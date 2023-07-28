Российские фигуристы покоряют Китай: у наших чемпионок миллионы подписчиков, большие контракты, а теперь еще и выступления.

В ноябре туда, вероятно, поедет с шоу Татьяна Навка. А прямо сейчас в Пекине Евгений Плющенко проводит ледовые спектакли и мастер-классы. Как проходят гастроли Саши Трусовой и остальных?

1. В июне двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил китайцев с праздником драконьих лодок, а заодно объявил о гастролях в Пекине. Хотя о поездке можно было догадаться заранее. Шоу Плющенко проходят с участием балета, а хореограф Софья Гайдукова еще весной объявила о наборе массовки для ледовых шоу Евгения в Китае.

Несмотря на любовь к российскому фигурному катанию, Китай еще ни разу не принимал шоу наших фигуристов. Так что Яна Рудковская, которая так любит говорить о первых в мире, тут может порадоваться.

Для выступлений выбрали Государственный дворец спорта, во время Олимпиады-2022 там играли хоккеисты.

Плющенко показывает две постановки: уже прошли 5 выступлений «Лебединого озера» (4-6 августа), впереди еще 5 выходов на лед с «Щелкунчиком» (11-13 августа).

2. Из-за сложной организации у шоу почти не было рекламы, но билеты активно покупают. Одна из причин – возвращение Александры Трусовой после драмы на Играх.

«В Китае идут либо на названия, например, театров, все знают Большой театр. Либо идут на артиста, который известен. В данном случае роль сыграла Александра Трусова, которая у них очень известна, в Китае даже организовали целый фан-клуб», – рассказала РИА Новости продюсер Анастасия Садриева, которая занималась организацией гастролей.

Саша перед поездкой записала видео на льду в традиционном китайском платье ханьфу.

Выступают также главная звезда «Ангелов Плющенко» Софья Муравьева (она тоже анонсировала гастроли красивым видео), а еще Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин.

3. В дополнение к шоу фигуристы проведут мастер-классы. Евгению Плющенко будут ассистировать София Сарновская и Александр Плющенко (Гном Гномыч), Трусовой – Софья Титова.

По словам Евгения, каждый участник получит международный сертификат об окончании курса (он продлится 2 дня).

Посетить тренировки со звездами смогут не все – стоимость серьезная. Участие в мастер-классе Трусовой обойдется в 16 800 юаней (по нынешнему курсу – больше 220 тысяч рублей или 2300 долларов). В цену входит не только встреча с Сашей на льду, но и проживание юного фигуриста и его родителя в пятизвездочном отеле, пакет билетов на премьеру «Щелкунчика» и комплект тренировочной экипировки.

4. Гастроли идут с размахом. Например, фигуристов приглашают на местное телевидение. В эфире Трусова рассказала, чем займется в Китае:

«Погулять, наверное, много где хочу. Я очень люблю парки аттракционов – хотела бы посетить все, которые есть в Пекине. Также хочу в зоопарк, посмотреть на панд, на Великую Китайскую стену, в Запретный город».

А Плющенко эффектно показывал, насколько хороши балетные па в исполнении Муравьевой (Софья даже засмущалась):

«Очень много ролей у Сони, очень много. Потому что она в этом плане уникальная. Она может сыграть и белого лебедя в «Лебедином озере». Может сыграть, красоту навести, сделать ручки сюда, уйти. А потом сыграть маму Мари в «Щелкунчике». Она многогранная».

5. На китайском ТВ Евгений обозначил еще одну цель поездки – это не только обмен культурным опытом, а еще и бизнес:

«В будущем у нас грандиозный план – открытие моих школ в Китае. И будут они называться Angels of Plushenko».

Во время общения фигуристов с ведущей переводчик сидел за кадром и не всегда успевал со быстрой речью, но в этом случае Плющенко уточнил: «Я могу добавить. Что перевести? Где ты там ошибся или нормально? «Ангелы Плющенко» сделал? Академия Angels of Plushenko! Молодец!»

6. В Пекине фигуристов приняли очень тепло. Трусову в аэропорту встретили с цветами и плакатами, а после шоу ее раздевалка заполняется мягкими игрушками.

Каждый день после выступлений фанаты приносят Саше горы цветов.

Есть даже палатка с баннерами, там продают атрибутику с изображением Трусовой.

«Встретили с распростертыми объятиями», – рассказал Кондратюк после прогулки по олимпийским объектам.

На льду тоже порядок с атмосферой – вот так поздравляли Муравьеву с 17-летием.

7. Во время отстранения от международных турниров и шоу наши фигуристы нашли перспективный рынок. И гастроли Плющенко – только начало большой истории с Китаем.

В конце июля Татьяна Навка съездила в Макао: «Работаем над продвижением наших сказок на международном уровне! Navka Show есть чем удивить и покорить мирового зрителя».

Привезти шоу Навки в Китай планируют в этом году – вероятно, это случится во второй половине ноября, но конкретики пока нет. В ее постановках задействованы Алина Загитова, Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева. Кто же поедет в Китай в разгар сезона?

Фото: t.me/avtrusovaofficial; Instagram/plushenkoofficial