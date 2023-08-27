39 комментариев

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12-летняя ученица Тутберидзе прыгнула четыре ультра-си, но лишь с бронзой на первенстве Москвы. Судьи слишком строги?

первенство Москвы
Маргарита Базылюк
Сергей Дудаков
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
сборная России сборная России
женское катание женское катание
Алена Принева
Милана Лебедева
Фигурное катание Фигурное катание

12-летняя Маргарита Базылюк устроила прыжковый фестиваль на первенстве Москвы по фигурному катанию. Пошла на 4 элемента ультра-си, но оказалась лишь 3-й. Чего же не хватило?

1. Базылюк – новая звездочка из группы Этери Тутберидзе. Еще на контрольных прокатах юниоров в августе Маргарита зажгла: справилась с самым сложным контентом – прыгнула три четверных в произвольной программе.

Но на первенстве Москвы залпа квадов не хватило для победы. Базылюк заняла только 3-е место с суммой 209,34 балла. Для сравнения: в прошлом году главная победа Маргариты – на Первенстве России по старшему возрасту: контент легче, а сумма намного выше (243,24 балла).

2. Уже первый день нынешнего турнира в Москве удивил: его Базылюк закончила на 9-м месте. Отставание от лидера Миланы Лебедевой было небольшим – 5,52 балла. При этом Маргарита единственная из девушек пошла на тройной аксель и прыгнула его без грубых ошибок. И все равно откатилась так далеко.

У девушек в этом сезоне обязательным элементом выбрали сольный тройной лутц, без двойного акселя тоже нельзя. Получается, место для эксперимента – только каскады. Учитывая, что четверные в короткой программе у женщин всех возрастов запрещены, единственный элемент ультра-си у девушек – это триксель в каскаде.

Базылюк как раз и пошла на это сложное сочетание. Первым элементом исполнила тройной аксель – тройной тулуп. Во время проката на табло зажглась техническая оценка – 13,53 балла. Прыжок внешне получился легким, отсюда, казалось бы, и отличный запас. Но уже после пересмотра судьи углядели недокрут на акселе и стоимость всего каскада рухнула до 9,75.

3. Почти все лидеры получили за каскады около 11 баллов – фигуристки ставили их третьим прыжковым элементом и забирали надбавки за исполнение во второй половине. В итоге техническая оценка Базылюк совсем не напоминала о сложнейшем прыжке: 36,80 балла и 6-й результат по этому показателю. Компоненты тоже пока не выручают: 26,82 – это лишь 15-я сумма по второй оценке.

Для сравнения: на первенстве России Маргарита набрала в короткой 73,44 балла – почти на 10 баллов больше, чем вчера. При этом в программе не было тройного акселя.

4. В произвольной Базылюк уже отыгрывалась. Без ошибок не обошлось: упала с недокрученного четверного сальхова.

Но быстро реабилитировалась – два четверных тулупа (один в каскаде с двойным акселем) принесли сразу 28 баллов.

Судьи поставили неверное ребро на тройном флипе в каскаде с тройным сальховым, а в остальном все прошло без сбоев.

5. Несмотря на два чистых квада, Базылюк не оторвалась от соперниц в технике. Еще пять фигуристок пошли на четверные прыжки. Варвара Кравчина и Диана Мильто упали с недокрученных элементов, Арина Калугина чисто приземлила один из двух квадов, но ошибалась на других прыжках.

Алена Принева сорвала сольный квад-лутц (недокрутила и упала), зато этот же прыжок в каскаде с тройным тулупом принес 18,77 балла. Победительница турнира Милана Лебедева сделала степ-аут на квад-сальхове, но благодаря в остальном чистому прокату и запасу в короткой все-таки выиграла.

Только Базылюк и Принева преодолели отметку в 80 баллов за технику, разрыв между ними – минимальный: 87,10 – у Маргариты, 87,05 – у Алены.

