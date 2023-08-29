Ныряние под воду в Арктике на фоне живописных пейзажей. С задержкой дыхания, на 100 метров. Звучит почти нереально.

Но в начале сентября российские фридайверы впервые провели турнир на Плато Путорана.

Sports.ru отправился в Заполярье, чтобы увидеть красоты Севера, настоящих фанатов спорта и, конечно, невероятные рекорды.

Плато Путорана – это уникальная природа: здесь центр России и тысячи озер

Фридайвинг – один из самых динамично развивающихся видов экстрима. Спортсмены ныряют на глубину с задержкой дыхания: спускаются на десятки метров по тросу или в ластах.

В России набирает популярность разновидность ныряния в холодной воде – подледный или в горных озерах. Соревнования проводились весной на Байкале и Белом море, летом – в Кабардино-Балкарии на озере Черек-Кел с постоянной температурой 9 градусов.

И вот Федерация фридайвинга открыла новую точку – озеро Лама. Оно находится на Плато Путорана – большом горном массиве в Заполярье. По площади плато сравнимо с Великобританией, а заповедник на его территории признан ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

Путорана – это не только скошенные горы без вершин, но и вода, много воды. Вся территория плато испещрена тысячами фьордовых озер и водопадов. Один из них, Курейский, – чемпион по сбросу воды, другой, Кандинский, – водопад с самой длинной линией падения воды в России (108 метров).

Здесь же и географический центр России – озеро Виви.

Кажется, все располагало к тому, чтобы в этом уникальном месте провели самые необычные соревнования.

С 1 по 3 сентября прошла «Глубина Путорана», на турнире разыграли четыре комплекта медалей среди фридайверов. Среди участников – легенда этого спорта, 34-кратный чемпион мира Алексей Молчанов.

«Тут очень классная видимость, прозрачная вода, нырялось легко. И вода казалась теплее, чем она есть на самом деле. Хотя 11 градусов сверху, 5 градусов – внизу. Нам повезло с погодой – было солнце, из-за этого очень приятно нырять.

Каждое озеро уникальное, в Кабардино-Балкарии мы ныряли в компактном озере, на Белом море была бескрайность, лед. А здесь такие необычные горы без вершин, уникальный пейзаж», – рассказывает Алексей.

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Холод пугает не всех. Пока все участники ныряли в толстых гидрокостюмах, Мария Ольшевская выбрала обычный купальник.

Соревнования задумали почти случайно, а готовились год – искали финансирование

Добраться до озера Лама непросто. Ближайший населенный пункт – Норильск. Перелет из Москвы занимает 4 часа. Аэропорт – в 50 км от центра. К слову, Норильск – самый северный город мира с численностью больше 150 тысяч. А еще – один из наиболее суровых с точки зрения климата: зима длится с октября по май, а средняя температура самого теплого месяца (июля) – около 14 градусов.

Северное сияние над озером 3 сентября

Озеро находится в 120 км от Норильска. Понадобится еще 3-4 часа на лодке или час на вертолете, чтобы оказаться на месте.

И вот на 69 градусе северной широты – идеальные условия для погружений: зеркальная вода, тишина и спокойствие. То, что надо для размеренного фридайвинга. Не удивительно, что идея провести турнир на плато пришла из Норильска.

«В начале 2022-го директор Агентства развития Норильска Максим Миронов приехал в Москву и захотел пройти обучение фридайвингу, – рассказывает исполнительный директор Федерации фридайвинга Валерий Радченко. – Обратился в школу Натальи Молчановой в бассейне «Чайка». А я как инструктор вел курсы, и как раз Максим попал ко мне. К концу занятий выяснилось, что он занимает такую должность, делает необычные проекты по развитию туризма и спорта на Таймыре.

Максим Миронов

А я рассказал, что мы ищем необычные локации и проводим соревнования, куда приглашаем и топовых атлетов уровня Алексея Молчанова, и начинающих фридайверов. И показываем, что в разных местах и условиях можно нырять. Возник взаимный интерес.

В том же году агентство провело на озере Лама этап чемпионата по плаванию на открытой воде X-WATERS. Я приехал посмотреть, можно ли здесь организовать соревнования по фридайвингу. Решили, что, конечно, непросто, но реально. Так что эти соревнования готовили больше года.

И сюда приехали члены сборной – не только Молчанов, но и Андрей Жданов, Михаил Брянцев, Мария Ольшевская, Кристина Исеева. Уровень соревнований получился очень высоким.

Такое ощущение, что все это было неизбежно. Фридайвинг сам пришел сюда».

Миронов соглашается – тут давно ждали подобный турнир:

«Мы с командой Агентства постоянно думаем над необычными сценариями жизни на Крайнем Севере. Уже не первый год продвигаем новые для Таймыра виды спорта, которые помогают развивать туристический потенциал территории. Это и холодовые заплывы, и трейловые забеги.

В прошлом году задумались над развитием фридайвинга – и как только объявили о запуске обучающего курса, сразу получили много заявок. 15 человек успешно освоили теоретическую и практическую подготовку в бассейне, некоторые прошли сертификацию на открытой воде и даже получили на «Глубине Путорана» первый серьезный соревновательный опыт».

