, суммирование не сработало? Или всё-таки судьи, плохо зная правила, поставили не те оценки? Где здесь "математическая ошибка? Вот если бы судья поставил (условно) - 2 балла, а посчиталось, как 3, то это была бы математическая ошибка, а так - исключительно судейская.
Судьи вместо сложения баллов за два элемента, 2А+2А, сложили баллы за три элемента 3Л+2А+2А. Это и есть математическая ошибка.
+4
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Delirium
Ответ Alex1104
В подсчет вкралась математическая ошибка? Что, суммирование не сработало? Или всё-таки судьи, плохо зная правила, поставили не те оценки? Где здесь "математическая ошибка? Вот если бы судья поставил (условно) - 2 балла, а посчиталось, как 3, то это была бы математическая ошибка, а так - исключительно судейская.
Я не вижу смысла продолжать разговор, так как вы игнорируете мои аргументы и здравый смысл, прикрываясь вашим каким-то личным определением того, что можно считать математической ошибкой, а что нет.
+6
-2
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Manukello
Надеюсь теперь фигуристка научится считать до двух. Это ж надо, а. Претендуют на звания, на медали, а посчитать что сами же и прыгают - не могут.
+10
-6
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Alex1104
Ответ Delirium
"Математическая ошибка" здесь потому, что именно по этому пункту правил и пересмотрели результат. Об этом даже в статье прямо сказано. Ну, не говоря уже о том, что формально это и есть математическая ошибка, так как вместо нуля дали баллы за полноценный прыжок. Ошибку совершила Принева/ее тренер, выступив с таким контентом, ошибку совершили судьи, вовремя не заметив нарушение правил.
Вы же сами пишете: "ошибку совершили судьи, вовремя не заметив нарушение правил".
Так и есть. Называть это "математической ошибкой" - сова на глобус. Но "если очень хочется, то можно"
+9
-5
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