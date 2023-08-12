9 комментариев

Габриэла Соукалова – одна из главных биатлонисток 2010-х: резко высказывалась о допинге, пела, выходила на гонки с ярким макияжем и, конечно, побеждала.

Ее последнее выступление состоялось в марте 2017-го, но после карьеры в спорте она раскрылась еще больше. Теперь Соукалова – телеведущая, владелица благотворительного фонда и мама. Потеряли Габи из виду?

Работает ведущей на ТВ и организовала благотворительный фонд

Еще в 2019-м ходили слухи, что Соукалова возобновит карьеру. Но и без биатлона ей есть чем заняться. Сразу после объявления об уходе из спорта она пошла на телешоу «Танцы со звездами» (заняла 5-е место). И это не единственное появление на экранах: она сыграла себя в чешском фильме «Террористка», а потом снялась в эпизоде сериала «Сестрички».

Соукалову часто приглашают в развлекательные программы, она появляется в рекламе крупных брендов и даже позирует для Playboy. Габриэла так хорошо вписалась в шоубизнес, что в 2020-м ее позвали вести передачу о жизни знаменитостей ShowTime на чешском телеканале CNN Prima News. Опыт в спорте помог и тут:

«Я обнаружила, что многое из прошлой жизни возвращается ко мне. В студии есть таймер, который показывает, сколько секунд до прямого эфира. Это мысленно вернуло меня на стартовую линию гонки. Думаю, я испытаю много чувств и эмоций из спортивного периода, которых мне не хватало».

А вот от фирменного макияжа она с радостью отказалась – в студии этим занимаются профессионалы: «Визажисты забрали у меня кисточки, я очень рада, это упростило мою жизнь. Мои приоритеты изменились, в последние несколько лет я не так сильно забочусь о внешности. Нет такого, что я крашусь перед тем, как вынести мусор».

Тогда же Соукалова рассказала, что мэйкап на лыжне появился не просто так: однажды в подростковом возрасте она коротко подстриглась – и кто-то даже не понял, что она девушка. Поэтому Габриэла начала краситься и спустя время уже не представляла себя без макияжа.

Но телевидение – не единственная работа. Сейчас она сосредоточилась на благотворительности, постоянно посещает встречи, несколько лет назад открыла детский сад, а теперь руководит Gabi Foundation. Фонд занимается помощью людям с расстройством пищевого поведения. Сама Соукалова прошла через это во время спортивной карьеры.

«Я стараюсь встречаться со всеми, кто начинает работать с людьми из фонда. Мне нравится наблюдать за прогрессом, укреплять их веру в то, что они справятся и что они на пути к выздоровлению. Мы работаем не только с самими пациентами. А предлагаем помощь людям, которые сталкиваются с трудной ситуацией в семье, связанной с этими проблемами».

Продает медаль Сочи-2014 и снимается в документалке о себе

И все же спорт еще остался в жизни Габи – например, она участвовала в любительском забеге, на который вышла и ее мама – Габриэла Соукалова-старшая, серебряный призер Олимпиады-1984 в лыжной эстафете. Звезда биатлона удивлялась, что на лыжне так холодно, и вспоминала спортивную жизнь:

«Я скучаю не по гонкам, а по тому беззаботному периоду, когда было еще довольно много времени на себя. Сейчас с семьей ситуация совсем другая. Я так загружена работой, у меня маленький ребенок. Это (возвращение в спорт) даже не приходит мне в голову».

Но биатлон сам возвращается к Соукаловой. В марте женская сборная Чехии получила бронзовые медали эстафеты Сочи-2014. МОК перераспределил награды из-за допинга Ольги Зайцевой, так что серебро перешло к Норвегии, а бронза – к Чехии, которая финишировала 4-й.

Вручение наград провели торжественно – на стадионе в Нове Место при 27 тысячах болельщиков. Габриэла говорила, что удовлетворения нет – ведь 9 лет спустя эмоции уже не те. А на медаль у нее уже есть планы: «Я не оставлю себе эту медаль. Решила продать ее и пожертвовать вырученные деньги на благотворительность».

Это уже вторая награда, которую Соукалова выставит на продажу. В 2018-м она продала золото за победу в преследовании на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Тогда она получила 50 тысяч крон (около 2300 долларов) и тоже отдала их на благотворительность.

