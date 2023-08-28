85 комментариев

В фигурном катании рокировка – позиции девушек изменились почти через сутки после соревнований.

12-летняя Алена Принева накануне взяла серебро на первенстве Москвы: обошла ученицу Тутбердизе Маргариту Базылюк, но нарушила правила.

Результаты пересмотрели и отправили Приневу на 4-е место. Объясняем почему.

1. В произвольной программе Принева пошла на серьезный контент:

четверной лутц – тройной тулуп

четверной лутц

тройной риттбергер

тройной сальхов

тройной лутц – тройной тулуп

тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель

тройной флип

Не справилась только с сольным квад-лутцем: упала, а из-за недокрута базовая стоимость понизилась до тройного. Вот детальный протокол до изменений (после – можно посмотреть по ссылке):

В итоге Алена получила 148,59 балла – это лучший результат в произвольной программе. Благодаря такому рывку она поднялась с 10-го места, которое было после короткой, на 2-е.

2. Вот только такой контент не соответствует правилам. Повторять прыжки можно лишь два раза, у Алены таки повторений три: два четверных лутца, два тройных тулупа и два тройных лутца. Вот что говорится в технических правилах Федерации фигурного катания России (ФФКР):

«Любой двойной прыжок (включая двойной аксель) не может быть включен в произвольную программу одиночного катания более двух раз (как отдельный прыжок или часть каскада/комбинации). Из всех тройных и четверных прыжков только два могут быть исполнены дважды . Из двух разрешенных повторений тройных/четверных прыжков в каскадах/комбинациях только одно может быть повторением четверного прыжка. Тройной и четверной прыжки с одним и тем же названием рассматриваются как два разных прыжка».

Странно, что судьи не заметили этого сразу – турнир обслуживала опытная бригада с техническим специалистом Ольгой Марковой, в резюме которой работа на Евро-2017, чемпионате мира-2018 и чемпионате четырех континентов-2022. По правилам, именно она должна была определять запрещенные/дополнительные элементы и предлагать их удаление.

3. Факт, что у Приневой перебор с лутцами, выяснился позже. Что же делать? В правилах все расписано:

« При исполнении лишнего прыжка(ов) стоимость не будет иметь только не соответствующий требованиям индивидуальный прыжок . Если какой-то прыжок/прыжки в каскаде/комбинации не соответствуют требованиям, то не засчитываются только тот прыжок/прыжки, которые не соответствуют требованиям, а не весь каскад/комбинация. Прыжки рассматриваются в порядке их исполнения».

Конечно, Алене было бы выгодно, если бы не засчитывался прыжок с минимальной стоимостью. Им бы стал четверной лутц, с которого она упала. Его оценили с учетом недокрута в 2,95 балла. Но по правилам вычесть должны стоимость тройного лутца из последнего каскада. За всю комбинацию поставили 15,52 балла с учетом надбавки по шкале GOE. 5,9 из этого – базовая стоимость лишнего прыжка.

4. Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер согласилась, что ошибка при подсчетах действительно была – и еще вечером пообещала, что скоро все решится: «Ошибка существует. Завтра [в среду] выйдет коммюнике».

5. Главный судья пересматривает результат в двух случаях: если подан протест при неправильном вводе данных до начала церемонии награждения или до официального объявления результатов. Этого не произошло, поэтому оставался лишь один вариант:

«Если старшему судье станет известно в течение 24 часов после церемонии награждения, что в подсчет результатов вкралась математическая ошибка , то он может исправить эту ошибку, даже если не было подано формального протеста, при условии, что технический контролер, технические специалисты и оператор ввода данных согласны, что такая ошибка имела место», – выдержка из правил фигурного катания на сайте ФФКР.

6. На следующий день результаты действительно пересмотрели. Над вторым тройным лутцем появилась звездочка, а из суммы за каскад вычли 7,27 (отняли базовую стоимость и надбавку за вторую половину, снизили GOE на 0,78 балла).

Принева тут же откатилась на 3-е место по произвольной программе, а в финальном протоколе – и вовсе на 4-е. Так что Алена лишилась серебра, и даже до бронзы не хватило 0,6 балла.

Официальное коммюнике объяснило: «В связи с математической ошибкой изменились баллы в произвольной программе КМС, юниорок у следующих спортсменов: Алена Максимовна Принева с 148,59 баллов на 141,32 балла».

Возможно, ошибка вылезла из-за устаревшего программного обеспечения: после отстранения в России продолжили использовать то, к которому обновления уже не выходят. Впрочем, такое объяснение вряд ли утешит фигуристку.

Первенство Москвы

Девушки

Итоговое положение

1. Милана Лебедева – 213,03

2. Маргарита Базылюк – 209,34

3. Елизавета Андреева – 205,47

4. Алена Принева – 204,87

5. Валерия Лукашова - 197,36

6. Лидия Плескачева – 195,84

Произвольная программа

1. Маргарита Базылюк – 145,72

2. Милана Лебедева – 143,89

3. Алена Принева – 141,32

4. Елизавета Андреева – 137,39

5. Валерия Лукашова – 132,75

6. София Дзепка – 131,30

Фото: vk.com/Михаил Шаров; РИА Новости/Александр Вильф