6. По компонентам Базылюк опять заметно отстает – лишь 10-й показатель в произвольной (59,62). Еще после контрольных прокатов Маргарита признавалась, что чувствует себя скованно на льду:

«Сергей Викторович Дудаков сказал, что надо было увереннее все сделать и что немного зажалась. Да, это, конечно же, тренировки, тренировки и тренировки».

Возможно, это почувствовали и судьи. Или они оказались слишком строги?

Новое сокровище Тутберидзе – 12-летняя Базылюк, а у примы Плющенко – лунная походка. Кто очаровал на прокатах?

Первенство Москвы

Девушки

Итоговое положение

1. Милана Лебедева – 213,03

2. Алена Принева – 212,14

3. Маргарита Базылюк – 209,34

4. Елизавета Андреева – 205,47

5. Валерия Лукашова - 197,36

6. Лидия Плескачева – 195,84

Произвольная программа

1. Алена Принева – 148,59

2. Маргарита Базылюк – 145,72

3. Милана Лебедева – 143,89

4. Елизавета Андреева – 137,39

5. Валерия Лукашова – 132,75

6. София Дзепка – 131,30

Короткая программа

1. Милана Лебедева – 69,14

2. Мария Мазур – 68,34

3. Елизавета Андреева – 68,08

4. Ульяна Васильева – 67,55

5. Лидия Плескачева – 66,37…

9. Маргарита Базылюк – 63,62

10. Алена Принева – 63,55

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

39 комментариев

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Беглый*
Похоже кто-то новенький в федерации очень не хочет, чтоб сильнейшая Базылюк доминировала и пытается искусственно нарисовать конкуренцию, занижая вторую оценку среди себе равных по возрасту. Но грибы только у Тутберидзе, не перепутайте.
+65
-11
+54
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AlexFed
Была бы за ЦСКА - получила золото. На этих соревнованиях их выше всех тянули, оценки Приневой вообще цирк с конями.
+44
-7
+37
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umma
Если Серьёзно то она реально не плохо катается,руки красивые, прыжки с выездами красивые ,не могу сказать что она сильно уступает остальным девочкам ..Да, у неё ещё совсем юниорское катание ,но мы и не должны её сравнивать со взрослыми ..И как мне показалось ( видимо не только мне🙄) ,что её пытались придержать как могли ...Ну ничего она я думаю ещё покажет более чистые прокаты в дальнейшем
+37
-4
+33
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aleks31
4 балла разницы - это придуманный судьями недокрут на 3А Базылюк и не поставленный недокрут на 4С Лебедевой
+33
-5
+28
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Gaga Gaga
спортс а где истерика что засудили или учениц тутберидзе можно или это другое
+23
-2
+21
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Anna
Я бы сказала, что Базылюк отсудили строго, но по делу, а вот соперниц слишком лояльно, одной ставим недокрут в галку, у другой не замечаем, у третьей вообще перекат не видим и три повтора прыжков
+17
0
+17
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Raduga
В тех. бригаде 2 непонятные тетки сидели, хихикали. Они и правил не знают, судя по протоколам
+23
-6
+17
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Voronok
Отвратное судейство. Вытянули на победу абсолютного середнячка, ну флаг им. У Риты внушительный арсенал у-си, на других стартах свое возьмет
+24
-7
+17
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eaz1952
Ответ aleks31
4 балла разницы - это придуманный судьями недокрут на 3А Базылюк и не поставленный недокрут на 4С Лебедевой
И не отминусованный перекат по времени Приневой в КП.
+16
0
+16
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Kareglazaya
Да уж, судьи явно подзажали баллов... Но тренеры правильно делают, что объясняют это не очень хорошим прокатом - так у Риты будет еще больше стимула кататься лучше.
+13
-2
+11
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AAPolyansky
Маргарита свое возьмет. форма пока неоптимальная, ультраси немножечко смазаны
+13
-2
+11
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Anna
Ответ AlexFed
Была бы за ЦСКА - получила золото. На этих соревнованиях их выше всех тянули, оценки Приневой вообще цирк с конями.
Была бы за ап, тут бы уже истерика тренера случилась (ещё после КП)
+11
-2
+9
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Defender64
