85 комментариев

У 12-летней фигуристки забрали медаль. Она нарушила правила, но судьи заметили это после награждения
В фигурном катании рокировка – позиции девушек изменились почти через сутки после соревнований.
12-летняя Алена Принева накануне взяла серебро на первенстве Москвы: обошла ученицу Тутбердизе Маргариту Базылюк, но нарушила правила.
Результаты пересмотрели и отправили Приневу на 4-е место. Объясняем почему.
1. В произвольной программе Принева пошла на серьезный контент:
- четверной лутц – тройной тулуп
- четверной лутц
- тройной риттбергер
- тройной сальхов
- тройной лутц – тройной тулуп
- тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель
- тройной флип
Не справилась только с сольным квад-лутцем: упала, а из-за недокрута базовая стоимость понизилась до тройного. Вот детальный протокол до изменений (после – можно посмотреть по ссылке):
В итоге Алена получила 148,59 балла – это лучший результат в произвольной программе. Благодаря такому рывку она поднялась с 10-го места, которое было после короткой, на 2-е.
2. Вот только такой контент не соответствует правилам. Повторять прыжки можно лишь два раза, у Алены таки повторений три: два четверных лутца, два тройных тулупа и два тройных лутца. Вот что говорится в технических правилах Федерации фигурного катания России (ФФКР):
«Любой двойной прыжок (включая двойной аксель) не может быть включен в произвольную программу одиночного катания более двух раз (как отдельный прыжок или часть каскада/комбинации). Из всех тройных и четверных прыжков только два могут быть исполнены дважды. Из двух разрешенных повторений тройных/четверных прыжков в каскадах/комбинациях только одно может быть повторением четверного прыжка. Тройной и четверной прыжки с одним и тем же названием рассматриваются как два разных прыжка».
Странно, что судьи не заметили этого сразу – турнир обслуживала опытная бригада с техническим специалистом Ольгой Марковой, в резюме которой работа на Евро-2017, чемпионате мира-2018 и чемпионате четырех континентов-2022. По правилам, именно она должна была определять запрещенные/дополнительные элементы и предлагать их удаление.
3. Факт, что у Приневой перебор с лутцами, выяснился позже. Что же делать? В правилах все расписано:
«При исполнении лишнего прыжка(ов) стоимость не будет иметь только не соответствующий требованиям индивидуальный прыжок. Если какой-то прыжок/прыжки в каскаде/комбинации не соответствуют требованиям, то не засчитываются только тот прыжок/прыжки, которые не соответствуют требованиям, а не весь каскад/комбинация. Прыжки рассматриваются в порядке их исполнения».
Конечно, Алене было бы выгодно, если бы не засчитывался прыжок с минимальной стоимостью. Им бы стал четверной лутц, с которого она упала. Его оценили с учетом недокрута в 2,95 балла. Но по правилам вычесть должны стоимость тройного лутца из последнего каскада. За всю комбинацию поставили 15,52 балла с учетом надбавки по шкале GOE. 5,9 из этого – базовая стоимость лишнего прыжка.
4. Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер согласилась, что ошибка при подсчетах действительно была – и еще вечером пообещала, что скоро все решится: «Ошибка существует. Завтра [в среду] выйдет коммюнике».
5. Главный судья пересматривает результат в двух случаях: если подан протест при неправильном вводе данных до начала церемонии награждения или до официального объявления результатов. Этого не произошло, поэтому оставался лишь один вариант:
«Если старшему судье станет известно в течение 24 часов после церемонии награждения, что в подсчет результатов вкралась математическая ошибка, то он может исправить эту ошибку, даже если не было подано формального протеста, при условии, что технический контролер, технические специалисты и оператор ввода данных согласны, что такая ошибка имела место», – выдержка из правил фигурного катания на сайте ФФКР.
6. На следующий день результаты действительно пересмотрели. Над вторым тройным лутцем появилась звездочка, а из суммы за каскад вычли 7,27 (отняли базовую стоимость и надбавку за вторую половину, снизили GOE на 0,78 балла).
Принева тут же откатилась на 3-е место по произвольной программе, а в финальном протоколе – и вовсе на 4-е. Так что Алена лишилась серебра, и даже до бронзы не хватило 0,6 балла.
Официальное коммюнике объяснило: «В связи с математической ошибкой изменились баллы в произвольной программе КМС, юниорок у следующих спортсменов: Алена Максимовна Принева с 148,59 баллов на 141,32 балла».
Возможно, ошибка вылезла из-за устаревшего программного обеспечения: после отстранения в России продолжили использовать то, к которому обновления уже не выходят. Впрочем, такое объяснение вряд ли утешит фигуристку.
Первенство Москвы
Девушки
Итоговое положение
1. Милана Лебедева – 213,03
2. Маргарита Базылюк – 209,34
3. Елизавета Андреева – 205,47
4. Алена Принева – 204,87
5. Валерия Лукашова - 197,36
6. Лидия Плескачева – 195,84
Произвольная программа
1. Маргарита Базылюк – 145,72
2. Милана Лебедева – 143,89
3. Алена Принева – 141,32
4. Елизавета Андреева – 137,39
5. Валерия Лукашова – 132,75
6. София Дзепка – 131,30
12-летняя ученица Тутберидзе прыгнула четыре ультра-си, но лишь с бронзой на первенстве Москвы. Судьи слишком строги?
Фото: vk.com/Михаил Шаров; РИА Новости/Александр Вильф
Извинения фигуристкам были?
Ответственного отстранили хотя бы на год?
Нет, мне так не кажется.
>Ну ошиблись судьи, бывает. В чем виновата эта конкретная девочка?
Вообще-то эта девочка откатала запрещенный правилами контент. То, что судьи не сразу заметили нарушение- недоработка судей, а не оправдание для спортсмена.
>Она сама оценивала? Нет. Она свое дело сделала. Дело судей - правильно оценить. Они не смогли.
Судьи тоже люди, а на детских соревнованиях могут еще и быть неопытные судьи, как раз для обучения и набора опыта. Вы тут как-то забываете о том, что соревновалась не только Принева, там несколько десятков других спортсменов было. А по вашей логике получается, что Елизавета Андреева должна была пролететь мимо честно заслуженной медали потому, что судьи ошиблись, а исправлять их ошибку почему-то нельзя. С какой стати?
Математическая ошибка - когда сложили неправильно. А когда оценили неправильно - судейская ошибка
5. Главный судья пересматривает результат в двух случаях: если подан протест при неправильном вводе данных до начала церемонии награждения или до официального объявления результатов. Этого не произошло, поэтому оставался лишь один вариант:
«Если старшему судье станет известно в течение 24 часов после церемонии награждения, что в подсчет результатов вкралась математическая ошибка, то он может исправить эту ошибку, даже если не было подано формального протеста, при условии, что технический контролер, технические специалисты и оператор ввода данных согласны, что такая ошибка имела место», – выдержка из правил фигурного катания на сайте ФФКР.
Так что ничего нарушено не было. Главному судье стало известно, что спортсмен получил баллы за то, что должно быть обнулено и и справил эту ошибку.
И так от соревнования к соревнованию , одни и теже фамилии. Нужно издать новый документ об отстранение всех судей без спортивного разряда и спортивного прошлого.
Надо было +2T/+2Lo вместо одного из тройных тулупов прыгать
Так и есть. Называть это "математической ошибкой" - сова на глобус. Но "если очень хочется, то можно"