История Габриэлы в спорте показалась интересной для кинематографа. И вот о ней снимают документальный фильм под названием «Правда всегда окупается», лента режиссера Петра Ветровского выйдет в следующем году, но уже сейчас готов тизер:

Фильм покажут в кинотеатрах Чехии и Словакии, а также на онлайн-площадках. Основная тема – спортивная карьера Соукаловой, но и о личной жизни она расскажет.

«Надеюсь, моя история станет мотивацией для других людей. Из-за проблем со здоровьем в конце карьеры у меня не было возможности попрощаться со своими болельщиками, и я хочу поблагодарить их хотя бы при помощи фильма».

Габриэла уверяет, что главная цель – рассказать обо всем правдиво. В 2018-м она выпустила предельно откровенную автобиографию «Другая», в которой рассказала о конфликтах в команде, сексе, анорексии. В фильме обещала быть настолько же открытой: «Я все еще верю, что правду стоит говорить. Хотя бывает и негативная реакция на это».

Развелась с мужем, но нашла новую любовь и воспитывает дочь

Много времени Соукалова уделяет семье – в сентябре 2021-го она родила дочку Изабелу Габриэлу.

А ровно за год до этого развелась с мужем – бадминтонистом Петром Коукалом. Пара прожила вместе 4 года, биатлонистка даже выступала под фамилией Коукалова. Сначала казалось, что расставание прошло мирно:

«Надеюсь, что даже после расторжения брака мы продолжим нормально общаться как друзья, ведь мы два взрослых и разумных человека. А я сейчас хотела бы сосредоточиться на семье и работе», – писала Габриэла.

В марте она объявила о беременности и вернула девичью фамилию. А через месяц – в апреле 2021-го – вдруг выяснилось, что Соукалова обвиняет бывшего мужа в краже денег. Почти все, что Габи заработала за карьеру, Петр потратил без ее ведома, и после развода она не только приблизилась к банкротству, но еще и выплачивала долги бывшего мужа.

«Пока кажется, что Петр Коукал фактически присвоил собственность и деньги из совместного имущества пары и распорядился ими без согласия Габриэлы», – объяснял ее адвокат.

Коукал же заметил, что изначально они быстро пришли к мировому соглашению, но через несколько месяцев после развода Габриэла сменила адвоката и последовали те самые обвинения:

«Не буду комментировать слова Габи. Лишь констатирую, что она говорит неправду или же ее слова намеренно вырывают из контекста. К счастью, я могу это доказать. Но делать это через прессу не имеет смысла», – негодовал Петр.

Сейчас Соукалова счастлива – воспитывает дочку, отлично проводит время с любимым. И это не танцор Мартин Прагр, роман с которым ей приписывали во время съемок «Танцев со звездами»:

«Мы знаем друг друга уже несколько лет, мы были очень близкими друзьями. Его зовут Милош. В последние годы он много работал в гастрономии, у его семьи есть несколько заведений. Он уважает меня со всеми моими недостатками, что невероятно раскрепощает. У него много талантов в спорте и его тянет к искусству, которое близко и мне. Так что у нас много общего. Я счастлива».

Потерялась во время отпуска и провела ночь в горах

Соукалова уделяет время и себе – занимается йогой, набила несколько татуировок и часто путешествует.

Правда, поход в сентябре прошлого года закончился неприятной историей: Габи потерялась во время велопрогулки в Альпах. К вечеру ее телефон разрядился, но она успела сообщить примерное местоположение. Найти ее в тот же день не удалось, поэтому Соукалова провела ночь в горах.

Утром зона поиска сузилась, а потом спасатели обнаружили ее на высоте 2270 м.

Когда Соукалова вернулась в телестудию после отпуска, коллеги вручили ей важный подарок: аптечку и сигнальные ракеты, чтобы она точно больше не терялась. Сама Габи теперь более философски относится к жизни:

«Кому-то покажется, что выбраться было легко, но для меня это было одно из самых сложных испытаний в жизни. Я многое поняла, благодаря этой ситуации. В итоге я рада, что это произошло.

Осознание не только нашей смертности, но и того факта, что мы обладаем уникальным даром телесности и можем прожить жизнь на этой замечательной планете, – это не вопрос времени. Кто знает, будет ли у нас еще один шанс? Так давайте жить здесь и сейчас – каждое мгновение на полную катушку».

Фото: instagram.com/gabrielakoukalova/