А Лебедева что у нас - так крута на самом деле? Или будет как с Мазур, которая тоже что-то там выиграла разок, а потом вернулась на привычные 9-е места, хотя вроде и квад был.
+11
-3
+8
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arisstopane
ещё одно такое судейство
и не удивлюсь если на следующий год марго будет катать за...
да за какую угодно страну
+10
-3
+7
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Рябиновые бусы
Ответ Ezhevika33
Хайповый заголовок не отражает сути . Какие 4 ультра си она прыгнула, если по факту только 2 квадтулупа. Так и пишите - прыгнула 2 ультра си, с третьего упала, четвёртый недокрутила.
ну как же, "Трусова 5 квадов прыгнула на ОИ" пишут все СМИ-а то что чистых было только 2 никто никогда не упоминает.Это другое?
+8
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Андрей Андреев
Ответ Raphanus
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"Отец за шкирку таскал" Мирославу Лебедеву.
+5
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Екатерина К
Ответ Defender64
А Маргарита хороша, конечно, не слабее Акатьевой получается фигуристка, походу. Но чёрт знает, что с ней будет из-за возрастного ценза нового. А ещё всё равно просадка у Хрусталей серьёзная получилась - между Акатьевой и Базылюк только Двоеглазова одна.
Садкова еще
+5
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Anisu
Никогда такого не было и вот опять. Каждый раз на местных соревнованиях не пойми что творится, и это Москва на секунду, что там в регионах, даже подумать страшно. Блат и кумовство.
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Gaga Gaga
Ответ arisstopane
ещё одно такое судейство и не удивлюсь если на следующий год марго будет катать за... да за какую угодно страну
и это будет обсалютно спроведливо
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Алина Иванова
Ответ Raphanus
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Та Лебедева ещё только 3 сп получила, вы путаете.
+4
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Gaga Gaga
Ответ AlexFed
Была бы за ЦСКА - получила золото. На этих соревнованиях их выше всех тянули, оценки Приневой вообще цирк с конями.
согласин обсалютно
+7
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Defender64
А Маргарита хороша, конечно, не слабее Акатьевой получается фигуристка, походу. Но чёрт знает, что с ней будет из-за возрастного ценза нового. А ещё всё равно просадка у Хрусталей серьёзная получилась - между Акатьевой и Базылюк только Двоеглазова одна.
+6
-2
+4
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Любитель_ФК
Ответ Amneris
Обычная девочка, как и 100500 до неё у Тутберидзе. Ультра-си прыгаем, пока вес в 35 кг, детский контент выкатываем, но шпагаты Валиевой, элегантность Загитовой, прыгучесть Трусовой и легкость Щербаковой - это не про Риту. Такая же, как и Акатьева с Петросян, ничего нового. Непонятен ажиотаж, ведь не хуже, но и не лучше.
Ажиотаж вам не понятен, потому что вы не очень разбираетесь в ФК и не знаете ближайшей истории. Девочка Базылюк просто уникальная, ни одна воспитанница Тутберидзе , ну естественно и воспитанницы других тренеров в мире не имели таких технических результатов в ее возрасте ни Трусова , ни Щербакова, ни Акатьева, ни Петросян с Валиевой , не имели такой стабильности в исполнении даже двух квадов, а уж трех тем более. Маргарита их исполняет так легко , как будто они тройные. А теперь добавился еще триксель. Трусова целый год пыталась исполнить один квад , но все время падала и лишь в конце года только прыгнула два, потом целый сезон прыгала два и пыталась исполнить три и только лишь на третий год три квада ей покорились. А Маргарита уже во второй сезон входит с тремя квадами и трикселем и проблем у нее практически нет, сегодняшнее падение, скорее исключение из правила. А то что у нее не хватает компонентности, так это от возраста , чуть подрастет и все будет по женски , а может еще лучше.
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Александр Шульгин
Это первенство Москвы тут всегда такое судейство
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Gaga Gaga
Ответ arisstopane
ещё одно такое судейство и не удивлюсь если на следующий год марго будет катать за... да за какую угодно страну
согласен
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