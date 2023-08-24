В наших лыжах еще одна семья: олимпийская чемпионка Наталья Непряева вышла замуж за звезду спринта Александра Терентьева.

А как все начиналось?

***

Непряева и Терентьев одновременно выложили фото из Тверского ЗАГСа: на невесте – облегающее белое платье на бретельках, на женихе – классический черный костюм.

В июне они объявили о помолвке. «Без сомнений», – прокомментировала фото Наталья. Ей через две недели исполнится 28 лет, Терентьев младше, ему 24.

Для Натальи все как будто зарождалось с критики Елены Вяльбе – босса наших лыжников. В сезоне-2020/21 она не раз проходилась по Непряевой в интервью – не устраивали результаты, лишний вес, форма. Про личную жизнь тоже не забыла:

«Она меня больше пока разочаровывает. Понятно, что она долго входит в форму, разбегается. Но есть моменты, когда я вижу, что она себя бережет. Этого быть просто не должно. Наталья должна бороться за золото. У нее мотор – она настоящая машина. Может быть, влюбится в кого-то – и что-то произойдет» .

За два года изменилось многое: Непряева выиграла с командой эстафету на Олимпиаде-2022, взяла первую личную медаль Игр – серебро в скиатлоне, выиграла Кубок мира (первый для России за 21 год).

А еще влюбилась – как и хотела Вяльбе. В октябре прошлого года показала фото с Терентьевым – двукратным призером Игр-2022 (личный спринт и командный – с Большуновым). Подписи не было, хотя поцелуй говорил сам за себя.

Первым про отношения пары рассказал тренер Юрий Бородавко:

«Они профессионалы и к тренировкам относятся достаточно серьезно. Если это хорошие чувства, то почему бы и нет? Я вижу их отношение друг к другу, поэтому принял такое решение, что они могут быть вместе, два любящих человека. Это нормально».

В сезоне без международных стартов лыжники искали вдохновение друг в друге: «Круто, что мы с Терентьевым вместе выигрываем спринты, надеюсь, что и дальше так будет, ха-ха. Надеюсь, это его мотивирует», – делилась Наталья.

В новый сезон (скорее всего, опять внутренний) они входят уже в статусе семьи.

Фото: instagram.com/natalia__nepryaeva/