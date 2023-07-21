11 комментариев

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«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Софья Самоделкина Софья Самоделкина
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переходы переходы
ФФКР
Александр Коган
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Светлана Соколовская
Фигурное катание Фигурное катание

В фигурном катании готовится еще один большой переход – одиночница Софья Самоделкина хочет в сборную Казахстана.

Что об этом известно?

Уже получила паспорт и сможет выступать за Казахстан с мая-2024

Как сообщает «РИА Новости», 16-летняя фигуристка уведомила Федерацию фигурного катания России (ФФКР) о желании покинуть сборную. В качестве новой команды она рассматривает Казахстан.

По информации источника, знакомого с ситуацией, Софья не просто задумалась о переходе, а уже получила новый паспорт – по ускоренной процедуре, так как там родился один из родственников. При этом Федерация фигурного катания Казахстана не ходатайствовала о переходе, это личная инициатива Самоделкиной.

И еще важная деталь: граждане Казахстана не могут иметь паспорта других государств – видимо, от российского придется отказаться.

Есть шанс, что выступать за новую команду она сможет с мая 2024-го.

Молчат все: федерация, клуб и сама фигуристка

В ФФКР пока не одобрили переход, да и новость прокомментировали в привычном стиле (то есть никак). «Я не могу вам ответить ничего», – генерального директора Александра Когана не раскусить.

Самоделкина тренируется у Светланы Соколовской в ЦСКА (рядом с Трусовой, Кондратюком и другими), но и в клубе молчат: «Я не буду отвечать, не имею права. С ней решайте вопросы, а не со мной», – сказала директор СШОР ЦСКА Лидия Николаева.

Мама фигуристки Марина Печерская поддержала молчаливый тренд: «Вы узнавайте у федерации, пожалуйста. Нам тоже интересно, что ответит федерация. Пока я ничего не буду говорить».

Софья никак не прокомментировала новости. А накануне выкладывала фото с катка ЦСКА (вероятно, останется у Соколовской и после перехода).

И все же вопрос с релизом – актуальный. За последнее время из топовых фигуристов отпустили только Диану Дэвис и Глеба Смолкина. По информации «Спорт-Экспресса», федерация не собирается отпускать Софью.

В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они

Это потеря для сборной России?

А вот Татьяна Тарасова прокомментировала оперативно: «Это не будет большая потеря для российского фигурного катания, потому что у нас есть кому выступать. А сборную Казахстана она сможет усилить. Мне кажется, что Софье там будет лучше».

Правда, потом добавила чуть жестче: «Мне какое дело? Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю. Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать. Потому!»

Потенциальную потерю Самоделкиной оценить сложно.

С одной стороны, она исполняла прыжки ультра-си: тройной аксель, четверные сальхов, тулуп и лутц. А на тренировках у нее получались все виды квадов. Была близка к пьедесталу на предолимпийском чемпионате России, а в прошлом сезоне не испугалась спарринга с Трусовой (и дважды победила ее на этапах Гран-при).

Флагман в группе Трусовой – не Трусова! Сейчас это Самоделкина, которую не взяли в сборную на сезон

С другой стороны, Самоделкина очень нестабильна – желание усилить контент часто приводит к ошибкам, падениям и невысоким местам. В прошлом сезоне она дважды выпадала из топ-10 на крупных стартах: на чемпионате России и в финале Гран-при.

Год назад Софья ушла от Сергея Давыдова, с которым и выучила ультра-си, а сезон под руководством Светланы Соколовской не принес скачка в результатах и катании. Во многом, конечно, повлиял навалившийся пубертат.

Если Самоделкина перейдет в Казахстан, то путь на международные старты откроется – после Элизабет Турсынбаевой там остро не хватает звезды. Да, ее ждут этапы Гран-при, турниры ISU Challenger, но еще и чемпионат четырех континентов (где конкуренция выше, чем на Евро) и чемпионат мира (где нужна стабильность, которой пока нет).

Получится ли у Самоделкиной в новой сборной?

В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт», «Спорт-Экспресс» и «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф

11 комментариев

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В полку непотерь прибыло. И предпосылок, чтобы это не продолжалось - нет, от слова совсем.
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Софья вправе попробовать, ей терять нечего, а желание выступить на международной арене не дает сидеть и просто ждать. Если ей удастся безболезненно перейти и начать стабильно выступать, она "проложит" путь для других фигуристов. Только вот думается, что тренера в случае перехода она вынуждена будет сменить.
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Неожиданная новость про Самоделкину! Я и не слышал, что Софья собиралась менять гражданство! Нужно дать фигуристке попробовать себя в другой сборной. Тем более, что в России очень большая конкуренция, и многим очень трудно пробиться в тройку лидеров. Да и неизвестно, когда наших фигуристов допустят до международных стартов.
Так что, удачи Софье! Пусть её переход будет одобрен ФФКР, и она сможет выступать за сборную Казахстана.
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Искусственное сдерживание, старты понарошку и затыкание ртов деньгами, никогда не отобразят искренние желания и надежды...В принципе, за неимением лучшего, все отыграли в прошедшем сезоне роль соревнующихся "еще круче, чем там", но глаза...они не дадут соврать. Не всем повезет, но пусть повезет хоть кому-то.
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Соня, даже пребывающая в дисбалансе, остаётся сильной, перспективной спортсменкой, никто не может сказать, как дальше повернётся карьера. Её стремление перейти понятно и абсолютно логично, тут вообще вопросов нет.

Гораздо больше интересно, что будет делать Федерация. Отпустить - создать очередной прецедент, не отпустить - получить по полной за Диану и Глеба. Очень интересно.
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Удачи Софе, тут ей ловить нечего, так хоть на международке повыступает, может и медали зацепит, хотя будет сложно без квадов
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«Мама фигуристки Марина Печерская поддержала молчаливый тренд»… Что за навязчивая идея у журналистов, чтобы им всё рассказали заранее?
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Ответ Анастасия Балканова
Тарасова как всегда - без набрасывания не может
Наоборот, ТАТ как могла увильнула от жесткого ответа. По фактам, Самоделкина не выдающаяся фигуристка, если сможет раскрыться в Казахстане, флаг ей в руки.
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