Организовать старт в таком отделенном месте сложно, но федерации помогли:

«Финансирование осуществлялось за счет в большей степени Агентства развития Норильска, участвовал и «Норильский никель», федерация тоже вложилась. Мероприятие тяжелое по бюджету. Прилететь ныряльщикам самостоятельно из Москвы или из Питера непросто, нужна серьезная поддержка.

Я не ожидал такого сервиса и комфорта в таком удаленном месте. Все на высочайшем уровне», – делится Радченко.

Молчанов установил рекорд в ледяной воде, а за несколько дней до этого взял три золота ЧМ на Карибах

Соревнования прошли в двух дисциплинах: свободное ныряние в глубину и ныряние в глубину в ластах. У женщин две победы одержала Кристина Исеева, у мужчин – Молчанов. Во второй день Алексей еще и установил рекорд глубины в Заполярье – никто в этих широтах не нырял на 100 метров. Кроме него.

Молчанов прилетел в Норильск из Гондураса – там на острове Роатан он завоевал три золото на глубинном чемпионате мира (и установил три рекорда мира).

«На прошлой неделе я нырял при температуре 30 градусов. Нашу команду вернули на международные старты, мы выступаем под нейтральным флагом. Сообщество фридайверов спокойно отнеслось к возвращению, все очень дружелюбны.

Я уже адаптировался к резкой смене температур воды – за последние годы часто менял такие локации, это вопрос привычки. Конечно, это добавляет сложности, но если не переживать, не думать, что будет сложно, то организм адаптируется. Так что 100 метров можно нырнуть даже на третий день после теплых морей».

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И это не предел. Официально глубина озера Лама – 254 м, но водоем настолько большой, что, вероятно, есть места и глубже.

Что дальше? Соревнования на Сахалине и в Баренцевом море

В нашем фридайвинге верят, что поездка на Плато Путорана – не разовая акция, а лишь начало освоения Крайнего Севера.

«Есть набор условий, которых способствуют развитию фридайвинга, но есть и набор условий, которые это затрудняют, – объясняет Радченко. – В Норильске очень активные люди, которые жадны до всего нового и интересного, второй фактор – здесь отличная вода, есть глубины, хорошая прозрачность. Холодная вода – это не препятствие, главное, чтобы она была спокойная и прозрачная.

Минусы, которые могут и будут препятствовать развитию фридайвинга – это очень короткий сезон. Но не удивлюсь, если здесь будет развиваться подледный вариант. Другое препятствие – удаленность, это труднодоступное место. Но энтузиазм норильчан способен преодолевать и эту сложность. Так что мы планируем сотрудничать и дальше, вырастим ныряльщиков уровня инструкторов, чтобы местные спортсмены могли построить самостоятельное сообщество».

Валерий Радченко

Одна из задач – развитие спорта, поэтому на Путорана прошли мастер-классы и лекции для местных фридайверов. При этом плато – не единственное направление, которое открывает федерация – есть не менее экзотические и экстремальные.

«Мы не просто приехали и организовали соревнования, мы провели целый курс, – рассказывает продюсер проектов федерации Лидия Дробыш. – У нас было четыре спортсмена из Норильска, они прошли обучение. Мы хотим и дальше тут развивать фридайвинг.

Еще в планах – соревнования на Кольском полуострове на Баренцевом море, на острове Монерон (Сахалинская область). У нас сильная команда, мы знаем, как расширяться – все зависит от финансирования. Спортсменам всегда интересны новые локации, все любят понырять в уникальных местах. А тут еще и мастер-классы, шикарная погода».

Молчанов верит, что удаленность региона не испугает любителей спорта:

«Где у нас протоптаны тропинки – Кабардино-Балкария, например, туда спортсмены едут охотно. Там есть базы, хорошая логистика. На соревнования приедут до 40 человек. Когда мы тестируем новые локации, как здесь или в Белом море, то мы ограничиваем количество участников – около 10 спортсменов, но потом будем увеличивать это число».

Почему же фридайвинг пользуется спросом? Это отличный антистресс

В городах России открываются школы фридайвинга, востребованы инструкторы, а мастер-классы собирают все больше людей. Так почему этот вид спорта набирает популярность? Отвечает Валерий Радченко:

«Количество фридайверов и знающих об этом виде спорта людей растет экспоненциально. В 2006-м, когда я сам начал заниматься фридайвингом, встретить человека, который бы знал, что обозначает это слово, было почти нереально. Сейчас ситуация практически обратная – редко кто не знает, что такое фридайвинг.

А два года назад вышел фильм «Один вдох», в основе которого лежит история Натальи Молчановой. И это дало большим толчком для развития. В принципе, сейчас есть мировая тенденция, что фридайвинг становится все популярнее. Можно начать заниматься и достичь высокого уровня почти в любом возрасте – это вневозрастная история.

Но причина даже не в этом, просто фридайвинг – одна из медитативных методик. Для современного человека, загнавшего себя в ритм, который тяжело поддерживать, важно и полезно делать паузу и оказываться в состоянии внутренней тишины. Фридайвинг этому способствует: воздействие воды, задержка дыхания – все это на уровне рефлексов ведет к успокоению и изменению взгляда на самого себя и на окружающий мир».

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Фото: instagram.com/nafis_sirazetdinov/Нафис Сиразетдинов (1,3,4,6,8,10,13), instagram.com/akivis/Александр Акивис (5,9,11,12,16).