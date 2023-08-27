39 комментариев

12-летняя Маргарита Базылюк устроила прыжковый фестиваль на первенстве Москвы по фигурному катанию. Пошла на 4 элемента ультра-си, но оказалась лишь 3-й. Чего же не хватило?

1. Базылюк – новая звездочка из группы Этери Тутберидзе. Еще на контрольных прокатах юниоров в августе Маргарита зажгла: справилась с самым сложным контентом – прыгнула три четверных в произвольной программе.

Но на первенстве Москвы залпа квадов не хватило для победы. Базылюк заняла только 3-е место с суммой 209,34 балла. Для сравнения: в прошлом году главная победа Маргариты – на Первенстве России по старшему возрасту: контент легче, а сумма намного выше (243,24 балла).

2. Уже первый день нынешнего турнира в Москве удивил: его Базылюк закончила на 9-м месте. Отставание от лидера Миланы Лебедевой было небольшим – 5,52 балла. При этом Маргарита единственная из девушек пошла на тройной аксель и прыгнула его без грубых ошибок. И все равно откатилась так далеко.

У девушек в этом сезоне обязательным элементом выбрали сольный тройной лутц, без двойного акселя тоже нельзя. Получается, место для эксперимента – только каскады. Учитывая, что четверные в короткой программе у женщин всех возрастов запрещены, единственный элемент ультра-си у девушек – это триксель в каскаде.

Базылюк как раз и пошла на это сложное сочетание. Первым элементом исполнила тройной аксель – тройной тулуп. Во время проката на табло зажглась техническая оценка – 13,53 балла. Прыжок внешне получился легким, отсюда, казалось бы, и отличный запас. Но уже после пересмотра судьи углядели недокрут на акселе и стоимость всего каскада рухнула до 9,75.

3. Почти все лидеры получили за каскады около 11 баллов – фигуристки ставили их третьим прыжковым элементом и забирали надбавки за исполнение во второй половине. В итоге техническая оценка Базылюк совсем не напоминала о сложнейшем прыжке: 36,80 балла и 6-й результат по этому показателю. Компоненты тоже пока не выручают: 26,82 – это лишь 15-я сумма по второй оценке.

Для сравнения: на первенстве России Маргарита набрала в короткой 73,44 балла – почти на 10 баллов больше, чем вчера. При этом в программе не было тройного акселя.

4. В произвольной Базылюк уже отыгрывалась. Без ошибок не обошлось: упала с недокрученного четверного сальхова.

Но быстро реабилитировалась – два четверных тулупа (один в каскаде с двойным акселем) принесли сразу 28 баллов.

Судьи поставили неверное ребро на тройном флипе в каскаде с тройным сальховым, а в остальном все прошло без сбоев.

5. Несмотря на два чистых квада, Базылюк не оторвалась от соперниц в технике. Еще пять фигуристок пошли на четверные прыжки. Варвара Кравчина и Диана Мильто упали с недокрученных элементов, Арина Калугина чисто приземлила один из двух квадов, но ошибалась на других прыжках.

Алена Принева сорвала сольный квад-лутц (недокрутила и упала), зато этот же прыжок в каскаде с тройным тулупом принес 18,77 балла. Победительница турнира Милана Лебедева сделала степ-аут на квад-сальхове, но благодаря в остальном чистому прокату и запасу в короткой все-таки выиграла.

Только Базылюк и Принева преодолели отметку в 80 баллов за технику, разрыв между ними – минимальный: 87,10 – у Маргариты, 87,05 – у Алены.

6. По компонентам Базылюк опять заметно отстает – лишь 10-й показатель в произвольной (59,62). Еще после контрольных прокатов Маргарита признавалась, что чувствует себя скованно на льду:

«Сергей Викторович Дудаков сказал, что надо было увереннее все сделать и что немного зажалась. Да, это, конечно же, тренировки, тренировки и тренировки».

Возможно, это почувствовали и судьи. Или они оказались слишком строги?

Первенство Москвы

Девушки

Итоговое положение

1. Милана Лебедева – 213,03

2. Алена Принева – 212,14

3. Маргарита Базылюк – 209,34

4. Елизавета Андреева – 205,47

5. Валерия Лукашова - 197,36

6. Лидия Плескачева – 195,84

Произвольная программа

1. Алена Принева – 148,59

2. Маргарита Базылюк – 145,72

3. Милана Лебедева – 143,89

4. Елизавета Андреева – 137,39

5. Валерия Лукашова – 132,75

6. София Дзепка – 131,30

Короткая программа

1. Милана Лебедева – 69,14

2. Мария Мазур – 68,34

3. Елизавета Андреева – 68,08

4. Ульяна Васильева – 67,55

5. Лидия Плескачева – 66,37…

9. Маргарита Базылюк – 63,62

10. Алена Принева – 63,55

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press